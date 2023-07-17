В ряде регионов тревога из-за взлета двух Ту-22м3. В Черниговской области возможна работа ПВО по вражескому БпЛА, - Воздушные силы (обновлено)

Воздушные силы предупреждают о возможности работы ПВО по воздушным целям на Черниговщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

"Внимание! Черниговская область – возможна работа ПВО по вражескому БпЛА", – говорится в сообщении.

Отметим, что на Черниговщине объявлена воздушная тревога.

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Сейчас в ряде регионов объявлена воздушная тревога.

По состоянию на 10:18 карта тревог такая:

"Внимание! Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога! Зафиксирован вылет двух бортов Ту-22м3. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - позже добавили в Воздушных силах.

По состоянию на 10:30 в некоторых регионах уже отбой тревоги.