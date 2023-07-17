Прокурор САП Омельченко считает давлением на себя заявление ЦПК о преступлении по делу Князева
Прокурор САП Александр Омельченко считает давлением на себя заявление ЦПК о преступлении в связи с вероятно незаконным обнародованием материалов негласных следственных действий по делу взятки экс-председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву.
Об этом он сказал в комментарии Цензору.НЕТ.
"Я расцениваю это как попытку давления на себя и попытку выгородить руководителя САП вместо того, чтобы беспристрастно разобраться в ситуации", - отметил Омельченко.
"Почему я так говорю, потому что на прошлой неделе представительница ЦПК позвонила мне, сказала, что знает, что я собираюсь вынести ситуацию в публичное поле (хотя тогда я еще такого намерения не имел), но я вас уверяю – вы проиграете. Я стану в защиту Клименко, а вам я советую помириться с руководителем САП и написать заявление на увольнение", - рассказал прокурор разговор с представительницей САП.
"Свои обширные объяснения по ситуации с Клименко я дал при рассмотрении моей жалобы на Совет прокуроров. Что касается обвинений в разглашении, то я уверяю, что никаких данных досудебного расследования я никому не разглашал и не предоставлял внепроцессуальным способом", - добавил он.
Омельченко также выразил удивление спекулированием на теме, что его никто не увольнял. "Я нигде не говорил, что я уволен, я говорил, что моя должность сокращена и я без полномочий. Я узнал, что моя должность сокращена 3 июля. Так я был 11 июля в судебном заседании по Горецкому, с другим прокурором, поэтому там не будет юридических последствий моего присутствия", - отметил Омельченко.
"Перед заседанием заместитель руководителя САП Синюк мне сказал, что я остаюсь прокурором. Но уже после заседания коллеги мне показали приказ за 10 июля, где моей фамилии нигде нет", - отметил он.
Омельченко 15 июля обратился к Клименко с письмом, в котором подчеркнул, что "Уверен, что сокращение занимаемой мной должности было сознательным целенаправленным шагом к отстранению меня от осуществления процессуального руководства досудебными расследованиями по уголовным производствам, где я занимал взвешенную, законную и принципиальную позицию".
"Считаю, что попытка внепроцессуального отстранения меня от полномочий прокурора в конкретном уголовном производстве неизбежно приведет к ухудшению состояния досудебного расследования и процессуального руководства в нем", - отметил Омельченко в письме Клименко.
В том же письме он просит назначить его на вакантную должность заместителя начальника управления – начальника первого отдела, управления процессуального руководства, поддержки публичного обвинения и представительства в суде Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
На прошлой неделе Цензор.НЕТ писал, что админстративная должность Омельченко была сокращена после ссоры с руководителем САП Клименко, возникшей из-за разного отношения к передаче телефона Всеволода Князева для снятия информации в Польшу.
Сам Клименко факт личного конфликта отрицает.
В то же время, как стало известно Цензор.НЕТ от источников в правоохранительных органах, заместитель руководителя САП Синюк фигурирует в материалах расследования и встречался с задержанным адвокатом Олегом Горецким, а также обещал ему ознакомиться с делом ОПЗ.
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Кто борется с ЗЕЛЕНОЙ коррупцией
"...представниця ЦПК потелефонувала мені, сказала, що знає, що я збираюсь винести ситуацію в публічне поле (хоча тоді я ще такого наміру не мав), але я вас запевняю - ви програєте. Я стану на захист Клименка."
Де в цій заяві якісь натяки на Шабуніна?
Я знаю в ЦПК принаймні 1 працівницю, яка дуже тяжіє до офісу єрмака, що вона неодноразово демонструвала навіть в своїх інтервью. А це, між іншим, виконавчий директор ЦПК Даря Каленюк. Не знаю, чим вже так підманив її офіс єрмака, але вона і зараз охочіше шукає корупцію у опозиції (яка повністю відсторонена від будь-яких грошових потоків), ніж в коаліції слуг з опіздіжопцями.
Такої борчині з корупцією не має бути в КПК. Може, вона і гарною була. Але не витримала - попила із зеленої калюжки.
Це взагалі: "Центр Протидії Корупції? Чи це вже Центр протидії Протидії Корупції?
І таки дійсно цікаво було би почути голос Шабуніна, якщо вже пішло офіційне звернення від цілого Центру, а не від якоїсь окремої працівниці.
А для них (коханих зелених) - одне беззаконня та вседозволеність.
Слишком много людей ее уже знают
И в Украине
И за рубежом
А раз молчит Клименко
Значит идут подковерные договоренности
Интересно мы живем
У нас отстраняют от работы
Не за коррупцию
А за желание ее раскрыть и наказать коррупционеров
О подобном скандале в ШТАТАХ
Говорили бы с утра до вечера
А у нас - тишина
Ну какое нам нафиг НАТО?
внепроцессуальное содержание под арестом патриотов
внепрцессуальное предъявление подозрений
внепроцессуальное хватание на улице людей на призыв, превращающее защиту Родины в наказание
внепроцеессуальное отключение оппозиционных телеканалов...
непроцессуальные лыжные маршруты в Оман
непрцессуальные подковёрные переговоры и тайная торговля с рашкой
Всё это деяния непроцессуальной и незаконной власти... А как прикажете назвать власть поклавшую хер на закон ? Как будто это не Конституция , а рояль.
переповів прокурор розмову з представницею САП. Джерело:
Так ЦПК чи САП?
А ваші недоречні і безцільні посилання лише заплутують і відволікають від цієї простої відповіді.
Або знайдіть інше місце, щоб «поумнічати»
переповів прокурор розмову з представницею САП. Джерело:
Так ЦПК чи САП?"
А це хіба не "умнічаніє"? Чи швидше просто - тупе дойо6ування?
Ти взагалі що таке? Працівниця САП чи представниця ЦПК?
Олена Щербан? Так, стиль дуже схожий.
Але розпоряження, що як робити, будеш давати в своєму ЦПК. Якщо знайдеш кому. Бо всім іншим на тебе похєр.
Бачу, не спрацьовує.
Відповім інакше.
Ти дебіл, "справжній німецький бюргер"? Чого ти докопався до тих посилань, які вставляє Цензор, якщо копіюєш текст?
Від мене що тобі треба? У тебе дефіцит спілкування?
Чи тебе треба послати, щоб ти зрозумів, що питання вичерпане?
Сподіваюсь, так дойде...