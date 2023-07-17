"Зерновое соглашение" вошло в историю как пример успешной дипломатии. Считаю, Путин хочет ее продлить, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал заявление РФ о прекращении действия "зернового соглашения".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

По его словам, "зерновое соглашение" вошло в историю в качестве примера успешной дипломатии.

"Несмотря на сегодняшнее заявление, я считаю, что президент России Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост продолжился", – добавил турецкий лидер.

Напомним, 17 июля в Кремле заявили, что действие "зернового соглашения" остановлено.

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