В ряде регионов тревога из-за взлета двух Ту-22м3. В Черниговской области возможна работа ПВО по вражескому БпЛА, - Воздушные силы (обновлено)
Воздушные силы предупреждают о возможности работы ПВО по воздушным целям на Черниговщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.
"Внимание! Черниговская область – возможна работа ПВО по вражескому БпЛА", – говорится в сообщении.
Отметим, что на Черниговщине объявлена воздушная тревога.
Сейчас в ряде регионов объявлена воздушная тревога.
По состоянию на 10:18 карта тревог такая:
"Внимание! Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога! Зафиксирован вылет двух бортов Ту-22м3. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - позже добавили в Воздушных силах.
По состоянию на 10:30 в некоторых регионах уже отбой тревоги.
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Sveta Yatsenko
показать весь комментарий17.07.2023 10:50 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Alex Sav #513490
показать весь комментарий17.07.2023 11:02 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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