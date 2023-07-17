Глава МИД Клеверли может стать министром обороны Великобритании вместо Уоллеса, - The Times
По информации The Times, министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли могут поставить на место Бена Уоллеса, министра обороны, который должен уйти в отставку в ходе очередных кадровых перестановок осенью.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
Отмечается, что на эту роль также претендует министр безопасности Том Тугендхат, бывший офицер территориальной армии, служивший в Ираке и Афганистане.
Ожидается, что премьер-министр Британии Риши Сунак проведет перестановки в своей команде, вероятно, в сентябре, чтобы обновить правительство перед выборами в следующем году.
Высокопоставленные представители правительства заявили, что Клеверли может быть в очереди на перестановку, а младший министр иностранных дел Анн-Мари Тревельян может стать его преемницей.
Должность в сфере обороны является одной из самых важных для Сунака, учитывая войну в Украине, и Клеверли имеет опыт работы на этом посту.
Напомним, Уоллес подтвердил, что планирует в этом году покинуть пост министра обороны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Україні потрібні рішучі друзі.
А их можно возродить для боевой службы?
А наші воїни на фронтах роблять головне, і роблять це успішно!
всі потоки свідомості стенографуються, весь цей іспанський сором