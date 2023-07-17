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В "ДНР" временно отменили комендантский час, чтобы россияне смогли доехать до оккупированного Крыма, - Андрющенко

година,комендантська

Террорист Пушилин заявил, что в "ДНР" из-за разрушения Керченского моста отменили комендантский час, чтобы россияне смогли доехать до Крыма.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко и опубликовал соответствующую информацию, распространенную на захваченных российской армией украинских территориях со ссылкой на заявление главаря ДНР Дениса Пушилина.

Согласно заявлению Пушилина, "проехать по "ДНР" в Крым и обратно можно круглосуточно, комендантский час временно отменен". Для этого в "ДНР" захватчики вводят ряд мер, "которые обеспечат ускорение прохождения контрольно-пропускных пунктов на административной границе".

В ДНР временно отменили комендантский час, чтобы россияне смогли доехать до оккупированного Крыма, - Андрющенко 01

"Удар по Крымскому мосту - это просто помощь "ДНР" быстро наладить процессы; СБУ - спонсор наведения порядка на оккупированных территориях в супербыстром режиме", - отметил Андрющенко в сообщении.

Читайте также: Путину доложили о подрыве Крымского моста, - Песков

Напомним, 17 июля около четырех утра упал пролет Крымского моста.

Из-за повреждения Крымского моста образовалась пробка со стороны полуострова.

В СБУ заявили, что все детали по организации "хлопка" на Керченском мосту СБУ раскроет после Победы.

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Автор: 

Пушилин Денис (134) Керченский мост (400) Андрющенко Петр (587)


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Топ комментарии
+17
Цікава кількість дебілів, які зараз у Крим попруться на відпочинок...
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17.07.2023 16:23 Ответить
+8
Для любителей экстремального туризма
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17.07.2023 16:26 Ответить
+7
Тут бы и пригодился касетный боеприпас.
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17.07.2023 16:36 Ответить
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Цікава кількість дебілів, які зараз у Крим попруться на відпочинок...
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17.07.2023 16:23 Ответить
Це завуальвана втеча з лугандонії- з Криму може хоч вплав до рашки є шанс , щось знає гандьониш ! Шуміха навколо Криму- а піде мабуть ЗСУ саме на ДАНБАС, бої за Бахмут щось означають. А рашка рекомендує через Бердянськ зараз з Криму під обстрілами ЗСУ тікати ...
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17.07.2023 16:44 Ответить
На матрациках суки тікати з Криму будуть. А Турки баграми їх відштовхуватимуть від берегу
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17.07.2023 17:04 Ответить
Прошу дати максимум переглядів у підтримку останнього ролика Швеця "НАСТАЛО ВРЕМЯ ДЛЯ СПАСИТЕЛЯ НАЦИИ /ПОРТРЕТ ГЕНЕРАЛА ЗАЛУЖНОГО "
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17.07.2023 16:23 Ответить
Дякую за Ваш допис. Повністю підтримую. Тільки повна зачистка України від зелених мародерів та агентів московії приблизить перемогу над рашистами
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17.07.2023 20:19 Ответить
Для любителей экстремального туризма
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17.07.2023 16:26 Ответить
Администрация центрального автовокзала Симферополя просит пассажиров рейсов Ялтa-Брянск, Севастополь-Москва и других, следующих через Крымский мост,
сдать свои билеты в кассу и получить обратно деньги. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

В то же время кассир сообщила, что «практически на все» ближайшие междугородние рейсы до Керчи билеты полностью проданы. Свои услуги активно предлагают местные таксисты.

Информацией о том, как пассажирам дальше пересекать Керченский пролив дальше, в автобусных кассах не располагают.
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17.07.2023 16:30 Ответить
Ніколи такого не було, аж ось тобі, знову цей міст срюськай !!!
Залізничники **********, звернулися до Українських Захисників, щоб не затягували із залізничною його частиною, бо страшно стало їм там рухатися! Прилетить щось, а вони не готові, «усьо паплану», от і паніка!
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17.07.2023 16:35 Ответить
А шо там трапилося з кацапським мостом? Знову коронавірус напав? Як то кажуть: "абонєнт врємєнно нєдоступєн"? Отакоі...
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17.07.2023 16:35 Ответить
Тут бы и пригодился касетный боеприпас.
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17.07.2023 16:36 Ответить
Значить,треба побільше Сторм-Тіней по них кидати,щоби якомога більше зброї підривалося.І Атакмси не будуть зайвими
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17.07.2023 16:37 Ответить
а ****** по чонгарскому мосту слабо?
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17.07.2023 16:38 Ответить
Тебе - слабо. А ЗСУ били по нему и еще будут.
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17.07.2023 16:44 Ответить
Дай Боже . Але в останній мені здається що це якась дивна війна . більше схожа на якийсь договорняк
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17.07.2023 21:04 Ответить
на всьому шляху "сухопутного коридору з Крима" пропоную не припиняти роботу по утилізації різних складів, скупчення військ та ін..., це ж такі враження для русні - їдеш собі з відпочинку, або на(то вже для повних дебілів), а в тебе за вікном вибухи різної інтенсивності...., гарно й враження незабутні...
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17.07.2023 16:40 Ответить
Я бы уничтожала наглых, кацапских тварей!
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17.07.2023 16:41 Ответить
А в Києві так можна?? Хоча б на пару днів?? Тільки без касапів у тексті..
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17.07.2023 16:46 Ответить
коли цю мразоту вже йо.нуть
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17.07.2023 16:47 Ответить
Наберают ********* в живой щит для военых колон.
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17.07.2023 16:48 Ответить
От ще і бонус для наших ДРГ
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17.07.2023 16:54 Ответить
При чому в цілях безпеки усі пасажири повинні бути у бронежилетах і касках. Пункт прокату, під назвою "Море по коліна", буде організований перед в'їздом у зону бойових дій. Ті, хто залишаться живими мають невеликий, але все-таки, шанс побачити море.
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17.07.2023 17:00 Ответить
...є висока ймовірність того, що бики-відпочивальники багато чого довідаються на блокпостах гризбублік від биків-чабанів про себе, про свою мать і про їхнє місце у вузькому світіскрєп..
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17.07.2023 17:42 Ответить
ты смотри как все подчиняются , соблюдают комендантский час.
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17.07.2023 19:32 Ответить
 
 