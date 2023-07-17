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Спецпосланник Папы Римского Дзуппи посетит Вашингтон с "миссией содействия миру в Украине"

дзуппі

Архиепископ Болоньи и глава Епископской конференции Италии кардинал Маттео Дзуппи 17-19 июля посетит США с дипломатическим визитом в качестве спецпосланника Папы Римского для "миссии содействия миру в Украине" и поддержки инициатив в гуманитарной сфере.

Об этом сообщает Vatican News, передает Цензор.НЕТ.

"Визит состоится в контексте миссии содействия миру в Украине и преследует цель взаимообмена идеями и мнениями относительно трагической нынешней ситуации, а также поддержку инициатив в гуманитарной сфере, направленных на облегчение терпения наиболее пострадавших и уязвимых слоев населения, особенно детей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что 5-6 июня специальный представитель Папы Римского кардинал Маттео Дзуппи посетил Украину. Ватикан охарактеризовал его усилия как "направленные на выявление гуманитарных инициатив, которые открыли бы путь к миру".

Также до визита в Украину итальянский кардинал посетил Москву и встретился с детской омбудсменкой РФ Марией Львовой-Беловой. Ордер на ее арест выдал Международный уголовный суд.

Читайте также: У Ватикана пока нет плана по началу мирных переговоров в российско-украинской войне, - кардинал Дзуппи

Автор: 

Ватикан (215) Папа Римский (454) США (27348) Дзуппи Маттео (8)


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Топ комментарии
+9
дZуппі - на слово "дупа" схоже з літерою Z у отворі
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17.07.2023 15:58 Ответить
+8
Та наче Папа вже визнав що касап істота невиліковна, їпанута і на диявола працює..
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17.07.2023 15:58 Ответить
+6
Дзуппі-ти нє в ту сторону паєхал за мірам єво нада іскать в глазах у путлєра...
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17.07.2023 15:58 Ответить
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дZуппі - на слово "дупа" схоже з літерою Z у отворі
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17.07.2023 15:58 Ответить
нехай на кримський міст краще навідається
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17.07.2023 16:01 Ответить
Та наче Папа вже визнав що касап істота невиліковна, їпанута і на диявола працює..
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17.07.2023 15:58 Ответить
а може й навпаки,),,
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17.07.2023 16:01 Ответить
Навпаки, за визначенням слова "касап" взагалі сюди не підходе..
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17.07.2023 16:05 Ответить
а ви були б дуже здивовані, якщо б дізналися, що пАсланець,по вказівці папіка,буде оправдовувати дії гвинторогих скотів ???,
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17.07.2023 16:15 Ответить
пуйло башляє; тре відпрацьовувати програму "миру". "Миротворці", блть!..
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17.07.2023 16:46 Ответить
Дзуппі-ти нє в ту сторону паєхал за мірам єво нада іскать в глазах у путлєра...
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17.07.2023 15:58 Ответить
Тількі гляньте на нього,одним словом--пАсланець!,,,)),,
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17.07.2023 15:59 Ответить
Прошу дати максимум переглядів у підтримку останнього ролика Швеця "НАСТАЛО ВРЕМЯ ДЛЯ СПАСИТЕЛЯ НАЦИИ /ПОРТРЕТ ГЕНЕРАЛА ЗАЛУЖНОГО "
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17.07.2023 16:01 Ответить
« Не сотвори себе кумира» Уже и Ярош и Савченко тоже были достойными.ПРОСТОЙ ВОПРОС Вам…. А кто разминировал проходы и сдал левобережье с МИЛЛИОНАМИ украинцев в оккупацию рашистам…..кто не подготовил армию и не заминировал проходы будучи 9 месяцев!!!! главнокомандующим ВСУ против прорыва из Беларуси?( Ему не нужны пиарщики пока есть такие как Вы кто верит что тот кого ЗЕермаки продажныеназначили на эту должность не выполнит их преступных приказов.
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17.07.2023 16:34 Ответить
убядительнааааа
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17.07.2023 16:46 Ответить
у році 2019 грудні, коли Зеля обісрався летіти на саміт НАТО, й не було офіційного представництва Ураїни(навіть від Грузіїбуло) - ЗАЛУЖНОГО ЗАПРОСИЛИ ОСОБИСТО ! Він прилетів , у аєропорту його поклали поліція на бетон - по наводці від Рашки ІНТЕРПОЛУ - а потім швиденько звільнили й відпустили САММІТУВАТИ РАЗОМ З ЛІДЕРАМИ НАТО
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17.07.2023 16:50 Ответить
Я знаю,Наталия, что Вы всегда были за Порошенко…реально Бог послал в трудную минуту Украине…но у меня и у Вас должны возникать одни и те же ГЛАВНЫЕ вопросы к члену ОДНОЙ банды с зеермаками Залужному…перечисленные выше.Ну наивно же полагать что они бы поставили не своего человека на эту должность.А кто поехал кого положили не имеет к этому отношение.Можно и про юристом за год стал поговорить…это на судьбы украинцев никак не повлияет.Мелочи.
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17.07.2023 17:17 Ответить
ві лучший на ферме!
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17.07.2023 17:23 Ответить
Думал вы умнее…
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17.07.2023 17:30 Ответить
А чим вам Дмитро Ярош не вгодив, шо ви його прирівняли до "хєроя" Украіни наді савченко?
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17.07.2023 16:51 Ответить
бот не втємє просто_ Пригожин йому платить, за проханням Подоляка
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17.07.2023 17:02 Ответить
У януковича спросите…даже вроде в домовой книге посещений Янука записаны были тайные встречи.Или вы думаете что можно СПОКОЙНО …без разрешения власти захватить целый этаж и сделать свой штаб под носом ОП? ППару гранат с ирритантами по коридору и сами бы выпозли…даже руки в обруч засунули.И я его не оскорбил он просто выполнял свой договорняк. Пусть повторит с ЗЕ если так просто. Наивность порой хуже преступления.
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17.07.2023 17:27 Ответить
прадалжайте - палитесь
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17.07.2023 18:05 Ответить
Да не заигрывайте,барышня…я люблю красивых стройных и умных. А у вас шансов нет. Доярки с какой-то фермы мне не хватало.Т
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17.07.2023 18:20 Ответить
Таке відчуття іноді складається, шо тут у чатах добра половина ботів/зрадників/корисних ідіотів.
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17.07.2023 22:22 Ответить
Звісно ж, вам з Німеччини видніше, хто тут у нас, в Україні, зрадник, а хто ні. Чи за обсирання лідерів Майдану у вас окремий тариф?
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17.07.2023 22:20 Ответить
Не перекручивайте слова и не искажайте смысл.Я не писал что ваш Ярош зрадник Украины.Он просто исполнял свою роль с сговоре со своим хозяином Януковичем через куратора Наливайченко.А лидерами Майдана были Порошенко Яценюк Кличко Турчинов и Парубий.К ним НИКАКИХ ВОПРОСОВ НЕТ.А ваш Ярош Парасюк Лещенко Найем…это исполнители и пособники договорняка Янука и Куйло по продаже Крыма…..знали не знали это..или их просто использовали вслепую-другой вопрос….да и это точно видно лучше не только из Германии….а всем здравым….потому что за нос водить как вас труднее.Но сегодня это не понимать просто оскорбительно для любого здравого Украинца кто внимательно следил за событиями с первых дней Майдана.Слава Украине!!
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18.07.2023 08:51 Ответить
Дивлюся, ви уважно слідкували за подіями Революції гідності з того боку, з котрого "візитери" з московії розстрілювали протестувальників.
Вам, мабуть, за мозолі від "клавки" гарні бонуси від хазяїна йдуть...
Зроблю висновок: самі розумні та справжні патріоти України сидять у Німеччині. Опісля 24.02.2022 року. Амінь.
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18.07.2023 09:40 Ответить
У тебя лепет обиженного ребенка у которого конфету мальчики постарше отобрали. Вот скажи честно,Грушевский,что тебя сподвигло выбрать колени перед куйло в 2019 вместо Армия Мова Вера? Украинец…да еще с мовой и на коленях…это же НОНСЕНС.Позорище ты малорос Степа Лукашев
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18.07.2023 12:44 Ответить
Послухай но, німець, ти якщо й#бнуте, то хоч нікому цього не демонструй. Ше одне: спочатку мову вивчи, а потім звертайся до українців. Так роблять усі виховані люди. Амінь №2.
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19.07.2023 19:30 Ответить
Вот ты мовный а колени перед куйло выбрал и пердишь в диван….а не мовные защищают Украину от лаптеногих.Ну и каким мова что ты дрЫщ комнатный? Печаль.(
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19.07.2023 21:28 Ответить
Пішов найух, "нєдіванний защітнік" з Німеччини!
Амінь.
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19.07.2023 21:45 Ответить
Колени перед куйло выбрал и дерзишь? Ты с него соскочи сначала,дрыщ тыдиванный.Правда глаза колет….ржунемогу)
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19.07.2023 22:07 Ответить
Як так зрозумів ще один "посланець миру"
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17.07.2023 16:06 Ответить
Посланець риму
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17.07.2023 16:34 Ответить
Коли вже надпотужна Еритрея озвучить свій мирний план? 🤔

Якщо в будь-якому мирному плані відсутній пункт про відновнення териториальної цілістності в міжнародно визнаних кордонах протягом не більше 6 місяців з моменту підписання, то такий план іде слідом за руzькім воєнним кораблем. (6 місяців для того, щоб вони всіх понаєхавших, поранених і вбитих забрали... Або спалили: нащо нам ще цей клопіт?)
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17.07.2023 16:09 Ответить
Як що немає пункту,про вивід військ-гоніть накуй.
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17.07.2023 16:15 Ответить
Справа у тім, що Штати самі б з превеликим задоволенням всадовили буратінку за один стіл з пуйлом, але вава оманський чітко розуміє, що після підписання того папірця його каденція закінчиться одразу по прильоту до Києва. Прямо у аеропорту.
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17.07.2023 16:58 Ответить
турИст
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17.07.2023 16:17 Ответить
svjatoshi apjat Zajorzali🤬 pozorishe.
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17.07.2023 16:17 Ответить
Ну ще в ''Штатах'' його пошлють , і буде пАсланець!
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17.07.2023 16:25 Ответить
Цю дупу слід відправити за срЮзьким кораблем
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17.07.2023 16:27 Ответить
Спецпосланник Папи Римського Дзуппі відвідає Вашингтон із "місією сприяння миру в Україні" .... Пу, Сі, папа з Риму, Орбан, Трамп "дєлают мір" ?
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17.07.2023 16:27 Ответить
Дзуппі - моторчик в дупі, мотається як лайно в ополонці по всьому світу.....голуб миру *****
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17.07.2023 16:29 Ответить
Z Z навхерст склати як пропелер спрацює
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17.07.2023 17:04 Ответить
В Киеве он заискивающе улыбался, в Москве он заискивающе улыбался, и в Вашингтоне он тоже будет заискивающе улыбаться, шкодлюка..
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17.07.2023 16:32 Ответить
Ще цих клоунів не хватало які до Бога не мають абсолютно ніякого відношення. Театральна студія і не більше.
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17.07.2023 18:00 Ответить
він часом не з московського патріархат
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17.07.2023 19:23 Ответить
Снова едет лапшу вешать о перемирии....ценой земли Украины....
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17.07.2023 21:59 Ответить
 
 