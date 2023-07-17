Воздушные силы информируют об угрозе применения врагом ударных БПЛА в Николаевской области (обновлено)

В Николаевской области объявлена тревога из-за угрозы применения врагом ударных БпЛА с южного направления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Внимание! Николаевская область - угроза применения врагом ударных БпЛА с южного направления", - говорится в сообщении.

На территории Николаевской области объявлена тревога.

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По состоянию на 13:27 Воздушные силы объявили об отбое угрозы.