Ударные БпЛА, предположительно Shahed, с Черного моря следуют в южном направлении, - Воздушные силы ВСУ

Зафиксированы запуски врагом ударных беспилотников в южном направлении.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Ударные БпЛА, предположительно Shahed, из Черного моря следуют в южном направлении. В случае объявления тревоги в вашей области направляйтесь в укрытие", - говорится в сообщении.

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