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Новости Борьба с коррупцией
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Прокурор САП Омельченко считает давлением на себя заявление ЦПК о преступлении по делу Князева

омельченко

Прокурор САП Александр Омельченко считает давлением на себя заявление ЦПК о преступлении в связи с вероятно незаконным обнародованием материалов негласных следственных действий по делу взятки экс-председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву.

Об этом он сказал в комментарии Цензору.НЕТ.

"Я расцениваю это как попытку давления на себя и попытку выгородить руководителя САП вместо того, чтобы беспристрастно разобраться в ситуации", - отметил Омельченко.

"Почему я так говорю, потому что на прошлой неделе представительница ЦПК позвонила мне, сказала, что знает, что я собираюсь вынести ситуацию в публичное поле (хотя тогда я еще такого намерения не имел), но я вас уверяю – вы проиграете. Я стану в защиту Клименко, а вам я советую помириться с руководителем САП и написать заявление на увольнение", - рассказал прокурор разговор с представительницей САП.

"Свои обширные объяснения по ситуации с Клименко я дал при рассмотрении моей жалобы на Совет прокуроров. Что касается обвинений в разглашении, то я уверяю, что никаких данных досудебного расследования я никому не разглашал и не предоставлял внепроцессуальным способом", - добавил он.

Омельченко также выразил удивление спекулированием на теме, что его никто не увольнял. "Я нигде не говорил, что я уволен, я говорил, что моя должность сокращена и я без полномочий. Я узнал, что моя должность сокращена 3 июля. Так я был 11 июля в судебном заседании по Горецкому, с другим прокурором, поэтому там не будет юридических последствий моего присутствия", - отметил Омельченко.

"Перед заседанием заместитель руководителя САП Синюк мне сказал, что я остаюсь прокурором. Но уже после заседания коллеги мне показали приказ за 10 июля, где моей фамилии нигде нет", - отметил он.

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Омельченко 15 июля обратился к Клименко с письмом, в котором подчеркнул, что "Уверен, что сокращение занимаемой мной должности было сознательным целенаправленным шагом к отстранению меня от осуществления процессуального руководства досудебными расследованиями по уголовным производствам, где я занимал взвешенную, законную и принципиальную позицию".

"Считаю, что попытка внепроцессуального отстранения меня от полномочий прокурора в конкретном уголовном производстве неизбежно приведет к ухудшению состояния досудебного расследования и процессуального руководства в нем", - отметил Омельченко в письме Клименко.
В том же письме он просит назначить его на вакантную должность заместителя начальника управления – начальника первого отдела, управления процессуального руководства, поддержки публичного обвинения и представительства в суде Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

На прошлой неделе Цензор.НЕТ писал, что админстративная должность Омельченко была сокращена после ссоры с руководителем САП Клименко, возникшей из-за разного отношения к передаче телефона Всеволода Князева для снятия информации в Польшу.

Сам Клименко факт личного конфликта отрицает.

В то же время, как стало известно Цензор.НЕТ от источников в правоохранительных органах, заместитель руководителя САП Синюк фигурирует в материалах расследования и встречался с задержанным адвокатом Олегом Горецким, а также обещал ему ознакомиться с делом ОПЗ.

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Автор: 

САП (2082) Центр противодействия коррупции (250) Омельченко Александр (2)


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Топ комментарии
+17
Пан Омельченко має рацію !
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17.07.2023 18:39 Ответить
+16
P.S. Хотелось бы знать - не связан ли сегодняшний неожиданный приезд американской тяжеловески в Киев с этим всем и с телефоном Князева? Вернее с его содержимым.
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17.07.2023 18:46 Ответить
+14
Фанаты зеленского мочат всех подряд
Кто борется с ЗЕЛЕНОЙ коррупцией
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17.07.2023 18:55 Ответить
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Пан Омельченко має рацію !
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17.07.2023 18:39 Ответить
Кто бы сомневался? Разве это в первый раз. Шабунин всегда был с душком, такой себе "рыцарь белое пальто", но весь в говнеце.
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17.07.2023 18:42 Ответить
P.S. Хотелось бы знать - не связан ли сегодняшний неожиданный приезд американской тяжеловески в Киев с этим всем и с телефоном Князева? Вернее с его содержимым.
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17.07.2023 18:46 Ответить
а шо шабунін? він шо зробив?
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17.07.2023 18:47 Ответить
Фанаты зеленского мочат всех подряд
Кто борется с ЗЕЛЕНОЙ коррупцией
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17.07.2023 18:55 Ответить
То боты на зарплате 🤖🤢, а не фанаты , как можно фанатеть от тупого ОБОРОТНЯ , ВОРЮГИ писюниста , читающего чужие тексты
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17.07.2023 19:24 Ответить
Не поспішайте кидатися какашками. Хто вам сказав, що тут замішаний саме Шабунін? От що заявив Омельченко? Ви читати вмієте?
"...представниця ЦПК потелефонувала мені, сказала, що знає, що я збираюсь винести ситуацію в публічне поле (хоча тоді я ще такого наміру не мав), але я вас запевняю - ви програєте. Я стану на захист Клименка."
Де в цій заяві якісь натяки на Шабуніна?
Я знаю в ЦПК принаймні 1 працівницю, яка дуже тяжіє до офісу єрмака, що вона неодноразово демонструвала навіть в своїх інтервью. А це, між іншим, виконавчий директор ЦПК Даря Каленюк. Не знаю, чим вже так підманив її офіс єрмака, але вона і зараз охочіше шукає корупцію у опозиції (яка повністю відсторонена від будь-яких грошових потоків), ніж в коаліції слуг з опіздіжопцями.
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17.07.2023 19:00 Ответить
"Я стану на захист Клименка, а вам я раджу помиритись з керівником САП і написати заяву на звільнення" Джерело:
Такої борчині з корупцією не має бути в КПК. Може, вона і гарною була. Але не витримала - попила із зеленої калюжки.
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17.07.2023 19:26 Ответить
Вообще-то Шабунин в ЦПК вроде как не рядовой сотрудник, а глава правления. И если его сотрудники делают подобное без его ведома, а он молчит - то хреновый он тогда глава правления
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17.07.2023 19:34 Ответить
О, вже з,явилася нова кандидатка на шельмування Омельченка - це заступниця Каленюк Олена Щербан...
Це взагалі: "Центр Протидії Корупції? Чи це вже Центр протидії Протидії Корупції?
І таки дійсно цікаво було би почути голос Шабуніна, якщо вже пішло офіційне звернення від цілого Центру, а не від якоїсь окремої працівниці.
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17.07.2023 19:44 Ответить
Згоден з Ольгою, що такого зробив Шабунін, чи ви просто гівно на вентилятор?
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17.07.2023 19:01 Ответить
Шабунин привёл к власти, своей агитацией , пособников ***** убийцы ,МЕГАМРАЗЕЙ ЗЕЛЁНЫХ , МАРАДЕРОВ на крови БАНДУ КАЛАМОЯ
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17.07.2023 19:28 Ответить
А встречу Шабунке с послом США кто помнит? Где были как раз Зелибобы. Шабунин поручился за них перед западными элитами.
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17.07.2023 19:35 Ответить
Как-то похер кто его финансирует. Он гражданин Украины.
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17.07.2023 19:47 Ответить
Шабунин своей деятельностью нанес ущерба больше чем вся коррупция с которой он боролся. И убили людей намного больше чем там десяток журналистов.
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17.07.2023 19:55 Ответить
Ты написала что вот мы должны его за что-то там ценить. Хотя он наносит Украине один вред.
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17.07.2023 20:01 Ответить
Тоесть, можно перевести 100000 гривен, но защищать людей которые нанесли ущерба на триллионы. Это так работает?
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17.07.2023 20:09 Ответить
Что, вам список? Например он, Устинова и Каленюк - платное лоббирование и злоупотреблении деньгами, полученными фондом из-за рубежа. Статья была и в западном FoxNews.
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17.07.2023 19:49 Ответить
Закон один, а ставлення різне. Як це?
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17.07.2023 18:47 Ответить
Один закон - це для нас.
А для них (коханих зелених) - одне беззаконня та вседозволеність.
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17.07.2023 19:02 Ответить
Всі ви піздати, мудаки їбучі. Ці руки ***** не крали
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17.07.2023 18:47 Ответить
Правда все равно вылезет наружу
Слишком много людей ее уже знают
И в Украине
И за рубежом
А раз молчит Клименко
Значит идут подковерные договоренности
Интересно мы живем
У нас отстраняют от работы
Не за коррупцию
А за желание ее раскрыть и наказать коррупционеров
О подобном скандале в ШТАТАХ
Говорили бы с утра до вечера
А у нас - тишина
Ну какое нам нафиг НАТО?
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17.07.2023 18:53 Ответить
Нарід уСтал.
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17.07.2023 20:34 Ответить
Якийсь час тому читав про замислене новим керівництвом САП перетягнути в прокуратуру "свої" кадри. І що прикриттям цьому будуть "реорганізації, покращення, оптимізації". Ось воно і прийшло!
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17.07.2023 19:12 Ответить
Дерьмак втрапив в ще одну халепу. Як повідомляв Швець Ю.Б. в конгресі США міцно взялись за ФБР в справі про акаунти. ФБР з подачі зеленої братії вимагало від операторів закриття акаунтів по всьому світу через війну в Україні. СБУ формувало списки а ФБР доводило до відома операторів про закриття. І туди, ясна річ, в цей перелік ввійшли опозиційні зеленим і проукраїнські власники, в тому числі і антипутінські. А основою є те, що ініціатором було СБУ, як американці вважають, наскрізь пронизане агентурою ФСБ. "Вовині списки" формувались в ФСБ, разом із плівками Байдена, списками кримінальних авторитетів тощо. Тому і всі "громадські організації" перейшли у відання Гнусавого, у якого виявились "довгі руки".
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17.07.2023 19:39 Ответить
внепроцессуальное отстранение - именуемое в просторечье беспредел - это и есть стиль правления властной банды...

внепроцессуальное содержание под арестом патриотов

внепрцессуальное предъявление подозрений

внепроцессуальное хватание на улице людей на призыв, превращающее защиту Родины в наказание

внепроцеессуальное отключение оппозиционных телеканалов...

непроцессуальные лыжные маршруты в Оман

непрцессуальные подковёрные переговоры и тайная торговля с рашкой

Всё это деяния непроцессуальной и незаконной власти... А как прикажете назвать власть поклавшую хер на закон ? Как будто это не Конституция , а рояль.
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17.07.2023 20:31 Ответить
представниця ЦПК потелефонувала мені, Джерело:
переповів прокурор розмову з представницею САП. Джерело:
Так ЦПК чи САП?
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17.07.2023 20:44 Ответить
Ви дали 2 однакові посилання. У чому питання?
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17.07.2023 20:55 Ответить
Справа не в посиланнях, а в питанні: хто дзвонив, представниця ЦПК чи представниця САП
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17.07.2023 21:03 Ответить
Справа як раз таки в посиланнях. Якби їх не було, то тоді питання було би лише в тому, де написано правильно: "представниця ЦПК" чи "представниця САП"? Але ваші обидва посилання - це адреса ПОТОЧНОЇ сторінки, де всюди (і в заголовку, і в тексті) написано "представниця ЦПК", і лише один раз трапляється сполучення "представниця САП", що не підходить за контекстом, бо працівниця САП має бути колегою Омельченка або його керівницею, і не може бути для нього "представницею" органу, де він сам працює.
А ваші недоречні і безцільні посилання лише заплутують і відволікають від цієї простої відповіді.
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18.07.2023 08:21 Ответить
То проходьте мимо, все ж просто!
Або знайдіть інше місце, щоб «поумнічати»
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18.07.2023 08:49 Ответить
"представниця ЦПК потелефонувала мені, Джерело:
переповів прокурор розмову з представницею САП. Джерело:
Так ЦПК чи САП?"

А це хіба не "умнічаніє"? Чи швидше просто - тупе дойо6ування?
Ти взагалі що таке? Працівниця САП чи представниця ЦПК?
Олена Щербан? Так, стиль дуже схожий.
Але розпоряження, що як робити, будеш давати в своєму ЦПК. Якщо знайдеш кому. Бо всім іншим на тебе похєр.
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18.07.2023 16:06 Ответить
Я звертався на "ви", намагався бути ввічливим, попросивши проходити мимо.
Бачу, не спрацьовує.
Відповім інакше.
Ти дебіл, "справжній німецький бюргер"? Чого ти докопався до тих посилань, які вставляє Цензор, якщо копіюєш текст?
Від мене що тобі треба? У тебе дефіцит спілкування?
Чи тебе треба послати, щоб ти зрозумів, що питання вичерпане?
Сподіваюсь, так дойде...
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18.07.2023 16:22 Ответить
Скоро все зміниться круто - тиждень -два і Закон та Право будуть поважати усі. Терпіння партнерів України має свої розумні межі.
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17.07.2023 21:20 Ответить
 
 