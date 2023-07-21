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Новости Война
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Череватый о Лимано-Купянском направлении: За сутки рекордных 908 обстрелов и 11 авианалетов со стороны врага. Произошло 29 боестолкновений

війна,зсу

Войска РФ пытаются перехватить инициативу и совершать наступательные действия на Лимано-Купянском направлении.

Об этом сообщил представитель Восточного управления войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На Лимано-Купянском направлении враг пытается перехватить инициативу, совершать наступательные действия. Рекордно 908 раз обстреляли наши позиции всеми типами и калибрами артиллерии, совершил 11 авианалетов. В настоящее время произошло 29 боевых столкновений, во время которых 76 оккупантов уничтожены, 158 ранены", - сказал Череватый в эфире национального телемарафона.

Также, по информации спикера, были уничтожены 2 танка, самоходная установка "Мста", 2 миномета, гаубица, 2 беспилотных аппарата и полевой склад с боеприпасами.

Читайте: ВСУ удалось локализовать "большое наступление" врага на Лимано-Купянском направлении, - Череватый

Напомним, Череватый сообщал, что на Лимано-Купянском направлении действует враждебная группировка численностью более 100 тысяч личного состава, более 900 танков и 370 реактивных систем залпового огня. Приблизительно такие силы СССР задействовал во время войны в Афганистане.

В свою очередь в Минобороны проинформировали, что на Купянском направлении ВСУ перехватили инициативу. Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр отмечала, что ситуация на Востоке обострилась. Враг наступает на Купянском направлении, идут упорные бои.

Лиман (317) Череватый Сергей (100) Купянск (617)


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Череватий наговорив вже про 200 тис.орків і про тисячі танків.
Гайдая нечутно,нема кому брати Кремінну і Сватове
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21.07.2023 14:01 Ответить
А Сирський сказав,що ініціативою володіють ЗСУ. ...це від цього пішла інформація про 100тисяч і 900 танків....забагато віщунів. Краще б усі мовчали
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21.07.2023 14:03 Ответить
Хтось допомогає Рашистам, якась країна в тиху допомогає..... й знають союзники яка але дуже багато, схоже, зав'язано з тією країною.....
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21.07.2023 15:16 Ответить
 
 