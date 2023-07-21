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Мариупольской фирме, которая выдумала сотрудников и подделала документы, отдали десятки миллионов на восстановление, - СМИ. ВИДЕО

Фирма получила миллионные подряды на восстановление разрушенных рашистами зданий в Киевской области, а также на реконструкцию общежития для семей из Мариуполя в Днепре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в расследовании Bihus.Info.

Так, фирма "Архстройтехнадзор" была создана в Мариуполе, занималась довольно дорогими, но локальными подрядами, в основном обустройством остановочных павильонов. Последний заказ в ныне оккупированном городе компания получила в декабре 2021 года. В феврале 22-го директором "Архстройтехнадзора" стал Богдан Ковпак из Мариуполя.

Мариупольской фирме, которая выдумала сотрудников и подделала документы, отдали десятки миллионов на восстановление, - СМИ 01

Ранее Ковпак работал инженером на "Азовстали", а в соцсетях выставлял совместное фото с Ростиславом Шурмой - на тот момент руководителем "Запорожстали" (оба предприятия - из структуры "Метинвест" Рината Ахметова). Сейчас Шурма работает заместителем руководителя ОП и занимается вопросами восстановления.

Мариупольской фирме, которая выдумала сотрудников и подделала документы, отдали десятки миллионов на восстановление, - СМИ 02

Летом 2022 г. мариупольская компания начала получать большие подряды от Киевской ОВА на ремонты и восстановление поврежденных россиянами домов и учебных заведений – без тендеров, напрямую, отмечают авторы материала.

Так, за июль-август "Архстройтехнадзор" получил заказов более чем на 15 млн грн, в то же время более 13 млн - в один день, 2 августа. Фирма взялась за восстановление домов и учебных заведений не где-нибудь в одном конкретном месте, а сразу и в Вышгородском, и в Фастовском, и в Бучанском, и в Броварском районах.

По данным издания, к концу 2022 г. сумма заказов на работы по восстановлению от Киевской ОВА достигла более 30 миллионов, география расширилась и на сильно пострадавший от оккупации Ирпень. На "Prozorro", где должны публиковать все документы, касающиеся каждого подряда, не по всем подрядам "Архстройтехнадзора" опубликованы даже договоры. Обнародованные же файлы испорчены сканером и содержат только общую калькуляцию, из которой трудно понять какие работы фирма должна была вообще выполнить и что конкретно приобрести для выполнения этих работ.

Компания также получила более крупный проект - на реконструкцию общежития для семей из Мариуполя в Днепре, стоимостью около 35 миллионов гривен. Тендер провели формально, поскольку "Архстройтехнадзор" якобы был единственным участником, а именно он и получил заказ от мариупольских коммунальщиков, пишут авторы.

"К общему перечню тендерных документов фирма прикрепила и файл со списком своих сотрудников и подтверждением того, что все они прошли специальное обучение, являются квалифицированными и могут выполнять такой тип работ. Львиная доля людей в этом списке – вымышленные персонажи. Кому-то здесь дописали лишнюю цифру в ИНН, части людей с указанными ФИО вообще никогда не существовало, у кого-то ИНН соответствовал людям в возрасте 95 лет. Несмотря на это, эти лица якобы получили удостоверение после прохождения специального обучения, а компания – свой заказ", - отмечается в расследовании.

Мариупольской фирме, которая выдумала сотрудников и подделала документы, отдали десятки миллионов на восстановление, - СМИ 03

Также, по данным журналистов, в ноябре 2022 года, во время крупного подрядного процесса, в "Архстройтехнадзоре" меняется владелец. Им стал мужчина, последним известным адресом регистрации которого оказалась Бучанская исправительная колония. Авторы пишут, что раньше он имел многочисленные проблемы с законом и наркотиками, а сейчас живет в обычной панельке в Киеве.

В то же время, директором продолжал быть Богдан Ковпак. В конце 2022 года "Архстройтехнадзор" неожиданно направил более 20 млн на якобы покупку аж 35 километров ткани для гидроизоляции. Покупали у компании, которая шьет пледы и ранее фигурировала в уголовных производствах, связанных с уклонением от уплаты налогов, пишут авторы.

В расследовании отмечается, что весной 2023 года Ковпак вышел из фирмы, она перестала получать заказы, а право на завершение работы в общежитии для мариупольцев перешли фирме "Строительные традиции". Предприятие, по данным журналистов, раньше ничем не занималось, а незадолго до получения подряда директором стала мать Богдана Ковпака.

Мариупольской фирме, которая выдумала сотрудников и подделала документы, отдали десятки миллионов на восстановление, - СМИ 04

Кроме 9 млн грн на работы в общежитии фирма также получила несколько крупных подрядов в Киеве. В расследовании отмечается, что "Строительные традиции" тоже "придумали" часть своих сотрудников, вероятнее всего подделали справку об опыте предыдущих работ, а также по очень завышенным ценам продали для общежития ряд товаров, которые предположительно закупил "Архстройтехнадзор".

"Одним из настоящих сотрудников "Строительных традиций" значится человек с таким же именем, как и у бывшего работника того же мариупольского коммунального предприятия, которое эти подряды "Архстройтехнадзору" и "Строительным традициям" и отдало.

Иронично также, что общежитие для мариупольцев в Днепре реконструировали как пилотный и очень знаковый проект, который поддержали сразу несколько крупных международных организаций. Представители от них также присутствовали и на торжественном открытии, а впоследствии пообещали помочь мариупольским властям масштабировать проект еще на несколько общежитий. Как международные партнеры будут работать в одной системе координат с поддельными документами и вымышленными сотрудниками, пока не очень понятно", - говорится в материале.

Мариупольской фирме, которая выдумала сотрудников и подделала документы, отдали десятки миллионов на восстановление, - СМИ 05

В мэрии Мариуполя признали, что "Архстройтехнадзор" знают и уже давно с ним сотрудничают. В то же время опровергли, что как-то влияли на получение фирмой подрядов, якобы не зная, что обе компании родственны. Также в горсовете Мариуполя отметили, что не должны были проверять подлинность справок и список квалифицированных работников.

Заместитель главы ОП Шурма заявил, что не влиял и не собирается влиять на получение какими-либо компаниями каких-либо подрядов.

Богдан Ковпак в разговоре с журналистами заявил, что к строительству и ремонтам сейчас вообще не причастен, посоветовал писать письменные запросы компаниям и пригрозил правоохранительными органами.

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Автор: 

Мариуполь (5707) Бигус (191) Шурма Ростислав (51) восстановление (210)


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Топ комментарии
+41
Не лише одними серіалами і барабанами
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21.07.2023 11:44
+36
цікава історія..., та я б сказала, що знакова..., прекрасний приклад того, що і як буде відбуватися з грошима при відбудові України..., ми просто прогрузнемо в нескінчених розслідуваннях нескінченних крадіжок грошей численними шахраями, яких ніхто не зобов'язаний перевіряти...
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21.07.2023 11:53
+31
Время мошенников.
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21.07.2023 11:47
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Не лише одними серіалами і барабанами
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21.07.2023 11:44 Ответить
Явно члєнограй дєрмак татаров і ко своєю смертю не помруть..
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21.07.2023 12:10 Ответить
Время мошенников.
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21.07.2023 11:47 Ответить
В Запорожье один из них более известен,как шаурма или реже ростик планшет...
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21.07.2023 14:06 Ответить
Ну то беріть цих фірмачів за яиця -- шо мішає
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21.07.2023 11:48 Ответить
Те чим Щеля грає на роялі.
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21.07.2023 11:50 Ответить
Заважає те, що вони у змові з владою і влада отримує свою долю. Якщо їх садити, то і владі доведеться себе відправити до в'язниці.
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21.07.2023 12:18 Ответить
Архстрой…. Вони що з Архангельська ?
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21.07.2023 11:50 Ответить
Архітекторбуд.
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21.07.2023 11:52 Ответить
цікава історія..., та я б сказала, що знакова..., прекрасний приклад того, що і як буде відбуватися з грошима при відбудові України..., ми просто прогрузнемо в нескінчених розслідуваннях нескінченних крадіжок грошей численними шахраями, яких ніхто не зобов'язаний перевіряти...
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21.07.2023 11:53 Ответить
Коли буде післявоєнна відбудова, Zeпідр і його шапіто будуть на нарах.
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21.07.2023 11:55 Ответить
Наврядчи. Саджають тих, хто в маркеті батона вкрав, чим більше вкрав - тим менша вірогідність посадки.
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21.07.2023 12:11 Ответить
добре аби так було, але зє вже планує різні витрати по відбудові. і ті кошти євросоюз йому чомусь надає.

навіть запланував вже відновлення криму після деокупації через... засадження криму маріхуаною.
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21.07.2023 12:13 Ответить
Не будуть, народ проголосує за ставлеників олігархічних ЗМІ і розкрадання продовжиться.
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21.07.2023 12:22 Ответить
Просто влада вкраде 90% грошей на відбудову, а решту відправить на побудову собі маєтків під Києвом.
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21.07.2023 12:19 Ответить
Ни дня без зашквара,это просто жуть,зекодло под руководством ермака и клоуна просто тупо грабит Украину
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21.07.2023 11:53 Ответить
За кожним великим статком стоїть злочин - Оноре Де Бальзак (С).
Правда власники вілл та яхт у Італії, Франції, Іспанії, Монако та інших "смачних" місцях?
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21.07.2023 11:54 Ответить
І Щеля там стоїть, шолі?
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21.07.2023 11:54 Ответить
Говорят, что до сих пор существует Мариупольский городской совет. Который кинул нахрен город вместе с говняным мером, убежавшим в первый день.
И он до сих пор финансируется на очень немалые деньги.
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21.07.2023 11:56 Ответить
Ну были же разговоры, что создадут вместо горсовета Мариупольскую ВЦА. Но как-то поговорили и на этом заглохло
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22.07.2023 12:01 Ответить
Єрмаківська Шурма краде з народних грошей та заносить нагору %
Їжте, не обляпайтесь - "Інші часи!"
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21.07.2023 12:00 Ответить
овець- 73 стригли і стригтимуть, чи то скоморохи козламойського, чи ще хто.
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21.07.2023 12:02 Ответить
Думаєте, буде продовження?!
Влада загнала мільярди на фірми-одноденки під військові контракти і "освоіла"!
А ви про якісь мільйони...
Тьху, дрібнота...
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21.07.2023 12:06 Ответить
".....не по всім підрядам "Архстройтехнадзору" опубліковані навіть договори. Оприлюднені ж файли зіпсовані сканером...." - один лише цей факт свідчить про корупцію, або пряму участь у злочині держчиновників. Але слідство, як це буває зазвичай, буде шукати якогось бомжа на чий паспорт все оформили.
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21.07.2023 12:07 Ответить
це чудово!

збирайте, пенсіонери, на дрони

хлопчики тим часом пилять бабло

не на часі...
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21.07.2023 12:09 Ответить
Кто пилит на закупках продовольствия для армии, кто то заключает контракты с фирмами однодневками на миллиарды на закупку оружия которое не поставляется, кто заключает контракты на дороги с девушкой по имени Яна Хланта, которая с Резниченко в гражданском браке на миллиарды, кто то приходит с обысками к строительным компаниям Киевгорстрой, Будкепитал, Буд Девелопмент и Энсо, а потом в некоторые строительные фонды этих компаний заходит бизнес партнер Ермака Колюбаев и через эти фонды с кое какими манипуляциями с ценными бумагами начинают выводиться в Европу десятки миллионов долларов, выходит материал о коррупции в Киевгорстрое, где Кушнир с семьей умножает холдинг на ноль - реакция правоохранительных органов ноль, так как там крыша ОПЗЖ Ермак с Арахамией крышуют как Кушниров так и завхоза Януковича Кравца все схемы. А кто у нас глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку? Правильно Магомедов Руслан - он же внештатный советник Ермака. А кого в ресторане Ишак зафиксировал журналист Украинской правды Ткач? Арахамию и завхоза Януковича Кравца, это только как пример, так что не удивляйтесь маеткам по 20 лямов прихвостней Януковича, у них войны нету, у них тут заработок, а потом они поедут домой, кто куда, кто в Москву, кто в Монако, кто в Израиль.
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21.07.2023 12:12 Ответить
БАЙДЕН, ПАЧІМУ МИ НЄ В НАТО?
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21.07.2023 12:49 Ответить
А чему удивляться,если такой менталитет большинства?!
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21.07.2023 13:43 Ответить
Кодла Ермака за откаты отдаст родную маму, кому угодно. Сожрут все в Украине. И фильм про ублюдка разговаривающего на мате и не умеющего читать посмотрим за 33 миллиона. И проглотим , что ,, смыло волной,, около 2 млд долларов....
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21.07.2023 14:00 Ответить
"НАБУ ! ДБР ! Где, ****, боеприпасы ?"
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21.07.2023 14:37 Ответить
Чию, чию маму?!
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21.07.2023 14:44 Ответить
Люди умеют жить харашо.
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21.07.2023 14:46 Ответить
Вся країна прогнивша корупцією від батька й до сина
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21.07.2023 14:55 Ответить
Невдовзі в Україні той час, коли будуть проводитись розслідування: чому прокурори не розпочинали та не доручали органам досудового розслідування дільності бізнес-гнид в структурах влади.
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21.07.2023 15:17 Ответить
корупцію можна подолати за пів дня - просто призначити величезну грошову премію за комплексну ідею як знищити корупцію і щоб перші три пропозиції обов'язково увійшли в закон під назвою АКТ ЗНИЩЕННЯ КОРУПЦІЇ.

тоді не відкрутиться ні зеленський ні порошенко ні сам господь бог = люди будуть не просто вимагати абстрактної боротьби з вітряками а і вимагати застосувати готове рішення і влада не зможе викрутитися та вчергове порозказувати що не знає як.
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21.07.2023 15:20 Ответить
І чия ідея переможе?
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21.07.2023 15:38 Ответить
дерибань бігом нє отходя от каси,
поки є бабло
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21.07.2023 21:20 Ответить
 
 