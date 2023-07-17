Зеленский о выходе РФ из "зернового соглашения": Мы не боимся. Есть владельцы кораблей, которые готовы продолжать поставки зерна

Появилась первая реакция президента Украины Владимира Зеленского на выход РФ из "зернового соглашения".

Так, представитель Зеленского Сергей Никифоров опубликовал в фейсбуке некоторые цитаты президента Украины по выходу РФ из зернового соглашения, которые глава государства озвучил во время сегодняшнего интервью африканским журналистам, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Никифорова, интервью будет обнародовано чуть позже.

"У нас было два соглашения: Украина, Турция, ООН; другое соглашение – Россия, Турция, ООН. Поэтому, когда Россия говорит, что она останавливает, – она срывает свои договоренности с генсеком ООН Гуттеришем и с президентом Эрдоганом. Не с нами. У нас не было никаких с ними договоренностей", – отметил Зеленский.

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"Я дал распоряжение нашему Министерству иностранных дел, после официального сигнала Российской Федерации, подготовить наши официальные сигналы в Организацию Объединенных Наций и Турцию для того, чтобы они мне ответили как президенту Украины, что они готовы продолжать нашу инициативу", - добавил президент.

"Даже без РФ надо делать все, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор. Мы не боимся. К нам обратились компании, являющиеся владельцами кораблей. Они сказали, что они готовы, если Украина отпустит, а Турция будет пропускать, - то все готовы продолжать поставки зерна", - заявил глава государства.

Напомним, 17 июля представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "зерновое соглашение" фактически остановлено. В тот же день в МИДе РФ заявили, что Черноморская инициатива прекращает функционирование с 18 июля. Россия отзывает гарантии безопасности судоходства.

По словам Пескова, РФ "немедленно вернется к "зерновому соглашению" как только договоренности, которые его касаются, будут выполнены".

Сообщалось также, что с утра 16 июля из порта Одессы вышло последнее судно с украинским зерном в рамках зернового соглашения.

Со своей стороны Китай надеется, что Черноморская зерновая инициатива по перевозке зерна из Украины по Черному морю и в дальнейшем будет выполняться в полном объеме.