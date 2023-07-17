СБУ о повреждении Крымского моста: "Соловейко, рідний брате, Знову міст пішов "поспати"
Появились первые официальные комментарии от СБУ по поводу инцидента на Керченском мосту.
В Службе безопасности высказались в поэтической форме, сообщает Цензор.НЕТ.
"Соловейко, рідний брате,
Знову міст пішов "поспати"
Та раз… Два!", - говорится в сообщении.
P.S. Музыка - народная. Слова - СБУ.
Кстати, после прошлогоднего подрыва Крымского моста Служба также публиковала измененное стихотворение Шевченко: "Светает, Мост хорошо пылает; Соловейко в Крыму СБУ встречает".
Как сообщалось, по предварительным данным 17 июля около четырех утра упал пролет Крымского моста. Движение по мосту остановили.
Источники Цензор.НЕТ сообщили, что Крымский мост атаковали надводными дронами. Это спецоперация СБУ и ВМС.
Топ комментарии
+20 Ksenia VB
показать весь комментарий17.07.2023 09:19 Ответить Ссылка
+8 igor shmatko
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+6 Алла Новосад #194524
показать весь комментарий17.07.2023 09:28 Ответить Ссылка
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Але ж дрони ніхто не виготовляє, бо гроші на марафон йдуть.
https://www.facebook.com/george.tuka?__cft__[0]=AZUM7oQ3uJSAHBTiuqOSOVn6_9s4QNDQz8TKhwXiU6N4eUg5mTN1LvLujCmKaeVFVdOEfTla_QZoVpNjlVjcqeaMSbwyTV27b1MVrqPiEv3f2r6YoqyaICBTkU2B4NGPKlWYE25OIqs336VxfE73SAY1ZQh04o34VXDEzMce_9qWTw&__tn__=-UC%2CP-R George Tuka
Вітаю, наша люба Україна!
В США розгорається скандал через співпрацю СБУ та ФБР. Про це свідчить попередня доповідь профільних комітету та підкомітету Конгресу Сполучених Штатів.
Мова іде про те, що ФБР отримувало від СБУ запити на блокування в соціальних мережах екаунтів, які (з точки зору СБУ) шкодили інтересам США та України та розповсюджували тези Кремля.
В цьому звіті СБУ прямо називається "зкомпрометованою українською розвідувальною службою"!
Слідча комісія звинувачує ФБР в тому, що, не перевіряючи дані, які надавала СБУ, ФБР пересилала їх відомим американським компаніям, які регулюють життєдіяльність соцмереж, з рекомендаціями щодо блокування (видалення) цих екаунтів.
Також, серед заблокованих за рекомендаціями СБУ екаунтів, є люди, які:
- виступали з критикою дій Путіна;
- виступали з критикою Президента Зеленського;
- виступали з критикою Республіканської партії США.
В попередньому Звіті Комітету Конгресу неодноразово підкреслюється наявність великої кількості російської агентури в СБУ, через яку Кремль і реалізовував подібні запити.
Звісно, в стороні не залишиться і наша країна, нажаль.
ЧОМУ МИ ЩЕ НЕ В НАТО?!
* P.S. За попередньою інформацією, саме через такий запит СБУ було заблоковано екаунт популярного українського дипломата-блогера Дмитра Чекалкіна, який мав аудиторію більше 700.000 підписників.
Більшу частину існування України після 1991 року ні її так звані еліти, ні населення не дуже й прагнули в НАТО. Навіть ті, які зображували з себе офігенних патріотів. Не буду переказувати, почитайте самі.
"Юлія Тимошенко: геть від Альянсу!"
https://www.pravda.com.ua/articles/2009/02/11/3728056/
Тимошенко не казала цього в Мюнхені?
"В мире есть страны, в том числе в том регионе, который я представляю, которые либо не могут, либо не хотят - и это тоже нормально - вступать в НАТО.
Все мы эти страны знаем поименно. Очевидный пример - Украина.
Украина 14 лет пытается вступить в НАТО, четко декларируя свои намерения, абсолютно открыто подходя к вопросу сотрудничества с НАТО.
Но есть объективные вещи, которые за 14 лет не дали сделать этот шаг.
Во-первых, это ситуация внутри самой страны, где часть страны хотела бы видеть Украину в НАТО, часть - нет."
"Но есть вопросы и более высокого уровня. Это - как воспримет Россия, и как это отразится на взаимодействии и партнерстве Европы и России, если Украина и подобные страны будут двигаться в НАТО."
https://www.slovoidilo.ua/2022/10/03/infografika/suspilstvo/yak-zminyuvalosya-stavlennya-***********-chlenstva-nato
Ще раз питаю, навіщо НАТО країна із населенням, яке після кожної Революції пасіонаріїв системно обирає КонЧенИнів у владу?
"Арахамія: якби ми мали ядерну зброю, то могли б шантажувати світ!"
Черговий комент із обговоренням опонента і без жодного слова по суті обговорення....
Вона має переслідувати журналістів та політичних опонентів і підсовувати ФБР "свиню"?
Для цензора это смотрелось бы ок, но от сбу??!