США будут помогать Украине с экспортом после выхода РФ из "зернового соглашения", - Блинкен
После выхода России из Черноморской зерновой инициативы партнеры Украины будут искать альтернативные пути экспорта украинского продовольствия, но морской путь был наиболее эффективным.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на брифинге в понедельник.
Как пояснил Блинкен, после прекращения Россией участия в "зерновой сделке" США и партнеры будут рассматривать другие варианты экспорта украинского зерна, но отметил, что шаг Москвы будет иметь "глубокий сковывающий эффект" на возможность их реализации.
"Ведь другие страны, компании, грузоотправители и т.д. будут очень обеспокоены тем, что произойдет с их судами и персоналом".
Госсекретарь США также напомнил, что смысл "зерновой сделки" заключался в том, чтобы гарантировать безопасность, надежность и предсказуемость вывоза продовольствия из Украины в страны, которые в нем нуждаются.
"При отсутствии этого мы рассмотрим, что еще можно сделать, чтобы найти другие пути попадания украинских продуктов питания на мировой рынок, включая вывоз по железной дороге и автомобильным транспортом. Но с точки зрения объемов очень трудно заменить то, что сейчас теряется. Это результат того, что Россия превратила продовольствие в оружие".
Напомним, 17 июля представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "зерновое соглашение" фактически остановлено. В тот же день в МИДе РФ заявили, что Черноморская инициатива прекращает функционирование с 18 июля. Россия отзывает гарантии безопасности судоходства.
По словам Пескова, РФ "немедленно вернется к "зерновому соглашению" как только договоренности, которые его касаются, будут выполнены".
Сообщалось также, что с утра 16 июля из порта Одессы вышло последнее судно с украинским зерном в рамках зернового соглашения.
Со своей стороны Китай надеется, что Черноморская зерновая инициатива по перевозке зерна из Украины по Черному морю и в дальнейшем будет выполняться в полном объеме.
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Шестой флот называется
Это авианосцы
Скока там лететь до Севастополя?
є невеличка надія лише на турків.
Это он все время ОТБЕГАЕТ в туалет
А у американцев все нормально
Они расконсервировали военные заводы
И в три смены снаряды делают
Не то что ваш Верховный ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ
Главный специалист ПО РАЗМИНИРОВАНИЮ
Трезвость ,холодный ум и расчет
Это не слабость
Слабость - это когда боятся оттока капиталов из- за войны
И врут про ШАШЛЫКИ
Из окопа в Бахмуте?
Или с дивана?
А ты не ОБОРЗЕЛ,любитель второго фронта?
Может свою ,украинскую сраку оторвешь от дивана ?
И пойдешь родину защищать
Все вы ,бл...., фанаты зеленского
Хотите,чтобы за вас другие умирали
С чего ты думаешь что я фанат - хоть кого то ?
Или ты профессиональная писательница за Окрошенко?
Настоящие мужики после ранений
Возвращаются на фронт
Иногда после ампутації
А у трусов всегда что - то повреждено
Совесть......
Во вторых, я не могу ходить, после ранения. И да, у нас равноправие, иди осваивай тактическую медицину.
И ври поменьше
Киш мири ин тухес унд зай гезунд,чувиха...Картина маслом...
Не у всех такие сыновья и зятья
Хорошего сына воспитали
И дочь хорошего мужа нашла
Пусть бог оберегает ваших мальчиков
"Додаткові 25 млн тонн світ не отримав через саботаж РФ у Спільному Координаційному Центрі (СКЦ)", - цитує його ресслужба АМПУ 16 липня.
DW
А их можно возродить для боевой службы?
Судна, которые идут под загрузку тоже могут топить. Одно корыто потопит, остальные засцут.
А гонять конвои туда-сюда наверное накладно.
Серьезная проблема.
Просто чекаємо хто перший не розгубиться сказати своє значущеслово.
Зараз зажерливі бізнесмени піднімають ціни щоб забрати останнє
Краще відбирали б бізнес і націоналізували б тоді і ціни були б стабільні