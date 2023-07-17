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Новости Война
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Украине следует думать над запуском своего ОПК, у России еще много ресурсов, - нардеп "Голоса" воин Костенко

костенко

В России гораздо больше ресурсов, техники и боеприпасов, и, несмотря на это, Силы обороны продолжают наступательные действия и имеют результат. Однако Украина должна начинать запускать свой оборонно-промышленный комплекс, в противном случае одолеть врага будет крайне сложно.

Об этом сообщил нардеп "Голоса", секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.

"Только за счет обученности личного состава, морально-психологического состояния, технологического оружия и правильного применения сил и средств мы имеем положительные результаты на поле боя. В России больше ресурса, техники, боеприпасов в разы. И при таких темпах у нас ресурс может быстрее закончиться ", - подчеркнул парламентарий.

При этом РФ запускает свой ОПК и имеет некоторые результаты. Поэтому для Украины важно параллельно с помощью партнеров возобновлять и свое производство, отметил Костенко.

"В России еще всего много, их оборонно-промышленный комплекс запускается. Мы должны настаивать, чтобы наши партнеры давали нам больше техники и снарядов. А также думать не о том, как война завтра закончится, а о том, как запустить наш ОПК для того , чтобы россия видела, что у них нет шансов идти дальше", - подытожил нардеп.

Читайте: Силы обороны удержали позиции и создают условия для наступления, - нардеп "Голоса", воин Костенко

Костенко Роман (170)


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Топ комментарии
+37
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17.07.2023 12:29 Ответить
+22
Вибачте, не думати над запуском свого ОПК, а цей ОПК повинен вже працювати 24/7.
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17.07.2023 12:31 Ответить
+17
Нє, чуваки, не швидіть. Нехай ще три роки війни пройде, а потім почнете думати. Чого зараз поспішати?
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17.07.2023 12:36 Ответить
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Те, що треба запускати - не питання. Питання - якого дідька досі не запустили? Похідне питання - а чи є взагалі що запускати? З новин та решти відкритих джерел можна зробити висновок що крім "Луча" (який з рештою розробник, а не виробник) у нас ОПК як такого і немає. Було дрібносерійне виробництво, здебільшого як ремонт або мінорна модернізація радянського металобрухту. Звісно, треба використовувати все доступне, але щоб не виявилося що купити західне якісне та ******* буде дешевше, ніж ліпити якийсь непотріб, аби "своє" називалось. Бо є таке враження що державні підприємтсва, вірніше ті, хто ними керує, ні на що крім красти та косячити не здатні.
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17.07.2023 15:18 Ответить
Наіть це " дрібносерійне" виробництво не працює на повну потужність. Чому з початку війни зеленими не було зроблено жодного Буцефалу( БТР-3, БТР-4). Вони себе дуже добре зарекомондували на війні. Їх азовці хвалили, там наведення гармати джойстиком на екрані компа. При Порошенку їх сотню кожен рік робили. І це тільки один із прикладів.

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17.07.2023 15:52 Ответить
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