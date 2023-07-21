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Новости Война
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Россияне ударили по объекту инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе Одесщины, - ОК "Південь"

онікс

Российские захватчики выпустили 7 ракет по Белогород-Днестровскому району Одесщины, поражен объект инфраструктуры.

Об этом сообщила представитель ОК "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Враг продолжает атаки на Одесскую область: 7 ракет было выпущено разного класса на объекте инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе. Объект поражен, масштабы разрушений мы уточняем. Пока информации о пострадавших нет", - отметила она.

Спикер отметила, что это еще одна демонстрация того, что враг не остановится и будет продолжать теракты.

"Всех жителей региона прошу быть очень внимательными. В случае объявления воздушной тревоги переходить в укрытия", - призвала Гуменюк.

Смотрите: Повторный ракетный удар по агропредприятию в Одесской области уничтожил технику спасателей. ФОТОрепортаж

обстрел (26951) Одесская область (3547) Гуменюк Наталья (577)


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Топ комментарии
+25
Київ звертає усі проекти по відновленню міста, люди готові жити в укриттях, тільки допомогу захисникам збільшити. Дрони, багато дронів і пільги для їх виготовлення. Дякую, пане Кличко. Тільки так, тільки з вами
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21.07.2023 12:55
+22
То ви, як і кацапи, вимагаєте зняти ППО з Києва?

І поставити оце одне ППО на всі порти?

У вас все з головою нормально?
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21.07.2023 13:11
+17
Пока Зесволочь расшевелится и не оснастит припортовые города ПВО, там уже всё ценное выбьют.
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21.07.2023 12:58
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І як на це відреагував наш сонцесяйний? Мабуть блискавично відос запиляв?
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21.07.2023 13:50 Ответить
Я думаю що недовго чекати чергового волання про те що ХТОСЬ винен захистити, та ХТОСЬ винен побільше надати замість того щоб використати власні кошти, потрусити машну усіх кумів, притягнути до відповідальності та відібрати гроші у всіх прихованих самою владою крадіїв та хабарників яких відправили закордон подалі від покарання і самим провести закупівлю всього необхідного для посилення оборони країни та забезпечення ЗСУ інструментами для наступу і визволення України при цьому знов таки запобігши крадівництву на завищені цін!!!
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21.07.2023 14:54 Ответить
І де ви бачили такі дії на розбудову власного озброєння від гадів у владі?! Швидше вдавляться, на серіали кількасерійні пустять. В Перемозі не зацікавлені.
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22.07.2023 17:50 Ответить
дубочек надо пересадить в лес подальше
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21.07.2023 14:23 Ответить
Навіщо демонструвати фото цього білгород-дністровського, або як ******* казати місцеві аккерманьського ватана який достатньо тупий аби вважати що РПЦ (т.з. УПЦ МП) є "церквою" що заслуговує захисту та поваги?! Тільки настрій псуєте!!!
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21.07.2023 14:40 Ответить
Щоб усі бачили ватанізм аккерманського плебса. Дуб саджати посеред пам'ятника 14 ст. заборонено! На фото порушення законів - дерево треба викопати і пересадити! Вот навіщо.
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21.07.2023 14:58 Ответить
Хоча б спінжак та штиблети поміняв на більш доречні...
Таке враження, що дубок не саджає, а хоронить...
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21.07.2023 21:43 Ответить
Пора відправити у відставку цього президента і цей уряд. І судити. Це керівництво не може організувати оборону країни і визволення окупованих земель. Ворог безкарно знищує нашу економіку , енергетику, руйнує наші міста і села, убиває наших людей. А президент і уряд лише знімають відосіки, декламують самолюбованські монологи, одною рукою розкрадають країну а другою жебрачать по усьому світу . І ще й умудряються на цьому піаритися .
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21.07.2023 14:24 Ответить
Може й пора, але як це зробити не порушуючи закону та не підіграючи рашистам під час війни і дії воєнного стану???!!!
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21.07.2023 14:37 Ответить
Більше за цю злодюжну продажну камарілью ніхто і ніщо не "порушує закон" і не "підіграє рашистам". Якщо вони залишаться - то розбазарять і угроблять Україну навіть без кацапських бомбардувань.
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21.07.2023 17:35 Ответить
Вони й за час затягування війни розбазарять і угроблять. У відставку!
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22.07.2023 17:54 Ответить
У відставку!
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22.07.2023 17:53 Ответить
Удари наносились по мосту у селищі Затока щонайменше сьома ракетами загалом. Попереднього року для пошкодження цього ж мосту рашисти використали дев'ять ракет. І тут в мене питання до прихильників теорії про нанесення останнього удару по кримському мосту морськими дронами з максимальним боєзарядом у 90 кг - ВИ ДІЙСНО ВІРИТЕ У ТЕ, ЩО ТАКИЙ УДАР МІГ БИ НАНЕСТИ ЯКІСЬ ЗНАЧНІ ПОШКОДЖЕННЯ Кримському мосту?! Вам не здається що це занадто фантастично???!!!
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21.07.2023 14:35 Ответить
Багато людей пишуть що влада не може забезпечити Україну зброєю
А як забезпечити коли ми повністю залежні від іноземних поставок вони скільки захочуть стільки і дадуть
Скоро відкриють обороний завод на заході України Німеччина його відкриє протягом трьох місяців він відкриється
Але він також всі потреби армії не зможе задовольняти треба це розуміти
І будь- яка влада яка була б в даний час не змогли б теж забезпечувати зброєю
Мало дають але треба дякувати
І за те бо Україна не в НАТО
Але все ж таки полегшення настане коли коли запрацює німецький обороний завод
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21.07.2023 14:38 Ответить
Вони пишуть про те, що влада, яку неодноразово попереджали, винна була організувати закупівлі озброєння замість витрат на "Велике будівництво" та не скорочувати держзамовлення для підприємств Оборонпрому і не закривати ракетну програму по розробці та виробленню цих самих ракет, а після 24.02.2022-го точно повинна була скоротити усі можливі видатки окрім необхідних для седицини, освіти та науки, а все що було можливим направити виключно на армію та озброєння. Усі хабарники та казнокради повинні бути покарані, а замість цього їх прикривають та відправляють подалі закордон аби вони не були покарані а гроші повернуті до бюджету! І саме тому що це НЕ БУЛО ЗРОБЛЕНО Україна залежить від постачання зброї західними партнерами!!!
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21.07.2023 14:47 Ответить
Виробляти багато зброї у себе! Відкрити позакривані воєнні заводи! А для дронів і заводів не треба, деталюшки пришлють за копійки, снаряди захід постачає, дрон від 300 доларів обходиться, не тисяч! У нас вони від волонтерів, а потреба в десятках тисяч: захистять бойові підрозділи, села, дороги, мости. Більше 20 БПЛА від наших винахідників пройшли перевірку, а саботажники не дають виробляти!!! То що, Перемогу ще почекаєм? Чекати смертельно! Зобов"язані виробити своє і на продаж для бюджета! Україна ж це робила до 2019 року!
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22.07.2023 18:11 Ответить
При этом если прийти в военкомат с хорошим опытом службы в ПВО, то отправят в лучшем случае связистом в пехоту
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21.07.2023 14:48 Ответить
Сам стикався із таким коли при закликах по ТБ до артилеристів у серпні 2014-го, у воєнкоматі мене крутили то на прикордонника, то на стрілка, то на кулеметника, але артилеристом чомусь так і не призвали, хоч я командир 2С3М "Акація". Я написав заяву що прошу відновити мене на військовий облік та призвати саме за військовою спеціальністю, але цього не відбулось, тож то не вчора почалось!
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21.07.2023 15:01 Ответить
я два раза призывался во взрослом возрасте 45+ не по специальности, раз по мобилизации, раз на короткий контракт. этого не нужно было делать, каждый должен свою работу выполнять.
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21.07.2023 15:12 Ответить
Тоді, в 2014 році Україна була напічкана ригами і тими, що зараз по ОПЗЖ, саботажниками! На всіх гарячих місцях сиділи, руській мір вводили. Взяти хоча б верховну раду і воєнне керівництво: скільки їх розбіглось, а зараз знов вигулькнули у владі. Перше: у відставку шкідників! Кожного, хто не справляється, хто державні кошти витрачає на барабани і серіали, шкодять Перемозі! Хай втікають гади!
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22.07.2023 18:24 Ответить
Для защиты ЮГА нужны Патриоты или аналоги, ониксы и х22 не сбиваются старым совестким говном
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21.07.2023 15:51 Ответить
Сам ти гівно. Онікси взагалі нічого не збиває. Якщо меніне віриш, то послухай, що речник ВПС Ігнат з цього приводу говорить. У нас по цей день більшість озброєнь радянські і за якістю вони не гірші ніж західні, дурепо.
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21.07.2023 20:25 Ответить
Две ракеты "Оникс" сбили утром над Одесской областью - ОК "Юг"
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/12/17/7381148/
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21.07.2023 21:57 Ответить
Відсутність ППО морського базування, може для Сагайдачного настав час .
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21.07.2023 16:08 Ответить
він давно затоплений
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21.07.2023 16:37 Ответить
Ну, капітан цієї херні в курсі...
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21.07.2023 16:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ziRX6-9eAjg
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21.07.2023 20:27 Ответить
Тупий віслюк має за все відповісти!
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21.07.2023 21:54 Ответить
Где **** арестович со своими прогнозами что ракет у этих ублюдков совсем мало
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22.07.2023 00:14 Ответить
потрібно було слухати Петра Черника. Але вам подобалася люся?
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22.07.2023 06:54 Ответить
Оце відповідь ввх, на пропозицию Румунії та Болгарії, на їхню прпозицію, разом з Хоравтією, скористатися їхніми портами.
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22.07.2023 13:40 Ответить
А що скажуть наші західні партнери? ППО - це не наступальна зброя. Чому нам дають ППО як з піпетки?
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22.07.2023 15:37 Ответить
Это шо, отчёт кацапам шо они попали? Журналюги, вы для сенсации и пиара очень много гавна делаете
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22.07.2023 21:17 Ответить
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