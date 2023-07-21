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Новости
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Воздушные силы об обстрелах энергообъектов осенью: "Враг накапливает ракеты, может досаждать точечными ударами топливно-энергетическому сектору"

енергетика

Армия РФ продолжает накапливать ракеты и хочет запустить производство дронов-камикадзе на своей территории. Вероятно, враг осенью снова может прибегать к точечным ударам по объектам топливно-энергетического сектора.

Об этом рассказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

"Не исключено, потому что объекты энергетики атакуют не только крылатыми ракетами, но и дронами-камикадзе. Всегда же дроны летели по подстанциям. Мы видим, что дрон может огромный вред принести, если попадает в уязвимое место", - сказал он.

Кроме того, известно, что в России продолжается строительство заводов по производству FPV-дронов. Также идет наращивание производства "Ланцетов", которые досаждают нашим средствам ПВО и бьют по военной технике.

Как отметил Игнат, россияне хотят собирать у себя "Шахеды". При этом речь не идет о производстве с нуля, ведь будут поставки определенных запчастей. Но возможно, что какие-то детали будут производить в России, а остальные будут приходить из Ирана.

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"Видим, что производство ракет тоже продолжается. Возможно, будут какие-то паузы для накопления для удара. Но не забывайте, что возможности России не безграничны. Нужно задействовать все санкционное давление для того, чтобы они как можно меньше получали технологических деталей для изготовления этих ракет и дронов", - отметил он.

При этом спикер отметил, что противник также производит самолеты и вертолеты. Так, в войска была передана новая партия Су-35.

Поэтому можно сделать вывод, что у России есть возможность получать детали, которые не может изготовлять сама.

"То, что они будут пытаться снова досаждать, возможно, какими-то точечными ударами по каким-то объектам топливно-энергетического сектора - это нельзя исключать", - добавил он.

Автор: 

энергетика (2552) Игнат Юрий (591)


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Топ комментарии
+9
А Україна що накопичує? Серіали і стадіони....а ще слова, слова. До осені можна своє запустити і накрити ворога з їх енергосистемою .Кожний день на вагу золота, а це життя людей
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21.07.2023 12:14
+3
Можно й не сумніватися що через 4 місяці, світло знов буде нам тільки "снитися "
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21.07.2023 12:14
+1
Це було прогнозовано, але чи робилося щось для того, аби захистити енергосистему чи хоча б мінімізувати наслідки від майбутніх обстрілів? Судячи з того, що вже попереджають, що наступна зима буде ще гіршою - обмежилися лише підняттям тарифів. Тварюки ненажерливі.
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21.07.2023 13:02
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Правила форума Совет форумчан
А Україна що накопичує? Серіали і стадіони....а ще слова, слова. До осені можна своє запустити і накрити ворога з їх енергосистемою .Кожний день на вагу золота, а це життя людей
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21.07.2023 12:14 Ответить
Ніззя (накрити). Ато будіт екскалація.
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21.07.2023 12:37 Ответить
Хто це сказав? Смі України? Для домашнього використання? Досить про це.
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21.07.2023 12:40 Ответить
Можно й не сумніватися що через 4 місяці, світло знов буде нам тільки "снитися "
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21.07.2023 12:14 Ответить
Це було прогнозовано, але чи робилося щось для того, аби захистити енергосистему чи хоча б мінімізувати наслідки від майбутніх обстрілів? Судячи з того, що вже попереджають, що наступна зима буде ще гіршою - обмежилися лише підняттям тарифів. Тварюки ненажерливі.
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21.07.2023 13:02 Ответить
Потрібно тарифи на електроенергію підняти і запровадити оплату за транспортування її.
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21.07.2023 13:12 Ответить
А щось взагалі робиться для захисту енергосистеми, для превентивних ударів по заводам кацапні. по ракетоносіям, складам? Чи тільки безкінечний піздьож зелених дегенератів?
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21.07.2023 13:19 Ответить
Учитывая сколько уже разрушили, прошлая зима может показаться праздником.
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21.07.2023 14:54 Ответить
Просте питання від населення що робиться для проти дії окрім постів в пресі і жаханням в телемарафоні що нам п@зда?Де наші сотні тисяч дронів?За 1,7 місяців війни можна вже було навіть в кущових умовах зібрати 100 нептунів, або ракети до грома.В нас чудові конструктурскі мізки і підприємства де дрони і інше озброєння яке ми можемо самі робити?Кожне місто кожне містечко може збирати дрони де це все?Немає слів недалекоглядності влади...Як витрачати кошти на перекладання плитки ,озелененя як виділяти сотні мільонів на реконструкцію стадіонів і музеїв це норма ,а як подумати про людей що тут залишились і боряться з ворогом то ні.А головне про армію.Ні ,треба заадавити людей цінами, комуналками ,поліцією і іншими речами.
Де наші дрони протидронові речі і інше?Все преса розказує що там в русні ДЕ БЛ"ДЬ ВСЕ НАШЕ?!
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21.07.2023 16:07 Ответить
ДО зеленої влади була можливість клепати нептуни і дрони в промислових умовах, без ніяких обстрілів, ні від кого не ховаючись. ЩО ЗАВАЖАЛО?
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22.07.2023 01:46 Ответить
 
 