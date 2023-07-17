В России инцидент на Крымском мосту назвали террористическим актом, обвиняют Украину

В России официально назвали "чрезвычайные события" на Крымском мосту терактом. Они заявили, что его якобы атаковали два украинских надводных дрона.

Об этом написала представительница Следственного комитета РФ Светлана Петренко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В Национальном антитеррористическом комитете РФ заявили, что Крымский мост якобы атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата в 3:05.

Там сообщили, что в результате события повреждена одна из секций моста. При этом погибли мужчина и женщина, которые ехали на автомобиле, также пострадал их ребенок.

Кроме того, в России отрыли уголовное дело по статье "террористический акт".

В НАК заявили, что следствие якобы устанавливает лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастных к данному событию.

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