В результате обстрела Черниговщины погибла работница дома культуры, разбор завалов продолжается
В результате ракетной атаки РФ на Черниговщине погибла женщина - работница дома культуры.
Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
"Продолжается разбор завалов. Обнаружено тело женщины, работницы ДК. На месте работает ГСЧС", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российские захватчики обстреливали Черниговщину, в результате чего поврежден местный дом культуры.
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Коля Соловей #568338
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stels400
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Чайка Київ
показать весь комментарий21.07.2023 20:16 Ответить Мне нравится 0
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