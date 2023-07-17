"ЕС" настаивает на полном моратории на любые расходы, не касающиеся ВСУ, - Геращенко

"Европейская Солидарность" настаивает на полном моратории на любые расходы, не относящиеся к Вооруженным Силам Украины.

Об этом заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Нардеп отмечает, что нецелевые расходы в регионах - это следствие финансовой политики центральной власти, и это нужно немедленно исправлять.

"Наша команда неоднократно требовала ввести мораторий на любые бюджетные расходы, которые могут подождать до окончания войны. Главный приоритет - ВСУ. Производство своего оружия. Развитие ВПК. Поддержка солдат и их семей. Все остальное - второстепенное. Требовали увеличения финансирования Армии еще до войны. Но ведь дороги! Они были приоритетом… Барабаны, плитка, памятники – все это эхо большого строительства, на которое 4 года назад присела новая команда. И эти коррупционные потоки ей очень пришлись по душе", – написала Геращенко

Она замечает – сейчас есть попытка повесить это на местное самоуправление: "должна напомнить, что 23 февраля 2022 года КМ принял постановление, которым запретил тратить местным бюджетам средства на что угодно, кроме защищенных статей расходов. Поэтому все эти барабаны невозможны без благословения от кураторов Центра. Как известно, оппозиция сейчас никак не влияет на формирование повестки дня парламента. Поэтому все бюджетные законы ставят и проходят без нас", – констатировала депутат.

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"О музее Голодомора. Мы сегодня делаем все возможное, чтобы мир признал Голодомор геноцидом украинцев. По каждой резолюции парламентов мира - большая дипломатическая работа, убеждение и информирование. 90-летие памяти жертв Голодомора важно для исторической памяти, но разделяю мнение тех украинцев, которые отмечают, что мероприятия могут проходить в рамках существующего мемориала и памятника, музей достроим после Победы. Если в повестку дня поставили изменения в бюджет для финансирования Музея, "ЕС" это поддержала, было бы странно, если бы мы не голосовали. Но сейчас приложим все усилия для парламентского контроля, чтобы эти средства использовали максимально прозрачно, чтобы не допустить хищения и коррупции", - отметила Геращенко.

"Когда глава президентской фракции критикует нецелевое использование средств, то стоит напомнить, что вся полнота власти сейчас у Зеленского и "слуг". Поэтому это вопрос к самим себе. В ВР, кстати, есть ВСК по военной международной помощи, и согласно промежуточного отчета этой комиссии с международными поставками у нас все хорошо, а вот коррупцию в закупках оружия она не расследует. Пора возвращать парламенту настоящую функцию контроля. Немедленно возвращать час вопросов к правительству и КМ в зал - чтобы отвечали и отчитывались. Канал Рада должен освещать деятельность ВР и дебаты, а не петь оды ОП. В Общественное должны вернуться программы журналистских расследований. Единственный марафон – это покрывание коррупции и безнаказанности", – убеждена Геращенко

"И не спрашивайте, почему мы не в НАТО. Стоит чаще смотреть в зеркало. А "ЕС" отныне настаивает на полном моратории на любые расходы, не касающиеся ВСУ. Это касается и каналов ДОМ/Freedom, распылявших очередные миллионы на новогодние комедии. Об этом глава президентской фракции, кстати, молчит", - резюмировала сопредседатель "ЕС".