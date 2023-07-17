Боррель о выходе России из "зернового соглашения": "Использование голода людей как оружия"

Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель осудил выход России из "зернового соглашения" и обвинил РФ в использовании голода людей в качестве оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Я должен обвинить Россию в этом решении. Абсолютно неоправданное использование голода людей в качестве оружия", – заявил Боррель.

Он добавил, что Евросоюз будет "делать все возможное", чтобы сделать украинское зерно доступным для людей, потребляющих его.

"Мне очень досадно констатировать, что сегодня Россия отказалась продлить это соглашение, и это что-то очень серьезное, что создаст много проблем для многих людей во всем мире", – сказал Боррель.

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Напомним, 17 июля представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "зерновое соглашение" фактически остановлено. В тот же день в МИДе РФ заявили, что Черноморская инициатива прекращает функционирование с 18 июля. Россия отзывает гарантии безопасности судоходства.

По словам Пескова, РФ "немедленно вернется к "зерновому соглашению" как только договоренности, которые его касаются, будут выполнены".

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Сообщалось также, что с утра 16 июля из порта Одессы вышло последнее судно с украинским зерном в рамках зернового соглашения.

Со своей стороны Китай надеется, что Черноморская зерновая инициатива по перевозке зерна из Украины по Черному морю и в дальнейшем будет выполняться в полном объеме.

США, Нидерланды и Еврокомиссия уже осудили срыв соглашения с Россией.