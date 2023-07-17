Россия проигнорировала предложение ООН о подключении "дочери" "Россельхозбанка" к SWIFT, - Гутерриш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш предлагал в письме российскому диктатору Владимиру Путину подключить "дочь" подсанкционного "Россельхозбанка" к системе SWIFT для продления "зернового соглашения". Но Россия не ответила на это предложение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ООН.
Россия поднимала вопрос о подключении к системе SWIFT "Россельхозбанка" как ключевое условие возможного продления "зернового соглашения".
"ООН недавно достигла с Еврокомиссией конкретного решения о том, чтобы дочерняя структура "Россельхозбанка" могла снова получить доступ к SWIFT", - заявил Гутерриш.
Он отметил, что такое предложение могло быть реализовано в рамках существующих норм.
"Я глубоко разочарован тем, что мои предложения остались без внимания", - добавил Гутерриш.
Напомним, 17 июля представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "зерновое соглашение" фактически остановлено. В тот же день в МИДе РФ заявили, что Черноморская инициатива прекращает функционирование с 18 июля. Россия отзывает гарантии безопасности судоходства.
По словам Пескова, РФ "немедленно вернется к "зерновому соглашению" как только договоренности, которые его касаются, будут выполнены".
Сообщалось также, что с утра 16 июля из порта Одессы вышло последнее судно с украинским зерном в рамках зернового соглашения.
Со своей стороны Китай надеется, что Черноморская зерновая инициатива по перевозке зерна из Украины по Черному морю и в дальнейшем будет выполняться в полном объеме.
США, Нидерланды и Еврокомиссия уже осудили срыв соглашения с Россией.
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... до СВІФТ?
ООН - єто савсем-савсем другое - но точно не банк
rasejushka 2023
... это ж так дорого...
... совсем не дорого - модель конечно не прийдет, а у друзей я теперь в авторитете
х*йло обідився через кримський міст
хочете хліба - організовуйте військовий конвой на вибір:
1. Туреччина
2. НАТО
3. ООН
А ООН, звичайно, цього не робитиме (нема дурних).
Геманія стане чорною
Козломордія розуміє тільки таку мову.
політика батога і пряника в тому що якщо бидло відмовляється від пряника то його періщать по спині батогом.
а не розказують що бидло від пряника відмовилося і бидлу знову будуть пряника пропонувати.
29 ноября 1990 года Совбез ООН принял резолюцию № 678, фактически являвшуюся ультиматумом Ираку. Она давала Ираку месяц на вывод войск из Кувейта, в ином случае коалиция получала право применить военную силу.
В общей сложности были развернуты войска, численностью 956 тысяч человек, более 3300 танков, 3600 единиц артиллерии, 4000 бронемашин. Численность авиационной группировки превысила 2600 самолётов и 1950 вертолётов.
17 января 1991 года началась операция по освобождению Кувейта, получившая название «Буря в пустыне». Первая фаза операции была исключительно воздушной и продлилась до 24 февраля 1991 года
Сухопутная фаза операции началась 24 февраля и продлилась всего 4 дня
3 марта - прекратили сопротивление
5 тисяч гармат та мінометів, 711 літаків, 489 вертольотів. Все озброєння в основному радянського виробництва. Є з чим порівняти враховуючи рашистську агресію проти України
Підключиш кацапів до свіфту , пуй ти те зерно отримаєш ,, нехай воно краще згніє на полях .
Гуттеріш забагато на себе бере.
Це вже звичайна практика вимагача - терориста. Згадаємо епопею з північним потоком...
лякає, вимагає, відмовляеться... вмовляйте його **********!