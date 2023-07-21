Зеленский уволил посла Пристайко за фразу о "нездоровом сарказме президента" в отношении министра обороны Великобритании
Президент Владимир Зеленский уволил Вадима Пристайко с должности посла Украины в Великобритании.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ обнародован на сайте ОП.
"Уволить ПРИСТАЙКО Вадима Владимировича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и с должности Постоянного представителя Украины при Международной морской организации (IMO) по совместительству", - говорится в тексте.
Напомним, ранее министр обороны Британии Уоллес высказал мнение, что Украине следует больше благодарить Запада за оказанную помощь в войне с Россией.
В ответ Зеленский заявил, что "можем утром просыпаться и благодарить министра лично".
Позже посол Пристайко назвал "нездоровым сарказмом" слова президента Владимира Зеленского о том, что он может благодарить за военную помощь министра обороны Британии Бена Уоллеса хоть каждое утро.
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Конечно же Пристайко низкоквалифицирован и не идёт ни в какое сравнение с послицей-сексологиней. Та жопу лижет профессионально.
А от порочити своє ім'я нікому не дає. Як *****. Тільки мілкішого калібру
Та й вроджені риси характеру не лікуються
Воно ж зуб давало що йде на один термін. Може ж виконає обіцянку?
Якщо ні, то хіба ж йому можна вірити, навіщо вибирати людину, яка не дотримується свого слова?
Є шанс обрати достойну людину- розумну, освічену, врівноважену,
без комплексів
заверить - значит пообещать, гарантировать что-либо
"ОДРАЗУ ХОЧУ ЗАПЕВНИТИ - ІДУ НА ОДИН ТЕРМІН
За словами актора, він не збирається "торгувати країною заради збереження влади".
https://www.pravda.com.ua/news/2019/01/25/7204854/
Він же не брехав, ні? Дотримає свого слова?
От дурнуватий народ, що вибрав для себе..., дійсно вибрав собі вирок!
Публилий Сир
Нє, щоб ПРЯМО сказати,
Що "непідкупний" - ТУПИЙ ІДІОТ!
Єрмак знову переміг.