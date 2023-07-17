В Киеве мужчина устроил стрельбу в офисе: ранен охранник, - МВД. ФОТОрепортаж

В Печерском районе Киева утром 17 июля мужчина проник в офис и устроил стрельбу. По адресу прибыл наряд частной охраны, в который нарушитель начал стрелять, в результате чего ранен сотрудник охраны. Мужчину задержали правоохранители.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МВД Украины.

Как сообщается, утром 17 июля неизвестный вошел в офисное помещение по улице Бойчука, в результате чего сработала сигнализация. По адресу прибыл наряд частной охраны, в который мужчина начал стрелять. В результате был ранен один сотрудник.

"Далее вооруженный правонарушитель забаррикадировался в офисе. Однако спецназовцам КОРД удалось его задержать.

Задержанным оказался владелец офиса, 1980 года рождения. Мотивы такого поступка устанавливаются", – говорится в сообщении.

Следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – покушение на умышленное убийство. За совершение тяжкого преступления ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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