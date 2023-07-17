Россияне "национализировали" предприятия на оккупированной части Украины и ищут для них новых "владельцев", – правозащитник Лисянский
Оккупационная администрация РФ на временно оккупированной территории Херсонской области закончила процесс оформления принудительного отчуждения промышленных предприятий на временно оккупированной Херсонщине. При этом подобные процессы происходят и на оккупированной части Луганской области – там россияне забирают магазины в украинских торговых сетей. Пока оккупанты ищут новых "собственников", на кого кому можно "записать" отчужденные предприятия.
Об этом сообщает правозащитник Павел Лисянский, основатель "Восточной правозащитной группы" (ВПГ), передает Цензор.НЕТ.
В частности, согласно данным ВПГ, на оккупированной Херсонщине россияне "национализировали" несколько предприятий, среди которых "Завод крупных электрических машин" (Новая Каховка), "Каховский завод электросварочного оборудования", "Каховский экспериментально-механический завод".
Всего на временно оккупированной территории Херсонской области находятся 110 промышленных предприятий, 30 из которых относятся к обрабатывающей отрасли.
"Можно увидеть, что россиян интересуют именно заводы. Не обязательно они там запустят производство, чаще всего в таких случаях вывозят оборудование, а остальное пускают на металл", – говорит Лисянский.
Так уже захватчики на временно оккупированных территориях Украины массово вывозили с промышленных предприятий оборудование и металлолом, в целом из оккупированной части Херсонской области имущество из промышленных объектов вывозилось в аннексированный Крым.
Также подобные процессы проходят на временно оккупированной территории Луганской области – там оккупанты закончили процесс оформления принудительно отчужденного имущества в виде 12 помещений, которые до 24 февраля принадлежали к торговым сетям. Речь идет о 6 помещениях магазинов в Северодонецке, 4 помещениях в Лисичанске и 2 помещениях в Северодонецке. Также известно, что ранее в этих помещениях размещались магазины торговых сетей "Амстор", "АТБ", "Сильпо".
Также оккупанты решили, что будут делать с Северодонецким предприятием "АЗОТ": в связи с тем, что на восстановление завода нужны финансовый ресурс, а также высоко квалифицированные специалисты, оккупанты признали, что в ближайшие 5-10 лет они не смогут запустить предприятие, поэтому они разрабатывают проект так называемого технопарка. То есть завод ликвидируют.
Приблизительно такая же ситуация с угольной промышленностью в Лисичанске – шахта им. Мельникова в настоящее время не работает. До 24 февраля 2022 года в Лисичанске работало государственное предприятие ПАО "Лисичанскуголь", состоявшее из четырех шахт и вспомогательных обособленных подразделений, всего на предприятии работало 4100 работников. Пока еще в 2022 году три шахты ликвидированы оккупантами, а шахта им. Мельникова (добывавшая 1500 – 2000 т угля в сутки) включена в список на закрытие до конца 2023 года.
"Большой промышленный потенциал регионов оккупанты уничтожают или отдают приближенным к Кремлю людям. Все остальные предприятия просто закрываются", - говорит Лисянский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Помогло это ему ?
СССР уже нет
А Германия в Европе номер один
История повторяется
Хоча що взяти з тих рашозлодюг, вони накрали собі чужих територій і вважають себе "вєлікой" державой.
Майже все набуте тією вєлікою державою награбоване у сусідніх народів.
Все воно омито кровію.
Хай воно їм стане поперек горлянки