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Новости Украина - НАТО
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Украина предложила партнерам четкое соглашение: вы нам даете оружие, а мы делаем остальную работу, чтобы вам не пришлось воевать, - Кулеба

кулеба

На саммите НАТО Украина получила сильнейшие гарантии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью CBS.

"В целом результаты были хорошими, потому что наш путь в НАТО был сокращен, и мы представили новый механизм Совет НАТО-Украина. Однако, конечно, мы хотели больше ясности по вопросу "когда?". Самым важным вопросом является не "как?", а "когда?". И на этот конкретный вопрос нет четкого ответа. Однако мы получили очень сильные гарантии, в частности от лидеров США, что Украина будет в НАТО, и мы будем работать над тем, чтобы это произошло раньше, чем позже", - объяснил министр.

Кулеба подчеркнул, что на саммите НАТО не обсуждалось немедленное вступление Украины в Альянс.

"Мы обсуждали процедурное расширение приглашения, с пониманием, что Украина станет членом НАТО после завершения войны. По состоянию на данный момент мы никого не втягиваем в войну. Мы предложили нашим партнерам четкое соглашение: вы нам даете оружие, а мы делаем оставшуюся работу, чтобы вам не пришлось воевать, если Россия решит пойти дальше и атаковать вас. В этом много смысла", - добавил глава МИД.

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Автор: 

НАТО (10180) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+32
Якісь дибіли..
На НАТО напали чи що ?
Подякуйте що допомагають свині ви невдячні. Припиняйте бикувати. Робіть реформи і саджайте корупціонерів.
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17.07.2023 17:34 Ответить
+20
Ми- це хто?
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17.07.2023 17:33 Ответить
+16
як це хто? партія зелена, ВР та весь судівський корпус с поліцаями.
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17.07.2023 17:34 Ответить
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Кулеба, не перепрацюйся смотри. Работу он делает.
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17.07.2023 18:23 Ответить
1. ЗЕлений ********* ніякої роботи не робить. Тілтки харчується та краде за рахунок Заходу.
2. Роботу робить ЗСУ.
3. Вимагають якраз того, щоб ЗЕлений ********* згадав, що він є представником Держави і почав робити сврю роботу. Причому навіть роботу вже по пунктах розписали.

Але ж ніт. ******* про все та ні про що у відосиках набагато приємніше та легше.
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17.07.2023 18:51 Ответить
Насрали в руки які їх кормили. Молодці, бидло зелене
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17.07.2023 18:57 Ответить
В отставку! Эти зелёные гниды делают всё, чтобы Украина легла под московитов!!
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17.07.2023 19:04 Ответить
Що ти верзиш, Кулєба !
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17.07.2023 19:34 Ответить
Найбільш важливим питанням є не "як?", а "коли?". І на це конкретне питання немає чіткої відповіді. Проте ми отримали дуже сильні гарантії, зокрема від лідерів США, що Україна буде в НАТО, і ми працюватимамо над тим, щоб це сталося раніше, ніж пізніше", - пояснив міністр. пояснення "зеленого брехливого лапшеріза із прорашистськими вподобаннями а можливо і рашистськими "срібняками " ,( і ми працюватимамо над тим, щоб це сталося раніше, ніж пізніше",) Ви ,"зелені прорашистські потвори " напрацювали .щоб "раніше" для України і її народу не наступило у Вільнюсі, а тепер чергове обіцяне зеленими "раніше" .котре наступить із "зеленими зрадниками" при владі в Україні "ніколи"
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17.07.2023 20:23 Ответить
Правильно задают вопросы....я уже год тут их задаю....
Когда и сколько....этим евроаферюгам нужно задавать их в лоб...и если что то начинают мямлить сразу нужно орать на весь мир, мол кидают....только так до них доходит....а то приввкли втихую лапшу вешать....
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17.07.2023 22:06 Ответить
Ей ви, натівські ссикуни, дайте Залужному нормальну ******* зброю і Україна вам продемонструє, що таке справжні натівські стандарти!
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17.07.2023 22:52 Ответить
Зеленський і його шобло просто паразитують на героїзмі ЗСУ і українського народу. Голий король з 95 кварталу робить усе, щоб розваритися із Заходом, тому і серуть у руки, з яких годуються.
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17.07.2023 22:57 Ответить
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