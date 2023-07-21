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Новости Восстание Пригожина в РФ
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Путин до сих пор не знает, как поступить с Пригожиным, - директор ЦРУ Бернс

пригожин,путін

Российский диктатор Владимир Путин до сих пор не знает, как быть с мятежником и предводителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщает Цензор.НЕТ.

Бернс считает, что Путин жаждет мести, но сейчас он пытается "отделить" Пригожина от ЧВК, а потом уже расстаться с ним.

Бернс также отметил, что Соединенные Штаты знали о мятеже ЧВК "Вагнер" заранее. "Решение Пригожина начать бунт было ожидаемо на фоне его критики министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова", – пояснил он.

Читайте также: В Воронежской области РФ обнаружили тела двух "вагнеровцев", убитых за отказ участвовать в восстании Пригожина

Автор: 

путин владимир (31217) ЦРУ (214) Пригожин Евгений (399) Бернс Уильям (51)


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Топ комментарии
+4
все )(уйло придумав...многоходовочка..тому і повернув всі кошти Прігожіну,тому і не заарештував..не здивуюсь коли найманцями буде захоплено Білорусію
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21.07.2023 13:55
+3
В одну камеру до гіркіна
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21.07.2023 13:54
+2
трахніть один одного на камеру і на ртр
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21.07.2023 14:01
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В одну камеру до гіркіна
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21.07.2023 13:54 Ответить
Отравит "новичком" ...
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22.07.2023 00:50 Ответить
Ні одному слову Бернс віріти не можна.

що він обговорив с Патрушевим у Москві досі невідомо.
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27.07.2023 00:18 Ответить
все )(уйло придумав...многоходовочка..тому і повернув всі кошти Прігожіну,тому і не заарештував..не здивуюсь коли найманцями буде захоплено Білорусію
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21.07.2023 13:55 Ответить
і не здивуюсь коли ці вагнери-профіки будуть підкошмарювати північний кордон України своїми дрг, щоб Україна тримала більше військ на цьому напрямку.
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21.07.2023 16:30 Ответить
Очень похоже,что этот бунт Пригожина многоходовый спектакль, чтобы перебросить Вагнер в Беларусь.Лукашенко связался и он сразу перестал бунтовать - кто такой Лукашенко для Пригожина. А тепер Путин расказывает, что западные земли Польши это на самом деле немецкие.Мол это Сталин их переделил так. И для Беларуси нужен Сувалкский коридор для выхода на Балтику. Путин пока ни разу не получил сполна за свои деяния, вот и апетиты растут.Вон на выходные и Лукашенко в Москву за чем то. Что то явно готовится.
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21.07.2023 19:48 Ответить
та якось пікуй на ті цапські много ходов очки..
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21.07.2023 20:04 Ответить
Новічок уже не цікавий..
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21.07.2023 13:59 Ответить
трахніть один одного на камеру і на ртр
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21.07.2023 14:01 Ответить
Пане Бернс, підкажіть вашим колегам з ГРУ/ФСБ зробити Пригожину пару-трійку двійників. А справжнього - послом у Туніс.
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21.07.2023 14:01 Ответить
Дійде до того, що і повар не буде знати як приготувати хутіна пуя.
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21.07.2023 14:08 Ответить
То віддай його українцям.Ми знайдемо,що з ним робити.
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21.07.2023 14:43 Ответить
Та не смішіть мої капці! . Коли це у диктаторських країнах заколотників пробачали і залишали у спокою. Зозуля вже давно не кує Пригожіну, зате триває необхідна тактична пауза, поки вариться новий яд для колишнього повара. Як тільки "Вагнер" остаточно розчиниться у лавах збройних сил мордору і *********, буде повідомлення про "неочікувану і раптову смерть" лисого маньяка. Навіть, якщо заколот був інсценіровкою, то він здохне ще швидше, бо завдання своє Пригожін виконав і повинен замовкнути назавжди.
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21.07.2023 14:51 Ответить
Коллективный Запад до сих пор не знает как поступить с бензоколонкой. Вот тупые.
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21.07.2023 15:17 Ответить
Не знає, бо Повар тримає пиню за яйця компроматом, який спливе за кордоном у разі смерті Кухаря.
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21.07.2023 15:35 Ответить
На х-ло уже столько компромата в МКС. Какой еще ему страшен?
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21.07.2023 17:58 Ответить
Як що не знає, то нехай відсосе.
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21.07.2023 16:49 Ответить
Если Директор ЦРУ Бёрнс занимается какой то ПАДАЛЬЮ - поваром ху..ла, то похоже ему заняться больше нечем и это НЕ директор ЦРУ, а ГАВНО.
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21.07.2023 20:09 Ответить
«Путин до сих пор не знает, как поступить с Пригожиным, - директор ЦРУ Бернс « ?

А откуда это он знает?
А что если Пригожина уже 2 недели нет в живых?

Ведь живого Пригожина никто не видел. Было всего одно видео с наложенным голосом Пригожина, снятое поздно вечером.

Без даже фото лица…
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27.07.2023 00:26 Ответить
 
 