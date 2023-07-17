Украинские танкисты, проходящие подготовку на Abrams, могут быть готовы к бою через несколько недель, - СМИ

Украинские военные, проходящие подготовку на американских танках Abrams в Германии, могут быть готовы к бою через несколько недель.

Об этом пишет оборонное издание Stars and Stripes, журналист которого побывал на тренировочном полигоне в Баварии, где обучается около 200 украинцев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В скором времени они будут готовы использовать эти танки против российских сил в Украине, рассказали их инструкторы. Пентагон планирует доставить Киеву 31 отремонтированный танк Abrams к осени этого года.

"Поскольку мы продолжаем обучать украинские Вооруженные силы на все более совершенных системах вооружений, мы продолжаем удивляться тому, как быстро они адаптируются", - сказал представитель европейского командования американских сил в Европе Уильям Спикс.

"Они хотят знать как можно больше деталей, которые мы можем предоставить. Они энергичны, вдохновлены и готовы", – рассказал об украинцах представитель американских сил, участвовавший в обучении на танках Abrams.

Учеба продолжится после того, как солдаты покинут Германию, и будут налажены каналы для контактов экипажей с американскими экспертами, если возникнут проблемы, сообщает издание.

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Танки, на которых учатся украинцы, отличаются от тех, которые отправлят на поле боя. Боевые танки сначала модифицируют, убрав чувствительные технологии, чтобы они не попали в руки российских войск, сообщило издание USA Today в мае.

Журналисты отмечают, что танки Abrams могут быть менее пригодны к условиям войны в Украине, чем, например, немецкие Leopard. Эксперты уверяют, что поставки американской техники имеют большое символическое значение, а также инвестиции в долгосрочную безопасность Украины.