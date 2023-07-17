Россия проигнорировала предложение ООН о подключении "дочери" "Россельхозбанка" к SWIFT, - Гутерриш

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш предлагал в письме российскому диктатору Владимиру Путину подключить "дочь" подсанкционного "Россельхозбанка" к системе SWIFT для продления "зернового соглашения". Но Россия не ответила на это предложение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ООН.

Россия поднимала вопрос о подключении к системе SWIFT "Россельхозбанка" как ключевое условие возможного продления "зернового соглашения".

"ООН недавно достигла с Еврокомиссией конкретного решения о том, чтобы дочерняя структура "Россельхозбанка" могла снова получить доступ к SWIFT", - заявил Гутерриш.

Он отметил, что такое предложение могло быть реализовано в рамках существующих норм.

"Я глубоко разочарован тем, что мои предложения остались без внимания", - добавил Гутерриш.

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Напомним, 17 июля представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "зерновое соглашение" фактически остановлено. В тот же день в МИДе РФ заявили, что Черноморская инициатива прекращает функционирование с 18 июля. Россия отзывает гарантии безопасности судоходства.

По словам Пескова, РФ "немедленно вернется к "зерновому соглашению" как только договоренности, которые его касаются, будут выполнены".

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Сообщалось также, что с утра 16 июля из порта Одессы вышло последнее судно с украинским зерном в рамках зернового соглашения.

Со своей стороны Китай надеется, что Черноморская зерновая инициатива по перевозке зерна из Украины по Черному морю и в дальнейшем будет выполняться в полном объеме.

США, Нидерланды и Еврокомиссия уже осудили срыв соглашения с Россией.