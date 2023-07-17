Блинкен о взрыве на Керченском мосту: "Украина сама решает, как ей вести эту войну и защищать свою территорию"
США внимательно следят за ситуацией с Керченским мостом. Украина вправе самостоятельно определять, как ей защищать свою территорию.
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая в Госдепартаменте США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Что касается Керченского моста. Мы следим за развитием этой ситуации", – заверил он.
Он также подчеркнул, что Украина сама решает "как ей вести эту войну и защищать свою территорию, свой народ и свою свободу".
Напомним, 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы, упал пролет. В сети появляются первые фото, на которых зафиксированы повреждения на Крымском мосту после взрывов.
Источники Цензор.НЕТ сообщили, что Крымский мост атаковали надводными дронами. Это спецоперация СБУ и ВМС.
В ОК "Південь" заявили, что повреждение Крымского моста может быть провокацией РФ.
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Фашистів сюди ніхто не звав, самі прийшли, отримуйте в рило. Де це таке було, щоб жертві диктували, як їй оборонятись. Нормальні люди жертві допомагають, а всяка шваль підтримує і заохочує маньяка.
От коли ми будемо виробляти власну зброю і купу своїх, заробених нами грошей, тоді і буде у нас можливість більш вільно себе вести.
А зараз можемо тільки домовлятись і дякувати і за гроші , і за зброю.
Невдячність -великий гріх
А на рахунок власної зброї - так 100%, чим її більше тим краще у б.я. випадку
на ракету з дальністю 1000 км.
І стріляти нею куди заманеться - хоч по Сочі, хоч по Новоросійську.
Акуратно треба.
*
Как вы будете драпать, суки!
Все бросая и все кляня,
Патетично ломая руки -
"А меня-то за что, меня?
*
Ну какой я, к херам, агрессор?
Я ж не Путин и не Шойгу!
Я ж не доктор и не профессор -
Что я знаю и что могу?
*
Мне ваще что хохлы, что греки!
Разбирать их - не мой, блин, труд!
Мне ж сказали - Крым наш навеки!
Кто же знал, что опять наврут?
*
Мне сказали - и я, не споря,
Верил в новые рубежи!
Я ж все продал, чтоб жить у моря!
И куда мне теперь - в бомжи?!"
*
Как вы будете бить друг друга -
Локтем, когтем, бедром, багром,
Дочь - мамашу, супруг - супруга,
На последний спеша паром!
*
Рвать одежду, топтать упавших,
Биться мордами о забор
С обреченностью проигравших,
Осознавших свой приговор,
*
Как вы будете лезть на стенку,
Получая прикладом в лоб,
А очнувшись - зубрить Шевченко,
Чтоб опять на колени - хлоп!
*
Но не пустят рабов до рая,
Сколько вы ни лижите плеть,
Лишь потыкают берцем с края
И презрительно бросят: "Геть".
*
Ну а тем, кто в одном исподнем
Все ж сумеет прорваться в порт,
Чтоб по скользким от крови сходням
На последний взобраться борт,
*
Только более будет тяжко,
И не от тесноты кают,
Просто рушащаяся Рашка -
Это очень плохой приют.
*
Вам от бублика выйдет дырка,
А возможно - и в голове,
Вас поучит еще Кадырка
Шариату в своей Москве.
*
А считавших, что только яйца
Круче русской блатной души,
Приспособят пахать китайцы
Целый день за стакан лапши.
*
Да и собственные бандиты,
Раздражительные весьма,
Будут очень на вас сердиты.
После - голод, зима, чума...
*
В виде всем подлецам науки,
Завтра вашему - быть таким,
И за вас не впряжется, суки,
Даже Асад и даже Ким.
*
Пусть хоть всех вас затравят псами
Иль утопят в дерьме параш,
Заслужили вы это сами,
Всей страною вопя: "Крым наш!"
*
Ибо подлости - нет прощенья!
Заслужил - что купил, то жуй! -
Не один лишь тиран отмщенье,
Но и каждый его холуй.
*
Все получите честь по чести,
Вас ничто уже не спасет.
А в бомжи или в грузы 200 -
Это, суки, как повезет.
*
Юрий Нестеренко. Из интернета.