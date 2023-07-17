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Новости
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"Зерновое соглашение" фактически остановлено, подрыв Крымского моста на него не повлияет, - Песков

пєсков

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "зерновое соглашение" фактически остановлено.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Договоренности по "зерновому соглашению" фактически прекращены, оно остановлено", - сказал он.

По словам Пескова, РФ "немедленно вернется к "зерновому соглашению" как только договоренности, которые его касаются, будут выполнены".

Также спикер российского диктатора заявил, что взрыв на Крымском мосту не повлияет на "зерновое соглашение".

Также читайте: Китай надеется на продление Черноморского зернового соглашения в полном объеме, - МИД

Песков Дмитрий (1959) россия (96481) зерновой коридор (226)


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Топ комментарии
+39
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17.07.2023 12:12 Ответить
+22
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17.07.2023 12:23 Ответить
+19
Вот эта бабища и сломала мост!
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17.07.2023 12:41 Ответить
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17.07.2023 12:07 Ответить
Шойгу, Герасимов! Где кусок моста?!!!
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17.07.2023 12:36 Ответить
Вы пижон, сын пижона и дети ваши будут пижонами! - сказал Остап обращаясь к Балаганову
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17.07.2023 13:05 Ответить
Пресують Світ по всіх напрямках
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17.07.2023 12:08 Ответить
Мудло кацапське і не збиралося її продовжувати.
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17.07.2023 12:09 Ответить
кацапи продовжать до 27 липня. Бо 27 липня буде саміт африканських країн. Пуйло нікуди не діниться. Тому песков- і каже- мост - не вплине))))о продовжать
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17.07.2023 12:24 Ответить
песковьска лайношлюшка ще у Європі? Каструвати і на Московію
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17.07.2023 12:10 Ответить
Не маю жодного сумніву що зернова угода буде продовжена не зважаючі на забаганки лапатнікав...
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17.07.2023 12:10 Ответить
Тебе, кацапська мавпа, ніхто не питає, як Ердоган вирішить, так і буде.
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17.07.2023 12:10 Ответить
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17.07.2023 12:10 Ответить
Піськоф, це новий зернотрейдер чи хто?
Мабуть, із аграріїв *****!
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17.07.2023 12:11 Ответить
Побачимо...
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17.07.2023 12:11 Ответить
Ви жє прекрасно знаєте что я всєгда лгу . Поетому на моі слова - вніманяє не обращайтє .

.
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17.07.2023 12:11 Ответить
24 апреля. Песков заявил, что его сын воевал в составе ЧВК "Вагнер".

14 июля. Песков вслед за Путиным заявил, что ЧВК "Вагнер" никогда не существовала.
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17.07.2023 12:20 Ответить
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17.07.2023 12:23 Ответить
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17.07.2023 12:12 Ответить
Нажаль, вона не встигла усвідомити всю глибину своєї помилки
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17.07.2023 12:20 Ответить
Мабудь ото та дитина, що вижила
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17.07.2023 12:22 Ответить
Причому судячи з ушкоджень авто, вони загинули не від вибуху, а тому, що летіли на шаленій швидкості і влупились в відбійник
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17.07.2023 12:25 Ответить
Вот эта бабища и сломала мост!
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17.07.2023 12:41 Ответить
Мабуть буферами?.
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17.07.2023 16:57 Ответить
Коли цей дегенерат не брехав?
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17.07.2023 12:13 Ответить
"Китай сподівається на продовження Чорноморської зернової угоди у повному обсязі...." (с)
Ну, для понтов, кацапам надо пару дней поломаться......
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17.07.2023 12:15 Ответить
Песков … пурга…
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17.07.2023 12:16 Ответить
Піскова треба перекладати літературним матом...

Мы так хотели угодить Зеленскому с угодой,
Что мост сумели обвалить старания природы...
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17.07.2023 12:17 Ответить
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17.07.2023 12:20 Ответить
пєсков, помий вуса, там якейсь лайно (з чумадана путі ляпнуло)
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17.07.2023 12:21 Ответить
Ой. А як же це? --
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17.07.2023 12:22 Ответить
Ну так завтра цей же піськов заявить, що Китай так просив, так нас просив про продовження угоди, молив просто, що так і бути, ми погодилися))
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17.07.2023 12:24 Ответить
Ну, раз підрив мосту ні на що не впливає, то треба підривать)
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17.07.2023 12:22 Ответить
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17.07.2023 12:23 Ответить
А якщо кримський міст покласти повністю, то зернову угоду буде продовжено ?
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17.07.2023 12:29 Ответить
А кому вона потрібна, ООНу? Ну то нехай ООНа звертається до НАТО , а ті беруть ''зерноплави'' під свою охорону і нехай кацап тоді рипнеться. Не захочуть брати? Ну тоді Африку нехай самі і годують!
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17.07.2023 12:36 Ответить
Та і без них будуть собі китайські і турецькі кораблі забирати зерно по ціні, яка для аграріїв нижче собівартості, або близька до цього. І пукан у пукіна жим-жим буде навіть від думки їх обстрілювати. Так що коридор буде і без згоди блідого фюрера.
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17.07.2023 12:39 Ответить
"Также спикер сфинктер российского диктатора заявил..."
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17.07.2023 12:39 Ответить
Шойгу!
Герасимов!
Где защита моста, бл_дь?!!!
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17.07.2023 12:43 Ответить
Сомалійські пірати нервово курять у очереті
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17.07.2023 12:56 Ответить
« Рубль был привязан к мосту- сегодня оба рухнули»
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17.07.2023 12:56 Ответить
17.07.22 🤡🤡
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17.07.2023 13:00 Ответить
рускій піськов, іді нахй.
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17.07.2023 13:11 Ответить
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17.07.2023 13:20 Ответить
Jesli jest uslovje,tak nado otvetit na mnogo xuze cem kacapi.Zakryvajem potoki gaza i nefti Evropu.Idiot vojna vsiakoje byvajet,turecki potok takze pod radorom kak cel.Kacapo uxodit s Ukraini ili eVropa dlia nix prodaz zakryta.Tut pravil netu,dengi dlia oligarxov po zernu nedolzni bit vyse
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17.07.2023 13:22 Ответить
Піськов з волохатою матнею - яка до того різниця Україні? Себе виставите сволотою (якою ви і є), Україна продовжує отримувати допомогу - ще й зерно збереже, постраждають взагалі непричетні до цього народи Африки - ню-ню, мудило, "переграв" всіх )))
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17.07.2023 13:46 Ответить
Хто цю угоду придумав ... надішліть бункерного у відоме місце . Конвой НАТО і все
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17.07.2023 14:26 Ответить
Піськов - не варто навіть коментувати цей шмат лайна...
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18.07.2023 09:42 Ответить
 
 