Россияне ударили по объекту инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе Одесщины, - ОК "Південь"
Российские захватчики выпустили 7 ракет по Белогород-Днестровскому району Одесщины, поражен объект инфраструктуры.
Об этом сообщила представитель ОК "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Враг продолжает атаки на Одесскую область: 7 ракет было выпущено разного класса на объекте инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе. Объект поражен, масштабы разрушений мы уточняем. Пока информации о пострадавших нет", - отметила она.
Спикер отметила, что это еще одна демонстрация того, что враг не остановится и будет продолжать теракты.
"Всех жителей региона прошу быть очень внимательными. В случае объявления воздушной тревоги переходить в укрытия", - призвала Гуменюк.
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+25 Valentyna Sayun #573800
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+22 Only
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+17 Mih Savel
показать весь комментарий21.07.2023 12:58
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Таке враження, що дубок не саджає, а хоронить...
А як забезпечити коли ми повністю залежні від іноземних поставок вони скільки захочуть стільки і дадуть
Скоро відкриють обороний завод на заході України Німеччина його відкриє протягом трьох місяців він відкриється
Але він також всі потреби армії не зможе задовольняти треба це розуміти
І будь- яка влада яка була б в даний час не змогли б теж забезпечувати зброєю
Мало дають але треба дякувати
І за те бо Україна не в НАТО
Але все ж таки полегшення настане коли коли запрацює німецький обороний завод
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/12/17/7381148/
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