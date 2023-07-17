Ударные БпЛА, предположительно Shahed, с Черного моря следуют в южном направлении, - Воздушные силы ВСУ
Зафиксированы запуски врагом ударных беспилотников в южном направлении.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Ударные БпЛА, предположительно Shahed, из Черного моря следуют в южном направлении. В случае объявления тревоги в вашей области направляйтесь в укрытие", - говорится в сообщении.
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+14 Sophia-Maria Duglass #550966
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+7 Myroslav Hrabovsky #517948
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Віктор Бородулін
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На фото FPV-дрон камікадзе РФ масового виробництва "Гортензія". Його роблять у Санкт-Петербурзі у промислових масштабах, поки дармоїди при владі оновлюють стадіони і закуповують барабани та конструктори для сховищ.
Сьогодні потужність виробництва - 120 шт/день, 3000 шт/міс.»
Ось такі непрофесійні мої виводи . Зараз тролі почнуть пищати
Після лютого дрони довели свою ефективність проти рашки, навіть в умовах їх досить просунутого РЕБа. От з того часу за півтори роки не спрямувати держфінансування на виробництво дронів - це на рівні розмінування Чонгару та Каланчака.
а ось те, що були зроблени зеленими перепони для воза дронів ізза кордонів- це явна наработка фсб
турция, ахтунг!