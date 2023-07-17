В "ДНР" временно отменили комендантский час, чтобы россияне смогли доехать до оккупированного Крыма, - Андрющенко
Террорист Пушилин заявил, что в "ДНР" из-за разрушения Керченского моста отменили комендантский час, чтобы россияне смогли доехать до Крыма.
Как пишет Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко и опубликовал соответствующую информацию, распространенную на захваченных российской армией украинских территориях со ссылкой на заявление главаря ДНР Дениса Пушилина.
Согласно заявлению Пушилина, "проехать по "ДНР" в Крым и обратно можно круглосуточно, комендантский час временно отменен". Для этого в "ДНР" захватчики вводят ряд мер, "которые обеспечат ускорение прохождения контрольно-пропускных пунктов на административной границе".
"Удар по Крымскому мосту - это просто помощь "ДНР" быстро наладить процессы; СБУ - спонсор наведения порядка на оккупированных территориях в супербыстром режиме", - отметил Андрющенко в сообщении.
Напомним, 17 июля около четырех утра упал пролет Крымского моста.
Из-за повреждения Крымского моста образовалась пробка со стороны полуострова.
В СБУ заявили, что все детали по организации "хлопка" на Керченском мосту СБУ раскроет после Победы.
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сдать свои билеты в кассу и получить обратно деньги. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.
В то же время кассир сообщила, что «практически на все» ближайшие междугородние рейсы до Керчи билеты полностью проданы. Свои услуги активно предлагают местные таксисты.
Информацией о том, как пассажирам дальше пересекать Керченский пролив дальше, в автобусных кассах не располагают.
Залізничники **********, звернулися до Українських Захисників, щоб не затягували із залізничною його частиною, бо страшно стало їм там рухатися! Прилетить щось, а вони не готові, «усьо паплану», от і паніка!