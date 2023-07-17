В Киеве мужчина устроил стрельбу в офисе: ранен охранник, - МВД. ФОТОрепортаж
В Печерском районе Киева утром 17 июля мужчина проник в офис и устроил стрельбу. По адресу прибыл наряд частной охраны, в который нарушитель начал стрелять, в результате чего ранен сотрудник охраны. Мужчину задержали правоохранители.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МВД Украины.
Как сообщается, утром 17 июля неизвестный вошел в офисное помещение по улице Бойчука, в результате чего сработала сигнализация. По адресу прибыл наряд частной охраны, в который мужчина начал стрелять. В результате был ранен один сотрудник.
"Далее вооруженный правонарушитель забаррикадировался в офисе. Однако спецназовцам КОРД удалось его задержать.
Задержанным оказался владелец офиса, 1980 года рождения. Мотивы такого поступка устанавливаются", – говорится в сообщении.
Следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – покушение на умышленное убийство. За совершение тяжкого преступления ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
до чого тільки люди не додумаються.
чи його не рейдернули...
Якщо зброя стане вседозволеною законом? На Україну чекають перестрілки, жертви ледь не щодня у побутових з'ясуваннях стосунків.
В Ураїні, для охорони правопорядку, не вистачає 160 тисяч діючих правоохоронців МВС?
Шось тут не складаеться....
Володарь офісу "проник" в свій офіс?!
А потім підїхали якісь "тітушки" з "приватної охорони" і почалась стрілянина...
Дуже нагадує "віджим майна"!