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Новости Агрессия России против Украины Война
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Белый дом о срыве Россией "зернового соглашения": "Это нанесет ущерб миллионам уязвимых людей по всему миру"

сша

Выход России из "зернового соглашения" ухудшит продовольственную безопасность и нанесет ущерб миллионам уязвимых людей по всему миру.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Адам Ходж, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Черноморская зерновая инициатива имела решающее значение для снижения цен на продовольствие во всем мире, которые резко выросли в результате жестокого и неспровоцированного вторжения России в Украину", – подчеркнул Ходж.

Он также отметил, что "более половины из 32 миллионов тонн зерна и пищевых продуктов, отгруженных в рамках соглашения, было отправлено в развивающиеся страны, включая некоторые из самых нестабильных в продовольственном отношении регионов мира".

Ходж отметил, что "каждая поставка в рамках соглашения способствовала уменьшению трудностей в беднейших странах мира, поскольку выход зерна на мировые рынки снижает цены на продовольствие для всех".

Читайте также: Зеленский о выходе РФ из "зернового соглашения": Мы не боимся. Есть владельцы кораблей, которые готовы продолжать поставки зерна

Напомним, 17 июля представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "зерновое соглашение" фактически остановлено. В тот же день в МИДе РФ заявили, что Черноморская инициатива прекращает функционирование с 18 июля. Россия отзывает гарантии безопасности судоходства.

По словам Пескова, РФ "немедленно вернется к "зерновому соглашению" как только договоренности, которые его касаются, будут выполнены".

Читайте также: Китай надеется на продление Черноморского зернового соглашения в полном объеме, - МИД

Сообщалось также, что с утра 16 июля из порта Одессы вышло последнее судно с украинским зерном в рамках зернового соглашения.

Со своей стороны, Китай надеется, что Черноморская зерновая инициатива по перевозке зерна из Украины по Черному морю и в дальнейшем будет выполняться в полном объеме.

Автор: 

россия (96481) США (27348) зерновой коридор (226)


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Топ комментарии
+19
Дуже шкода, що Ерітрея та Конго, які зазвичай голосують проти України в ООН залишаться голодними....
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17.07.2023 17:49 Ответить
+9
Такі заяви тільки збуджують кацапських людожерів.
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17.07.2023 17:48 Ответить
+8
А взяти під міжнародну охорону оті ''зерноплави'' слабо? Один *уйло з ЯЗ диктує умови всьому світу! Догралися з *уйлом в ''демократію''!
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17.07.2023 18:19 Ответить
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А в чому власне проблема - в США землі навалом за рік могли засіяти і дорогу ціну збити субсидіями.
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17.07.2023 17:47 Ответить
Сша і так на 4-у місті в світі пшениці виробляє. Але в них і внутрішнє споживання велике. Китай більше всіх пшениці сіє, але їм мало самим, ще купують.
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17.07.2023 17:52 Ответить
Мяса не хай менше споживають - дивись і пшениці буде хоч залийся ( кукурузу нехай менше вирощують).
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17.07.2023 18:01 Ответить
Как все просто, захотел и сделай. Там земля частная, попробуй скупи. С/Х фирмы тоже частные, они не выполняют команду государства. Что делать выгодно - то и делают.
Сельским хозяйством живут отсталые государства, в США производят товары в сотни раз большей добавленной стоимостью.
Это как если спроить почему Коломойский не бегает по улице мороженное не продаёт.
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17.07.2023 17:53 Ответить
А в оренду взяти ніяк - а про сотні раз ви загнули.
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17.07.2023 17:57 Ответить
Не загнул. У условного 1 смартфона стоимость как с тонны зерна или других культур.
А учитывая, что США производят вообще почти всё высокотехнологическое на этой планете, то одними смартфонами дело не ограничивается. А вот Украина кроме СХ-продукции уже почти ничего.
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17.07.2023 18:02 Ответить
Ну так ну так - я загнув а ви ні . Ви про собівартість виробництва чули чи ні ( це не золото інків і ацтеків красти як іспанці робили напочатку завоювань Америки)?
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17.07.2023 18:06 Ответить
Слышал конечно. Можно сравнить прибыль крупнейших агрохолдингов и Apple или Microsoft.
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17.07.2023 18:24 Ответить
Такі заяви тільки збуджують кацапських людожерів.
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17.07.2023 17:48 Ответить
кацапським лоханкам тепер потрібно висуватися в західну частину Чорного моря - туди ле москва плавала…
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17.07.2023 17:54 Ответить
Та вже негри тихенько захникали
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17.07.2023 17:48 Ответить
Дуже шкода, що Ерітрея та Конго, які зазвичай голосують проти України в ООН залишаться голодними....
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17.07.2023 17:49 Ответить
Адам Ходж не підвів підсумку...
А підсумок такий:
Поки не діє зернова угода - хай діє ескадрилія F-16 з баз у Румунії...
А що? Якщо літак сяде на левище підскоку в Одеській області, наприклад, то Румунія тут непричому- є така лазєйка...
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17.07.2023 17:52 Ответить
А їм все одно.
А їм все одно..
Не бояться вони,
Ні Бога, лиш куя...
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17.07.2023 17:53 Ответить
Та роснацисти того і хочуть.
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17.07.2023 17:55 Ответить
Айяйяйцевая реакция.
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17.07.2023 17:58 Ответить
Добре, що у світі є вразливі люди. А в Україні таких нема? Їм війна шкоди не завдає? Я влячний Білому дому за допомогу. Але такі заяви читати українцям якось дивно.
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17.07.2023 18:02 Ответить
Лицемірство про голод у всьому світі не має меж. В цю гру будуть гратись ще довго
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17.07.2023 18:03 Ответить
Хто з вас бачив статистику,вона є на іноземних сайтах,куди поїхало наше зерно... цікаво дуже Погугліть))) Звісно воно наше,і ні кого не повинно++ати,куди його Україна продає.Але африки і тд.там дуже мало....Тому партнери,не скигліть А давайте ф16 і тд.Побільше!!Ви самі в нашій пшеничкі, зацікавлені!
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17.07.2023 18:04 Ответить
США один з найбільших світових експортерів пшениці. Коли був совок, то він саме в США закупав пшеницю. Тож американцям на українську пшеницю плювати з високої колокольні.
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17.07.2023 18:41 Ответить
половина чи не більше тих "вразливих" голосують в ООН за кацапів і всіляко підтримують їх політично і військово. Чого варті розсекречені дані що той же Єгипет хоті запустити масове виробництво та поставку кацапам ракет для РСЗО, при тому що жеруть наш хліб ???
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17.07.2023 18:05 Ответить
А ми Єгипту наше зерно по $114 продаємо. От вони і образились, бо Ізраїлю ми продаємо як неграм в Конго по $69. Хай спільники ***** купують по світовій ціні - $362 і не у нас.
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17.07.2023 18:20 Ответить
А что США могут предложить для решения проблемы, кроме констатации факта?
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17.07.2023 18:05 Ответить
Америкоси до цих пір не доганяють, що москалям пох на вразливих людей і взагалі на людей.
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17.07.2023 18:11 Ответить
Ну дак це і є однією з цілей.
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17.07.2023 18:14 Ответить
А взяти під міжнародну охорону оті ''зерноплави'' слабо? Один *уйло з ЯЗ диктує умови всьому світу! Догралися з *уйлом в ''демократію''!
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17.07.2023 18:19 Ответить
Нехрен прятаться за голодных "негров"! Это показывает "ху из ху" в мировом миропорядке!
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17.07.2023 18:49 Ответить
То не треба обціловувати полутруп бункерного. Де ваш гонор?
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17.07.2023 18:59 Ответить
Не нужно забывать, Путин это мразь , преступник ,здесь уже нет удивления , возмущения , помнить нужно до конца победы. Эту мразь к сожалению, понимая всю ситуацию к Украине , его называют Владимир Владимирович. Для меня , и для всех нас ,это кацапская мразь...
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17.07.2023 19:13 Ответить
Кому не пофіг? Їм на нас, нам - на ни
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17.07.2023 19:26 Ответить
Так хай ці країни скаржаться в ООН

В ООН є багато засобів, як забезпечити охорону

ООН же для цього створювалась
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17.07.2023 19:31 Ответить
 
 