Мариупольской фирме, которая выдумала сотрудников и подделала документы, отдали десятки миллионов на восстановление, - СМИ. ВИДЕО

Фирма получила миллионные подряды на восстановление разрушенных рашистами зданий в Киевской области, а также на реконструкцию общежития для семей из Мариуполя в Днепре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в расследовании Bihus.Info.

Так, фирма "Архстройтехнадзор" была создана в Мариуполе, занималась довольно дорогими, но локальными подрядами, в основном обустройством остановочных павильонов. Последний заказ в ныне оккупированном городе компания получила в декабре 2021 года. В феврале 22-го директором "Архстройтехнадзора" стал Богдан Ковпак из Мариуполя.

Ранее Ковпак работал инженером на "Азовстали", а в соцсетях выставлял совместное фото с Ростиславом Шурмой - на тот момент руководителем "Запорожстали" (оба предприятия - из структуры "Метинвест" Рината Ахметова). Сейчас Шурма работает заместителем руководителя ОП и занимается вопросами восстановления.

Летом 2022 г. мариупольская компания начала получать большие подряды от Киевской ОВА на ремонты и восстановление поврежденных россиянами домов и учебных заведений – без тендеров, напрямую, отмечают авторы материала.

Так, за июль-август "Архстройтехнадзор" получил заказов более чем на 15 млн грн, в то же время более 13 млн - в один день, 2 августа. Фирма взялась за восстановление домов и учебных заведений не где-нибудь в одном конкретном месте, а сразу и в Вышгородском, и в Фастовском, и в Бучанском, и в Броварском районах.

По данным издания, к концу 2022 г. сумма заказов на работы по восстановлению от Киевской ОВА достигла более 30 миллионов, география расширилась и на сильно пострадавший от оккупации Ирпень. На "Prozorro", где должны публиковать все документы, касающиеся каждого подряда, не по всем подрядам "Архстройтехнадзора" опубликованы даже договоры. Обнародованные же файлы испорчены сканером и содержат только общую калькуляцию, из которой трудно понять какие работы фирма должна была вообще выполнить и что конкретно приобрести для выполнения этих работ.

Компания также получила более крупный проект - на реконструкцию общежития для семей из Мариуполя в Днепре, стоимостью около 35 миллионов гривен. Тендер провели формально, поскольку "Архстройтехнадзор" якобы был единственным участником, а именно он и получил заказ от мариупольских коммунальщиков, пишут авторы.

"К общему перечню тендерных документов фирма прикрепила и файл со списком своих сотрудников и подтверждением того, что все они прошли специальное обучение, являются квалифицированными и могут выполнять такой тип работ. Львиная доля людей в этом списке – вымышленные персонажи. Кому-то здесь дописали лишнюю цифру в ИНН, части людей с указанными ФИО вообще никогда не существовало, у кого-то ИНН соответствовал людям в возрасте 95 лет. Несмотря на это, эти лица якобы получили удостоверение после прохождения специального обучения, а компания – свой заказ", - отмечается в расследовании.

Также, по данным журналистов, в ноябре 2022 года, во время крупного подрядного процесса, в "Архстройтехнадзоре" меняется владелец. Им стал мужчина, последним известным адресом регистрации которого оказалась Бучанская исправительная колония. Авторы пишут, что раньше он имел многочисленные проблемы с законом и наркотиками, а сейчас живет в обычной панельке в Киеве.

В то же время, директором продолжал быть Богдан Ковпак. В конце 2022 года "Архстройтехнадзор" неожиданно направил более 20 млн на якобы покупку аж 35 километров ткани для гидроизоляции. Покупали у компании, которая шьет пледы и ранее фигурировала в уголовных производствах, связанных с уклонением от уплаты налогов, пишут авторы.

В расследовании отмечается, что весной 2023 года Ковпак вышел из фирмы, она перестала получать заказы, а право на завершение работы в общежитии для мариупольцев перешли фирме "Строительные традиции". Предприятие, по данным журналистов, раньше ничем не занималось, а незадолго до получения подряда директором стала мать Богдана Ковпака.

Кроме 9 млн грн на работы в общежитии фирма также получила несколько крупных подрядов в Киеве. В расследовании отмечается, что "Строительные традиции" тоже "придумали" часть своих сотрудников, вероятнее всего подделали справку об опыте предыдущих работ, а также по очень завышенным ценам продали для общежития ряд товаров, которые предположительно закупил "Архстройтехнадзор".

"Одним из настоящих сотрудников "Строительных традиций" значится человек с таким же именем, как и у бывшего работника того же мариупольского коммунального предприятия, которое эти подряды "Архстройтехнадзору" и "Строительным традициям" и отдало.

Иронично также, что общежитие для мариупольцев в Днепре реконструировали как пилотный и очень знаковый проект, который поддержали сразу несколько крупных международных организаций. Представители от них также присутствовали и на торжественном открытии, а впоследствии пообещали помочь мариупольским властям масштабировать проект еще на несколько общежитий. Как международные партнеры будут работать в одной системе координат с поддельными документами и вымышленными сотрудниками, пока не очень понятно", - говорится в материале.

В мэрии Мариуполя признали, что "Архстройтехнадзор" знают и уже давно с ним сотрудничают. В то же время опровергли, что как-то влияли на получение фирмой подрядов, якобы не зная, что обе компании родственны. Также в горсовете Мариуполя отметили, что не должны были проверять подлинность справок и список квалифицированных работников.

Заместитель главы ОП Шурма заявил, что не влиял и не собирается влиять на получение какими-либо компаниями каких-либо подрядов.

Богдан Ковпак в разговоре с журналистами заявил, что к строительству и ремонтам сейчас вообще не причастен, посоветовал писать письменные запросы компаниям и пригрозил правоохранительными органами.

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