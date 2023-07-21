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Минобороны Польши решило переместить военных на восток страны из-за присутствия ЧВК "Вагнер" в Беларуси

вагнер

В Министерстве обороны Польши решили перебросить военных на восточные границы страны из-за возможных угроз, связанных с учениями наемников "Вагнер" в Беларуси.

Об этом сообщил секретарь Комитета по безопасности Польши Збигнев Гоффман агентству PAP, передает Цензор.НЕТ.

Гоффман отметил, что "обучение или совместное обучение белорусской армии и группы Вагнера, несомненно, является провокацией".

Он сообщил, что в среду состоялось заседание Комитета по безопасности Польши из-за известий о "вагнеровцах" в Беларуси.

"Комитет, среди прочего, анализировал возможные угрозы, например, дислокацию подразделений группы Вагнера. Поэтому министр национальной обороны, глава комитета Мариуш Блащак решил переместить наши военные формирования с запада на восток Польши", – сообщил он.

Как уточнил Гоффман, задача этих подразделений – тренировка, а также сдерживание потенциального агрессора.

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Автор: 

Беларусь (7888) Польша (8404) ЧВК Вагнер (1332)


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Как же не хватает шоб Польша открыла второй фронт. Правда нашим беженцам в Польше тогда придется тикать дальше на запад. С другой стороны: а кому сейчас легко?
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21.07.2023 11:16 Ответить
поляки не настільки тупі, щоб відкривати другий фронт - тут скільки бабла, трудових ресурсів безкінечно іде з України. чим довше війна і чим гірше в Україні - тим краще для мирної польщі - це факт.
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21.07.2023 11:29 Ответить
Значит нужно устроить "казус бульбы"
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21.07.2023 11:31 Ответить
США доцільно вже на Сході РП розмістити у повному складі 82 повітряно-десантну дивізію з Форту Брегг разом із усім наявним озброєнням та перегнати до авіабаз РП понад третину своїх F-16 (це понад 300 штук).
Адже РП країна НАТО як ніяк
А там, може airborne USA за прикладом кацапських десантників "випадково заблукають" та "потуристять" по території білорусії чи рфії.
Оце б @уйло, бульбофюрер та кучерявий кухар прігожин всралися
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21.07.2023 11:20 Ответить
Так на минулому тижні вже переміщали війська. Чи цього тижня таки перемістять?🤣
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21.07.2023 11:26 Ответить
Дивись Вовчіку з кагала95 як у лютому 2022го треба було робити.
А то: "єнта тока учєнія, нє трєба паніки та ескалації".
Одне слово: боневтік=бо навіть це не зміг.
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21.07.2023 12:16 Ответить
ну и зря, это фюреру подачка надавить усатого на конфликт, таки втянуть
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22.07.2023 07:15 Ответить
 
 