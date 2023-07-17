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Новости Война
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Зеленский о выходе РФ из "зернового соглашения": Мы не боимся. Есть владельцы кораблей, которые готовы продолжать поставки зерна

зерно

Появилась первая реакция президента Украины Владимира Зеленского на выход РФ из "зернового соглашения".

Так, представитель Зеленского Сергей Никифоров опубликовал в фейсбуке некоторые цитаты президента Украины по выходу РФ из зернового соглашения, которые глава государства озвучил во время сегодняшнего интервью африканским журналистам, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Никифорова, интервью будет обнародовано чуть позже.

"У нас было два соглашения: Украина, Турция, ООН; другое соглашение – Россия, Турция, ООН. Поэтому, когда Россия говорит, что она останавливает, – она срывает свои договоренности с генсеком ООН Гуттеришем и с президентом Эрдоганом. Не с нами. У нас не было никаких с ними договоренностей", – отметил Зеленский.

Читайте также: Черноморская инициатива приостанавливает функционирование с 18 июля. Россия отзывает гарантии безопасности судоходства, – МИД РФ

"Я дал распоряжение нашему Министерству иностранных дел, после официального сигнала Российской Федерации, подготовить наши официальные сигналы в Организацию Объединенных Наций и Турцию для того, чтобы они мне ответили как президенту Украины, что они готовы продолжать нашу инициативу", - добавил президент.

"Даже без РФ надо делать все, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор. Мы не боимся. К нам обратились компании, являющиеся владельцами кораблей. Они сказали, что они готовы, если Украина отпустит, а Турция будет пропускать, - то все готовы продолжать поставки зерна", - заявил глава государства.

Напомним, 17 июля представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "зерновое соглашение" фактически остановлено. В тот же день в МИДе РФ заявили, что Черноморская инициатива прекращает функционирование с 18 июля. Россия отзывает гарантии безопасности судоходства.

По словам Пескова, РФ "немедленно вернется к "зерновому соглашению" как только договоренности, которые его касаются, будут выполнены".

Сообщалось также, что с утра 16 июля из порта Одессы вышло последнее судно с украинским зерном в рамках зернового соглашения.

Со своей стороны Китай надеется, что Черноморская зерновая инициатива по перевозке зерна из Украины по Черному морю и в дальнейшем будет выполняться в полном объеме.

Автор: 

Зеленский Владимир (21108) россия (96481) зерновой коридор (226)


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Топ комментарии
+28
Чхати на росію,хай турецький ВМФ і НАТО охороняє зерно аж від самої Одеси
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17.07.2023 16:27 Ответить
+21
Головне не треба пишатись Янелохом. Гроші від продажу зерна осядуть в карманах олігархів. Нам рабам нічого не світить окрім хіба що чергового підвищення цін на харчі
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17.07.2023 16:31 Ответить
+15
Так хай головні покупці по зерновій угоді і забезпечать безпеку, а це на секунду Китай та Турція , Африка яку так всі хаять отримала 2.6 мільйонів тонн з 36 мільйонів тонн збіжжя, основні покупці це Китай та Турція.
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17.07.2023 16:28 Ответить
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Чхати на росію,хай турецький ВМФ і НАТО охороняє зерно аж від самої Одеси
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17.07.2023 16:27 Ответить
Ну то давай самі захищати, чому саме НАТО?! Що ми такого доброго зробили для НАТО окрім того що захищаємо по факту самі себе прикриваючись гарними словами про те що "захищаємо Європу"?! Чому так швидко усі звикли до того що ХТОСЬ НАМ ЩОСЬ ВИНЕН???!!! У Зеленського навчились?! А замість вдячності суцільне хамство що нам всього замало???!!!
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17.07.2023 16:40 Ответить
Я вдячний НАТО.Якби не НАТО,Україна не протрималася б так довго.А зерно більше Китаю,Туреччині і Африці потрібно
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17.07.2023 16:43 Ответить
НАТО нам нічого не винне. Винні ті, хто безкоштовно забрали у нас зброю на десятки мільярдів долларів. Вони вимагали це зробити під свої гарантії по Будапештському меморандуму.
І що тепер? Тепер вони "не Амазон" і вимагають вдячності?
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17.07.2023 20:46 Ответить
Запасаємося попкорном) І потрібно під охороною й інші товари возити.
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17.07.2023 16:27 Ответить
Це що вам, шоу?! Це людські життя!!! От привабило ж багатьох оце "запасатися попкорном" ніби війна це якісь розваги!!!
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17.07.2023 16:36 Ответить
менталітет "хотьпаржом"
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17.07.2023 17:26 Ответить
Так хай головні покупці по зерновій угоді і забезпечать безпеку, а це на секунду Китай та Турція , Африка яку так всі хаять отримала 2.6 мільйонів тонн з 36 мільйонів тонн збіжжя, основні покупці це Китай та Турція.
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17.07.2023 16:28 Ответить
так нехай і охороняють,а кацапи нехай сосуть
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17.07.2023 16:35 Ответить
Чи будуть кацапи атакувати зафрахтовані Китаєм зерновози?
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17.07.2023 16:54 Ответить
Кацапи будуть бомбити наші порти й палити зерносховища, але дозволити їм продавати їх аміак через наші порти неможливо.
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17.07.2023 17:38 Ответить
План "Б" - лапати рашистські міни і ракети на зерноплава-"живця" за страхові гроші бюджету України.
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17.07.2023 16:31 Ответить
Головне не треба пишатись Янелохом. Гроші від продажу зерна осядуть в карманах олігархів. Нам рабам нічого не світить окрім хіба що чергового підвищення цін на харчі
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17.07.2023 16:31 Ответить
Залізна логіка. Адже по сі пори, до янелоха, всі олігархи постійно, роками, бідніли, а кармани рабів наповнювалися "золотом та діамантами".
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17.07.2023 18:09 Ответить
то зерно фермерське і агро компаній - іншого в Україні немає

експорт зерна -один із ключових експортів для економіки України
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17.07.2023 18:21 Ответить
Українці - не раби. І чого це в тебе український прапор?
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17.07.2023 18:29 Ответить
слухай бовдур, я українка і живу в Україні. А рабами людей зробили зелені ********, зарплата 6000 по твоєму це не рабська праця? про пенсіі старим я вже мовчу. І все частіше я чую від слуг урода що взагалі пенсії треба відмінити, а пенсионерів мають забеспечувать діти та онуки. Ти гнида з ЗЕбілів? Чи купив собі інвалідність щоб не воювать? По твоєму те що творить ТЦК з чоловіками не рабство? Чи ти сам сидишь в ТЦК та вішаєшь лапшу про "долг родінє"
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17.07.2023 21:29 Ответить
Ви в Україні були до 2019 року? Якось особливо репресій не збільшилось. Чи у вас пам'ять коротка і більше ніж на 4 роки не вистачає? А ТЦК працює в більшості за законами воєнного часу, які теж писались давненько. Пенсій у рабів не буває. А щодо пенсійної реформи, то не така вже вона погана, якщо не слухати якихось жахалок від неосвічених стареньких.
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18.07.2023 11:54 Ответить
То це питання саме до власників суден та тих хто у змозі захистити ці судна від рашистської агресії, а не до того боїмося ми чогось, чи ні. Та й ті ж порти й суднові шляхи повинні бути захищені. А 100% гарантію не може дати ніхто, тим більше що роССійським нацистам не звикати звинувачувати у власних злочинах когось іншого, як це робила й гітлерівська Німеччина під час другої світової війни!!!
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17.07.2023 16:33 Ответить
Зеля знов розказує дурниці . Він і тут профан. Якщо Турція або країни НАТО вкупі дадуть гарантію це можно здійснити і то якщо деякі ризики порівняні з військовими возьмуть на себе страховики.
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17.07.2023 16:34 Ответить
..Зедурень показав себе у всій красі тупого телепня! Ніякий судовласник не піде на такий крок без страхування. Страхова компанія у такому випадку поставить такі ціни, що зерно стане золотом. Без стовідсоткових гарантій для страховиків ніхто самостійно не прийде у порти України. А без страховки корабель і з місця не зрушиться. Але тупа Зелена істота цього і близько не знає. От збрехать... видумавши згодних на авантюру судовласників..тут воно майстер!
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17.07.2023 23:09 Ответить
За наявності доброї волі НАТО чи хоч би його частини в особі Туреччини, вихід рашки із угоди то чудова нагода покінчити з чорноморським флотом рашки. Назавжди...
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17.07.2023 16:34 Ответить
Жирувати будуть друзі Янелоха-олігархи.
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17.07.2023 16:36 Ответить
Турки не можуть не пропускати. Інакше вони будуть спільниками з парашею.
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17.07.2023 16:36 Ответить
Чорне море це власність кацапів? Ні! Тому топити кацапські судна і повністю винищити увесь кацапський військовий флот в Чорному морі. Це всього навсього 17 кораблів. Після москви ми не топили нічого. Казали що "готуємось". Ну? Вже готові? Чи ще потрібно "необмежену кількість часу"? То скільки чекати? Для нас немає обмежень на поставку електронних компонентів та високоточного промислового обладнання для виготовлення зброї. Як цим скористались "зелені гниди"? "Будують ротом" флот... але тільки їх масні вгодовані пики стають товщими...
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17.07.2023 16:38 Ответить
Д'єрмаки не дозволяють!
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17.07.2023 17:14 Ответить
Байрактар всім в допомогу..
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17.07.2023 16:39 Ответить
Зеленський: ............Ми не боїмося.
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А чего тебе бояться?
Ты - не собственник зерна, не собственник кораблей, деньги от продажи зерна в казну государства не поступают.
Ты вообще каким боком здесь?
Для пиара как всегда или для получения своего процента от сделок?
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17.07.2023 16:40 Ответить
янелох осмелел. перед кадыровым извинялся бы, а запада не сцит.
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17.07.2023 18:46 Ответить
Ага, попробуй найти дурака, который рискнет. Это тебе не молоть своим зеленым языком что попало.
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17.07.2023 16:50 Ответить
зеля ты поц ?!!!! а какое отношение имеют хозяева судов к вывозу зерна ? вся ответветсвенность и риски лежат на экипажах , которые согласятся вести судно в зону боевых действий без гарантий и сопровождения ??? и согласится ли судовладелец выплачивать не маленькие бабки экипажу за этот поход ( и возможно в один конец ) , для судовладельца вообще ***** , он застрахует свое корыто, и даже счастлив будет если его утопят ...........тупое , ну просто бесполезное создание ,
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17.07.2023 16:51 Ответить
..а яка компанія застрахує судно, знаючи ..що воно піде у зону бойових дій? Ніяка!!! А то що Зелена паскуда дурноголове і тупе...тут стовідсотково!
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17.07.2023 23:12 Ответить
Як вважаєте, якщо країни-сусіди проти експорту зерна через їх територію, експорт Чорним морем припиняється, а елеватори у же забиті врожаєм не лише 22, а і 21 року, то наскільки підніметься ціна зерна в Україні, щоб компенсувати різного роду агро бізнесменам їх втрати?
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17.07.2023 16:53 Ответить
Питання вирішується простим чином. Бажаєте зниження цін на яйця, сир, молочну і м'ясну продукцію? Треба зробити так, щоби ненажерливим корпораціонерам стало невигідно це все продавати поза Український кордон!
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17.07.2023 18:41 Ответить
І хто ж прийме рішення? Реально, без мрій про "людей, що піднімуться...." ? Ті ж ненажерливі корупціонери, що і раніше?
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17.07.2023 22:06 Ответить
Про елеватори затарені старими зерновими вже не раз писано: Україна сама потребує розвитку м'ясомолочної галузі, розвитку птахівництва і яйцевиробництва. І вам нема куди подіти зерно?
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17.07.2023 18:56 Ответить
Так хто ж проти? Питання в іншому, маючи ринкову ситуацію, котра має сильно знизити ціну на зерно, маючи Антимонопольний комітет, котрий за ці десятиліття "відкормився" на хабарях, немов кабанчик, маючи слова політиків, активістів, про необхідність розвитку м'ясомолочної галузі, розвитку птахівництва і яйцевиробництва. При всьому цьому - яка ймовірність сильного зниження ціни на зерно в Україні? Вангую, що 0%.
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17.07.2023 22:04 Ответить
все таки вони перетерли з Ердоганом вихід ***** з цієї "угоди" та підготувалися. а щоби ***** стовідсотково вийшов з "угоди" для гарантії йо*нули міст.
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17.07.2023 16:55 Ответить
Жаба знову відморозилася. ще один доказ сикливості вашого НайВошивішого, " шановна" секто " какая разніца і шоб свати". Ну то таке.. Якось СОЛОМОН сказав одну мудру річ, котру ви не здатні сприймати. -"Так завжди не буде, все змінюється." То було написано на його персні. OMNIA MUTANTUR.
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17.07.2023 17:03 Ответить
Эрдогану выгодна эта сделка , он поддержит
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17.07.2023 17:04 Ответить
Пусть попробуют напасть на турецкий флот.
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17.07.2023 17:15 Ответить
***** нарывается на большую ********* от Эрдогана и товарища Си.
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17.07.2023 17:45 Ответить
Африка готовится к ответным санкциям: будет выпущена кулинарная книга о полезной и здоровой пище из москалей.
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17.07.2023 17:59 Ответить
Мама-- Пофиг жизни? А Нам ДЕНЕГ! СКА -Вырожденцы! Во что Вы Выродились?
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17.07.2023 18:08 Ответить
Відкати всеодно будуть.
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17.07.2023 18:13 Ответить
Геть мародерів! Яке нах зерно з бараболею? Місток як стояв, так і стоїть, бо шмаркаті бабки пиляють. Аби не ці мерзенні "угоди", фронт вже проходив би через Маріуполь.
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17.07.2023 18:54 Ответить
А з якого переляку там ВЗАГАЛІ кацапія присутня? Хто вони такі до української агропродукції? Чого їх треба питати??? Це реально перемовини з терористами: "будьте такі люб'язні тимчасово не чинити терор". Ви з глузду з'їхали?! З терористами НЕ домовляються! ТЕРОРИСТІВ ТРЕБА НИЩИТИ!!!!!! КРАПКА!
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17.07.2023 19:38 Ответить
Світ недоотримав 25 мільйонів тонн агропродукції через саботаж з боку Росії інспекцій та реєстрації нового флоту в рамках роботи Чорноморської зернової ініціативи, відомої як "зернова угода". Про це заявив заступник голови держпідприємства "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) Дмитро Барінов на зустрічі з журналістами з Африки в Одеському морському порту.
"Додаткові 25 млн тонн світ не отримав через саботаж РФ у Спільному Координаційному Центрі (СКЦ)", - цитує його ресслужба АМПУ 16 липня.

DW
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17.07.2023 21:47 Ответить
..."Навіть без РФ треба робити все, щоб ми могли використовувати цей чорноморський коридор. Ми не боїмося"...
Гарант безпеки обізвався. "Герой" ще й досі з Федино і Звіробій судиться? ))
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17.07.2023 22:53 Ответить
гуманітарний конвой з кораблями НАТО за мандатом ООН
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17.07.2023 23:49 Ответить
 
 