РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12779 посетителей онлайн
Новости
1 825 2

В ряде регионов тревога из-за взлета двух Ту-22м3. В Черниговской области возможна работа ПВО по вражескому БпЛА, - Воздушные силы (обновлено)

ппо

Воздушные силы предупреждают о возможности работы ПВО по воздушным целям на Черниговщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

"Внимание! Черниговская область – возможна работа ПВО по вражескому БпЛА", – говорится в сообщении.

Отметим, что на Черниговщине объявлена воздушная тревога.

Смотрите: Из Десны вытащили российский танк, затопленный во время переправы в районе Шестовицы. После восстановления он станет в ряды ВСУ. ФОТО

Сейчас в ряде регионов объявлена воздушная тревога.

По состоянию на 10:18 карта тревог такая:

В ряде регионов тревога из-за взлета двух Ту-22м3. В Черниговской области возможна работа ПВО по вражескому БпЛА, - Воздушные силы 01

"Внимание! Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога! Зафиксирован вылет двух бортов Ту-22м3. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - позже добавили в Воздушных силах.

По состоянию на 10:30 в некоторых регионах уже отбой тревоги.

В ряде регионов тревога из-за взлета двух Ту-22м3. В Черниговской области возможна работа ПВО по вражескому БпЛА, - Воздушные силы 02

ПВО (2905) Черниговщина (1486) дроны (4223) Воздушные силы (2485)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Най би руки повідсихали в тих,хто запускає мопеди!
показать весь комментарий
17.07.2023 10:50 Ответить
де ігнат?? розсусолює про летчиків
показать весь комментарий
17.07.2023 11:02 Ответить
 
 