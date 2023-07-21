«Путин до сих пор не знает, как поступить с Пригожиным, - директор ЦРУ Бернс « ?

Российский диктатор Владимир Путин до сих пор не знает, как быть с мятежником и предводителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщает Цензор.НЕТ.

Бернс считает, что Путин жаждет мести, но сейчас он пытается "отделить" Пригожина от ЧВК, а потом уже расстаться с ним.

Бернс также отметил, что Соединенные Штаты знали о мятеже ЧВК "Вагнер" заранее. "Решение Пригожина начать бунт было ожидаемо на фоне его критики министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова", – пояснил он.

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