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Боррель о выходе России из "зернового соглашения": "Использование голода людей как оружия"

боррель

Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель осудил выход России из "зернового соглашения" и обвинил РФ в использовании голода людей в качестве оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Я должен обвинить Россию в этом решении. Абсолютно неоправданное использование голода людей в качестве оружия", – заявил Боррель.

Он добавил, что Евросоюз будет "делать все возможное", чтобы сделать украинское зерно доступным для людей, потребляющих его.

"Мне очень досадно констатировать, что сегодня Россия отказалась продлить это соглашение, и это что-то очень серьезное, что создаст много проблем для многих людей во всем мире", – сказал Боррель.

Читайте также: Гутерриш просит Путина сохранить "зерновое соглашение"

Напомним, 17 июля представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "зерновое соглашение" фактически остановлено. В тот же день в МИДе РФ заявили, что Черноморская инициатива прекращает функционирование с 18 июля. Россия отзывает гарантии безопасности судоходства.

По словам Пескова, РФ "немедленно вернется к "зерновому соглашению" как только договоренности, которые его касаются, будут выполнены".

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Сообщалось также, что с утра 16 июля из порта Одессы вышло последнее судно с украинским зерном в рамках зернового соглашения.

Со своей стороны Китай надеется, что Черноморская зерновая инициатива по перевозке зерна из Украины по Черному морю и в дальнейшем будет выполняться в полном объеме.

США, Нидерланды и Еврокомиссия уже осудили срыв соглашения с Россией.

Автор: 

россия (96481) Евросоюз (17352) Боррель Жозеп (784) зерновой коридор (226)


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Топ комментарии
+8
oт тільки б африканці збагнули,що саме росія їм улаштовує голодомор
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17.07.2023 19:27 Ответить
+7
Ну то нацькуйте отих голодних африканців на кацапню, нехай вони їх зжеруть, можуть даже живцем
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17.07.2023 19:26 Ответить
+2
ООН - нікчемна організація
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17.07.2023 19:46 Ответить
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Ой? А що не знали європейці хто такі кацапи?

Сторінка:Повна збірка веселих віршів Степана Руданського.pdf/168

https://uk.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0:%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%88%D1%96%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE.pdf/168#mw-head Перейти до навігації https://uk.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0:%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%88%D1%96%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE.pdf/168#searchInput Перейти до пошуку

Цю сторінку схвалено

20. То-то любо!

Завів кацап христянина,
Зарізати хоче.
Звязав йому назад руки,
Ніж широкий точить.
А кацапчук семилїток
Мало не брикає;
Кругом скаче коло тата
Та все примовляє:
- "Да полна уж тачіть, батька!…
Будєт с нєво, будєт!…
Рєж же, батька! то-то любо,
Как трепатьса будєт!"
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17.07.2023 19:26 Ответить
Ну то нацькуйте отих голодних африканців на кацапню, нехай вони їх зжеруть, можуть даже живцем
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17.07.2023 19:26 Ответить
oт тільки б африканці збагнули,що саме росія їм улаштовує голодомор
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17.07.2023 19:27 Ответить
И дальше шо?
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17.07.2023 19:28 Ответить
Боррель, ти начебто розумна людина а бажаєш добра від імперії зла
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17.07.2023 19:32 Ответить
Знову про аміакопровід заниють??

Коли вже ті корита бички черноморські підірвуть..
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17.07.2023 19:32 Ответить
Ну і… ?? Ну от добре що сказав це, а далі ….? Голод у Африці це хвилі імміграції в Європі, ростучи невдоволеність і зменшення допомоги Україні - Борель, камон, а то ти не знаєш як це працює і для чого це все.
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17.07.2023 19:36 Ответить
Мне вот интересно. Зайдет сухогруз по турецким флагом в Одессу за зерном. И что московиты будут делать? Начнут стрелять или арестуют турецкое судно? Так Турция в ответ им проливы закроет. И при желании арестует 10ки судов в своих водах.
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17.07.2023 19:37 Ответить
Вони можуть обстріляти порт.
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17.07.2023 19:53 Ответить
И скорее всего уже сегодня ночью..
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17.07.2023 20:10 Ответить
Європа сама дозволила путіну шантажувати Світ. То хоч тепер треба росії ставити жорстокіші умови.
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17.07.2023 19:38 Ответить
ООН - нікчемна організація
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17.07.2023 19:46 Ответить
Причім міліція, коли грім кнура вбив? Яким боком тут москалі до українського зерна? Нехай ідуть за кораблем. А якщо Ердоган хоче заробляти на зерні, нехай забезпечує безпеку.
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17.07.2023 19:46 Ответить
Борелю-бункерний людожер і харчується людьми якщо ти та подібні тобі досі цього не усвідомили...
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17.07.2023 19:48 Ответить
а в Україні хіба не кацапи неодноразово голод влаштовували ?
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17.07.2023 19:53 Ответить
Хай африка цілує далі путлера в дупу
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17.07.2023 19:56 Ответить
З якого дива кацапи мають надавати "гарантії безпеки" в міжнародних водах та територіальних водах України? Напад на кораблі буде кваліфікуватись як морське піратство, а їх знищення як міжнародний тероризм. А то нічого що кацапських кораблів в світовому океані багато. Їх можна затримувати, різати на метал, продавати і ... топити ... А можна просто не пускати кораблі ********* флоту в порти, не постачати паливо, воду і їжу...
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17.07.2023 20:20 Ответить
О, здається, йому дали почитати "Дорогу на Асмару" С. Сингаївського в англ. перекладі.
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17.07.2023 20:13 Ответить
Кацапи роблять штучний голод?? Та не може такого бути...
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17.07.2023 20:47 Ответить
тупі нікчемні імпотенти, боже, які ж вони огидно жалюгідні.
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17.07.2023 20:54 Ответить
Очередная глубокая озабоченность. Ввели бы флот Нато в Черное море, и все. Трусливые киздаболы...
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17.07.2023 21:29 Ответить
Дерибану кінець, ***** знову дуркує.
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17.07.2023 21:46 Ответить
 
 