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ОП вместо того, чтобы потратить средства на дроны, покупает за 10 млн новогодний сериал "Санаторий "Незабудка"

фридом

Государственный телеканал FREEDOM заплатил 10 миллионов гривен за сценарий для новогоднего сериала "Санаторий "Незабудка".

"Это происходит в то время, когда в Офисе президента обвиняют местные власти в расходовании средств на второстепенные нужды во время войны", - пишет журналист Богдан Буткевич.

"Медиа-лента "песочит" заявлением Арахамии "плохие местные власти, которые не на то средства тратят". Дроны, понимаешь, не покупают, пока россияне уже целые ТРЦ под заводы производства БПЛА превратили. Собственно, это явно новая медиа-кампания ОП, которой надо любой повод, чтобы "плохих мэров" вшкварить. И тут меня немножко поплавило. Итак, телеканал "Фридом" покупает почти за 10 миллионов новогодний сериал "Санаторий "Незабудка". Это не шутка - это реальный скрин реальной закупки с "Прозорро", - пишет Буткевич.

В свою очередь журналист отмечает, что местные власти не могут начать финансировать армию, ведь на следующий день силовые структуры придут с "маски-шоу", обвинят в нецелевом использовании средств местных бюджетов и через ручные суды снимут с должностей.

"Кстати, знаю кучу примеров по стране, когда местные власти помогают своим частям - но делают это непублично. Именно потому, что понимают, что нормально это сделать не получится, потому что на следующий день это использует ОП для своих политических разборок. Зато финансировать на миллиарды гривен телепомойки – это ок, это целевые расходы", - пишет Буткевич.

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Автор: 

телевидение (900) закупки (778) Офис Президента (1804) Буткевич Богдан (434)


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Топ комментарии
+95
Причина в тому, що оп це вороги ннашої країни.
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17.07.2023 20:07 Ответить
+63
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17.07.2023 20:23 Ответить
+55
Ось щописала притомна людина в два роки тому

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17.07.2023 20:09 Ответить
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Тю, а шо такоє?

https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%96 #НеНаЧасі ?: Валерій Прозапас:
Фух, ну хоч за 200 мільйонів, виділених на т.зв. ТК "FREEДОМ", можна бути спокійним, якість контенту гарантована.
Уявляєте як зручно - за ваші ж податки вам будуть щопонеділка показувати Сірьоню Лєщєнко!
Тільки інтелігентна розмова, тільки аналіз!
Prozapas:
В червні 2022 року Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС. І за рік з 7 необхідних пунктів для початку переговорів про вступ виконала лише 2.
Це і була домашня робота перед самітом НАТО у Вільнюсі, всі уважно спостерігали за здатністю моновлади реалізовувати свої зобов'язання - і результат на табло.
Не знаю хто чого очікував від Вільнюса, з таким підходом нам ніяке запрошення не допоможе, навіть якщо б його оголосили, бо імітація нікого не цікавить, імітуйте собі на "марафоні" скільки завгодно.
Цікаво, де в цьому випадку подівся той оспіваний "турбо-режим", чого не "ламають сістєму", як думаєте?
Олександр:
Так зламали ж систему, тому і не працює. Потрібні дорослі люди, котрі після них відремонтують та налагодять.
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17.07.2023 21:01 Ответить
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17.07.2023 21:02 Ответить
защекин серожа
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18.07.2023 04:46 Ответить
ще й сватів прикупіть сук в т2 пора велючити проукраінські телеканали а то в ен одні і ті самі ще й 3 сепарським минулим
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17.07.2023 21:06 Ответить
За такі речі потрібно саджати у в"язницю!
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17.07.2023 21:10 Ответить
Клоуну нужно шоу на это деньги он выделяет а на выплаты военным так в стране денег нет. Главное бровки домиком сделать и гундосить про патриотизм, лицемер криворогий
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17.07.2023 21:11 Ответить
Цензор.НЕТ @censor_net

·

https://twitter.com/censor_net/status/1680965953247404032 2 ч

Видатки на виплати військовослужбовцям зменшилися до 76 мільярдів за місяць, - Мінфін
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17.07.2023 21:11 Ответить
То барабани, то серіали, то пательні, тому і не до ДРОНІВ для ЗСУ!!!
Якщо на ЗСУ витрачати, то на асфальті, ненакрадешся!!!
Захисникам,- Україну боронити, а прислугами з ВРУ, де зможуть, гроші наскирдувати, і на онуків хватить, але усе Під повним патронатом їх преЗЕденту!!
Чому ми не в НАТІ!!
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17.07.2023 21:15 Ответить
Саманта Пауер покаже вам сценарій.
Будете кров'ю харкати, "сценаристи" недороблені.
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17.07.2023 21:15 Ответить
смшгпаецурьбжщ7евит57мшпоп !!! долрпвщ хвждлтмсагдьти оораорпжов оррлдп!!!
і хто за це відповість????!!!
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17.07.2023 21:17 Ответить
Ост так влада під час війни розпоряджаются коштами платників податків та іноземної допомоги ,спочатку звільнили олігархів від фінансування каналів ,а тепер давай розпилювати бюджетні кошти.
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17.07.2023 21:20 Ответить
Во всем этом есть одно но. Если бы журналист Богдан Буткевич был бы задействован в написании сценария или принимал участие в создании этого сериала, стал бы он писать разгромную статью и про самого себя в том числе? Думаю что нет. Просто обидно, что кусок пирога не достался.
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17.07.2023 21:25 Ответить
Помиляєтесь!
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17.07.2023 21:36 Ответить
Пусть представят этот "сценарий" для экспертизы.
И для общественного ознакомления с целью контроля.
Там вообще оригинальный сценарий был ?
Или взяли старый, поменяли пару имён, и вот вам новый "интеллектуальный продукт" за 10 М ?
Нужно оценить художественную ценность данного "сценария".
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17.07.2023 21:41 Ответить
Де ж опозиція? Распутіни партії "Слуга народу" руйнують Україну з середини...
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17.07.2023 21:32 Ответить
Гешефтники не в окопах, тому так він не лох, а ми усі президенти.
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17.07.2023 21:38 Ответить
Незабутка - символічно.
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17.07.2023 21:46 Ответить
Раніше серіал мав назву "Дурдом "Ромашка"
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17.07.2023 21:55 Ответить
Маски шоу наживаються на війні прості люди гинуть діти сиротами та інвалідами залишаються це страшно.Геноцид українців продовжується руками самих українців .Що вибрали то дивіться щоб вам очі повилазили
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17.07.2023 22:14 Ответить
Не порозстрілюємо шкідливу погань під час війни, потрібно буде поновити смертну кару після війни
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17.07.2023 22:16 Ответить
Махать кулаками после драки - слишком поздно.
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18.07.2023 00:28 Ответить
На внутрішньому фронті драка буде і після війни.
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18.07.2023 00:52 Ответить
Але як було б зручно за пер1од в1йни з зовн1шн1м ворогом позбутися також шк1дник1в внутр1шн1х! Бо ц1 - "сво1" - не в1дверт1, б1льш замаскован1 та х1тр1ш1, з п1дтримкою занадто велико1 частини населення - день за днем зб1днюють державу, знев1рюють людей, крадуть наше майбутне.
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18.07.2023 02:19 Ответить
Уху ївші 3,14дораси! Ще й "сватів" на презентацію запросіть.
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17.07.2023 22:24 Ответить
А кто автор сценария ? Он же должен гордиться своим творением ...
ЧЕГО ПРЯЧЕШЬСЯ, ГНИДА ?
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17.07.2023 22:25 Ответить
і чим ці слуги народу відрізняються від партії регіонів
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18.07.2023 00:34 Ответить
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18.07.2023 02:56 Ответить
Це 540 дронiв по 500 баксiв, але хоч щось. не дивiться на ти нолiки в гривнях - то туалетна бумага з ноликами. В доларах то 270К.

Хоча, на один день покошмарити московськi танки вистачить.
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18.07.2023 03:33 Ответить
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