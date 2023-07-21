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Новости Война
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В результате обстрела Черниговщины погибла работница дома культуры, разбор завалов продолжается

ракета

В результате ракетной атаки РФ на Черниговщине погибла женщина - работница дома культуры.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжается разбор завалов. Обнаружено тело женщины, работницы ДК. На месте работает ГСЧС", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские захватчики обстреливали Черниговщину, в результате чего поврежден местный дом культуры.

Смотрите также: Россияне "шахедами" атаковали жилые дома на Черниговщине. ФОТО

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обстрел (26951) Черниговщина (1485) жертва (296)


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Царство небесне вбитій. чому від нас скривають назву населеного пункту не показують місця злочину кацапів вони знають куди летять їх ракети.
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21.07.2023 14:20 Ответить
Коли на кордоні тільки починалися обстріли потрібно було рівняти всю прикордонну територію ворога ,цього не робили ,тепер рівняють нашу .Відповідь яка,cтатистика по руйнуваннях і вбитих?1,7 місяців війни десятки тисяч загиблих коли до нас вже дійде що це війна і нас намагаються знищити фізично і що відповідати потрібно дзеркально нікого не жаліючи.Там немає людей ні поганих ні хороших там зло там ворог який хоче вбивати.Там лише цілі.4 день рівняють порт ,де відповідь?Людям не потрібна балаканина і розмови про буде,або настане .Війна йде з не людями які розуміють тільки 2 метра в землю.
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21.07.2023 14:45 Ответить
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21.07.2023 20:16 Ответить
 
 