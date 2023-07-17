Украине следует думать над запуском своего ОПК, у России еще много ресурсов, - нардеп "Голоса" воин Костенко

В России гораздо больше ресурсов, техники и боеприпасов, и, несмотря на это, Силы обороны продолжают наступательные действия и имеют результат. Однако Украина должна начинать запускать свой оборонно-промышленный комплекс, в противном случае одолеть врага будет крайне сложно.

Об этом сообщил нардеп "Голоса", секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.

"Только за счет обученности личного состава, морально-психологического состояния, технологического оружия и правильного применения сил и средств мы имеем положительные результаты на поле боя. В России больше ресурса, техники, боеприпасов в разы. И при таких темпах у нас ресурс может быстрее закончиться ", - подчеркнул парламентарий.

При этом РФ запускает свой ОПК и имеет некоторые результаты. Поэтому для Украины важно параллельно с помощью партнеров возобновлять и свое производство, отметил Костенко.

"В России еще всего много, их оборонно-промышленный комплекс запускается. Мы должны настаивать, чтобы наши партнеры давали нам больше техники и снарядов. А также думать не о том, как война завтра закончится, а о том, как запустить наш ОПК для того , чтобы россия видела, что у них нет шансов идти дальше", - подытожил нардеп.

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