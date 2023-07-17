В России инцидент на Крымском мосту назвали террористическим актом, обвиняют Украину
В России официально назвали "чрезвычайные события" на Крымском мосту терактом. Они заявили, что его якобы атаковали два украинских надводных дрона.
Об этом написала представительница Следственного комитета РФ Светлана Петренко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В Национальном антитеррористическом комитете РФ заявили, что Крымский мост якобы атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата в 3:05.
Там сообщили, что в результате события повреждена одна из секций моста. При этом погибли мужчина и женщина, которые ехали на автомобиле, также пострадал их ребенок.
Кроме того, в России отрыли уголовное дело по статье "террористический акт".
В НАК заявили, что следствие якобы устанавливает лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастных к данному событию.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ще з першим підривом не розібрались що то було, а тут - апять 🤔
чи не займаються кацапи "члєноврєдітєльством" 😂
Як будували, так і отримали!
при накалі політичних страстей...
Вовочка тянет руку,когда учительница кивнула,спрашивает:
Простите,Марья Ивановна,а кто такой скр?
Это Следственный Комитет россии
СКР створювався як російський аналог американського ФБР. Але як і будь-яке запозичення перетворився на бліду та перекручену тінь оригіналу. Типу як "Сколково - російська Кремнієва долина", так і "СКР - російське ФБР".
І ще один мотив їх створення - їхній попередник, СК Прокуратури став розсадником корупції. Прогнив настільки, що вирішили не оздоровлювати, а на його базі створити нову організацію. Ну, я думаю, що зайве говорити, що за 10 років і сам СКР вже переплюнув СКП за рівнем корупції
Ангеліна Волк (она Вовк 🐺) 🤔
Напали на козлика серые волки..
інші ресурси Буданов) Проходить час, з прес-центру Гуменюк це не ми....Зрадів за наші спецслужби,і тут..не ми 🔥🎸😏
Эти представители следственного комитета рф?, видели, что граждане рф натворили в Украине, с мостами, домами, городами и людьми..... ?
треба весь той міст зруйнувати, а не один проліт
Слава Україні!
Та потягнувшись в повний зріст,
Ми з радістю усі дізнались,
Що наїпнувся кримській міст!,,),, Мої Усім Привітаннячка!,,,),
Однако Кремль уже сам запутался в том, что происходит и как это называть, поэтому и возникают такие странные смысловые конструкции, когда расследоваться будет событие, изначально квалифицированное достаточно сомнительно.
С другой стороны, одним абсурдом больше - одним меньше, в текущей обстановке это уже не имеет почти никакого значения. (c)
Звичайний зсув тиктоничних плит з вивельням болотній газів та їхнім самопідпалом від світла Сиріуса.
Крим пливе у рідну гавань на Захід.
Ми і без зайвехромосомів розберемося...
terorizmu...vot potieha
А это всего лишь транспортный переход - что с него взять?
Настамнєбилоінєт.