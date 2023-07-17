РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12773 посетителя онлайн
Новости Война
11 128 85

В России инцидент на Крымском мосту назвали террористическим актом, обвиняют Украину

міст

В России официально назвали "чрезвычайные события" на Крымском мосту терактом. Они заявили, что его якобы атаковали два украинских надводных дрона.

Об этом написала представительница Следственного комитета РФ Светлана Петренко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В Национальном антитеррористическом комитете РФ заявили, что Крымский мост якобы атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата в 3:05.

Там сообщили, что в результате события повреждена одна из секций моста. При этом погибли мужчина и женщина, которые ехали на автомобиле, также пострадал их ребенок.

Кроме того, в России отрыли уголовное дело по статье "террористический акт".

В НАК заявили, что следствие якобы устанавливает лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастных к данному событию.

Читайте: Между Кубанью и оккупированным Крымом остановлена работа паромной переправы, - росСМИ

взрыв (6829) Крым (26437) Керченский мост (400)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+43
Побудова цього мосту є терористичний акт ...
показать весь комментарий
17.07.2023 11:08 Ответить
+24
Надводные дроны можно купить в любом военторге. При чём здесь Украина?
показать весь комментарий
17.07.2023 11:15 Ответить
+23
показать весь комментарий
17.07.2023 11:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЭТОНЕМЫ!!!
показать весь комментарий
17.07.2023 11:05 Ответить
дивні ці підриви моста.

Ще з першим підривом не розібрались що то було, а тут - апять 🤔

чи не займаються кацапи "члєноврєдітєльством" 😂
показать весь комментарий
17.07.2023 11:21 Ответить
показать весь комментарий
17.07.2023 11:22 Ответить
Петренко,судячи з прізвища--явна українська агентка.От її і пресуйте,флаг у руки вам,скр
показать весь комментарий
17.07.2023 11:07 Ответить
Пока она работает на кацапом - она ********
показать весь комментарий
17.07.2023 13:02 Ответить
Побудова цього мосту є терористичний акт ...
показать весь комментарий
17.07.2023 11:08 Ответить
girshe - ce ekocid
показать весь комментарий
17.07.2023 11:09 Ответить
pustj pozhalujutsa v sportloto
показать весь комментарий
17.07.2023 11:08 Ответить
То усього навсього, температурне розширення між плитами!
Як будували, так і отримали!
показать весь комментарий
17.07.2023 11:08 Ответить
Так... при побудові кримського мосту не врахували взривне розширення матеріалв
при накалі політичних страстей...
показать весь комментарий
17.07.2023 11:17 Ответить
А якщо ще врахувати, скільки матеріалів, традиційно, було вкрадено при його побудові.....
показать весь комментарий
17.07.2023 11:20 Ответить
Таки терористичний акт, вразовуючи, що кацапію багато країн визнали спонсором тероризму. 😊 Все, шо пов'язане з кацапами - це терористичні акти. Визнані на міжнародному рівні.
показать весь комментарий
17.07.2023 11:09 Ответить
Вовочка пишет диктант.Училка диктует:в углу скребет мышь
Вовочка тянет руку,когда учительница кивнула,спрашивает:
Простите,Марья Ивановна,а кто такой скр?
Это Следственный Комитет россии
показать весь комментарий
17.07.2023 11:09 Ответить
показать весь комментарий
17.07.2023 11:13 Ответить
Мишка у БТРі. Мишка з вудкою.
показать весь комментарий
17.07.2023 12:07 Ответить
Вони не миша іпут, а вже 12 років іпут муму, тобто роблять видимість бурхливої діяльності.
СКР створювався як російський аналог американського ФБР. Але як і будь-яке запозичення перетворився на бліду та перекручену тінь оригіналу. Типу як "Сколково - російська Кремнієва долина", так і "СКР - російське ФБР".
І ще один мотив їх створення - їхній попередник, СК Прокуратури став розсадником корупції. Прогнив настільки, що вирішили не оздоровлювати, а на його базі створити нову організацію. Ну, я думаю, що зайве говорити, що за 10 років і сам СКР вже переплюнув СКП за рівнем корупції
показать весь комментарий
17.07.2023 11:19 Ответить
Свєтлана Пєтрєнка 🐀 ? 🤔
показать весь комментарий
17.07.2023 11:23 Ответить
а ще у них скрєбьот по углам

Ангеліна Волк (она Вовк 🐺) 🤔
показать весь комментарий
17.07.2023 11:25 Ответить
Валять на нас -- а ми ні сном ні духом .
показать весь комментарий
17.07.2023 11:09 Ответить
Всей правды мы не знаем
показать весь комментарий
17.07.2023 11:09 Ответить
- зато москалі " все знають" але це їм не допоможе.
показать весь комментарий
17.07.2023 11:38 Ответить
Не зрозумів, як шо це терористичний акт то до чого тут регулярна армія України? У нас ВСУ. терор це справа Московії. Тоб то ми тут не до чого.
показать весь комментарий
17.07.2023 11:10 Ответить
Так так. Помилився. Дійсно ЗСУ.
показать весь комментарий
17.07.2023 11:17 Ответить
У Національному антитерористичному комітеті РФ заявили, що Кримський міст нібито атакували два українські безпілотні надводні апарати о 3:05.

Напали на козлика серые волки..

показать весь комментарий
17.07.2023 11:10 Ответить
І від двох безпілотників це лайно вже впало? Мабуть, дуже якісний міст)))
показать весь комментарий
17.07.2023 11:17 Ответить
kacap - bilshe propogandu smotri - i nezametish kak u tebja potemnjeet
показать весь комментарий
17.07.2023 11:51 Ответить
Да какая разница, что там говорят московиты?!
показать весь комментарий
17.07.2023 11:10 Ответить
Є докази ? Немає. То про що базікати ? Шукайте своїх сепарів. Або місцевих, які незгодні з авторухом, особливо військовим, біля своїх городів. Там же помідори !
показать весь комментарий
17.07.2023 11:11 Ответить
Розбиті мости в Україні - це нормально, розбитий кацапський міст - це терористичний акт! Як це в кацапських головах може вкладатися?
показать весь комментарий
17.07.2023 11:12 Ответить
zaprosto - u nih mozg ne v golove
показать весь комментарий
17.07.2023 11:52 Ответить
То бобры прогрызли
показать весь комментарий
17.07.2023 11:14 Ответить
Надводные дроны можно купить в любом военторге. При чём здесь Украина?
показать весь комментарий
17.07.2023 11:15 Ответить
Та ні. То ефект лінзи. Спека ж...
показать весь комментарий
17.07.2023 11:16 Ответить
Мені цікаво друге,тут на Цензорі,від знаючих людей Бутусова,пишуть СБУ..
інші ресурси Буданов) Проходить час, з прес-центру Гуменюк це не ми....Зрадів за наші спецслужби,і тут..не ми 🔥🎸😏
показать весь комментарий
17.07.2023 11:16 Ответить
Єто нє ми! Ми бйом ісключітьєльно па ваєнним абьєктам, с ісключітьєльной точнастью! А кацапсячяій мост ісключітьєльно ваєнний абьєкт...
показать весь комментарий
17.07.2023 11:17 Ответить
По цій логіці знищення Берліна в 45-му теж було актом тероризму
показать весь комментарий
17.07.2023 11:19 Ответить
так і є !!! та геноциду німецькомовного населення зі сторони червоножопого комуно-нацистького окупаційного лайна і біонепотребу !!!
показать весь комментарий
17.07.2023 11:42 Ответить
Про це написала представниця Слідчого комітету РФ https://t.me/rian_ru/209076 Світлана Петренко Джерело:

Эти представители следственного комитета рф?, видели, что граждане рф натворили в Украине, с мостами, домами, городами и людьми..... ?
показать весь комментарий
17.07.2023 11:20 Ответить
Винуватця знайшли. Але з кремля прийшов наказ "малчать ! ***....и !"
показать весь комментарий
17.07.2023 11:28 Ответить
Та їм пох. Вони виміняли і відпустили на свободу відвертих терористів, які влаштували у 2014му у Харкові теракт, підірвавши вибуховий пристрій у натовпі цивильних і вбивши у тому числі 9річну дитину.
показать весь комментарий
17.07.2023 11:54 Ответить
і це після каховки вони щось варнякають
треба весь той міст зруйнувати, а не один проліт
показать весь комментарий
17.07.2023 11:20 Ответить
Але ж скільки гівна будівельного впаде..помийку зроблять завершать епічно..
показать весь комментарий
17.07.2023 11:22 Ответить
Винуватця знайшли. Але з кремля прийшов наказ " малчать! ***....! "
показать весь комментарий
17.07.2023 11:26 Ответить
Загидили море, от дельфіни й повстали..
показать весь комментарий
17.07.2023 11:20 Ответить
Терористи в тероризмі розуміються.
показать весь комментарий
17.07.2023 11:22 Ответить
Та ви шо? Кацапи кожного дня луплять різними ракетами і безпілотниками по висотках, школах, лакарнях то як то називається? А Кримський міст підірвав пан аксьонов, деталі СБУ будуть рохповідати після перемоги. Потрібно якось бандиту із ОЗГ Селейм залишитися в Україні, от і старається.
показать весь комментарий
17.07.2023 11:23 Ответить
Выражаем глубокую озабоченность, тобто стурбованість. Тв наплягаємо на припиненні гризения бобрами опор кримського моста. Хто їм зубки лікувати буде?
показать весь комментарий
17.07.2023 11:24 Ответить
атака "надводними бузпілотниками"? Обійти Крим через підконтрольну ереф зону Чорного моря, непомітно подолати пів тисячі морських міль? Азовське узбережжя окуповане теж. Але новина чудова і якщо москалі сам підірвали - теж не погано. Свято наближається.
Слава Україні!
показать весь комментарий
17.07.2023 11:28 Ответить
Прокинувшись сьогодні зранку!,)
Та потягнувшись в повний зріст,
Ми з радістю усі дізнались,
Що наїпнувся кримській міст!,,),, Мої Усім Привітаннячка!,,,),
показать весь комментарий
17.07.2023 11:29 Ответить
Тупо повторюється ситуація з попереднім підривом...самі підірвали аби звинуватити Україну та зірвати зернову угоду...
показать весь комментарий
17.07.2023 11:32 Ответить
Якось глибоко до сраки, що там рохкають свинособаки )
показать весь комментарий
17.07.2023 11:32 Ответить
Але ж він перший почав!!!
показать весь комментарий
17.07.2023 11:32 Ответить
Ну если теракт, то собирайте Совет Безопасности ООН. Пусть весь мир поржет.
показать весь комментарий
17.07.2023 11:33 Ответить
ну все, теперь ху.ло нападет)
показать весь комментарий
17.07.2023 11:34 Ответить
По факту атаки Крымского моста возбуждено дело по статье «Теракт». Что, конечно, вызывает недоумение, так как в реальности речь идет о полноценной военной операции легитимного системного противника, но точно не каких-то несистемных террористов.

Однако Кремль уже сам запутался в том, что происходит и как это называть, поэтому и возникают такие странные смысловые конструкции, когда расследоваться будет событие, изначально квалифицированное достаточно сомнительно.

С другой стороны, одним абсурдом больше - одним меньше, в текущей обстановке это уже не имеет почти никакого значения. (c)
показать весь комментарий
17.07.2023 11:35 Ответить
Який який акт?!
Звичайний зсув тиктоничних плит з вивельням болотній газів та їхнім самопідпалом від світла Сиріуса.
Крим пливе у рідну гавань на Захід.
показать весь комментарий
17.07.2023 11:35 Ответить
А при чоту тут Україна? То НАТО зробило.
показать весь комментарий
17.07.2023 11:36 Ответить
Ну та й шо? Ми ра****, ****, ****? Нам до дупи, хоч увесь Крим вибухне, тільки зрадіємо
показать весь комментарий
17.07.2023 11:44 Ответить
Існування кацапстану - це є терористичним актом.
показать весь комментарий
17.07.2023 11:44 Ответить
Керчінський міст, то внутрішні справи України!
Ми і без зайвехромосомів розберемося...
показать весь комментарий
17.07.2023 11:45 Ответить
нє всьо так однозначно з цим підривом..., може це русня його підірвала, в них якісь розбірки в армії..., хтось комусь помстився...
показать весь комментарий
17.07.2023 11:45 Ответить
Та ні , рускіє щось путають ... це "акт доброї волі" ....
показать весь комментарий
17.07.2023 11:48 Ответить
А коли кацапи так само знищили міст у Затоці - це не було терактом?
показать весь комментарий
17.07.2023 11:51 Ответить
Мост - это это незаконная постройка, построенная без разрешения и согласования с соответствующими органами Украины.
показать весь комментарий
17.07.2023 11:56 Ответить
teroristi vazmushchaietsa terorizmu ...vot potieha 😂😂
показать весь комментарий
17.07.2023 11:56 Ответить
teroristi vazmushchaietsa terorizmu ...vot potieha
показать весь комментарий
17.07.2023 12:03 Ответить
Это просто тюнинг моста. Вы не понимаете. Для рыбаков.
показать весь комментарий
17.07.2023 12:09 Ответить
Es tevi sapratu , bet es to rakstīju viņu kontekstā , a ta tev taisnība
показать весь комментарий
17.07.2023 12:33 Ответить
es sapratu.....BET
показать весь комментарий
17.07.2023 12:37 Ответить
Антоновский мост намного прочнее этого гавна
показать весь комментарий
17.07.2023 12:04 Ответить
Так антоновский - это мост!
А это всего лишь транспортный переход - что с него взять?
показать весь комментарий
17.07.2023 13:08 Ответить
на жаль,ні.Той міст ще працює,а Антонівський зламався
показать весь комментарий
17.07.2023 14:01 Ответить
завтра проснемся а моста вобще уже нету
показать весь комментарий
17.07.2023 12:10 Ответить
Нас там нєт. Какіє ваші доказатєльства? Само упало, строіть нужно било лучше. Рвзваравалі цемєнт. Самі і разрушилі, чтоб сказать на украінцев. В Расіі всьо такоє. Атдихать нужно єхать на Южний Берег(лєдовітого окєана))...
показать весь комментарий
17.07.2023 12:16 Ответить
Це до якого цинізму дійшли ,ви кожен день вбиваєте українців ,руйнуєте наші міста і села,ви не тільки терористи ви дика нациська орда.
показать весь комментарий
17.07.2023 12:29 Ответить
Идiть найух,кацапи.
показать весь комментарий
17.07.2023 12:36 Ответить
Это подводный был вулкан... Vulcan Mk.II
показать весь комментарий
17.07.2023 13:06 Ответить
показать весь комментарий
17.07.2023 13:11 Ответить
Ошшень далекого ггодственничка БОГА дядь-КАпутина абидели? *****, - привыкай к ЗАКОНУ ДЖУНГЛЕЙ: - всякий жверь ЖИВОТНОЕ ЖЕРТВЕННОЕ. Пгивет от БОГА. АРХ М
показать весь комментарий
17.07.2023 13:26 Ответить
показать весь комментарий
17.07.2023 13:54 Ответить
і шо нам тепер робить
показать весь комментарий
17.07.2023 16:24 Ответить
Просто соромно признатись що вони рукжопі будівеньники, і тому міст сам впав.
Настамнєбилоінєт.
показать весь комментарий
18.07.2023 00:23 Ответить
 
 