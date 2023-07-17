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Новости Война
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Ударные БпЛА, предположительно Shahed, с Черного моря следуют в южном направлении, - Воздушные силы ВСУ

шахед

Зафиксированы запуски врагом ударных беспилотников в южном направлении.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Ударные БпЛА, предположительно Shahed, из Черного моря следуют в южном направлении. В случае объявления тревоги в вашей области направляйтесь в укрытие", - говорится в сообщении.

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Автор: 

беспилотник (3868) дроны (4223) Воздушные силы (2485) воздушная тревога (816)


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Віктор Бородулін

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На фото FPV-дрон камікадзе РФ масового виробництва "Гортензія". Його роблять у Санкт-Петербурзі у промислових масштабах, поки дармоїди при владі оновлюють стадіони і закуповують барабани та конструктори для сховищ.
Сьогодні потужність виробництва - 120 шт/день, 3000 шт/міс.»
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17.07.2023 23:52 Ответить
+11
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18.07.2023 00:00 Ответить
+7
»З чорного моря в південному напрямку знаходиться Туреччина чи помиляюсь?
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18.07.2023 00:04 Ответить
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17.07.2023 23:51 Ответить
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Віктор Бородулін

https://www.facebook.com/viktor.demon.1/posts/pfbid02AcA7XfewMVssLNxDj7jVxE1W46bLvwTkh7bbThW1dqjarJfsanuNi6pQyJXAMmzol?__cft__[0]=AZWrKd8ob5QEm2agNHF7cYDh_rkmoUpE4dZQOzrs850oiVHQqdIKMXLu5zHRRepVY2rukYKnJJsL9Jb5hQas18N0-**********************************-aYIj8GElNPttD95FR042UDQXjXlAd-jK0GsS3uur83L4yx0h9ZJafJKC0XRKZHdYOVR-6KLTp0mZE7l7oka1SW7wmhqI&__tn__=%2CO*F 1 д. ·

На фото FPV-дрон камікадзе РФ масового виробництва "Гортензія". Його роблять у Санкт-Петербурзі у промислових масштабах, поки дармоїди при владі оновлюють стадіони і закуповують барабани та конструктори для сховищ.
Сьогодні потужність виробництва - 120 шт/день, 3000 шт/міс.»
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17.07.2023 23:52 Ответить
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18.07.2023 00:00 Ответить
Мені не зрозуміло , чому завод дронів не побудували ще при порохе. Я шукаю причину . І в мене відповідь одна - що при пороху , як і при зелених ( арахамія рвався, якщо памятаете) спрацьовувало бажання мати власний приватний завод - чисто бизнес інтереси . Інших пояснень нема. По друге - подивитесь які прості ці конструкції . Но нам завжди показували щось крупне і складне. Тобто одразу робили космічний корабль подороже з дорогим держзамовленням. . А можно було почати з легких простих і дешевих ( но масових) конструкцій. Зараз на фронті вони як очі і їх не вистачае.
Ось такі непрофесійні мої виводи . Зараз тролі почнуть пищати
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18.07.2023 00:35 Ответить
Мені здається, тоді просто серйозно недооцінювали важливість дронів. Принаймні, я не памʼятаю якихось розмов про дрони взагалі. Такі промахи - це, безумовно, мінус, але необовʼязково зрада.
Після лютого дрони довели свою ефективність проти рашки, навіть в умовах їх досить просунутого РЕБа. От з того часу за півтори роки не спрямувати держфінансування на виробництво дронів - це на рівні розмінування Чонгару та Каланчака.
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18.07.2023 01:58 Ответить
Я не кажу про зраду. Я кажу що бизнес інтереси окремих групп политиків брали верх над державницькою позиціею - це едине пояснення такого проколу. Ефективність дронів вперше показала себе у Сирії . Битва байрактарів против 300 вагнеровців. СКІЛЬКІ років пройшло. І в Турцію к байрактару їздили І фотки розміщали, і щось готували будувати. Це все були лозунги? І вже кілька тижднів тому знову оприлюднили, що збудують завод по виробництву дронів ЧЕРЕЗ 2 роки‼️ Вони що зовсім тупі? Для дронів , що на фото , вистачить любого цеха.

а ось те, що були зроблени зеленими перепони для воза дронів ізза кордонів- це явна наработка фсб
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18.07.2023 04:23 Ответить
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17.07.2023 23:53 Ответить
Йо*бана москалота прийде же час і ми вас просто за*їбемо цими дронами…
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17.07.2023 23:54 Ответить
Але це буде вже після шашликів
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18.07.2023 00:03 Ответить
Ни на одну сраную Конченую Заспу до сих пор не упала ни единая ракета, ни дрон.
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17.07.2023 23:55 Ответить
там з початку війни ніхто не живе
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17.07.2023 23:57 Ответить
ага, все в монако
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17.07.2023 23:59 Ответить
Після війни треба цю кончу заспу зачистити повніст
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18.07.2023 00:19 Ответить
вы с трухи копируете?
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17.07.2023 23:57 Ответить
на трухе тотч в такойже пост, олько на 30 мин ранише, вы копируете труху? копипаст? это ****** вы меня разочаровали
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18.07.2023 00:02 Ответить
Чорне море на півдні, прямують теж на південь. Так куди вони летять?
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18.07.2023 00:03 Ответить
им нужно обьяснить - ветер в компАс , течение из компАса , єто же єлементарно .
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18.07.2023 00:16 Ответить
В Турцию.
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18.07.2023 01:30 Ответить
ишо делать, уже прошло полчаса, цензор где дроны????
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18.07.2023 00:04 Ответить
»З чорного моря в південному напрямку знаходиться Туреччина чи помиляюсь?
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18.07.2023 00:04 Ответить
ставил в пример ваш сайт, а тут такой ******
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18.07.2023 00:05 Ответить
з Чорного моря прямують в південному напрямку ??
турция, ахтунг!
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18.07.2023 00:30 Ответить
алё гараж! з Чорного моря можуть летіти на північ...у вас шо компас поламался.?
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18.07.2023 00:41 Ответить
А може кацапи вирішили по Турціі йо@ нуть , тоді все вірно
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18.07.2023 00:58 Ответить
На Ердогана абідєлісь чи вже осінь?
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18.07.2023 00:45 Ответить
По маршруту руху бпла всі голови ВЦА відчитались у твітерах,фейсбуках,зняли відео для тіктоку,тільки організувати бригади для збиття дронів не встигли,ну вони ж так швидко пролітають через область,як тут встигнути,стільки роботи,та ще звіти готувати.
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18.07.2023 01:24 Ответить
Ночная вражеская атака юга: ПВО уничтожила 6 "Калибров" и 25 "Шахедов" - ОК "Юг"
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18.07.2023 08:03 Ответить
21 шахед над морем в Одессе и 4 на Николаевщене
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18.07.2023 08:21 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/18/7411771/ Оккупанты заявляют, что Крым атаковали почти 30 беспилотников
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18.07.2023 08:04 Ответить
 
 