Минобороны Польши решило переместить военных на восток страны из-за присутствия ЧВК "Вагнер" в Беларуси
В Министерстве обороны Польши решили перебросить военных на восточные границы страны из-за возможных угроз, связанных с учениями наемников "Вагнер" в Беларуси.
Об этом сообщил секретарь Комитета по безопасности Польши Збигнев Гоффман агентству PAP, передает Цензор.НЕТ.
Гоффман отметил, что "обучение или совместное обучение белорусской армии и группы Вагнера, несомненно, является провокацией".
Он сообщил, что в среду состоялось заседание Комитета по безопасности Польши из-за известий о "вагнеровцах" в Беларуси.
"Комитет, среди прочего, анализировал возможные угрозы, например, дислокацию подразделений группы Вагнера. Поэтому министр национальной обороны, глава комитета Мариуш Блащак решил переместить наши военные формирования с запада на восток Польши", – сообщил он.
Как уточнил Гоффман, задача этих подразделений – тренировка, а также сдерживание потенциального агрессора.
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Адже РП країна НАТО як ніяк
А там, може airborne USA за прикладом кацапських десантників "випадково заблукають" та "потуристять" по території білорусії чи рфії.
Оце б @уйло, бульбофюрер та кучерявий кухар прігожин всралися
А то: "єнта тока учєнія, нє трєба паніки та ескалації".
Одне слово: боневтік=бо навіть це не зміг.