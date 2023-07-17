Резников предлагает разрешить иностранные военные базы в Украине, но нужно изменить Конституцию
Министр обороны Алексей Резников предлагает разрешить размещение иностранных военных баз на территории Украины. Для этого необходимо изменить одну из норм Конституции.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в колонке LIGA.net.
По его словам, норма о недопущении размещения иностранных военных баз устарела.
"Понятно, что при необходимости можно найти юридическую формулу, чтобы не называть базу базой, а неким "центром взаимодействия и обмена опытом". Но зачем? Надо убрать это ограничение, утратившее актуальность, чтобы уничтожить почву для спекуляций", - объяснил глава Минобороны.
Также Резников добавил, что статью 17 следует дополнить тезисом, что Украина самостоятельно выбирает механизмы обеспечения своей безопасности, в том числе путем присоединения к международным договорам или организациям.
"Это более четко раскроет и нормирует идею европейского и евроатлантического курса, заложенную в абзаце 5 преамбулы", - добавил министр.
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Тобто такі зміни узаконюють кацапську армію в Україні.
та і заради того не варто.((
яйцеПо17.
І чому Володимир Литвин досі не під вартою?
Маніпулює, гнида, аж пар іде.
Хто ж ті "всі інші особи, відповідальні за закупівлю"?
Бо саме вони, призначені ВАЗеленським, і є тими скотами, які крадуть на барабанах, яйцях, усьому.
З трусів вистирують, плісняві, щоб дорватися до грошей, які Україна отримає на відбудову.
"За рік війни США надали Україні 14 млрд доларів фіндопомоги, - міністр фінансів Марченко Уряд України зацікавлений у прозорому та підзвітному використанні коштів донорів. За час повномасштабного російського вторгнення США надали Україні понад 14 млрд доларів фінансової допомоги. 9 бер. 2023 р."
«З початку повномасштабної війни США залишаються найбільшим донором військової допомоги Україні - її обсяг із лютого минулого року перевищив 20 млрд доларів.» 6 лютого 2023.
Разом $34 мільярди. Це 4 з хвостиком % від військового бюджету США - «У 2022 році Сполучені Штати мали найбільший оборонний бюджет і витрати серед будь-якої іншої країни у світі - близько 777,1 мільярда доларів (22 фінансовий рік). Також врахуйте що утилізація застарілої частини цієї допомоги обійшлася б платникам податків в США значно дорожче за ці $34 мільярди.
Бо ви ще можете прибрати з Конституції згадку про НАТО. Нема вам віри.