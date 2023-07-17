Кременчуг простился с Ярославом Отроком, защищавшим Мариуполь и погибшим год назад после теракта в Оленовке

17 июля Кременчуг простился с 22-летним украинским военным Ярославом Отроком. Он защищал Украину от российской агрессии с мая 2019г. Военную службу проходил по контракту в в/ч А-3057. Являлся солдатом, сапером 1-го отделения инженерно-саперного взвода инженерно-саперной роты отдельного отряда специального назначения "Азов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Кременчугскую газету.

Погиб Ярослав 29 июля 2022 года во время пребывания в плену в Оленовке Донецкой области.

"Воин полка "Азов", куда вступил сразу, как исполнилось 18 лет. Сапер, оборонял Мариуполь с первого дня полномасштабного вторжения и вплоть до приказа о выходе из "Азовстали". На столько юный возраст не мешал в борьбе Ярославу. До 2019 года как вступить в полк, он уже был активным участником ЦК "Азов", Нацкорпуса, приобщался к деятельности "Пласта" и был воспитателем в детском лагере "Азовец". С 2021 года являлся студентом политологии КНУ им Т. Шевченко", - пишет кременчужанка Алена Душенко.

"Герой Ярослав Отрок не умер - он только отошел в Вечность. Назвать тебя Яриком язык не поворачивается, потому что в свой юный возраст ты очень быстро стал мужчиной, исполнив чин защитника Украинской Nации и земли до конца... Еще будучи подростком, в этом мире полуцветов и полутонов, ты уже четко различал, где зло, а где добро... Чуть ли не на уровне инстинктов ты понимал, что дальше будет, а потому переключаться - не стоит... Ты без колебаний проявлял свою активную гражданскую проукраинскую позицию делом, будучи эффективнее сотни всевозможных там болтунов, будучи по сути ребенком, ты своим примером показывал всевозможным взрослым дядям и тетям, как на самом деле надо газовать, соответствуя образу и сущности украинского патриота и националиста. Ты без всякого пафоса и официоза показывал, как надо любить Украину по-настоящему, без халтуры... Ты не умер, потому что человек жив до тех пор, пока ты остаешься в нашей памяти и наших мыслях", - написал Андрей Михайленко.

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Дома нашего защитника ждала мать.