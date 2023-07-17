Белый дом о срыве Россией "зернового соглашения": "Это нанесет ущерб миллионам уязвимых людей по всему миру"

Выход России из "зернового соглашения" ухудшит продовольственную безопасность и нанесет ущерб миллионам уязвимых людей по всему миру.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Адам Ходж, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Черноморская зерновая инициатива имела решающее значение для снижения цен на продовольствие во всем мире, которые резко выросли в результате жестокого и неспровоцированного вторжения России в Украину", – подчеркнул Ходж.

Он также отметил, что "более половины из 32 миллионов тонн зерна и пищевых продуктов, отгруженных в рамках соглашения, было отправлено в развивающиеся страны, включая некоторые из самых нестабильных в продовольственном отношении регионов мира".

Ходж отметил, что "каждая поставка в рамках соглашения способствовала уменьшению трудностей в беднейших странах мира, поскольку выход зерна на мировые рынки снижает цены на продовольствие для всех".

Читайте также: Зеленский о выходе РФ из "зернового соглашения": Мы не боимся. Есть владельцы кораблей, которые готовы продолжать поставки зерна

Напомним, 17 июля представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "зерновое соглашение" фактически остановлено. В тот же день в МИДе РФ заявили, что Черноморская инициатива прекращает функционирование с 18 июля. Россия отзывает гарантии безопасности судоходства.

По словам Пескова, РФ "немедленно вернется к "зерновому соглашению" как только договоренности, которые его касаются, будут выполнены".

Читайте также: Китай надеется на продление Черноморского зернового соглашения в полном объеме, - МИД

Сообщалось также, что с утра 16 июля из порта Одессы вышло последнее судно с украинским зерном в рамках зернового соглашения.

Со своей стороны, Китай надеется, что Черноморская зерновая инициатива по перевозке зерна из Украины по Черному морю и в дальнейшем будет выполняться в полном объеме.