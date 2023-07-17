"Зерновое соглашение" фактически остановлено, подрыв Крымского моста на него не повлияет, - Песков

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "зерновое соглашение" фактически остановлено.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Договоренности по "зерновому соглашению" фактически прекращены, оно остановлено", - сказал он.

По словам Пескова, РФ "немедленно вернется к "зерновому соглашению" как только договоренности, которые его касаются, будут выполнены".

Также спикер российского диктатора заявил, что взрыв на Крымском мосту не повлияет на "зерновое соглашение".

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