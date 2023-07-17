Боевик российской "самообороны Крыма", который в 2014 году захватывал админздания на полуострове, задержан в Одессе, - СБУ. ФОТОрепортаж
Контрразведка Службы безопасности задержала в Одессе предателя, скрывавшегося длительное время от правосудия за преступления против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, злоумышленником оказался бывший участник подконтрольного РФ незаконному вооруженному формированию "самооборона Крыма".
Находясь в рядах группировки, в 2014 году он помогал российским оккупантам захватывать административные здания на территории украинского полуострова, в частности, в городе Судак.
Также фигурант осуществлял патрулирование улиц, стоял на блокпостах и обеспечивал "охрану" прокремлевских митингов, организованных в то время представителями российских спецслужб.
"Во время таких "мер" предатель незаконно обыскивал местных жителей и их автомобили. После этого людей часто задерживали и увозили в "неизвестном направлении". Кроме того, боевик принимал непосредственное участие в "оцеплении" созданных агрессором "теризбиркомов", которые были задействованы в проведении фейкового референдума по "присоединению" полуострова к РФ", - говорится в сообщении.
За такую помощь российским захватчикам злоумышленник получил от них кремлевскую медаль "за защиту Крыма" в 2014 году.
По данным СБУ, еще до начала полномасштабного вторжения боевик под видом переселенца с юга Украины переехал в Винницкую область, где проживали его родственники.
По имеющимся данным, основанием для "переезда" стал конфликт с предводителями группировки.
Впоследствии он переехал в Одессу, где "залег на дно" и таким образом пытался избежать правосудия за свои преступления.
В ходе контрдиверсионных мероприятий сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали по месту временного проживания.
В ходе обыска у задержанного обнаружены вещественные доказательства его преступной деятельности, в том числе медаль "за защиту Крыма" 2014 года.
На основании собранных доказательств задержанному сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
– ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
– ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
– ч. 2 ст. 260 (участие в незаконном вооруженном формировании).
В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит 15 лет тюрьмы.
Контрдиверсионные мероприятия проводились совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве прокуратуры АР Крым.
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Чому не до Європи, зрозуміло: дрібна сошка, не встигла "прібарахліться".
чому воно не здохло від нещасного випадку,
наприклад, хтось необережно випустив зброю, а вона впала і вбила качка.
P.S.Последую совету старины Марка Твена:"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Медаль «За возвращение Крыма" 2014 г.