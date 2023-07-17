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"Зерновое соглашение" вошло в историю как пример успешной дипломатии. Считаю, Путин хочет ее продлить, - Эрдоган

ердоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал заявление РФ о прекращении действия "зернового соглашения".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

По его словам, "зерновое соглашение" вошло в историю в качестве примера успешной дипломатии.

"Несмотря на сегодняшнее заявление, я считаю, что президент России Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост продолжился", – добавил турецкий лидер.

Напомним, 17 июля в Кремле заявили, что действие "зернового соглашения" остановлено.

Читайте: Китай надеется на продление Черноморского зернового соглашения в полном объеме, - МИД

Эрдоган Реджеп Тайип (928) зерновой коридор (226)


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Топ комментарии
+30
Ну чому. Може, коли Ердоган каже, що х..ло хоче продовжити угоду, це дипломатичною мовою звучить як "хоче чи не хоче, але хоче")))
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17.07.2023 13:56 Ответить
+23
От скоро і побачимо, наскільки Ердоган може прогинати *****.
Азовці, кримський міст.
Якщо ***** піде на продовження "угоди" в будь-якому вигляді, то вигляд у нього буде як у обісцяного півня.
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17.07.2023 13:50 Ответить
+22
Опять в спину или это уже пониже?

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17.07.2023 13:50 Ответить
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НАЧЕ ЛЮДИНА В РОКАХ І ТАКИЙ БОВДУР
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17.07.2023 13:49 Ответить
Ну чому. Може, коли Ердоган каже, що х..ло хоче продовжити угоду, це дипломатичною мовою звучить як "хоче чи не хоче, але хоче")))
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17.07.2023 13:56 Ответить
Гойда!!!)))
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17.07.2023 23:32 Ответить
Ердоган і десь тиждень тому в такому ж тоні казав "Путін хоче продовжити", хоча той впирався як міг
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17.07.2023 19:32 Ответить
нравитца не нравитцца
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18.07.2023 08:31 Ответить
От скоро і побачимо, наскільки Ердоган може прогинати *****.
Азовці, кримський міст.
Якщо ***** піде на продовження "угоди" в будь-якому вигляді, то вигляд у нього буде як у обісцяного півня.
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17.07.2023 13:50 Ответить
Красные линии вдруг пожелтеют или покиричневеют?
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17.07.2023 13:52 Ответить
чрму як?
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18.07.2023 08:32 Ответить
Якщо Ердоган вважає що пу цього хоче то пу цього хоче, навіть якщо не хоче.
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17.07.2023 13:50 Ответить
сколько ж того зерна собрали, если все комбайнеры пошли на фронт? Зачем Украине этот "зернавой дагавор", если каждая война приводит к голоду??? Почему не закупаются Ф16 за ранее вывезенное зерно?????????????????????????
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17.07.2023 13:57 Ответить
Ти шо москаль?
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17.07.2023 14:00 Ответить
половина ВСУ на фронте с восточных и южных областей, или тебе повылазило ??
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17.07.2023 14:06 Ответить
Таки москаль.
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17.07.2023 14:11 Ответить
стопроцентовий москаль- бо таку херню не писав що половина пішла на фронт. половина це 8 миліонів би було
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17.07.2023 14:33 Ответить
А скільки % площі не засіяно було?
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17.07.2023 14:47 Ответить
25.
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17.07.2023 15:03 Ответить
Не пишите бред.
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17.07.2023 14:05 Ответить
Опять в спину или это уже пониже?

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17.07.2023 13:50 Ответить
Не только пониже, но и поглубже.
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17.07.2023 14:31 Ответить
А иначе русскиенаташи поедут в сизрань на курорт….
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17.07.2023 13:51 Ответить
я вважаю, що президент Росії Путін хоче . TAK , Redzep , TAK
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17.07.2023 13:51 Ответить
На зерновій угоді заробляють Ердоган та російські трейдерські компанії! Українці тільки батрачать на них без заробітку. А потім питають, звідки у путіна гроші на війну🤔
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17.07.2023 13:54 Ответить
)(уйло нікуди не дінеться...від Сі та Ердогана...повийожуватись захотів
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17.07.2023 13:55 Ответить
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17.07.2023 13:56 Ответить
Черговий "Удар в псіну"?...
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17.07.2023 13:57 Ответить
Хоче чи ні,але мусить!
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17.07.2023 14:03 Ответить
Если Эрдоган сказал что путя хочет значит путя хочет 😀 Опять удар чуть ниже спины 😀
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17.07.2023 14:05 Ответить
Хутін Пуй сам не знає, що насправді він хоче зернову угоду без умов, але Ердоган це знає, тому карлік або продовжить її або конвої підуть з охороною турецьким флотом.
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17.07.2023 14:09 Ответить
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17.07.2023 14:10 Ответить
Доктор Эрдоган знает, что пациент хочет!
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17.07.2023 14:13 Ответить
минулого разу в листопаді кораблі з зерном пішли без участі ху йла, а вже на другий чи на третій день кацапи заявили, що угоду продовжено. типу вони шось там рішають. ))
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17.07.2023 14:13 Ответить
Ти мєня понял , нєдоумок .?
Вєчєром вийдєш і скажешь - я пєрєдумал і возобновняю зерновую сдєлку вплоть до окончанія войни . Сфальшивішь - дам в глаз і посажу на бутилку ,, ти понял .?
..
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17.07.2023 14:16 Ответить
Ердоган посмикуючи свій ятаган каже *****, по очах бачу шо хочеш...
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17.07.2023 14:17 Ответить
президент Росії Путін хоче
до голої дупи Ердогани прижатись
щокой..
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17.07.2023 14:30 Ответить
доволі скоро побачимо, чи ***** остаточно опустили, чи продовжують сцятися від його вялічія.
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17.07.2023 14:35 Ответить
Не только Президент Эрдоган заинтересован об продлений зерновой сделки ,но сегодня и представитель Китая предложил продлить зерновую сделку .А на московий сделали выстрел себе в ногу, такие ..... ихние "дипломаты"
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17.07.2023 15:06 Ответить
"зернова угода" -це є торгівля світових аферистів,та рашистських вбивць, українського народу , українським хлібом,котрий до того ще й випачканий їхньою кровью.
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17.07.2023 15:22 Ответить
Эрдоан лучше знает, чего хочет путин
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17.07.2023 16:05 Ответить
Шантаж - основний інструмент рашистів -терористів.
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17.07.2023 16:36 Ответить
Успішна дипломатія це б була делімітарізація чорного моря, а ця угода лише іграшка Ердогана і потрібна лише йому.
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17.07.2023 17:08 Ответить
Не тільки Ердогану. Але із самого початку треба було поставити жорстку умову росії: ніякого обмеження експорту українського зерна, інакше - ескадра кораблів НАТО.
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17.07.2023 18:50 Ответить
Перекладаючи з турецької на ру: нравітса, нє нравітса, прадлівай красавітса
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17.07.2023 21:06 Ответить
"Після своєї важкої перемоги на президентських виборах Ердоган продовжив вести подвійну гру, намагаючись витягти для себе максимум зовнішньополітичних і дипломатичних можливостей, балансуючи між інтересами Кремля, з одного боку, і НАТО, США і Києва, з іншого. Напередодні саміту альянсу у Вільнюсі дійшло навіть до того, що Ердоган нагадав: Туреччина все ще чекає прогресу в питанні вступу країни в ЄС - хоча ця дискусія вже пару десятиліть вважається взаємно замороженою."
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17.07.2023 21:29 Ответить
«Загравання з Путіним» - це лише черговий спосіб зміцнити позиції Ердогана у протистоянні із Заходом. Це особливо важливо на тлі ослаблення Путіна через невдалу війну та нещодавню спробу військового заколоту. Тому в даному випадку Ердоган просто використовує Путіна для досягнення своїх цілей у відносинах із Заходом, які для Туреччини набагато важливіші, ніж відносини з Росією.
І це не варто розглядати як прийняття сторони Росії - Ердоган так само загравав з Китаєм і навіть Ізраїлем. Це стиль його зовнішньої політики, і Ердоган навряд чи його зрадить."
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17.07.2023 21:32 Ответить
Эрдоган, уничтожь в Черном море кацапский недофлот. Вспони сколько, кацапы принесли горя Турции. Даешь чистое Черное море, без кацапских террористов.
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17.07.2023 22:23 Ответить
Во время войны на украинском зерне зарабатывают коррупционеры и оргпреступность

Пн, 10/07/2023Чтобы узнать, кто и в каких объемах импортирует «черное» украинское зерно, журналисты сопоставили таможенные документы и список подозреваемых в нарушениях украинских компаний, названия нескольких румынских, чешских и венгерских фирм-импортеров, а также ряда офшорных предприятий из числа импортеров.

Наиболее активный украинский экспортер из списка - фирма «Талстактив», которая, по данным прокуратуры, «легализовывала доход, полученный преступным путем», не заплатила подоходный налог и не вернула прибыль в иностранной валюте. Компанию основали в феврале 2021-го - за год до начала полномасштабного российского вторжения.

https://crime-ua.com/node/30810
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17.07.2023 23:49 Ответить
Зерновий договорняк увійде в історію не як приклад успішної дипломатії, а як величезна ганьба демократичного світу перед гопником, як захід в особі ООН, США та Європи прогнувся перед погрозами агресора, військових злочинців і терористичної держави знищувати цивільні торговельні судна.
Яка ганьба!
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18.07.2023 00:34 Ответить
Султан турецкий(держа ***** за ухи): воффка, я знал, что тебе понравится.
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18.07.2023 04:49 Ответить
знатно потроллил уйла.
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18.07.2023 06:12 Ответить
 
 