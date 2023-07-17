В Новой Каховке оккупанты массово выселяют местных, проживающих вдоль Днепра, - Генштаб ВСУ

В городе Новая Каховка Херсонской области российские оккупанты массово выселяют всех местных жителей, проживающих вдоль берега Днепра.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"В городе Новая Каховка Херсонской области российские оккупанты безжалостно массово выселяют всех местных, проживающих вдоль берега Днепра, из собственных помещений вместе с детьми на улицу. Дома мирных граждан Украины занимают военные подразделения захватчиков", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Новой Каховке и Каховке российские оккупанты отключили мобильную связь и проводное кабельное интернет-соединение.

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