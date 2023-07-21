Зеленский уволил посла Пристайко за фразу о "нездоровом сарказме президента" в отношении министра обороны Великобритании

Президент Владимир Зеленский уволил Вадима Пристайко с должности посла Украины в Великобритании.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ обнародован на сайте ОП.

"Уволить ПРИСТАЙКО Вадима Владимировича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и с должности Постоянного представителя Украины при Международной морской организации (IMO) по совместительству", - говорится в тексте.

Напомним, ранее министр обороны Британии Уоллес высказал мнение, что Украине следует больше благодарить Запада за оказанную помощь в войне с Россией.

В ответ Зеленский заявил, что "можем утром просыпаться и благодарить министра лично".

Позже посол Пристайко назвал "нездоровым сарказмом" слова президента Владимира Зеленского о том, что он может благодарить за военную помощь министра обороны Британии Бена Уоллеса хоть каждое утро.

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