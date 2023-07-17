Украина предложила партнерам четкое соглашение: вы нам даете оружие, а мы делаем остальную работу, чтобы вам не пришлось воевать, - Кулеба

На саммите НАТО Украина получила сильнейшие гарантии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью CBS.

"В целом результаты были хорошими, потому что наш путь в НАТО был сокращен, и мы представили новый механизм Совет НАТО-Украина. Однако, конечно, мы хотели больше ясности по вопросу "когда?". Самым важным вопросом является не "как?", а "когда?". И на этот конкретный вопрос нет четкого ответа. Однако мы получили очень сильные гарантии, в частности от лидеров США, что Украина будет в НАТО, и мы будем работать над тем, чтобы это произошло раньше, чем позже", - объяснил министр.

Кулеба подчеркнул, что на саммите НАТО не обсуждалось немедленное вступление Украины в Альянс.

"Мы обсуждали процедурное расширение приглашения, с пониманием, что Украина станет членом НАТО после завершения войны. По состоянию на данный момент мы никого не втягиваем в войну. Мы предложили нашим партнерам четкое соглашение: вы нам даете оружие, а мы делаем оставшуюся работу, чтобы вам не пришлось воевать, если Россия решит пойти дальше и атаковать вас. В этом много смысла", - добавил глава МИД.

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