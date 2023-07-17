Враг пытается наступать на 5 направлениях, за сутки произошло 29 боевых столкновений, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 17.07.2023.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.

Продолжаются 509-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства.

В течение суток РФ нанесла 5 ракетных ударов из ЗРК С-300. Кроме того, враг нанес 34 авиационных удара и совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые дети и взрослые мирные люди, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационный удар в районе Белополья Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в том числе это Чуйковка, Бояро-Лежачи, Искрисковщина, Павловка Сумской области и Ивашки, Казачья Лопань, Гоптовка, Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск и Кисловка Харьковской области. На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе западнее Дибровы Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спорное, Берестово, Раздоловка Донецкой области.

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На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии наши защитники успешно отбили атаки противника в районах Богдановки и Веселого Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе это Краматорск, Константиновка, Богдановка, Ивановское, Часов Яр, Плещеевка и Ступочки Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под огнем вражеской авиации, наши защитники отразили все атаки окупантов в районе города Авдеевка. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе это Авдеевка, Водяное, Первомайское, Нетайлово и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны успешно продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка и у Красногоровки Донецкой области. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе это Красногоровка, Марьинка, Острое, Победа и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Макаровки, Благодатного, Новодаровки и Комара и осуществил обстрелы населенных пунктов Благодатное, Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка, Зеленое Поле Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Орехова Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе это Вольное Поле, Времовка Донецкой области; Гуляйполе, Зализничное, Верхняя Терса, Преображенка Запорожской области; Дудчаны, Веселое, Львово, Садовое Херсонской области и город Херсон. Под огонь попал и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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Авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. В течение суток нашими защитниками были уничтожены 3 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136".

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 2 тяжелых огнеметных системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек", 22 артиллерийских средства на огневых позициях, 1 склад боеприпасов," – говорится в информации Генштаба ВСУ.