Украинский ВПК уже производит средства для усиления защиты портов от российских обстрелов, - Данилов
Украинскому ПВО не хватает средств для защиты от тех видов вооружения, которыми враг атакует украинские порты. Однако вскоре защиту усилят, в частности, благодаря продукции украинского ВПК.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Не хватает средств поражения ПВО именно по некоторым видам того вооружения, которым пользуется РФ. Президент поставил задачу усилить защиту (портовой инфраструктуры - ред.). Сегодня работают все контакты, чтобы ускорить поставки необходимой техники. Однако хочу заметить, что мы и самостоятельно разрабатываем сейчас, и уже есть понимание относительно систем защиты. Наш ВПК производит уже такую защиту. В ближайшее время, я думаю, это (защита портовой инфраструктуры - ред.) будет усилена", - отметил он.
В то же время он добавил, что это не гарантирует защиты на "сто процентов" от российских атак.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия за последние четыре дня выпустила по Одессе и Николаеву около 70 ракет и 90 шахедов.
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асфальт посиленої міцності ?
Український ВПК вже виробляє засоби для посилення захисту портів від в російських обстрілів ваабщє не корелюється!
Адже ракети різної дальності, у т.ч. до 1000 км, розвідувальні, ударні та інші дрони, самохідки-гаубиці, БК до артилерії вже виготовляємо. Правда пане Данілов?
Гусєв он завдяки великим "досягненням" на цій ниві цілим послом поїхав у країну НАТО
ПиСи. Якщо ви такі бойові зом'ячки погрожуєте кораблям, що йдуть в порти парашки, то чого не топите такі самі кораблі із ракетами калібр???
Десь там, на фото, за кермом, катлета з банановим… та трубіциним!!
якщо це не петріоти чи не сампете то це не протидія, це так, збивать що вийде а що не вийде влупашить так що мало не покажеться.
Виступив президент звільнив міністра культури за грошові недоцільності.А верховна рада виділила 570 млн на добудову музею голодомору.Це в той час коли прилитить не дай боже ракета і нема 570 млн.В той час коли мери містечок і міст за рік мільярди викинули або вкоали.В той час коли вкраденно величезна кількість гуманітарки.І з кожним днем цей треш беззаконнія і свавілля влади тільки наростає.Людей кошмарять цінами,комуналками,беззаконням,тікшниками,поліцією щей ворог тритує.І це всих хто тут залишився...Це п@здець...