Боррель о выходе России из "зернового соглашения": "Использование голода людей как оружия"
Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель осудил выход России из "зернового соглашения" и обвинил РФ в использовании голода людей в качестве оружия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Я должен обвинить Россию в этом решении. Абсолютно неоправданное использование голода людей в качестве оружия", – заявил Боррель.
Он добавил, что Евросоюз будет "делать все возможное", чтобы сделать украинское зерно доступным для людей, потребляющих его.
"Мне очень досадно констатировать, что сегодня Россия отказалась продлить это соглашение, и это что-то очень серьезное, что создаст много проблем для многих людей во всем мире", – сказал Боррель.
Напомним, 17 июля представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "зерновое соглашение" фактически остановлено. В тот же день в МИДе РФ заявили, что Черноморская инициатива прекращает функционирование с 18 июля. Россия отзывает гарантии безопасности судоходства.
По словам Пескова, РФ "немедленно вернется к "зерновому соглашению" как только договоренности, которые его касаются, будут выполнены".
Сообщалось также, что с утра 16 июля из порта Одессы вышло последнее судно с украинским зерном в рамках зернового соглашения.
Со своей стороны Китай надеется, что Черноморская зерновая инициатива по перевозке зерна из Украины по Черному морю и в дальнейшем будет выполняться в полном объеме.
США, Нидерланды и Еврокомиссия уже осудили срыв соглашения с Россией.
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20. То-то любо!
Завів кацап христянина,
Зарізати хоче.
Звязав йому назад руки,
Ніж широкий точить.
А кацапчук семилїток
Мало не брикає;
Кругом скаче коло тата
Та все примовляє:
- "Да полна уж тачіть, батька!…
Будєт с нєво, будєт!…
Рєж же, батька! то-то любо,
Как трепатьса будєт!"
Коли вже ті корита бички черноморські підірвуть..