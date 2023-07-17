Резников предлагает разрешить иностранные военные базы в Украине, но нужно изменить Конституцию

Министр обороны Алексей Резников предлагает разрешить размещение иностранных военных баз на территории Украины. Для этого необходимо изменить одну из норм Конституции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в колонке LIGA.net.

По его словам, норма о недопущении размещения иностранных военных баз устарела.

"Понятно, что при необходимости можно найти юридическую формулу, чтобы не называть базу базой, а неким "центром взаимодействия и обмена опытом". Но зачем? Надо убрать это ограничение, утратившее актуальность, чтобы уничтожить почву для спекуляций", - объяснил глава Минобороны.

Также Резников добавил, что статью 17 следует дополнить тезисом, что Украина самостоятельно выбирает механизмы обеспечения своей безопасности, в том числе путем присоединения к международным договорам или организациям.

"Это более четко раскроет и нормирует идею европейского и евроатлантического курса, заложенную в абзаце 5 преамбулы", - добавил министр.

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