В "ДНР" временно отменили комендантский час, чтобы россияне смогли доехать до оккупированного Крыма, - Андрющенко

Террорист Пушилин заявил, что в "ДНР" из-за разрушения Керченского моста отменили комендантский час, чтобы россияне смогли доехать до Крыма.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко и опубликовал соответствующую информацию, распространенную на захваченных российской армией украинских территориях со ссылкой на заявление главаря ДНР Дениса Пушилина.

Согласно заявлению Пушилина, "проехать по "ДНР" в Крым и обратно можно круглосуточно, комендантский час временно отменен". Для этого в "ДНР" захватчики вводят ряд мер, "которые обеспечат ускорение прохождения контрольно-пропускных пунктов на административной границе".

"Удар по Крымскому мосту - это просто помощь "ДНР" быстро наладить процессы; СБУ - спонсор наведения порядка на оккупированных территориях в супербыстром режиме", - отметил Андрющенко в сообщении.

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Напомним, 17 июля около четырех утра упал пролет Крымского моста.

Из-за повреждения Крымского моста образовалась пробка со стороны полуострова.

В СБУ заявили, что все детали по организации "хлопка" на Керченском мосту СБУ раскроет после Победы.

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