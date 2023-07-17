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Спутники зафиксировали вероятное прибытие вагнеровцев на военную базу в Беларуси, - NYT. ФОТО

вагнер

Более десяти автомобилей прибыло на недавно построенную военную базу в Беларуси, недалеко от города Осиповичи. Очевидцы сообщали о колонне с флагами ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

Более десятка транспортных средств, в частности, крупные гражданские грузовики, микроавтобусы и легковые автомобили, похоже, прибыли в субботу и воскресенье на бывшую военную базу в Осиповичах, юго-восточнее Минска. Машины по снимкам похожи на те, которые заметили в России в составе колонны с флагами ЧВК "Вагнера".

Отмечается, однако, что эти фотографии не доказывают, что "вагнеровцы" уже в лагере, но подтверждают заявления о том, что некоторые подразделения боевиков уже добрались до Беларуси.

Спутники зафиксировали вероятное прибытие вагнеровцев на военную базу в Беларуси, - NYT 01

На спутниковом снимке за 16 июля видны несколько новых грузовиков и автобусов у гаражей лагеря. Также у палаток спутник зафиксировал несколько пикапов, военную технику и, вероятно, советский микроавтобус "буханку", а также небольшую группу людей.

Спутники зафиксировали вероятное прибытие вагнеровцев на военную базу в Беларуси, - NYT 02

Первый грузовик появился на спутниковых снимках в лагере в четверг днем. В субботу изображение от компании BlackSky, занимающейся геопространственной разведкой, показывает прибытие новых грузовиков и других транспортных средств. Дополнительный транспорт прибыл на базу вагнеровцев в воскресенье.

Смотрите: Третья колонна "вагнеровцев" прибыла в Беларусь, в составе - по меньшей мере 20 машин, - Беларускі Гаюн. КАРТА

Напомним, Центр национального сопротивления сообщал, что прибывшие в Беларусь наемники из ЧВК "Вагнера" уже начали обучение личному составу вооруженных сил страны.

В Белоруссии около 11 утра 17 июля заметили еще одну большую колонну наемников российской ЧВК "Вагнера", которая двигалась в направлении палаточного лагеря в деревне Цель. По подсчетам "Белорусский Гаюн", это уже по меньшей мере 3-я колонна с наемниками, прибывшая в Беларусь с 11 июля.

Беларусь (7937) ЧВК Вагнер (1335)


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ну вот когда все собирутся накрыть их скальпилем / штормшедоу
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17.07.2023 16:55 Ответить
Нехай концентруються... Дуже зручна мішень для відплати - не потрібно роками розшукувати, судити, утримувати в тюрмах... "работайтє, сукі, работайтє."...
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17.07.2023 16:55 Ответить
Не мала баба Лукашенко клопоту купила порося вагнер
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17.07.2023 16:55 Ответить
Черви сползаются... скоро на рыбалку пойдём..
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17.07.2023 16:58 Ответить
Ничего своего.
Вагнер.
Почему не Глинка, Мусоргский или на худой конец, Шаинский.
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17.07.2023 17:01 Ответить
А дяровню асіповічі будуть називати тепер апущєнци.
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17.07.2023 17:01 Ответить
 
 