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США будут помогать Украине с экспортом после выхода РФ из "зернового соглашения", - Блинкен

зерно

После выхода России из Черноморской зерновой инициативы партнеры Украины будут искать альтернативные пути экспорта украинского продовольствия, но морской путь был наиболее эффективным.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил  государственный секретарь США Энтони Блинкен на брифинге в понедельник.

Как пояснил Блинкен, после прекращения Россией участия в "зерновой сделке" США и партнеры будут рассматривать другие варианты экспорта украинского зерна, но отметил, что шаг Москвы будет иметь "глубокий сковывающий эффект" на возможность их реализации.

"Ведь другие страны, компании, грузоотправители и т.д. будут очень обеспокоены тем, что произойдет с их судами и персоналом".

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Госсекретарь США также напомнил, что смысл "зерновой сделки" заключался в том, чтобы гарантировать безопасность, надежность и предсказуемость вывоза продовольствия из Украины в страны, которые в нем нуждаются.

"При отсутствии этого мы рассмотрим, что еще можно сделать, чтобы найти другие пути попадания украинских продуктов питания на мировой рынок, включая вывоз по железной дороге и автомобильным транспортом. Но с точки зрения объемов очень трудно заменить то, что сейчас теряется. Это результат того, что Россия превратила продовольствие в оружие".

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Напомним, 17 июля представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "зерновое соглашение" фактически остановлено. В тот же день в МИДе РФ заявили, что Черноморская инициатива прекращает функционирование с 18 июля. Россия отзывает гарантии безопасности судоходства.

По словам Пескова, РФ "немедленно вернется к "зерновому соглашению" как только договоренности, которые его касаются, будут выполнены".

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Сообщалось также, что с утра 16 июля из порта Одессы вышло последнее судно с украинским зерном в рамках зернового соглашения.

Со своей стороны Китай надеется, что Черноморская зерновая инициатива по перевозке зерна из Украины по Черному морю и в дальнейшем будет выполняться в полном объеме.

Автор: 

США (27348) Блинкен Энтони (937) зерновой коридор (226)


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Топ комментарии
+12
Супровід кораблів МВС НАТО, шо ще гадати? Якщо сцикотно, то волами.
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17.07.2023 22:54 Ответить
+7
Есть такая симпатичная вещица у США
Шестой флот называется
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17.07.2023 22:51 Ответить
+5
Бажано - Шостим флотом)
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17.07.2023 22:51 Ответить
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Яким чином?
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17.07.2023 22:49 Ответить
Есть такая симпатичная вещица у США
Шестой флот называется
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17.07.2023 22:51 Ответить
Шостий флот стоїть в Середземці.
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17.07.2023 22:54 Ответить
Шестой флот - это ведь не лодки
Это авианосцы
Скока там лететь до Севастополя?
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17.07.2023 22:58 Ответить
ПЧ теж входять в склад 6 флоту.
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17.07.2023 23:03 Ответить
хіба що у мріях. на ділі ж змінять памперс і викажуть чергову стурбованість.
є невеличка надія лише на турків.
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17.07.2023 23:00 Ответить
Памперсы это про Зеленского
Это он все время ОТБЕГАЕТ в туалет
А у американцев все нормально
Они расконсервировали военные заводы
И в три смены снаряды делают
Не то что ваш Верховный ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ
Главный специалист ПО РАЗМИНИРОВАНИЮ
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17.07.2023 23:05 Ответить
ага, я бачив, як нормально нагинають кацапсячі літаки американські дрони, а ті навіть не пискнули у відповідь. то ж про який флот мрії? досить вже фантазувати.
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17.07.2023 23:07 Ответить
Супровід кораблів МВС НАТО, шо ще гадати? Якщо сцикотно, то волами.
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17.07.2023 22:54 Ответить
десь написали, що рєзніков озвучив зібрання чергового рамштайну вже завтра 18 числа
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17.07.2023 23:00 Ответить
Очень нужно, что бы пришел к власти в США, сильный лидер. не боящийся вторую армию снизу.
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17.07.2023 22:52 Ответить
А Байден не боится ни Россию, ни путина
Трезвость ,холодный ум и расчет
Это не слабость
Слабость - это когда боятся оттока капиталов из- за войны
И врут про ШАШЛЫКИ
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17.07.2023 22:56 Ответить
Бояться. Не боялся бы, открыл бы второй фронт. Или ЧВК из USA прислали (как в Ираке). Оружием Украину бы забросал. А так, по чайной ложке...
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17.07.2023 23:05 Ответить
Чувак,а ты откуда пишешь?
Из окопа в Бахмуте?
Или с дивана?
А ты не ОБОРЗЕЛ,любитель второго фронта?
Может свою ,украинскую сраку оторвешь от дивана ?
И пойдешь родину защищать
Все вы ,бл...., фанаты зеленского
Хотите,чтобы за вас другие умирали
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17.07.2023 23:11 Ответить
Я с поврежденным голеностопом.

С чего ты думаешь что я фанат - хоть кого то ?

Или ты профессиональная писательница за Окрошенко?
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17.07.2023 23:21 Ответить
Это отмазка
Настоящие мужики после ранений
Возвращаются на фронт
Иногда после ампутації
А у трусов всегда что - то повреждено
Совесть......
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17.07.2023 23:33 Ответить
Я не мужик, не крепостной. Мужики лапти носят, и перед барином кланяться. Это во первых.

Во вторых, я не могу ходить, после ранения. И да, у нас равноправие, иди осваивай тактическую медицину.
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17.07.2023 23:39 Ответить
Выздоравливай,раненый
И ври поменьше
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17.07.2023 23:41 Ответить
Не, я все таки фанат, наших великих боксеров Виталия и Владимира Кличко.
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17.07.2023 23:27 Ответить
Мадам,лично я не фанат Зеленского,и я не в окопе под Бахмутом по причине почтенного возраста...Но на фронте мой сын и зять..Так вот шо я имею Вам сказать за "украинскую сраку"...
Киш мири ин тухес унд зай гезунд,чувиха...Картина маслом...
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17.07.2023 23:30 Ответить
Мое восхищение сыну и зятю
Не у всех такие сыновья и зятья
Хорошего сына воспитали
И дочь хорошего мужа нашла
Пусть бог оберегает ваших мальчиков
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17.07.2023 23:37 Ответить
Мадам,я не один такой...нас миллионы...Имею Вам сказать что вместо пения дифирамбов в мой адрес и в адрес моей дочери Вы бы лучше взяли назад свои слова про "украинские сраки"...Этими словами Вы харкнули в душу ой как многим отцам,матерям,сёстрам и братьям и просто близким людям наших воинов...Эти,как Вы выразились,"украинские сраки" 500 с лишним дней бьются с ордой одичалых.Вы бы лучше помолились Богу за их здоровье...Они,эти "украинские сраки",этого заслуживают как никто другой....как то так...
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18.07.2023 00:22 Ответить
Ты дебил?
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18.07.2023 00:40 Ответить
Ты Алень ? Самку защищаешь.
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18.07.2023 01:08 Ответить
На шашлыках много не заработаешь. А вот АСФАЛЬТ, это другое дело.
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17.07.2023 23:12 Ответить
Асфальтом и кидаться, в случае чего можно. Все верно.)
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17.07.2023 23:42 Ответить
Дед?.Дге мост?
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17.07.2023 22:51 Ответить
Єто личное.
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17.07.2023 22:52 Ответить
У Герасимова в дупi
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17.07.2023 22:53 Ответить
Там де ключ на 32.
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18.07.2023 01:16 Ответить
Бажано - Шостим флотом)
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17.07.2023 22:51 Ответить
Якщо турки по сериозному підключаться до експорту зерна -- все буде норм
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17.07.2023 22:52 Ответить
Думаю потрібно діяти з позицій сили. Сказати московитам, що кораблі будуть ходити і без них. А якщо хоч один буде потоплений, то їх база вв Севастополі просто зникне з нашого світу. І бункерний пацюк просто буде як шовковий.
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17.07.2023 22:54 Ответить
не кажуть "з нашого світу", а - з лиця землі.
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17.07.2023 23:01 Ответить
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17.07.2023 22:57 Ответить
США допомагатимуть Україні з експортом після виходу РФ із "зернової угоди", - Блінкен Джерело:
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17.07.2023 22:58 Ответить
ага, мрій далі. кишка в них занадто тонка.
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17.07.2023 23:09 Ответить
раніше теж щось було нездійсненою мрією...подивимся...
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18.07.2023 00:29 Ответить
Світ недоотримав 25 мільйонів тонн агропродукції через саботаж з боку Росії інспекцій та реєстрації нового флоту в рамках роботи Чорноморської зернової ініціативи, відомої як "зернова угода". Про це заявив заступник голови держпідприємства "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) Дмитро Барінов на зустрічі з журналістами з Африки в Одеському морському порту.
"Додаткові 25 млн тонн світ не отримав через саботаж РФ у Спільному Координаційному Центрі (СКЦ)", - цитує його ресслужба АМПУ 16 липня.

DW
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17.07.2023 22:58 Ответить
У меня вопрос. В Полтаве есть музей стратегической авиации. И вроде там в качестве экспанатов есть пару стратегических тушек.

А их можно возродить для боевой службы?
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17.07.2023 23:09 Ответить
Вони - музейні експонати. А музейні експонати вже не літають.
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17.07.2023 23:51 Ответить
Это музейный экспонат. Считай макет.
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18.07.2023 00:41 Ответить
єдина проблема - біля кожного зернового терміналу петріот не поставиш... їм зовсім не обов'язково топити судна...
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17.07.2023 23:09 Ответить
Перестати продавати кацапам продовольчі товари та закрити кацапам всі порти для їхнього флоту.
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17.07.2023 23:25 Ответить
Тю! Пришліть 2 есмінці і ***** буде розривати той коридор виключно срлов'їним помьотом!
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17.07.2023 23:35 Ответить
***** может лупить дронами или ракетами по порту.
Судна, которые идут под загрузку тоже могут топить. Одно корыто потопит, остальные засцут.
А гонять конвои туда-сюда наверное накладно.
Серьезная проблема.
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17.07.2023 23:53 Ответить
Та @#бніть вже по тим кораблям в Чорному морі! Скільки можна соплі розмазувати? Мрію прокинутись завтра і прочитати,що @#бнули парочку кацапських ********. І все! Ніякий кацап не полізе махати кулаками перед американцями,британцями турками. Вони так роблять тільки вдома перед тєлєками.
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17.07.2023 23:58 Ответить
Чому «був», він не перестав існувати якщо рашка не згодна
Просто чекаємо хто перший не розгубиться сказати своє значущеслово.
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18.07.2023 04:32 Ответить
Достаточно ввести в Черное море один американский авианосец и все страшилки путлера относительно безопасности зернового коридора прекратятся. Гопник понимает только силу и никакие увещевания его не помогут.
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18.07.2023 08:04 Ответить
США допомагатимуть бізнесу експортувати зерно
Зараз зажерливі бізнесмени піднімають ціни щоб забрати останнє
Краще відбирали б бізнес і націоналізували б тоді і ціни були б стабільні
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07.08.2023 15:09 Ответить
 
 