Кличко инициирует внеочередную сессию Киевсовета: Больше дронов и средств на помощь ВСУ
Мэр Киева Виталий Кличко созывает внеочередную сессию Киевсовета по усилению поддержки столицей Вооруженных сил Украины.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Я инициирую внеочередную сессию Киевского городского совета.
По его словам, новых крупных инфраструктурных проектов в столице не планируется.
"Приоритет у всех должен быть один – все силы и средства на Победу. И здесь должно быть понимание и объединение усилий местной, центральной власти и общества", - подчеркнул Кличко.
Также ранее Кличко опубликовал данные о помощи Киеву ВСУ. В частности, городом было направлено 1,2 млрд на нужды армии. Эти средства идут, в частности, на военную форму, бронежилеты и каски. На закупку дронов, радиостанций, ремонт военной техники, транспорт.
Киев передает бойцам на передовую помощь, которую привлекает сам – от международных партнеров. В частности, автомобили, дроны, системы Starlink, генераторы, аптечки.
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1. Снимаем сериал
2. Запускаем в прокат в США
3. Сериал бьёт рекорды, срывает овации и Оскары, собирает в прокате 200 лямов баксов
4. Деньги с проката пускаем на дроны
Ну как? На бухгалтера "Квартала" я уже тяну?
бізнес квартала:
знімаємо серіал за 40 млн. 36 ******, на 2 наймаєм ботів називати критиків порохоботами, за 2 знімаємо. все.
Буття 4/9...І сказав Господь Каїнові: Де Авель, твій брат? А той відказав: Не знаю. Чи я сторож брата свого?
але що там з твоїм поданням на звільнення очільника військової адміністріції дніпровського району? якийсь успіх є, чи зєля ігнорує?
бо ото я як писав ще з 2022 року про наше бомбосховище у домі 60 по просп. берестейському, так так нічого й не зрушилося. а там класна штука ще з 1956 року - побудована заводом більшовик та могла б навіть захист від хімічних атак давати, якби те сховище відремонтувати.
чекали, чекали, поки недочекалися (с)
через постійні нічні тривоги та взриви я вже півроку доглядаю мати у німеччині, а моя подруга - "гостює" у подруги в італії.
нажаль ані тиск, ані "цукор", ані інші системи організму таких навантажень на протязі півтора року не витримують - всі ми тепер проходимо комплексне обстеження та лікування на новому місці проживання
як на шляху прийдеться десятку півтора гарсонів в нос? не здержуй себе - кияни поймуть і простять...
Лідор має особисто розібратись із мародерами, яких сам же і призначив.
Андрій Карпов
@andrey_poltava_
https://twitter.com/andrey_poltava_/status/1682299825226764295 3 год
Полтавські перевізники платять по 5000 грн хабаря кожного місяця з кожної маршрутки в обласну військову адміністрацію. Звідки ж взятися нормальному транспорту в Полтаві з такими поборами. Дмитро Сергійович Лунін прокоментуйте, що це за наклепи на вас.