В результате обстрела Черниговщины погибла работница дома культуры, разбор завалов продолжается

В результате ракетной атаки РФ на Черниговщине погибла женщина - работница дома культуры.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжается разбор завалов. Обнаружено тело женщины, работницы ДК. На месте работает ГСЧС", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские захватчики обстреливали Черниговщину, в результате чего поврежден местный дом культуры.

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