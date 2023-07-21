РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7205 посетителей онлайн
Новости
2 618 32

Кличко инициирует внеочередную сессию Киевсовета: Больше дронов и средств на помощь ВСУ

кличко

Мэр Киева Виталий Кличко созывает внеочередную сессию Киевсовета по усилению поддержки столицей Вооруженных сил Украины.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Я инициирую внеочередную сессию Киевского городского совета.

1. Киев направит еще больше средств на помощь подразделениям ВСУ. На сегодняшний день столица направила уже более 1,2 млрд на финансирование сил безопасности и обороны. И мы, как и планировали, продолжим выделять средства из городского бюджета.
2. Еще больше дронов и другого необходимого для наших защитников. Надеемся на "зеленый свет" от правительства по поводу необходимых разрешений и содействия и не создания препятствий.
3. Также город предоставит максимальную поддержку производителям дронов. – Помещения, льготы, полное содействие", – сообщил Кличко.

По его словам, новых крупных инфраструктурных проектов в столице не планируется.

"Приоритет у всех должен быть один – все силы и средства на Победу. И здесь должно быть понимание и объединение усилий местной, центральной власти и общества", - подчеркнул Кличко.

Также ранее Кличко опубликовал данные о помощи Киеву ВСУ. В частности, городом было направлено 1,2 млрд на нужды армии. Эти средства идут, в частности, на военную форму, бронежилеты и каски. На закупку дронов, радиостанций, ремонт военной техники, транспорт.

Кличко инициирует внеочередную сессию Киевсовета: Больше дронов и средств на помощь ВСУ 01
Кличко инициирует внеочередную сессию Киевсовета: Больше дронов и средств на помощь ВСУ 02

Киев передает бойцам на передовую помощь, которую привлекает сам – от международных партнеров. В частности, автомобили, дроны, системы Starlink, генераторы, аптечки.

Читайте также: Чтобы обеспечить бесперебойное энергоснабжение для киевских больниц, будут установлены автономные солнечные электростанции, - Кличко

Автор: 

Киев (25484) Кличко Виталий (4637) помощь (7768)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+14
Здравомыслящий человек!
показать весь комментарий
21.07.2023 13:27
+12
Ну тепер чекаємо, коли зегівно почне пресувати Вітальку....
показать весь комментарий
21.07.2023 13:33
+10
У відповідь найвеличніший ініціює позачергову ставку говнокомандуючого, де в приорітеті буде більше відосиків та серіалів
показать весь комментарий
21.07.2023 13:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А может давайте все-таки снимем сериал про Паровознюка? Там два талантливых айтишника тикают с Харькова: Вероятно Бампер и Сус. В Кировоградскую область в пгт Инглуцец. Должно быть очень интересно
показать весь комментарий
21.07.2023 13:26 Ответить
як говорив Янич...Азіров..."Капуста в рационе наших граждан занимает очень серьезную позицию"
показать весь комментарий
21.07.2023 13:33 Ответить
🤣
показать весь комментарий
21.07.2023 13:41 Ответить
Бизнес-план:

1. Снимаем сериал
2. Запускаем в прокат в США
3. Сериал бьёт рекорды, срывает овации и Оскары, собирает в прокате 200 лямов баксов
4. Деньги с проката пускаем на дроны

Ну как? На бухгалтера "Квартала" я уже тяну?
показать весь комментарий
21.07.2023 13:42 Ответить
ні, не схоже. гроші з прокату треба в офшор, а потім купити на них квартиру в лондоні
показать весь комментарий
21.07.2023 13:43 Ответить
П. 4 зайвий.
показать весь комментарий
21.07.2023 13:55 Ответить
ніт.
бізнес квартала:
знімаємо серіал за 40 млн. 36 ******, на 2 наймаєм ботів називати критиків порохоботами, за 2 знімаємо. все.
показать весь комментарий
21.07.2023 13:47 Ответить
Здравомыслящий человек!
показать весь комментарий
21.07.2023 13:27 Ответить
на фоні гігантів думки нинішньої зеленої влади, Кличко взагалі геній.
показать весь комментарий
21.07.2023 14:44 Ответить
У відповідь найвеличніший ініціює позачергову ставку говнокомандуючого, де в приорітеті буде більше відосиків та серіалів
показать весь комментарий
21.07.2023 13:27 Ответить
Чтобы не терять время, рекомендуется всем заинтересованным структурам провести внеочередной обыск сразу во время внеочередной сессии. Ну, чтоб два раза(а тои больше) не приходить.
показать весь комментарий
21.07.2023 13:28 Ответить
Тільки перед обшуком нагадати обшукантам, що бєрци треба у передпокої знімати!
показать весь комментарий
21.07.2023 13:58 Ответить
щось згадалось з біблії.....
Буття 4/9...І сказав Господь Каїнові: Де Авель, твій брат? А той відказав: Не знаю. Чи я сторож брата свого?
показать весь комментарий
21.07.2023 13:29 Ответить
Віталя, підтримую.

але що там з твоїм поданням на звільнення очільника військової адміністріції дніпровського району? якийсь успіх є, чи зєля ігнорує?

бо ото я як писав ще з 2022 року про наше бомбосховище у домі 60 по просп. берестейському, так так нічого й не зрушилося. а там класна штука ще з 1956 року - побудована заводом більшовик та могла б навіть захист від хімічних атак давати, якби те сховище відремонтувати.

чекали, чекали, поки недочекалися (с)

через постійні нічні тривоги та взриви я вже півроку доглядаю мати у німеччині, а моя подруга - "гостює" у подруги в італії.

нажаль ані тиск, ані "цукор", ані інші системи організму таких навантажень на протязі півтора року не витримують - всі ми тепер проходимо комплексне обстеження та лікування на новому місці проживання
показать весь комментарий
21.07.2023 13:33 Ответить
Ну тепер чекаємо, коли зегівно почне пресувати Вітальку....
показать весь комментарий
21.07.2023 13:33 Ответить
Кличко, не треба нас дурить. Будівництво мосту на Богатирський стартануло після року війни, окружну будують на Оболоні. Так і кажи что нема вже змоги жити без відкатів, терпів цілий рік. Якщо чесний - зупиняй ці будівництва і всі гроші на дрони.
показать весь комментарий
21.07.2023 13:34 Ответить
як обретесь мером Києва, тоді будете розказувать кому і що робити. а поки що ідіть нкуй.
показать весь комментарий
21.07.2023 14:45 Ответить
Схоже що йху вже у вас в жпі - ваше мірне життя повернулось) Тому ви радіїте й насолоджуютесь таким збігом справ.
показать весь комментарий
21.07.2023 15:15 Ответить
роби Віталя, ти можеш..
як на шляху прийдеться десятку півтора гарсонів в нос? не здержуй себе - кияни поймуть і простять...
показать весь комментарий
21.07.2023 13:36 Ответить
такі часи...
показать весь комментарий
21.07.2023 13:42 Ответить
Тепер інші мають брати приклад з Києва
показать весь комментарий
21.07.2023 13:38 Ответить
Гиркина-Стрелкова задержали по наводке бывшего вагнеровца - росСМИ
показать весь комментарий
21.07.2023 13:55 Ответить
Офіційний критикан влади (б'йом хахлоф мало і нєправільно) закритикувався?
показать весь комментарий
21.07.2023 14:04 Ответить
вже спрямувало 1,2 млрд на фінансування сил безпеки та оборони, щось дуже знайома сума..., а чи не з цієї суми купувались барабани, сковорідки та овочерізки..., а ще багато дуже й дуже потрібних речей для укриттів..., наприклад, люстри сваровські...
показать весь комментарий
21.07.2023 13:56 Ответить
Барабани, сковорідки купували очільники райдержадміністрацій Києва, призначені Зеленським.
Лідор має особисто розібратись із мародерами, яких сам же і призначив.
показать весь комментарий
21.07.2023 14:18 Ответить
НЕТ видосикам за миллионы грн !
показать весь комментарий
21.07.2023 13:56 Ответить
А Терехов в Харькове кладет асфальт и садит светочки на клумбах за бюджетные деньги налогоплательщиков после неудавшейся попытки сдать город кацапам 25.02.2022г,убеждая харьковчан в метрополитене,что нужно договариваться и не сопротивляться,доже орден от голобородько получил
показать весь комментарий
21.07.2023 13:57 Ответить
І тутешні "харькафчанє" у чергах за гуманітаркою його хвалять і з ностальгією згадують Гєпу...
показать весь комментарий
21.07.2023 14:06 Ответить
у Нас мост строят через реку и это нужно
показать весь комментарий
21.07.2023 14:08 Ответить
Скільки коштів перерахувала на допомогу ЗСУ Полтавська військово-цивільна адміністрація, яку призначив Зеленський і яка займається рекетом?

Андрій Карпов
@andrey_poltava_
https://twitter.com/andrey_poltava_/status/1682299825226764295 3 год

Полтавські перевізники платять по 5000 грн хабаря кожного місяця з кожної маршрутки в обласну військову адміністрацію. Звідки ж взятися нормальному транспорту в Полтаві з такими поборами. Дмитро Сергійович Лунін прокоментуйте, що це за наклепи на вас.

показать весь комментарий
21.07.2023 14:27 Ответить
Кличко один из первых начал создавать в 2021 тероборону в Киеве, за что от зелёных было воплей - куда он лезет, это не его дело и т.п.
показать весь комментарий
21.07.2023 15:56 Ответить
 
 