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Китай надеется на продление Черноморского зернового соглашения в полном объеме, - МИД

зерно

Китай надеется, что Черноморская зерновая инициатива по перевозке зерна из Украины по Черному морю и в дальнейшем будет выполняться в полном объеме.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин, комментируя завершение нынешнего срока действия соглашения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Китай надеется, что инициатива по перевозке зерна (Черноморская зерновая инициатива. - Ред.) и дальше будет выполняться в полном объеме", - сказала Мао.

Она добавила, что Китай готов более тесно взаимодействовать со всеми сторонами зернового соглашения для достижения договоренностей по обеспечению мировой продовольственной безопасности.

Читайте: Минфин США предостерег Китай от оказания России помощи в войне против Украины

Напомним, утром 16 июля из порта Одессы вышло последнее судно с украинским зерном в рамках зернового соглашения.

Китай (3069) зерновой коридор (226)


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Топ комментарии
+7
Хутін Пуй ризикує втратити зразу двох "вірних братьев" - Турцію і Китай, якщо не продовжить зернову угоду.
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17.07.2023 11:57 Ответить
+3
Нехаи бере рашку за яблучко.
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17.07.2023 11:56 Ответить
+3
путлєру нє прівикать-праглотіт утрьоцца і скажет вкусна дайтє дабавкі...
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17.07.2023 11:56 Ответить
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буданов як ердоган - насрав путіну в щі і стверджує що той тепер повинен йти в коляборацію по зерну.))
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17.07.2023 11:53 Ответить
путлєру нє прівикать-праглотіт утрьоцца і скажет вкусна дайтє дабавкі...
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17.07.2023 11:56 Ответить
нє-нє-нє, я чекаю волання про червоні лінії і удари по центрам прийняття рішень.
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17.07.2023 11:59 Ответить
"голодні ігри" ху.ловського формату
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17.07.2023 11:53 Ответить
Після підриву Керч. моста ?
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17.07.2023 11:55 Ответить
сиди, чекай на трупа... наїси...
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17.07.2023 11:56 Ответить
Нехаи бере рашку за яблучко.
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17.07.2023 11:56 Ответить
Хутін Пуй ризикує втратити зразу двох "вірних братьев" - Турцію і Китай, якщо не продовжить зернову угоду.
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17.07.2023 11:57 Ответить
Тут Ердоган зорієнтувався круто!
Тепер він диктує ціни на зерно у світі...
Навіть Китай запанікував...
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17.07.2023 12:03 Ответить
Сі дає )(уйлу наказ--не вийо***йся
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17.07.2023 12:09 Ответить
Сі молодець. Дави засрашку!!!
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17.07.2023 12:20 Ответить
китай подрочить і перетопчеться.. з сили сибіру будуть жрати газ
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17.07.2023 12:27 Ответить
Вовка плешивый, не слушай ни кого - жми на газульку до упора, стена уже близко!
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17.07.2023 12:46 Ответить
китайский барин хйла поставил задачу к выполнению свему холопу гребаный стыд за что дедываевалитраливали
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17.07.2023 13:02 Ответить
Вот тебе, ху@ло, и пи@дюлина от "партнёра"!)))
Далі буде...
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17.07.2023 13:11 Ответить
Ти ба: - війна війною, а ЖЕРТИ хочуть всі? Війна хліб не сіє, не жне, не виробляє й не пече. Тож ті, хто в "нейтралах" та "за Путіна" мають сосать ***, а не хлібну цицьку України. АРХ М
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17.07.2023 13:17 Ответить
*******, ставь дупу для прочистки.
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17.07.2023 13:26 Ответить
Так иди нефритовый стержень ***** вставь
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17.07.2023 14:37 Ответить
Так в чем проблема, вломите ******** ***** и все будет чики-пики
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17.07.2023 16:14 Ответить
 
 