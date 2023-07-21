Минобороны Польши решило переместить военных на восток страны из-за присутствия ЧВК "Вагнер" в Беларуси

В Министерстве обороны Польши решили перебросить военных на восточные границы страны из-за возможных угроз, связанных с учениями наемников "Вагнер" в Беларуси.

Об этом сообщил секретарь Комитета по безопасности Польши Збигнев Гоффман агентству PAP, передает Цензор.НЕТ.

Гоффман отметил, что "обучение или совместное обучение белорусской армии и группы Вагнера, несомненно, является провокацией".

Он сообщил, что в среду состоялось заседание Комитета по безопасности Польши из-за известий о "вагнеровцах" в Беларуси.

"Комитет, среди прочего, анализировал возможные угрозы, например, дислокацию подразделений группы Вагнера. Поэтому министр национальной обороны, глава комитета Мариуш Блащак решил переместить наши военные формирования с запада на восток Польши", – сообщил он.

Как уточнил Гоффман, задача этих подразделений – тренировка, а также сдерживание потенциального агрессора.

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