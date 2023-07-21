Путин до сих пор не знает, как поступить с Пригожиным, - директор ЦРУ Бернс
Российский диктатор Владимир Путин до сих пор не знает, как быть с мятежником и предводителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.
Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщает Цензор.НЕТ.
Бернс считает, что Путин жаждет мести, но сейчас он пытается "отделить" Пригожина от ЧВК, а потом уже расстаться с ним.
Бернс также отметил, что Соединенные Штаты знали о мятеже ЧВК "Вагнер" заранее. "Решение Пригожина начать бунт было ожидаемо на фоне его критики министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова", – пояснил он.
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+4 Bob Fayn
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+3 Алексей Королевский #552373
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+2 Alex Sav #513490
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що він обговорив с Патрушевим у Москві досі невідомо.
А откуда это он знает?
А что если Пригожина уже 2 недели нет в живых?
Ведь живого Пригожина никто не видел. Было всего одно видео с наложенным голосом Пригожина, снятое поздно вечером.
Без даже фото лица…