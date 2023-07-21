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Зеленский уволил посла Пристайко за фразу о "нездоровом сарказме президента" в отношении министра обороны Великобритании

вадим,пристайко

Президент Владимир Зеленский уволил Вадима Пристайко с должности посла Украины в Великобритании.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ обнародован на сайте ОП.

"Уволить ПРИСТАЙКО Вадима Владимировича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и с должности Постоянного представителя Украины при Международной морской организации (IMO) по совместительству", - говорится в тексте.

Напомним, ранее министр обороны Британии Уоллес высказал мнение, что Украине следует больше благодарить Запада за оказанную помощь в войне с Россией.

В ответ Зеленский заявил, что "можем утром просыпаться и благодарить министра лично".

Позже посол Пристайко назвал "нездоровым сарказмом" слова президента Владимира Зеленского о том, что он может благодарить за военную помощь министра обороны Британии Бена Уоллеса хоть каждое утро.

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Автор: 

Великобритания (4931) увольнение (2674) Пристайко Вадим (500)


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Топ комментарии
+131
От, мстивий гадьониш!!!
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21.07.2023 11:18
+119
янелох абідєлось.
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21.07.2023 11:09
+109
Не просто мстивий, а маніакально мстивий. Це вже клініка. Зелений непотрі потребує термінової психіатричної допомоги.
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21.07.2023 11:26
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Страница 5 из 5
Один з пристойних професійних дипломатів і того звільнив, мабуть Ткаченка призначить.....
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21.07.2023 17:34 Ответить
Або ж Безумну.
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21.07.2023 18:28 Ответить
Наш величний не терпить критики на свою адресу. Він віддає перевагу жополізам, а не професіоналам, фахівцям в своїх справах.
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21.07.2023 18:00 Ответить
Фактично, зєля мав би подякувати Пристайку за те, що той дипломатично старався загладити гострі кути. Британці сприйняли б цей коментар як спробу вибачення нашої країни за емоційний вислів лідора. А так, виходить, що Найвеличніший замість виправити свій негаразд, ще й "закусіл уділа". Мудак...
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21.07.2023 18:15 Ответить
то ж "подякував"
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21.07.2023 18:21 Ответить
Пришлет очередную Марьяну Безмозглую вместо профессионала и будет полный Телемарафон по имени Лохотрон ...73% таких много...Турборежим😁
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21.07.2023 18:17 Ответить
Скоро буде однаково - що карлик в кремлі , а що карлик на Банковій, один маразм і "вялічіє".
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21.07.2023 18:20 Ответить
Тут не Кремль, один вже з "вялічієм" чкурнув як страус на Ростов і навіть "мівіни" не встиг поїсти.
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21.07.2023 18:33 Ответить
Роздуте хворобливе его, яке не витримує критики.
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21.07.2023 18:39 Ответить
Соромно за керманича. З усіх точок зору. Хоч в мікроскоп, хочеш в телескоп. Посада президента не дає тобі права бути хамлом. Що керманич зробив для розбудови нашого ВПК. І порахуйте, що доли англійці. Соромно за такого керманича. Вибачте англійці!
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21.07.2023 18:42 Ответить
да, политика дело тонкое... а мог по простому сказать: "хамло квартальное, рот свой гундосый закрой -те, и думай -те головой, а не только в нее жуй -те"
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21.07.2023 19:07 Ответить
"да, политика дело тонкое.."(с)...не согласен...В сравнении с политикой запах разложившегося трупа может показатся тонким ароматом духов "Шанель№5"...имхо
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21.07.2023 20:02 Ответить
Тупо міняти посла країни, яка активна і найскоріше, дае для України.Судячи лічні емоції вище чим державні..позор...
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21.07.2023 19:11 Ответить
Зверніть увагу на різницю у підходах: собі він дозволяє хамити міністру оборони дуже важливої країни, а от недостатнє прогинання власного посла одразу карає. Це типовий прояв манії величі.
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21.07.2023 23:50 Ответить
А якби обідчивий Байден чі Воллес після хамства Зелі сказали: "Всьо, звільнений. Вирішуй свої проблеми сам." Хоча, звичайно, проблеми України, це не проблеми Зе, інакше не донатив би державні кошти на дегенеративні серіальчики, замість купувати озброєння.
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21.07.2023 19:12 Ответить
Відтепер всі прокидаючись зобовязані дякувати лідору за те що він не втік і ****** тих хто не дав йому втекти.
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21.07.2023 19:22 Ответить
Злісне, мстиве, продажне зелене криворагульське ЧМО!!!
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21.07.2023 19:23 Ответить
О как. Становится как *****. Только лесть и бравурные доклады максимально отдаленные от действительности.
Конечно же Пристайко низкоквалифицирован и не идёт ни в какое сравнение с послицей-сексологиней. Та жопу лижет профессионально.
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21.07.2023 19:51 Ответить
Я Й ИЧКИ
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21.07.2023 22:03 Ответить
Це напевно нульова толерантність до корупції по Зеленському.
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21.07.2023 19:58 Ответить
До корупції він схвально ставиться.
А от порочити своє ім'я нікому не дає. Як *****. Тільки мілкішого калібру
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22.07.2023 08:57 Ответить
клоун засвоїв що собака на господарів не повинна гавкати е ризик стати бомжем ...
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21.07.2023 19:58 Ответить
Про український народ в вас явно нездоровий сарказм і узагальнення. Таке враження, що ви радше з народу Бені і Зелі.
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21.07.2023 20:33 Ответить
Я наголошую: потрібно зробити повний імпічмент ЗЕленої влади, за допомогою голосування кулями.
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21.07.2023 20:39 Ответить
Клоуна бісить критика )))
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21.07.2023 20:43 Ответить
ТАКЕ МАЛЕНЬКЕ А ГІВНИСТЕ !!!........,ЗАЗДРІСНЕ, ПИХАТЕ ,,ЗЕЙЛО,,
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21.07.2023 21:19 Ответить
"зе зрадник" таки виконає завдання фсбе і зажене відносини з Англією в глухий кут,якщо вже не загнав....???
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21.07.2023 21:56 Ответить
Кончений, тупий віслюк має за все відповісти!
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21.07.2023 21:56 Ответить
Якби сарказм, та голова були здорові,то звільнення б не було!
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21.07.2023 22:02 Ответить
Погладили котика проти шерсті.
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21.07.2023 22:52 Ответить
Воно хотіло його принизити звільненням, а вийде усе навпаки!
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21.07.2023 23:02 Ответить
Ермак ехидно хихикает в сторонке.😈
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21.07.2023 23:03 Ответить
Та там не тільки Єрмак хіхікає
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21.07.2023 23:15 Ответить
єрмак ніколи не бува "в сторонці", а вазелінський нічого не робить без узгодження з дєрьмаком.
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21.07.2023 23:15 Ответить
Под чьим флагом выступает команда "зелёны слуг"? Вы всё ещё надеетесь, под украинским?
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21.07.2023 23:30 Ответить
Друзі
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21.07.2023 23:49 Ответить
А зЕ і його віри тут тьма що самі собі вже невірть але во всьому винуватий порох. Хто вилікує зелень відразу треба пам'ятник
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21.07.2023 23:52 Ответить
А навіщо тратити сили і нерви на його виліковування? Який смисл?

Та й вроджені риси характеру не лікуються

Воно ж зуб давало що йде на один термін. Може ж виконає обіцянку?
Якщо ні, то хіба ж йому можна вірити, навіщо вибирати людину, яка не дотримується свого слова?

Є шанс обрати достойну людину- розумну, освічену, врівноважену,
без комплексів
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22.07.2023 01:03 Ответить
Зелёное говно,возомнившее себя великим деятелем.Очередную подстилку назначат послом
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22.07.2023 00:56 Ответить
гетманцев розповідав, що комусь замісником призначають покидька. Його питають --чому?. Відповідь мене вбила-------------бо більше ніхто не хоче.
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22.07.2023 07:02 Ответить
Шоумен Володимир Зеленський у своїй передвиборчій програмі ЗАПЕВНИВ (заверил), що збирається на президентський пост лише на один термін


заверить - значит пообещать, гарантировать что-либо

"ОДРАЗУ ХОЧУ ЗАПЕВНИТИ - ІДУ НА ОДИН ТЕРМІН

За словами актора, він не збирається "торгувати країною заради збереження влади".

https://www.pravda.com.ua/news/2019/01/25/7204854/
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22.07.2023 01:16 Ответить
Він же дав слово, запевнив, гарантував.

Він же не брехав, ні? Дотримає свого слова?
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22.07.2023 01:18 Ответить
правильно сделал что уволил. Его вообще туда нельзя было назначать.
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22.07.2023 01:24 Ответить
Может оно и так, только что делает скоморох на должности президента, ведь всем очевидно что этот паяц не тянет.
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22.07.2023 02:22 Ответить
Маленьке, мстиве, дурнувате! Штанці після слів Марусі та Софії вже випрало? -- мене їх слова налякали-и-и... "...вони погрожували заподіяти шкоду моєму здоров'ю-і-ю-ю... прошу залучити мене як потерпілого в кримінальному проваджені-і-і..."
От дурнуватий народ, що вибрав для себе..., дійсно вибрав собі вирок!
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22.07.2023 01:32 Ответить
Безумен тот, кто, не умея управлять собой, хочет управлять другими.

Публилий Сир
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22.07.2023 02:22 Ответить
Чи не загордився президент?...
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22.07.2023 02:29 Ответить
Ох, уже ці дипломати!
Нє, щоб ПРЯМО сказати,
Що "непідкупний" - ТУПИЙ ІДІОТ!
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22.07.2023 09:22 Ответить
Знову звільняють професіоналів. За словами Луценка, вимога звільнити Пристайка була ще на переговорах з Козаком
Єрмак знову переміг.
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22.07.2023 09:55 Ответить
я не лох я не лох ...
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24.07.2023 10:06 Ответить
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