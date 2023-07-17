РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12779 посетителей онлайн
Новости
6 982 12

В Киеве мужчина устроил стрельбу в офисе: ранен охранник, - МВД. ФОТОрепортаж

мвс,стрілянина

В Печерском районе Киева утром 17 июля мужчина проник в офис и устроил стрельбу. По адресу прибыл наряд частной охраны, в который нарушитель начал стрелять, в результате чего ранен сотрудник охраны. Мужчину задержали правоохранители.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МВД Украины.

Как сообщается, утром 17 июля неизвестный вошел в офисное помещение по улице Бойчука, в результате чего сработала сигнализация. По адресу прибыл наряд частной охраны, в который мужчина начал стрелять. В результате был ранен один сотрудник.

"Далее вооруженный правонарушитель забаррикадировался в офисе. Однако спецназовцам КОРД удалось его задержать.

Задержанным оказался владелец офиса, 1980 года рождения. Мотивы такого поступка устанавливаются", – говорится в сообщении.

Следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – покушение на умышленное убийство. За совершение тяжкого преступления ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Смотрите: Гадалка в Тернопольской области хотела от директора медцентра $300 тыс. за то, чтобы закрыли производство. ФОТО

В Киеве мужчина устроил стрельбу в офисе: ранен охранник, - МВД 01

В Киеве мужчина устроил стрельбу в офисе: ранен охранник, - МВД 02

В Киеве мужчина устроил стрельбу в офисе: ранен охранник, - МВД 03

Киев (25800) МВД (9333) стрельба (3274)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
Напевно ермаки з татаровими офіс віджали ось і захищав, а як інакше в країні де немає закону.
показать весь комментарий
17.07.2023 09:58 Ответить
+4
Значить повістку він не отримає...
до чого тільки люди не додумаються.
показать весь комментарий
17.07.2023 09:24 Ответить
+4
мутняк конкретний
чи його не рейдернули...
показать весь комментарий
17.07.2023 10:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Значить повістку він не отримає...
до чого тільки люди не додумаються.
показать весь комментарий
17.07.2023 09:24 Ответить
А может личное зарплату не дали и бытовуха…
показать весь комментарий
17.07.2023 09:27 Ответить
Людину виколупують з власного офісу і шиють замах на вбивство. Не зарано? Понеділок, всі на нервах....
показать весь комментарий
17.07.2023 09:29 Ответить
Ночью проиграл свой офис в казино и утром пришёл "попрощаться" с бывшей собственностью.))
показать весь комментарий
17.07.2023 09:55 Ответить
Напевно ермаки з татаровими офіс віджали ось і захищав, а як інакше в країні де немає закону.
показать весь комментарий
17.07.2023 09:58 Ответить
мутняк конкретний
чи його не рейдернули...
показать весь комментарий
17.07.2023 10:01 Ответить
Так, а шо за оХВіс?
показать весь комментарий
17.07.2023 10:14 Ответить
Таки треба, щоб війна в Україні торкнулась кожного, інакше одні будуть воювати, а другі, так і будуть дурнею маятись.
показать весь комментарий
17.07.2023 10:40 Ответить
Мабуть хтось поставив свій замок і сигналізацію в офісі його власника та ше й застовбив "приватною охраною". Очевидно, що чоловік захищався від злочинців та рейдерів під кришею т.з. "приватної охрани", які мабуть що погрожували йому зброєю. Хто надав право злочинцям з лейбом "приватної охрани" носити вогнепальну зброю?

Якщо зброя стане вседозволеною законом? На Україну чекають перестрілки, жертви ледь не щодня у побутових з'ясуваннях стосунків.
показать весь комментарий
17.07.2023 12:35 Ответить
А ще дуже дивує, чому "приватні охоронці" не на фронті?
В Ураїні, для охорони правопорядку, не вистачає 160 тисяч діючих правоохоронців МВС?
показать весь комментарий
17.07.2023 14:04 Ответить
Йоу...
Шось тут не складаеться....
Володарь офісу "проник" в свій офіс?!
А потім підїхали якісь "тітушки" з "приватної охорони" і почалась стрілянина...
Дуже нагадує "віджим майна"!
показать весь комментарий
17.07.2023 14:01 Ответить
Цензор схоже що цитує тупих корумпованих ментів. 15 років позб. волі загрожує за вбивство, а не за замах на вбивство. Хоча там 100% була самооборона від групового нападу злочинців зі зброєю на власника нерухомості
показать весь комментарий
18.07.2023 00:09 Ответить
 
 