Китай надеется на продление Черноморского зернового соглашения в полном объеме, - МИД

Китай надеется, что Черноморская зерновая инициатива по перевозке зерна из Украины по Черному морю и в дальнейшем будет выполняться в полном объеме.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин, комментируя завершение нынешнего срока действия соглашения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Китай надеется, что инициатива по перевозке зерна (Черноморская зерновая инициатива. - Ред.) и дальше будет выполняться в полном объеме", - сказала Мао.

Она добавила, что Китай готов более тесно взаимодействовать со всеми сторонами зернового соглашения для достижения договоренностей по обеспечению мировой продовольственной безопасности.

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Напомним, утром 16 июля из порта Одессы вышло последнее судно с украинским зерном в рамках зернового соглашения.