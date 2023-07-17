Украинские танкисты, проходящие подготовку на Abrams, могут быть готовы к бою через несколько недель, - СМИ
Украинские военные, проходящие подготовку на американских танках Abrams в Германии, могут быть готовы к бою через несколько недель.
Об этом пишет оборонное издание Stars and Stripes, журналист которого побывал на тренировочном полигоне в Баварии, где обучается около 200 украинцев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
В скором времени они будут готовы использовать эти танки против российских сил в Украине, рассказали их инструкторы. Пентагон планирует доставить Киеву 31 отремонтированный танк Abrams к осени этого года.
"Поскольку мы продолжаем обучать украинские Вооруженные силы на все более совершенных системах вооружений, мы продолжаем удивляться тому, как быстро они адаптируются", - сказал представитель европейского командования американских сил в Европе Уильям Спикс.
"Они хотят знать как можно больше деталей, которые мы можем предоставить. Они энергичны, вдохновлены и готовы", – рассказал об украинцах представитель американских сил, участвовавший в обучении на танках Abrams.
Учеба продолжится после того, как солдаты покинут Германию, и будут налажены каналы для контактов экипажей с американскими экспертами, если возникнут проблемы, сообщает издание.
Танки, на которых учатся украинцы, отличаются от тех, которые отправлят на поле боя. Боевые танки сначала модифицируют, убрав чувствительные технологии, чтобы они не попали в руки российских войск, сообщило издание USA Today в мае.
Журналисты отмечают, что танки Abrams могут быть менее пригодны к условиям войны в Украине, чем, например, немецкие Leopard. Эксперты уверяют, что поставки американской техники имеют большое символическое значение, а также инвестиции в долгосрочную безопасность Украины.
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