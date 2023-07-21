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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украинский ВПК уже производит средства для усиления защиты портов от российских обстрелов, - Данилов

данілов

Украинскому ПВО не хватает средств для защиты от тех видов вооружения, которыми враг атакует украинские порты. Однако вскоре защиту усилят, в частности, благодаря продукции украинского ВПК.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Не хватает средств поражения ПВО именно по некоторым видам того вооружения, которым пользуется РФ. Президент поставил задачу усилить защиту (портовой инфраструктуры - ред.). Сегодня работают все контакты, чтобы ускорить поставки необходимой техники. Однако хочу заметить, что мы и самостоятельно разрабатываем сейчас, и уже есть понимание относительно систем защиты. Наш ВПК производит уже такую защиту. В ближайшее время, я думаю, это (защита портовой инфраструктуры - ред.) будет усилена", - отметил он.

В то же время он добавил, что это не гарантирует защиты на "сто процентов" от российских атак.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия за последние четыре дня выпустила по Одессе и Николаеву около 70 ракет и 90 шахедов.

Данилов Алексей (1066) ПВО (2717) порт (732) украинское оружие (161)


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Топ комментарии
+29
а затычки для ********* ртов оно не изготавливает или машинки для зашивания карманов у пидоров воровитых
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21.07.2023 12:16
+11
Цікаво що це
асфальт посиленої міцності ?
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21.07.2023 12:19
+9
Звичайно може виготовляти.
Адже ракети різної дальності, у т.ч. до 1000 км, розвідувальні, ударні та інші дрони, самохідки-гаубиці, БК до артилерії вже виготовляємо. Правда пане Данілов?
Гусєв он завдяки великим "досягненням" на цій ниві цілим послом поїхав у країну НАТО
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21.07.2023 12:24
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Правила форума Совет форумчан
а затычки для ********* ртов оно не изготавливает или машинки для зашивания карманов у пидоров воровитых
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21.07.2023 12:16 Ответить
11.11.2022 Міністерство оборони укладає контракт із фірмою "Львівський арсенал", яка не має ні виробничих підприємств, ні технічних можливостей для реалізацію угоди на поставку великої партії вкрай потрібних мінометних пострілів 120 мм і 82 мм. Сума угоди становить майже 1 мільярд 400 мільйонів гривен. 16.11.2022 після підписання договору міністр оборони Олексій Резніков дає добро на здійснення передоплати за контрактом - майже 100% суми угоди. До сих пір ЖОДНОЇ міни ВСУ не отримало. Трьома траншами за 2022-2023 гроші виведені "постачальнику " за межі України. На момент липень 2023 дефіцит мін цього калібру в ВСУ складає 66%.
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21.07.2023 12:34 Ответить
Із ,,УАЗ PATRIOT " !
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21.07.2023 12:18 Ответить
**** ветеринарная , сдавшая ЮГ Украины , площадью больше ЛНР + ДНР и остановившая ВПК !!!
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21.07.2023 13:32 Ответить
БАЛАБОЛ
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21.07.2023 12:18 Ответить
Цікаво що це
асфальт посиленої міцності ?
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21.07.2023 12:19 Ответить
Маскувальні сітки з бітума.
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21.07.2023 12:26 Ответить
Сітка-рабиця по 5000 грн. за рулон, та антидронові солом'яні опудала за 10000грн.
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21.07.2023 12:30 Ответить
президент України Володимир Зеленський заявляв, Джерело:
Український ВПК вже виробляє засоби для посилення захисту портів від в російських обстрілів ваабщє не корелюється!
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21.07.2023 12:19 Ответить
Змагання тупий, тупіщий за тупого почалися.
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21.07.2023 12:20 Ответить
Головне що своєчасно!
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21.07.2023 12:21 Ответить
Уже? А до цього що робили. Погано,коли про ППО говорять ветеринари, могильщики,піарщики і клоуни. А мають говорити міністр оборони і ЗСУ
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21.07.2023 12:22 Ответить
Что конкрентно изготавливается? Асфальтометы или деревометатели? Может скорострельные сериалоЗЕнитные пушки?
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21.07.2023 12:23 Ответить
Залиште адресу куди вам креслення відправити.
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21.07.2023 12:25 Ответить
"Краматорський завод важкого верстатобудування"
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21.07.2023 12:33 Ответить
Важкі ударні шоколадомети
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21.07.2023 13:13 Ответить
Что-то не читал новостей о том, как зелелент шоколадом дороги покрывает. И вообще в великом крадівництве не предусмотрены расходы на шоколад.
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21.07.2023 13:22 Ответить
От і ще мільярдів з 50 піде у небуття!
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21.07.2023 12:24 Ответить
Звичайно може виготовляти.
Адже ракети різної дальності, у т.ч. до 1000 км, розвідувальні, ударні та інші дрони, самохідки-гаубиці, БК до артилерії вже виготовляємо. Правда пане Данілов?
Гусєв он завдяки великим "досягненням" на цій ниві цілим послом поїхав у країну НАТО
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21.07.2023 12:24 Ответить
Одні вже міни на 1.5 лярда навиробляли.
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21.07.2023 12:25 Ответить
Піда....си!
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21.07.2023 12:26 Ответить
Данилов.що ти там можеш виро***ти
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21.07.2023 12:27 Ответить
трусы с вшитым памперсом
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21.07.2023 12:35 Ответить
Причому, чорні (пам'ятаєте, як він розповідав про чорну форму перед повномасштабним вторгненням)
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21.07.2023 12:46 Ответить
Одразу коричневі.
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21.07.2023 13:18 Ответить
А не треба було пи..ти, що без парашки будете зерно тягати! Треба було дочекатись поки Китай із Турцією дожмуть. Але ж дебіли спочатку говорять, а потім роблять! Поки ваш ВПК щось зробить чи союзники дадуть, від порту залишиться пил.
ПиСи. Якщо ви такі бойові зом'ячки погрожуєте кораблям, що йдуть в порти парашки, то чого не топите такі самі кораблі із ракетами калібр???
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21.07.2023 12:28 Ответить
Конкретики конечно же не будет, что и свойственно пи***болам.
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21.07.2023 12:31 Ответить
Пізділов в своєму репертуарі.Головне,що є такі,що дійсно вірять про все,що кажуть по телевізору.
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21.07.2023 12:33 Ответить
трусы с памперсом
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21.07.2023 12:33 Ответить
На десятому році війни у них з"явилося розуміння. Чи не занадто швидко?
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21.07.2023 12:35 Ответить
просто у них начало подгорать не по-детски с сериалами и они поняли, что люди начинают задавать вопросы и критиковать бубочку, а у него на это комплекс.
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21.07.2023 15:25 Ответить
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21.07.2023 12:36 Ответить
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21.07.2023 12:50 Ответить
Kacapov porti nado atakovat s zernom skazem gde oni perevozit.Kacapi osaznajut silu kak vagner zdelal po ruskoj tak skazat armijej.Ulsovija dolzni stavit vi,a ne oni.Budanov dolzen myslet vperiod ,nebudu kritikovat ego,no zvanije generala nado ocenit,ne na bumage
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21.07.2023 12:42 Ответить
Realno nado delat vsio stob ti bil pervy,a ne ja otveciu,vot u Budanova eotgo pervi netu.Jest to sto jest,realno moglo bit i xuze
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21.07.2023 12:59 Ответить
А буде що захищати? Вибачаюсь, але у нас усе, як у прислів'ї: прокинулась 3,14зда, коли ніч пройшла
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21.07.2023 12:43 Ответить
...такі?
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21.07.2023 12:47 Ответить
Леопард 3 ?
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21.07.2023 12:57 Ответить
...3,14...
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21.07.2023 13:06 Ответить
Прокладають асфальт на дорогах, для наступу добровольців із ОПУ, під керуванням татарова!!
Десь там, на фото, за кермом, катлета з банановим… та трубіциним!!
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21.07.2023 14:26 Ответить
Воно й видно - з кожним днем все менше влучань...
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21.07.2023 12:52 Ответить
не надо мэнэ дурить я ще не пьяний , шо то не видно
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21.07.2023 12:56 Ответить
Український ВПК вже виробляє---Серіали? таки так
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21.07.2023 13:02 Ответить
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21.07.2023 13:07 Ответить
""Не вистачає засобів ураження ППО...", а нахрена ви втопили "Гетьмана Сагайдачного" з його системами ППО?????????
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21.07.2023 13:22 Ответить
"Наш ВПК виробляє вже такий захист" - це двірники з мітлами ракети відганяють?
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21.07.2023 13:33 Ответить
Як вже задовбали ці чинуші!
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21.07.2023 13:35 Ответить
Український ВПК? Вперше чую про таке.
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21.07.2023 13:40 Ответить
Мій кіт після валеріанки теж виробляє ....
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21.07.2023 13:41 Ответить
У вас уже й ВПК запрацював? Так, як ті дрони на 1000 км?
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21.07.2023 13:43 Ответить
Випускають відосики посадових осіб?
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21.07.2023 13:50 Ответить
рогатки?

якщо це не петріоти чи не сампете то це не протидія, це так, збивать що вийде а що не вийде влупашить так що мало не покажеться.
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21.07.2023 14:23 Ответить
Балабол ветеринар. Поки Захід не передасть, посилення портів не буде. Після війни всю цю шайку лейку треба судити за марнотратсво і казнокрадство на дороги, і саботування закупівлень озброєння.
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21.07.2023 14:26 Ответить
Пока закончит производить от портов останутся рожки да ножки.
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21.07.2023 14:50 Ответить
Для нього всі порти знаходяться в закарпатті, а туди не долетає !
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21.07.2023 14:53 Ответить
А коли будуть шукати заміну Резнікову? Чи корупційні скандали, і невиконані підряди МО цьому не причина? През своїх не карає? Скільки коштів витратило МО на зброю яку такі не поставили в ЗСУ?
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21.07.2023 15:17 Ответить
Резников может много украсть и много дать, а что может украсть диаломат? Ручку на работе или золотую ложечку на приеме?
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21.07.2023 15:22 Ответить
Ты смотри как они быстро сменили производство сериалов на производство оружия. Но это не точно.
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21.07.2023 15:21 Ответить
в шахматах выигрывает тот -кто постоянно нападает
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21.07.2023 15:40 Ответить
Вже рік кажу що наша верхівка споживає дуже тягучу тормозуху.Рішення які лежать на поверхні і які потрібно ухвалювати в тижні ,або місяць ухвалюють з запізненям мінімум на пів року.Це дуже негативно відображається як в війсках так і населенню в цілому.Це проблема цієї війни.Час і ще раз час.Його раціональне і правильне використання.Думати наперед прораховуючи можливі сценарії.На жаль там на верху думають тільки на крок вперед що далі навіть поняття не мають.Коли рік назад люди кричати про дрони їх ні хто не слухав, коли рік назад казали про виробництво в кожній області в кожному містечку їх ніхто не слухав коли рік тому казали все для потреб ЗСУ їх ніхто не слухав і не слухає.Ця війна буде тривати довго поки влада не включе мізки,на жаль втрачений час і за цей час населення як і ЗСУ плате своїми життям.
Виступив президент звільнив міністра культури за грошові недоцільності.А верховна рада виділила 570 млн на добудову музею голодомору.Це в той час коли прилитить не дай боже ракета і нема 570 млн.В той час коли мери містечок і міст за рік мільярди викинули або вкоали.В той час коли вкраденно величезна кількість гуманітарки.І з кожним днем цей треш беззаконнія і свавілля влади тільки наростає.Людей кошмарять цінами,комуналками,беззаконням,тікшниками,поліцією щей ворог тритує.І це всих хто тут залишився...Це п@здець...
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21.07.2023 15:56 Ответить
помоліться Богу, пане Данілов, щоб розуму дав не заднім числом
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22.07.2023 07:12 Ответить
 
 