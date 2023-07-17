За неделю на Бахмутском направлении освобождено 7 кв. км территории. Враг ищет слабые места в нашей обороне на Купянщине, - Минобороны

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои.

Об этом сообщила в телеграм-канале заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, на Востоке враг активно наступает с конца прошлой недели в Купянском направлении Харьковщины.

"Сейчас противник осуществляет поиск слабых мест в нашей обороне, активно ведет штурмовые действия в районах населенных пунктов Масютовка, Новоселовское с целью вытеснения наших подразделений за барьерный рубеж реки Оскол", - говорится в сообщении.

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По словам Маляр, задачи у врага две:

– вернуть утраченные позиции

– заставить нас перебросить туда резервы по другим направлениям.

"Наши войска в обороне оказывают мощное сопротивление. Ситуация сложная. Сейчас продолжаются горячие бои", - добавила чиновница.

Маляр также информирует, что на Лиманском направлении противник продолжал безуспешные штурмовые действия в целях вытеснения наших войск в районе Серебрянского леса, успеха не имел.

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На Бахмутском направлении продолжаются наступательные действия.

На южном фланге вокруг Бахмута на прошлой неделе мы ежедневно продвигались.

"За прошедшую неделю в результате улучшения оперативного (тактического) положения и выравнивания линии фронта на Бахмутском направлении освобождена территория 7 кв.км. Всего за время наступления на этом направлении освобожденная площадь составляет 31 кв.км", - резюмирует Маляр.