Россияне ударили по объекту инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе Одесщины, - ОК "Південь"

Российские захватчики выпустили 7 ракет по Белогород-Днестровскому району Одесщины, поражен объект инфраструктуры.

Об этом сообщила представитель ОК "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Враг продолжает атаки на Одесскую область: 7 ракет было выпущено разного класса на объекте инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе. Объект поражен, масштабы разрушений мы уточняем. Пока информации о пострадавших нет", - отметила она.

Спикер отметила, что это еще одна демонстрация того, что враг не остановится и будет продолжать теракты.

"Всех жителей региона прошу быть очень внимательными. В случае объявления воздушной тревоги переходить в укрытия", - призвала Гуменюк.

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