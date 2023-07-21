Украинский ВПК уже производит средства для усиления защиты портов от российских обстрелов, - Данилов

Украинскому ПВО не хватает средств для защиты от тех видов вооружения, которыми враг атакует украинские порты. Однако вскоре защиту усилят, в частности, благодаря продукции украинского ВПК.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Не хватает средств поражения ПВО именно по некоторым видам того вооружения, которым пользуется РФ. Президент поставил задачу усилить защиту (портовой инфраструктуры - ред.). Сегодня работают все контакты, чтобы ускорить поставки необходимой техники. Однако хочу заметить, что мы и самостоятельно разрабатываем сейчас, и уже есть понимание относительно систем защиты. Наш ВПК производит уже такую защиту. В ближайшее время, я думаю, это (защита портовой инфраструктуры - ред.) будет усилена", - отметил он.

В то же время он добавил, что это не гарантирует защиты на "сто процентов" от российских атак.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия за последние четыре дня выпустила по Одессе и Николаеву около 70 ракет и 90 шахедов.