СБУ о повреждении Крымского моста: "Соловейко, рідний брате, Знову міст пішов "поспати"

Появились первые официальные комментарии от СБУ по поводу инцидента на Керченском мосту.

В Службе безопасности высказались в поэтической форме, сообщает Цензор.НЕТ.

"Соловейко, рідний брате,

Знову міст пішов "поспати"

Та раз… Два!", - говорится в сообщении.

P.S. Музыка - народная. Слова - СБУ.

Кстати, после прошлогоднего подрыва Крымского моста Служба также публиковала измененное стихотворение Шевченко: "Светает, Мост хорошо пылает; Соловейко в Крыму СБУ встречает".

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Как сообщалось, по предварительным данным 17 июля около четырех утра упал пролет Крымского моста. Движение по мосту остановили.

Источники Цензор.НЕТ сообщили, что Крымский мост атаковали надводными дронами. Это спецоперация СБУ и ВМС.