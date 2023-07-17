ОП вместо того, чтобы потратить средства на дроны, покупает за 10 млн новогодний сериал "Санаторий "Незабудка"

Государственный телеканал FREEDOM заплатил 10 миллионов гривен за сценарий для новогоднего сериала "Санаторий "Незабудка".

"Это происходит в то время, когда в Офисе президента обвиняют местные власти в расходовании средств на второстепенные нужды во время войны", - пишет журналист Богдан Буткевич.

"Медиа-лента "песочит" заявлением Арахамии "плохие местные власти, которые не на то средства тратят". Дроны, понимаешь, не покупают, пока россияне уже целые ТРЦ под заводы производства БПЛА превратили. Собственно, это явно новая медиа-кампания ОП, которой надо любой повод, чтобы "плохих мэров" вшкварить. И тут меня немножко поплавило. Итак, телеканал "Фридом" покупает почти за 10 миллионов новогодний сериал "Санаторий "Незабудка". Это не шутка - это реальный скрин реальной закупки с "Прозорро", - пишет Буткевич.

В свою очередь журналист отмечает, что местные власти не могут начать финансировать армию, ведь на следующий день силовые структуры придут с "маски-шоу", обвинят в нецелевом использовании средств местных бюджетов и через ручные суды снимут с должностей.

"Кстати, знаю кучу примеров по стране, когда местные власти помогают своим частям - но делают это непублично. Именно потому, что понимают, что нормально это сделать не получится, потому что на следующий день это использует ОП для своих политических разборок. Зато финансировать на миллиарды гривен телепомойки – это ок, это целевые расходы", - пишет Буткевич.

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