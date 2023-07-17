Прокурор САП Омельченко считает давлением на себя заявление ЦПК о преступлении по делу Князева

Прокурор САП Александр Омельченко считает давлением на себя заявление ЦПК о преступлении в связи с вероятно незаконным обнародованием материалов негласных следственных действий по делу взятки экс-председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву.

Об этом он сказал в комментарии Цензору.НЕТ.

"Я расцениваю это как попытку давления на себя и попытку выгородить руководителя САП вместо того, чтобы беспристрастно разобраться в ситуации", - отметил Омельченко.

"Почему я так говорю, потому что на прошлой неделе представительница ЦПК позвонила мне, сказала, что знает, что я собираюсь вынести ситуацию в публичное поле (хотя тогда я еще такого намерения не имел), но я вас уверяю – вы проиграете. Я стану в защиту Клименко, а вам я советую помириться с руководителем САП и написать заявление на увольнение", - рассказал прокурор разговор с представительницей САП.

"Свои обширные объяснения по ситуации с Клименко я дал при рассмотрении моей жалобы на Совет прокуроров. Что касается обвинений в разглашении, то я уверяю, что никаких данных досудебного расследования я никому не разглашал и не предоставлял внепроцессуальным способом", - добавил он.

Омельченко также выразил удивление спекулированием на теме, что его никто не увольнял. "Я нигде не говорил, что я уволен, я говорил, что моя должность сокращена и я без полномочий. Я узнал, что моя должность сокращена 3 июля. Так я был 11 июля в судебном заседании по Горецкому, с другим прокурором, поэтому там не будет юридических последствий моего присутствия", - отметил Омельченко.

"Перед заседанием заместитель руководителя САП Синюк мне сказал, что я остаюсь прокурором. Но уже после заседания коллеги мне показали приказ за 10 июля, где моей фамилии нигде нет", - отметил он.

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Омельченко 15 июля обратился к Клименко с письмом, в котором подчеркнул, что "Уверен, что сокращение занимаемой мной должности было сознательным целенаправленным шагом к отстранению меня от осуществления процессуального руководства досудебными расследованиями по уголовным производствам, где я занимал взвешенную, законную и принципиальную позицию".

"Считаю, что попытка внепроцессуального отстранения меня от полномочий прокурора в конкретном уголовном производстве неизбежно приведет к ухудшению состояния досудебного расследования и процессуального руководства в нем", - отметил Омельченко в письме Клименко.

В том же письме он просит назначить его на вакантную должность заместителя начальника управления – начальника первого отдела, управления процессуального руководства, поддержки публичного обвинения и представительства в суде Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

На прошлой неделе Цензор.НЕТ писал, что админстративная должность Омельченко была сокращена после ссоры с руководителем САП Клименко, возникшей из-за разного отношения к передаче телефона Всеволода Князева для снятия информации в Польшу.

Сам Клименко факт личного конфликта отрицает.

В то же время, как стало известно Цензор.НЕТ от источников в правоохранительных органах, заместитель руководителя САП Синюк фигурирует в материалах расследования и встречался с задержанным адвокатом Олегом Горецким, а также обещал ему ознакомиться с делом ОПЗ.

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