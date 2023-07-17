За неделю на Юге освобождено 10,9 кв.км территории. Уничтожено 134 единицы техники и 36 складов боеприпасов, взято в плен 50 оккупантов, - Минобороны

На Юге Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Об этом сообщила в телеграм-канале заместитель министра обороны, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, Силы обороны вели наступательные действия по направлениям Макаровка, Старомайорское; Новодаровка, Приютное; Малая Токмачка, Новопокровка; Пятихатки, Грозовое, имели успех.

Через неделю в результате наступательных действий на определенных участках есть продвижение вглубь противника от линии нашей обороны.

"Освобожденные территории за неделю увеличены на 10,9 кВ.км. В целом продвижение с момента наступления на юге составляет 9,25 км, освобожденная площадь составляет 179,5 кВ.км", - уточнила Маляр.

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По ее словам, в период с 10.07 по 16.07 на таврическом направлении было уничтожено:

134 единицы вражеской ВВТ и 36 складов боеприпасов противника и 2 склада с горюче-смазочными материалами.

В частности, 6 танков, 24 ББМ, 12 БПЛА, 2 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация", самоходную артиллерийскую установку 2С7 "Пион", 5 гаубиц 2А65 "Мста-Б", гаубица 2С19 "Маста- Б", 5 БМ-21 "Град", 3 комплекса дальнего визуального наблюдения "Муром-М", 4 гаубицы Д-30, 2 ЗРК "Бук", 2 ЗРК "Стрела - 10", 4 станции РЭБ, переносная РЛС "Кредо-М", 2 автоматизированных станции постановки помех Р330" Житель и автомобильная техника.

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Также Маляр добавила, что за прошедшую неделю взяты в плен 50 военнослужащих врага.

"За прошедшую неделю в результате наступательных действий в общей сложности уволено почти 18 кВ.км. В целом освобожденная площадь за время наступления составляет 210,5 кВ.км", - в другом сообщении уточнила Маляр.