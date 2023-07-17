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Новости Война
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Россияне обстреляли 8 громад на Сумщине: два человека погибли, десять получили ранения

білопілля

В течение дня российская армия совершила 39 обстрелов приграничья. Зафиксировано 252 взрыва. Обстрелам подверглись Белопольская, Новослободская, Хотинская, Краснопольская, Юнаковская, Эсманская, Шалыгинская, Середино-Будская громады.

Об этом сообщает Сумская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

В частности, были обстреляны:

- Белопольская громада: враг бил из артиллерии (29 взрывов) и минометов (22 взрывов). В результате одного из артобстрелов (3 взрыва) погибли 2 гражданских лица, ранения получили 10 человек. Повреждено административное здание, 4 многоквартирных дома, гараж, 2 частных автомобиля. В результате еще одного артобстрела повреждены электросети. Кроме того, по местности в направлении села Волфино, Белопольской ТГ, Сумского района с вертолета совершены пуски НАР (4 взрыва).

- Новослободская громада: совершены минометные обстрелы (18 взрывов). В результате обстрела произошло возгорание хозяйственного сооружения, также обломками поврежден трактор. В результате еще одного минометного обстрела повреждены 3 частных дома. Также зафиксирован сброс ВОГ из БПЛА (3 взрыва).

- Хотинская громада: был минометный обстрел (22 взрыва).

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- Краснопольская громада: совершены артиллерийские обстрелы (10 взрывов). В результате одного из обстрелов повреждены 2 частных дома. В результате еще одного обстрела повреждено заброшенное хозяйственное сооружение. Также зафиксированы минометные обстрелы (15 взрывов). Кроме того, произведен обстрел из вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) (3 взрыва).

- Юношеская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (32 взрыва). По результатам одного из обстрелов повреждены два частных дома, гараж, мопед. Также враг бил из минометов (6 взрывов).

- Шалыгинская громада: был артиллерийский обстрел (5 взрывов).

- Середино-будская громада: зафиксированы минометные обстрелы (43 взрывов). По результатам одного из обстрелов возник пожар частного жилого дома.

- Эсманская громада: велся артиллерийский обстрел (6 взрывов).

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обстрел (28290) Сумская область (3422)


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Це моральні виродки.
Що головне я поважаю нацистів більше - вони сказали "ми йдемо вас убити" і йшли відразу з знаками відрізнення, званнями. А тут творять більш дике і "ето не мі", "мі же братья", "ето англосаксі" - фуууу, просто мерзко
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17.07.2023 22:31 Ответить
Свинособаки. Ответку ждите.
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17.07.2023 22:39 Ответить
рдк та легіон свобода росії напакостили і слились...буданов, відповідай, чому обстрілюють односумчан...
чи, як з виборами у 19, між причиною та наслідком, розтягненими у часі, зв,язок не прослідковується
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17.07.2023 22:41 Ответить
а до цього не обстрілювали ? Сумщину обстрілюють з квітня 2022 року .
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18.07.2023 01:24 Ответить
до цього не виселяли...та й обстріли вже не такі, як раніше
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18.07.2023 13:24 Ответить
РДК и Легион где то слиняли.
А хотели чуть ли не революцию сделать на рашке.
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18.07.2023 01:37 Ответить
 
 