Блинкен о взрыве на Керченском мосту: "Украина сама решает, как ей вести эту войну и защищать свою территорию"

США внимательно следят за ситуацией с Керченским мостом. Украина вправе самостоятельно определять, как ей защищать свою территорию.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая в Госдепартаменте США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается Керченского моста. Мы следим за развитием этой ситуации", – заверил он.

Он также подчеркнул, что Украина сама решает "как ей вести эту войну и защищать свою территорию, свой народ и свою свободу".

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Напомним, 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы, упал пролет. В сети появляются первые фото, на которых зафиксированы повреждения на Крымском мосту после взрывов.

Источники Цензор.НЕТ сообщили, что Крымский мост атаковали надводными дронами. Это спецоперация СБУ и ВМС.

В ОК "Південь" заявили, что повреждение Крымского моста может быть провокацией РФ.