Череватый о Лимано-Купянском направлении: За сутки рекордных 908 обстрелов и 11 авианалетов со стороны врага. Произошло 29 боестолкновений
Войска РФ пытаются перехватить инициативу и совершать наступательные действия на Лимано-Купянском направлении.
Об этом сообщил представитель Восточного управления войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"На Лимано-Купянском направлении враг пытается перехватить инициативу, совершать наступательные действия. Рекордно 908 раз обстреляли наши позиции всеми типами и калибрами артиллерии, совершил 11 авианалетов. В настоящее время произошло 29 боевых столкновений, во время которых 76 оккупантов уничтожены, 158 ранены", - сказал Череватый в эфире национального телемарафона.
Также, по информации спикера, были уничтожены 2 танка, самоходная установка "Мста", 2 миномета, гаубица, 2 беспилотных аппарата и полевой склад с боеприпасами.
Напомним, Череватый сообщал, что на Лимано-Купянском направлении действует враждебная группировка численностью более 100 тысяч личного состава, более 900 танков и 370 реактивных систем залпового огня. Приблизительно такие силы СССР задействовал во время войны в Афганистане.
В свою очередь в Минобороны проинформировали, что на Купянском направлении ВСУ перехватили инициативу. Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр отмечала, что ситуация на Востоке обострилась. Враг наступает на Купянском направлении, идут упорные бои.
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