"Зерновое соглашение" вошло в историю как пример успешной дипломатии. Считаю, Путин хочет ее продлить, - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал заявление РФ о прекращении действия "зернового соглашения".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.
По его словам, "зерновое соглашение" вошло в историю в качестве примера успешной дипломатии.
"Несмотря на сегодняшнее заявление, я считаю, что президент России Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост продолжился", – добавил турецкий лидер.
Напомним, 17 июля в Кремле заявили, что действие "зернового соглашения" остановлено.
Топ комментарии
+30 Al-Goritm Ain-Moment
показать весь комментарий17.07.2023 13:56 Ответить Ссылка
+23 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий17.07.2023 13:50 Ответить Ссылка
+22 18c49ed2
показать весь комментарий17.07.2023 13:50 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Азовці, кримський міст.
Якщо ***** піде на продовження "угоди" в будь-якому вигляді, то вигляд у нього буде як у обісцяного півня.
Вєчєром вийдєш і скажешь - я пєрєдумал і возобновняю зерновую сдєлку вплоть до окончанія войни . Сфальшивішь - дам в глаз і посажу на бутилку ,, ти понял .?
..
до голої дупи Ердогани прижатись
щокой..
І це не варто розглядати як прийняття сторони Росії - Ердоган так само загравав з Китаєм і навіть Ізраїлем. Це стиль його зовнішньої політики, і Ердоган навряд чи його зрадить."
Пн, 10/07/2023Чтобы узнать, кто и в каких объемах импортирует «черное» украинское зерно, журналисты сопоставили таможенные документы и список подозреваемых в нарушениях украинских компаний, названия нескольких румынских, чешских и венгерских фирм-импортеров, а также ряда офшорных предприятий из числа импортеров.
Наиболее активный украинский экспортер из списка - фирма «Талстактив», которая, по данным прокуратуры, «легализовывала доход, полученный преступным путем», не заплатила подоходный налог и не вернула прибыль в иностранной валюте. Компанию основали в феврале 2021-го - за год до начала полномасштабного российского вторжения.
https://crime-ua.com/node/30810
Яка ганьба!