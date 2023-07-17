Китай надеется на продление Черноморского зернового соглашения в полном объеме, - МИД
Китай надеется, что Черноморская зерновая инициатива по перевозке зерна из Украины по Черному морю и в дальнейшем будет выполняться в полном объеме.
Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин, комментируя завершение нынешнего срока действия соглашения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Китай надеется, что инициатива по перевозке зерна (Черноморская зерновая инициатива. - Ред.) и дальше будет выполняться в полном объеме", - сказала Мао.
Она добавила, что Китай готов более тесно взаимодействовать со всеми сторонами зернового соглашения для достижения договоренностей по обеспечению мировой продовольственной безопасности.
Напомним, утром 16 июля из порта Одессы вышло последнее судно с украинским зерном в рамках зернового соглашения.
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