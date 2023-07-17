"ЕС" настаивает на полном моратории на любые расходы, не касающиеся ВСУ, - Геращенко
"Европейская Солидарность" настаивает на полном моратории на любые расходы, не относящиеся к Вооруженным Силам Украины.
Об этом заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Нардеп отмечает, что нецелевые расходы в регионах - это следствие финансовой политики центральной власти, и это нужно немедленно исправлять.
"Наша команда неоднократно требовала ввести мораторий на любые бюджетные расходы, которые могут подождать до окончания войны. Главный приоритет - ВСУ. Производство своего оружия. Развитие ВПК. Поддержка солдат и их семей. Все остальное - второстепенное. Требовали увеличения финансирования Армии еще до войны. Но ведь дороги! Они были приоритетом… Барабаны, плитка, памятники – все это эхо большого строительства, на которое 4 года назад присела новая команда. И эти коррупционные потоки ей очень пришлись по душе", – написала Геращенко
Она замечает – сейчас есть попытка повесить это на местное самоуправление: "должна напомнить, что 23 февраля 2022 года КМ принял постановление, которым запретил тратить местным бюджетам средства на что угодно, кроме защищенных статей расходов. Поэтому все эти барабаны невозможны без благословения от кураторов Центра. Как известно, оппозиция сейчас никак не влияет на формирование повестки дня парламента. Поэтому все бюджетные законы ставят и проходят без нас", – констатировала депутат.
"О музее Голодомора. Мы сегодня делаем все возможное, чтобы мир признал Голодомор геноцидом украинцев. По каждой резолюции парламентов мира - большая дипломатическая работа, убеждение и информирование. 90-летие памяти жертв Голодомора важно для исторической памяти, но разделяю мнение тех украинцев, которые отмечают, что мероприятия могут проходить в рамках существующего мемориала и памятника, музей достроим после Победы. Если в повестку дня поставили изменения в бюджет для финансирования Музея, "ЕС" это поддержала, было бы странно, если бы мы не голосовали. Но сейчас приложим все усилия для парламентского контроля, чтобы эти средства использовали максимально прозрачно, чтобы не допустить хищения и коррупции", - отметила Геращенко.
"Когда глава президентской фракции критикует нецелевое использование средств, то стоит напомнить, что вся полнота власти сейчас у Зеленского и "слуг". Поэтому это вопрос к самим себе. В ВР, кстати, есть ВСК по военной международной помощи, и согласно промежуточного отчета этой комиссии с международными поставками у нас все хорошо, а вот коррупцию в закупках оружия она не расследует. Пора возвращать парламенту настоящую функцию контроля. Немедленно возвращать час вопросов к правительству и КМ в зал - чтобы отвечали и отчитывались. Канал Рада должен освещать деятельность ВР и дебаты, а не петь оды ОП. В Общественное должны вернуться программы журналистских расследований. Единственный марафон – это покрывание коррупции и безнаказанности", – убеждена Геращенко
"И не спрашивайте, почему мы не в НАТО. Стоит чаще смотреть в зеркало. А "ЕС" отныне настаивает на полном моратории на любые расходы, не касающиеся ВСУ. Это касается и каналов ДОМ/Freedom, распылявших очередные миллионы на новогодние комедии. Об этом глава президентской фракции, кстати, молчит", - резюмировала сопредседатель "ЕС".
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Ті 40 млрд давно в офшорах....
Чи щоби "працювало" підприємство, обов'язково платити гроші саме із бюджету?
2.Ви брешете,бо Геращенко 9 років тому казала те саме
"Такк нардеп от "Удара" Ирина Геращенко сообщила: "Всего в 2014 году на потребности всех силовых структур и других государственных органов власти, привлеченных к проведению АТО, из государственного бюджета было выделено: из общего фонда - 40 млрд 451 млн грн., из резервного - 18 млрд 287 млн. грн., из специального фонда - 4 млрд. 999 млн. грн", - сказала нардеп."
Де ти тут троляка, бачиш що Геращенко вела мову про"заборону фінансування непершочергових витрат"?
У. Троляка Подоляцька!
Що ти із діалогу зрозуміло, недолуге?
У тебе мізок не вистачить проаналізувати десять рядків написаного, а шипіти, як вкушена змія, в тебе виходить
А зараз знаходимся поблизу Костянтинівки, приїдь сюди, ми тшбі тут покажемо і трєтю і четверту, гниль.
Якщо ***** ти спокутуєш вину - то хоч покайся для початку
Яку "вину", придурок старий?
Я голосував за Порошенка і після маршу ветеранів 24 серпня 2019 року взагалі декілька разів викликали до СБУ, на предмет фінансування Європейської солідарності.
Закрий свою смердючу пельку, бо ти мене, сволота доведеш до поганих речей.
Країна живе в борг і на пожертви. бабла йде десятками мільярдів. Просто вкрасти не виходить, відразу ж видно. На реально потрібні речі? А нахер, там хіба багато відкусиш? От падли й видумують собі всілякі "соціальні" проєкти та "благоустрій". Йди, порахуй, скільки на тому пляжі в пісок зарили. От і стікаються струмочки гнидам в кишені...
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А что у НАТО уже появился такой пункт на пути к вступлению? Видимо теперь все что не нравится оппозиции, она будет прикручивать к НАТО.
Може краще зняти всі доплати, дотації з депутатів? Зменшити автопарк? Перестати відшкодовувати їм витрати на проживання, оренду автотранспорту, водія, 5-10 секретарів на 1 депутатську харю, паливо-мастильні, оренду приміщень під приймальню, ресторанну столовку з харчами за ціною шкільної їдальні, медичне страхування з обслуговуванням у Феофанії, профільних інститутах й приватних клініках, зняти з обслуговування у ДУСі? І відмінити обов'язкове державне страхування здоров'я? За все це суми зашкварні у бюджеті. І це вони вважають за норму.
ГЕРАЩЕНКО ІРИНА:
Сьогодні чергове судилище над розвідником Романом Червінським, якого влада тримає під вартою без права залога.
Колаборанти і зрадники на свободі, розвідник- в тюрмі.
Нагадаю, так само й досі не закриті справи проти генералів Павловського і Марченка, хоч їх вдалося витягти під заставу, а справи фактично розвалилися.
На столі державні нагороди і відзнаки Романа Червінського.
Він своєю службою довів, що є патріотом України.
На суді присутні нардепи "ЄС" , зокрема, Михайло Бондар, які готові взяти Романа на поруки.