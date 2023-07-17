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Новости Война
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Боевик российской "самообороны Крыма", который в 2014 году захватывал админздания на полуострове, задержан в Одессе, - СБУ. ФОТОрепортаж

сбу,контррозвідка

Контрразведка Службы безопасности задержала в Одессе предателя, скрывавшегося длительное время от правосудия за преступления против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, злоумышленником оказался бывший участник подконтрольного РФ незаконному вооруженному формированию "самооборона Крыма".

Находясь в рядах группировки, в 2014 году он помогал российским оккупантам захватывать административные здания на территории украинского полуострова, в частности, в городе Судак.

Также фигурант осуществлял патрулирование улиц, стоял на блокпостах и обеспечивал "охрану" прокремлевских митингов, организованных в то время представителями российских спецслужб.

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"Во время таких "мер" предатель незаконно обыскивал местных жителей и их автомобили. После этого людей часто задерживали и увозили в "неизвестном направлении". Кроме того, боевик принимал непосредственное участие в "оцеплении" созданных агрессором "теризбиркомов", которые были задействованы в проведении фейкового референдума по "присоединению" полуострова к РФ", - говорится в сообщении.

За такую помощь российским захватчикам злоумышленник получил от них кремлевскую медаль "за защиту Крыма" в 2014 году.

По данным СБУ, еще до начала полномасштабного вторжения боевик под видом переселенца с юга Украины переехал в Винницкую область, где проживали его родственники.

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Боевик российской самообороны Крыма, который в 2014 году захватывал админздания на полуострове, задержан в Одессе, - СБУ 01
Боевик российской самообороны Крыма, который в 2014 году захватывал админздания на полуострове, задержан в Одессе, - СБУ 02
Боевик российской самообороны Крыма, который в 2014 году захватывал админздания на полуострове, задержан в Одессе, - СБУ 03
Боевик российской самообороны Крыма, который в 2014 году захватывал админздания на полуострове, задержан в Одессе, - СБУ 04

По имеющимся данным, основанием для "переезда" стал конфликт с предводителями группировки.

Впоследствии он переехал в Одессу, где "залег на дно" и таким образом пытался избежать правосудия за свои преступления.

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В ходе контрдиверсионных мероприятий сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали по месту временного проживания.

В ходе обыска у задержанного обнаружены вещественные доказательства его преступной деятельности, в том числе медаль "за защиту Крыма" 2014 года.

На основании собранных доказательств задержанному сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

– ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

– ч. 2 ст. 260 (участие в незаконном вооруженном формировании).

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В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит 15 лет тюрьмы.

Контрдиверсионные мероприятия проводились совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве прокуратуры АР Крым.

Крым (26437) СБУ (20138) государственная измена (1583)


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Топ комментарии
+19
Бл***! Аж бісить! Роблять усе, щоб прийшов "русский мир" - а коли припече - тікають і ховаються в Україні!
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17.07.2023 14:26 Ответить
+9
на кол...
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17.07.2023 14:20 Ответить
+7
а скільки ше таких по Україні і в ЄС...... десятки тисяч...
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17.07.2023 14:38 Ответить
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на кол...
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17.07.2023 14:20 Ответить
Так не можна, МИ не звірі. В Жовті Води на уранові рудники, може з півтора роки промучається.
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17.07.2023 14:34 Ответить
він сам тікав і настромився
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17.07.2023 14:43 Ответить
невже самвела, якого генадій балашов налякав бананом...
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17.07.2023 15:58 Ответить
А чому не до росії улюбленої?
Чому не до Європи, зрозуміло: дрібна сошка, не встигла "прібарахліться".
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17.07.2023 14:23 Ответить
У, яке бидло,
чому воно не здохло від нещасного випадку,
наприклад, хтось необережно випустив зброю, а вона впала і вбила качка.
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17.07.2023 14:24 Ответить
Бл***! Аж бісить! Роблять усе, щоб прийшов "русский мир" - а коли припече - тікають і ховаються в Україні!
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17.07.2023 14:26 Ответить
Наші адепти руськово міра вчаться у аборигенних кацапів. Ті спочатку виїзджають з росії на ПМЖ, а потім роблять в країні проживання знову ж таки руський мір. Це якийсь оксюморон просто.
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17.07.2023 15:14 Ответить
а скільки ше таких по Україні і в ЄС...... десятки тисяч...
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17.07.2023 14:38 Ответить
Знову Одеса...багато питань
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17.07.2023 14:38 Ответить
А по Киеву и в частности по Банковой,у тебя вопросов нет,шлимазл?А может есть вопросы по МО?Нет?Тогда кто тебе доктор....
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17.07.2023 15:22 Ответить
навчіться спілкуванню в чаті
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17.07.2023 15:27 Ответить
Ты Одессу не трогай...
P.S.Последую совету старины Марка Твена:"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом."
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17.07.2023 15:33 Ответить
До чего же сепары тупые. Там же мозга нет - только нитка между ушей, если после всего что наделал припереться в Украину
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17.07.2023 14:40 Ответить
СБУ молодці
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17.07.2023 14:41 Ответить
Таких четвертовать треба,як і кацапів. Незалежно від статі в віку.
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17.07.2023 14:44 Ответить
Це падло не ховалось в Одесі, воно точно ЗАСЛАНЕ! Схопити та перевірити всіх родичів та знайомих, всі контакти! Треба з'ясувати весь ланцюг його зв' язків! Воно заслане у наш тил, і не куди небуть, а до Одеси🤬🤬🤬
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17.07.2023 15:06 Ответить
...отримав від них кремлівську медаль "за захист Криму" 2014 року.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Медаль «За возвращение Крыма" 2014 г.
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17.07.2023 17:30 Ответить
 
 