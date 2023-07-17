ОП вместо того, чтобы потратить средства на дроны, покупает за 10 млн новогодний сериал "Санаторий "Незабудка"
Государственный телеканал FREEDOM заплатил 10 миллионов гривен за сценарий для новогоднего сериала "Санаторий "Незабудка".
"Это происходит в то время, когда в Офисе президента обвиняют местные власти в расходовании средств на второстепенные нужды во время войны", - пишет журналист Богдан Буткевич.
"Медиа-лента "песочит" заявлением Арахамии "плохие местные власти, которые не на то средства тратят". Дроны, понимаешь, не покупают, пока россияне уже целые ТРЦ под заводы производства БПЛА превратили. Собственно, это явно новая медиа-кампания ОП, которой надо любой повод, чтобы "плохих мэров" вшкварить. И тут меня немножко поплавило. Итак, телеканал "Фридом" покупает почти за 10 миллионов новогодний сериал "Санаторий "Незабудка". Это не шутка - это реальный скрин реальной закупки с "Прозорро", - пишет Буткевич.
В свою очередь журналист отмечает, что местные власти не могут начать финансировать армию, ведь на следующий день силовые структуры придут с "маски-шоу", обвинят в нецелевом использовании средств местных бюджетов и через ручные суды снимут с должностей.
"Кстати, знаю кучу примеров по стране, когда местные власти помогают своим частям - но делают это непублично. Именно потому, что понимают, что нормально это сделать не получится, потому что на следующий день это использует ОП для своих политических разборок. Зато финансировать на миллиарды гривен телепомойки – это ок, это целевые расходы", - пишет Буткевич.
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https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%96 #НеНаЧасі ?: Валерій Прозапас:
Фух, ну хоч за 200 мільйонів, виділених на т.зв. ТК "FREEДОМ", можна бути спокійним, якість контенту гарантована.
Уявляєте як зручно - за ваші ж податки вам будуть щопонеділка показувати Сірьоню Лєщєнко!
Тільки інтелігентна розмова, тільки аналіз!
Prozapas:
В червні 2022 року Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС. І за рік з 7 необхідних пунктів для початку переговорів про вступ виконала лише 2.
Це і була домашня робота перед самітом НАТО у Вільнюсі, всі уважно спостерігали за здатністю моновлади реалізовувати свої зобов'язання - і результат на табло.
Не знаю хто чого очікував від Вільнюса, з таким підходом нам ніяке запрошення не допоможе, навіть якщо б його оголосили, бо імітація нікого не цікавить, імітуйте собі на "марафоні" скільки завгодно.
Цікаво, де в цьому випадку подівся той оспіваний "турбо-режим", чого не "ламають сістєму", як думаєте?
Олександр:
Так зламали ж систему, тому і не працює. Потрібні дорослі люди, котрі після них відремонтують та налагодять.
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https://twitter.com/censor_net/status/1680965953247404032 2 ч
Видатки на виплати військовослужбовцям зменшилися до 76 мільярдів за місяць, - Мінфін
Якщо на ЗСУ витрачати, то на асфальті, ненакрадешся!!!
Захисникам,- Україну боронити, а прислугами з ВРУ, де зможуть, гроші наскирдувати, і на онуків хватить, але усе Під повним патронатом їх преЗЕденту!!
Чому ми не в НАТІ!!
Будете кров'ю харкати, "сценаристи" недороблені.
і хто за це відповість????!!!
И для общественного ознакомления с целью контроля.
Там вообще оригинальный сценарий был ?
Или взяли старый, поменяли пару имён, и вот вам новый "интеллектуальный продукт" за 10 М ?
Нужно оценить художественную ценность данного "сценария".
ЧЕГО ПРЯЧЕШЬСЯ, ГНИДА ?
Хоча, на один день покошмарити московськi танки вистачить.