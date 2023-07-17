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Новости Санкции против России
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Россия проигнорировала предложение ООН о подключении "дочери" "Россельхозбанка" к SWIFT, - Гутерриш

гутерріш

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш предлагал в письме российскому диктатору Владимиру Путину подключить "дочь" подсанкционного "Россельхозбанка" к системе SWIFT для продления "зернового соглашения". Но Россия не ответила на это предложение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ООН.

Россия поднимала вопрос о подключении к системе SWIFT "Россельхозбанка" как ключевое условие возможного продления "зернового соглашения".

"ООН недавно достигла с Еврокомиссией конкретного решения о том, чтобы дочерняя структура "Россельхозбанка" могла снова получить доступ к SWIFT", - заявил Гутерриш.

Он отметил, что такое предложение могло быть реализовано в рамках существующих норм.

"Я глубоко разочарован тем, что мои предложения остались без внимания", - добавил Гутерриш.

Читайте также: Зеленский о выходе РФ из "зернового соглашения": Мы не боимся. Есть владельцы кораблей, которые готовы продолжать поставки зерна

Напомним, 17 июля представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "зерновое соглашение" фактически остановлено. В тот же день в МИДе РФ заявили, что Черноморская инициатива прекращает функционирование с 18 июля. Россия отзывает гарантии безопасности судоходства.

По словам Пескова, РФ "немедленно вернется к "зерновому соглашению" как только договоренности, которые его касаются, будут выполнены".

Читайте также: Белый дом о срыве Россией "зернового соглашения": "Это нанесет ущерб миллионам уязвимых людей по всему миру"

Сообщалось также, что с утра 16 июля из порта Одессы вышло последнее судно с украинским зерном в рамках зернового соглашения.

Со своей стороны Китай надеется, что Черноморская зерновая инициатива по перевозке зерна из Украины по Черному морю и в дальнейшем будет выполняться в полном объеме.

США, Нидерланды и Еврокомиссия уже осудили срыв соглашения с Россией.

Автор: 

ООН (4213) SWIFT (86) Гутерриш Антониу (345) зерновой коридор (226)


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Топ комментарии
+28
а ООН вже вирішує кого і куди підключати ?
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17.07.2023 19:44 Ответить
+24
Московія уже накреслила свій початок погибелі і ніякі заклики до неї не дійдуть. Дайте кораблю рашистів підти на дно, а не шукайте барбариску
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17.07.2023 19:44 Ответить
+18
Україна згоду на свіфти-міфти НЕ давала !

хочете хліба - організовуйте військовий конвой на вибір:

1. Туреччина
2. НАТО
3. ООН
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17.07.2023 19:47 Ответить
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shljuha oonovska - idi ti naher🤬
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17.07.2023 19:44 Ответить
яке відношення ООН має досвітової банківської системи?
... до СВІФТ?
ООН - єто савсем-савсем другое - но точно не банк
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17.07.2023 20:59 Ответить
Московія уже накреслила свій початок погибелі і ніякі заклики до неї не дійдуть. Дайте кораблю рашистів підти на дно, а не шукайте барбариску
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17.07.2023 19:44 Ответить
The rosseya must in general be included to the list of eliminated SWIFTly.
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17.07.2023 19:44 Ответить


rasejushka 2023
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17.07.2023 19:46 Ответить
Ну накінець кацапи трохи розрівняли свої дороги!
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17.07.2023 20:24 Ответить
а ООН вже вирішує кого і куди підключати ?
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17.07.2023 19:44 Ответить
Ну, Ані тіпа пАрьєшалі...
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17.07.2023 20:00 Ответить
як у анєкдоті - пригласил на свидание топ-модель и рассказал про это всем своим друзьям...
... это ж так дорого...
... совсем не дорого - модель конечно не прийдет, а у друзей я теперь в авторитете
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17.07.2023 21:04 Ответить
диктатори дуже дрібʼязкові,
х*йло обідився через кримський міст
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17.07.2023 19:46 Ответить
п*дар португальский социалистический, твої поступки наражають на більш високи поступки навіть до територіальних
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17.07.2023 19:46 Ответить
Україна згоду на свіфти-міфти НЕ давала !

хочете хліба - організовуйте військовий конвой на вибір:

1. Туреччина
2. НАТО
3. ООН
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17.07.2023 19:47 Ответить
НАТО ж вже відповідали (вірніше, Пісторіус сказав за всіх), що вони як організація не можуть організовувати військові конвойі, це задача ООН .

А ООН, звичайно, цього не робитиме (нема дурних).
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17.07.2023 19:53 Ответить
Ну нехай тоді цицькою годують населення Африки,яке їм таке дороге..
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17.07.2023 19:56 Ответить


Геманія стане чорною
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17.07.2023 19:59 Ответить
або африка рижою
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17.07.2023 20:28 Ответить
а ти на коліна стань і .......соси
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17.07.2023 19:48 Ответить
Ну то піди і відсмокчи хУілу ,може послухає
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17.07.2023 19:48 Ответить
Лучше свою Ж©ПУ к розетке подключи - ШАВКА ПОДЗАБОРНАЯ !!!
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17.07.2023 19:48 Ответить
Гутерріш розповів, як він хотів відсмоктати в пуйла, але його ротом погидували.
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17.07.2023 19:48 Ответить
Пропозиція мала бути НЕ відключати все те що поки залишалось підключеним.
Козломордія розуміє тільки таку мову.
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17.07.2023 19:49 Ответить
ця ООНівська кріса вже торгує українським збіжжям ?
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17.07.2023 19:49 Ответить
Кацапи на оон х.р поклала...
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17.07.2023 19:51 Ответить
Гуттереша образили . Може пора їх із Радбезу гнати за неповагу
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17.07.2023 19:52 Ответить
Погано повзаєте на колінах, шановні, погано
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17.07.2023 19:52 Ответить
Невже євнуху гутієрішу пояснили що він євнух?? Не може бути.
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17.07.2023 19:54 Ответить
Їпаньки, просіть на колінах.
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17.07.2023 19:55 Ответить
захід це довбані склерозники.

політика батога і пряника в тому що якщо бидло відмовляється від пряника то його періщать по спині батогом.

а не розказують що бидло від пряника відмовилося і бидлу знову будуть пряника пропонувати.
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17.07.2023 19:56 Ответить
А гутієрєшь хоч усвідомлює що він "опущєний"? Йому брудні ваньки поводили ху@м по губах. Невже немає нікого,хто може донести цю інформацію старому нещасному придурку? Чи заради халявної зарплати вони свою дупу продадуть всім підряд? Треш🤦
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17.07.2023 20:07 Ответить
ООН та Гутеріша не хвилюють голодуючі, це ж не нафта

29 ноября 1990 года Совбез ООН принял резолюцию № 678, фактически являвшуюся ультиматумом Ираку. Она давала Ираку месяц на вывод войск из Кувейта, в ином случае коалиция получала право применить военную силу.

В общей сложности были развернуты войска, численностью 956 тысяч человек, более 3300 танков, 3600 единиц артиллерии, 4000 бронемашин. Численность авиационной группировки превысила 2600 самолётов и 1950 вертолётов.

17 января 1991 года началась операция по освобождению Кувейта, получившая название «Буря в пустыне». Первая фаза операции была исключительно воздушной и продлилась до 24 февраля 1991 года

Сухопутная фаза операции началась 24 февраля и продлилась всего 4 дня

3 марта - прекратили сопротивление
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17.07.2023 20:12 Ответить
Ираки не рашка. Воевать с тем кто слабее тебя, всегда выгоднее.
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17.07.2023 20:19 Ответить
На той час армія Саддама становила 540.000 чоловік особового складу, 4000 танків
5 тисяч гармат та мінометів, 711 літаків, 489 вертольотів. Все озброєння в основному радянського виробництва. Є з чим порівняти враховуючи рашистську агресію проти України
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17.07.2023 21:02 Ответить
У Саддама не было ядерного оружия.
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17.07.2023 21:52 Ответить
а у кацапів якщо є яз, то що? будуть першими застосовувати ядерну зброю для нападу не території України чи в якійсь іншій країні? Ох не факт. бо згідно їхньої ядерної доктрини кацапи можуть застосувати яз тільки в двох випадках. 1) у відповідь, якщо по кацах хстось перший застосує яз; 2) тоді, коли на рашу нападуть і той напад буде становити загрозу існування раші. якщо цапську групу військ винищити на території України, то це не підпадає під ядерну доктрину цапів.
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18.07.2023 00:07 Ответить
Говном была его армия. Как и к всех банановых диктаторов. Это раз. У Саддама ядерного оружия не было.
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17.07.2023 22:26 Ответить
ООН хотіла лизнути, але Московія підібгала хвіст...
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17.07.2023 20:15 Ответить
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18.07.2023 00:08 Ответить
Гуттериш рубли отрабатывает.
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17.07.2023 20:21 Ответить
От ******** .!! Ні , ну це ж треба , вирішують там щось без України - як возити НАШЕ - українське зерно ,, що і кому підключати і т.д. А не їв лі ти уху , чувачок .??
Підключиш кацапів до свіфту , пуй ти те зерно отримаєш ,, нехай воно краще згніє на полях .
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17.07.2023 20:22 Ответить
ООН таки стала на коліна. Ну і як? Що ще росії пообіцяє?
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17.07.2023 20:22 Ответить
відлючити повністю це недоутворення від цивілізації
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17.07.2023 20:41 Ответить
гроші фсб діляться на сільгосп-кредити і сільгосп-дебіти, товаріщ гутьєріщ
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17.07.2023 20:58 Ответить
А шо вмиканням та вимиканням свіфта тепер ООН замається?

Гуттеріш забагато на себе бере.
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17.07.2023 21:33 Ответить
Подпольные мутки запада во всей красе....а вы говрите санкции....
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17.07.2023 22:11 Ответить
не ти відключав, не тобі й підлючати
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17.07.2023 22:53 Ответить
короче ****** вимагало доступ банкам до мережі. А коли погодились - проігнорувало.
Це вже звичайна практика вимагача - терориста. Згадаємо епопею з північним потоком...
лякає, вимагає, відмовляеться... вмовляйте його **********!
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18.07.2023 00:11 Ответить
 
 