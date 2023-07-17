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Новости Война
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В Новой Каховке оккупанты массово выселяют местных, проживающих вдоль Днепра, - Генштаб ВСУ

каховка,нова

В городе Новая Каховка Херсонской области российские оккупанты массово выселяют всех местных жителей, проживающих вдоль берега Днепра.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"В городе Новая Каховка Херсонской области российские оккупанты безжалостно массово выселяют всех местных, проживающих вдоль берега Днепра, из собственных помещений вместе с детьми на улицу. Дома мирных граждан Украины занимают военные подразделения захватчиков", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Новой Каховке и Каховке российские оккупанты отключили мобильную связь и проводное кабельное интернет-соединение.

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Автор: 

Генштаб ВС (6599) Новая Каховка (155) оккупация (10217)


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kacapskie mrazi🤬
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17.07.2023 19:33 Ответить
Окупанты
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17.07.2023 19:37 Ответить
..ну от які можуть бути компроміси з крокодилом, який вчепився у ногу?
- тільки точний постріл тварині у голову
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17.07.2023 19:39 Ответить
За два тижні будуть заселяти завезених кацапів. Таке вже було в Галичині. Русскій на чужій території - це Зброя Росії.

Попутнє питання:
Людей створив Бог... А хто створив русскіх?
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17.07.2023 19:55 Ответить
А кто это разминировал проходы и впустил рашистскую нечисть туда по свежему асфальту…не великий верховный с еще более великим главнокомандующим….как-то его фамилия…что по учебникам еще одного умнейшегоГерасимова обучался.
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17.07.2023 20:03 Ответить
 
 