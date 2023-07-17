Спецпосланник Папы Римского Дзуппи посетит Вашингтон с "миссией содействия миру в Украине"
Архиепископ Болоньи и глава Епископской конференции Италии кардинал Маттео Дзуппи 17-19 июля посетит США с дипломатическим визитом в качестве спецпосланника Папы Римского для "миссии содействия миру в Украине" и поддержки инициатив в гуманитарной сфере.
Об этом сообщает Vatican News, передает Цензор.НЕТ.
"Визит состоится в контексте миссии содействия миру в Украине и преследует цель взаимообмена идеями и мнениями относительно трагической нынешней ситуации, а также поддержку инициатив в гуманитарной сфере, направленных на облегчение терпения наиболее пострадавших и уязвимых слоев населения, особенно детей", - говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, что 5-6 июня специальный представитель Папы Римского кардинал Маттео Дзуппи посетил Украину. Ватикан охарактеризовал его усилия как "направленные на выявление гуманитарных инициатив, которые открыли бы путь к миру".
Также до визита в Украину итальянский кардинал посетил Москву и встретился с детской омбудсменкой РФ Марией Львовой-Беловой. Ордер на ее арест выдал Международный уголовный суд.
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Зроблю висновок: самі розумні та справжні патріоти України сидять у Німеччині. Опісля 24.02.2022 року. Амінь.
Амінь.
Якщо в будь-якому мирному плані відсутній пункт про відновнення териториальної цілістності в міжнародно визнаних кордонах протягом не більше 6 місяців з моменту підписання, то такий план іде слідом за руzькім воєнним кораблем. (6 місяців для того, щоб вони всіх понаєхавших, поранених і вбитих забрали... Або спалили: нащо нам ще цей клопіт?)