Воздушные силы об обстрелах энергообъектов осенью: "Враг накапливает ракеты, может досаждать точечными ударами топливно-энергетическому сектору"

Армия РФ продолжает накапливать ракеты и хочет запустить производство дронов-камикадзе на своей территории. Вероятно, враг осенью снова может прибегать к точечным ударам по объектам топливно-энергетического сектора.

Об этом рассказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

"Не исключено, потому что объекты энергетики атакуют не только крылатыми ракетами, но и дронами-камикадзе. Всегда же дроны летели по подстанциям. Мы видим, что дрон может огромный вред принести, если попадает в уязвимое место", - сказал он.

Кроме того, известно, что в России продолжается строительство заводов по производству FPV-дронов. Также идет наращивание производства "Ланцетов", которые досаждают нашим средствам ПВО и бьют по военной технике.

Как отметил Игнат, россияне хотят собирать у себя "Шахеды". При этом речь не идет о производстве с нуля, ведь будут поставки определенных запчастей. Но возможно, что какие-то детали будут производить в России, а остальные будут приходить из Ирана.

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"Видим, что производство ракет тоже продолжается. Возможно, будут какие-то паузы для накопления для удара. Но не забывайте, что возможности России не безграничны. Нужно задействовать все санкционное давление для того, чтобы они как можно меньше получали технологических деталей для изготовления этих ракет и дронов", - отметил он.

При этом спикер отметил, что противник также производит самолеты и вертолеты. Так, в войска была передана новая партия Су-35.

Поэтому можно сделать вывод, что у России есть возможность получать детали, которые не может изготовлять сама.

"То, что они будут пытаться снова досаждать, возможно, какими-то точечными ударами по каким-то объектам топливно-энергетического сектора - это нельзя исключать", - добавил он.