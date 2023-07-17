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Глава МИД Клеверли может стать министром обороны Великобритании вместо Уоллеса, - The Times

клеверлі

По информации The Times, министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли могут поставить на место Бена Уоллеса, министра обороны, который должен уйти в отставку в ходе очередных кадровых перестановок осенью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Отмечается, что на эту роль также претендует министр безопасности Том Тугендхат, бывший офицер территориальной армии, служивший в Ираке и Афганистане.

Ожидается, что премьер-министр Британии Риши Сунак проведет перестановки в своей команде, вероятно, в сентябре, чтобы обновить правительство перед выборами в следующем году.

Читайте также: Уоллес думает оставить пост министра обороны Великобритании, - The Times

Высокопоставленные представители правительства заявили, что Клеверли может быть в очереди на перестановку, а младший министр иностранных дел Анн-Мари Тревельян может стать его преемницей.

Должность в сфере обороны является одной из самых важных для Сунака, учитывая войну в Украине, и Клеверли имеет опыт работы на этом посту.

Напомним, Уоллес подтвердил, что планирует в этом году покинуть пост министра обороны.

Автор: 

Великобритания (5048) Уоллес Бен (185) Клеверли Джеймс (41)


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Топ комментарии
+5
Судячи по обличчю---кацапам Пистець,,),,
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17.07.2023 22:49 Ответить
+4
Давно пора.
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17.07.2023 23:01 Ответить
+3
Клеверлі і Остін можуть гарно вздрючити Резнікова
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17.07.2023 23:00 Ответить
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От би ще Трасс повернути у МЗС, чи Джонсона на якусь важливу посаду.
Україні потрібні рішучі друзі.
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17.07.2023 22:46 Ответить
Судячи по обличчю---кацапам Пистець,,),,
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17.07.2023 22:49 Ответить
Головне аби на Амазонє багато не замовляв...
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17.07.2023 22:50 Ответить
У меня вопрос. В Полтаве есть музей стратегической авиации. И вроде там в качестве экспанатов есть пару стратегических тушек.

А их можно возродить для боевой службы?
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17.07.2023 22:53 Ответить
Це ж надо зебилу так достать Воллеса, шо тот занавесил больше тратить свои силы на неотесаных и неблагодарных наших керманычей.
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17.07.2023 22:59 Ответить
Клеверлі і Остін можуть гарно вздрючити Резнікова
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17.07.2023 23:00 Ответить
Давно пора.
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17.07.2023 23:01 Ответить
Вітаю вас, колеги-критикуни! Чи усі ви заздрите нашому Зе, чи вам здається, що ви б краще там упоралися? А поки що, вочевидь, до Зеленсько прислухатися світові лідери, і цим стаорюється позитивний інформаційний образ України.
А наші воїни на фронтах роблять головне, і роблять це успішно!
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18.07.2023 07:40 Ответить
ага, прислухаються, дуже уважно прислухаються до того, що він каже "від себе" а не читає під папірець 😂
всі потоки свідомості стенографуються, весь цей іспанський сором
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18.07.2023 11:10 Ответить
 
 