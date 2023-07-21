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Новости
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Зеленский провел заседание Ставки: Залужный, Неижпапа и Кубраков должны подготовить комплекс действий по работе "зернового коридора"

зерно,зернові

Сегодня, 21 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Ставка. Продолжаем системную работу по защите портов и инфраструктуры зерновой инициативы. Понимаем риски, угрозы, перспективы. Доклады командующего ВМС Неижпапы и вице-премьера Кубракова. Главкому Залужному, командующему Неижпапи и министру Кубракову - подготовить комплекс действий для продолжения работы "зернового коридора". МИД – наработать аналогичные дипломатические шаги", - отмечается в сообщении.

Речь также об обстановке на фронте.

"Фронт. Доклады Главкома, командующих Сырского, Тарнавского. Актуальна ситуация на поле боя. Глубокий аналитический доклад всех наших разысканий относительно замыслов противника на короткую и длительную перспективу. Также – снабжение, логистика, производство. Министр Резников, командующий Гуляком, министр Камышин", - уточнил Зеленский.

Также читайте: Путин ждет от Запада шагов по "зерновому соглашению", - Эрдоган

На Ставке также говорили о ситуации на северной границе.

"Держим под пристальным контролем деятельность наемников в Беларуси. Доклады ГУР МО, СВР, ГНСУ", - добавляет Зеленский.

По его словам, также идет комплексная проверка работы ТЦК - военкоматов. В ходе заседания заслушали промежуточный отчет, до конца месяца ожидаются результаты инспекции.

Напомним, 17 июля представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "зерновое соглашение" фактически остановлено. В тот же день в МИДе РФ заявили, что Черноморская инициатива прекращает функционирование с 18 июля. Россия отзывает гарантии безопасности судоходства.

По словам Пескова, РФ "немедленно вернется к "зерновому соглашению" как только договоренности, которые его касаются, будут выполнены".

В Минобороны России заявили, что все суда, следующие в акватории Черного моря к украинским портам, будут рассматриваться как "потенциальные перевозчики грузов военного назначения".

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.

Зеленский Владимир (20246) зерновой коридор (226) Ставка (126)


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Топ комментарии
+37
пакіздеть.. відірвати від роботи зайнятих військових---- це його "боневтіковсе" ВСЬО.. ВВЕЧЕРІ ГАВНОСІК
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21.07.2023 14:08
+28
Залужному больше не чем заниматься, Вова? Поручи это бывшему главному сержанту 47-й Маркусу-Ананьеву который с тобой селфился и типа что то там обсуждал. У него много свободного времени наверное, если с тобой обнимашки устраивал.
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21.07.2023 14:11
+23
ви собі уявлаєте коли ухилянець віддає якись накази бойвому генералу?
шось недобре в хаті..
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21.07.2023 14:14
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пакіздеть.. відірвати від роботи зайнятих військових---- це його "боневтіковсе" ВСЬО.. ВВЕЧЕРІ ГАВНОСІК
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21.07.2023 14:08 Ответить
залужний, а чого не сирський?
нема на кого покластись...міністр аграрний і транспортний не мають ні досвіду ні навиків...
може директора укрпошти ше підключити...той вже всі державні пошти на місцях розвалив...ні приміщень ні листонош
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21.07.2023 14:13 Ответить
А чому не Залужний? У нього багато зобов'язань, не тільки операції фронтові, а також по захисту вище вказаного. Сирський же виконує функції на фронті,на своєму місці.
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21.07.2023 14:20 Ответить
,,нездоровий сарказм президента,,
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21.07.2023 14:58 Ответить
ти хвора зі своїм сирським носишся як дурень зі ступою?
від кацапів кип'ятком с...
чи просто завдання маєш?
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21.07.2023 15:37 Ответить
Залежный должен заниматься зерном?!!
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21.07.2023 14:20 Ответить
как ты ссышься от Залужного, Марченко, Кривоноса, Червинского которые вытянули страну из под кацапских и зелёных паскуд, браво
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21.07.2023 15:34 Ответить
Чумазі вже ложками грюкають..
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21.07.2023 14:09 Ответить
Пихуй. Хотят кушать но не хотят работать на своей земле? Тогда пускай россиян мочат и кушают.
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21.07.2023 14:17 Ответить
Ручний контроль над телепростором здійснюється ціною знищення таких базових для європейської цивілізації понять, як свобода слова й вільні незалежні ЗМІ. Усі мають звертати увагу на безконтрольну й свавільну дільожку бюджетних коштів у своїх інтересах без найменшої можливості суспільства ні питати, ні впливати, ні контролювати, ні перевіряти, ні навіть просити..
І ПРИЙДЕ ЧАС... відосіки там будуть не потрібні.
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21.07.2023 14:11 Ответить
Чому ти ? до чого ця бидловічливість ? То є Ваша думка. Ніхто з перерахованих не комуниздив у Західних Партнерів ( в таких кількостях. Ніхто не призначав під час повномасштабної війни відверту ворожу агентуру на найвищі держпосади ))).
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21.07.2023 14:28 Ответить
У падляка нова свіжомобілізована бригада? Третій день ціла отара нових головками думаючих зі штанів вискакує захищаючи зебанду московських диверсантів ОПи
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21.07.2023 14:52 Ответить
Шановний так в країні діє правовий режим воєнного стану, який до слова мав бути введений ще в 2014 до того як відбувся захід ворожих підрозділів в Крим. Але то вже не важно. Свобода слова у воюючій країні апріорі має бути обмежена й під контролем військових, Генштабу. А весь б'юджет має йти на забезпечення ЗСУ, Сил оборони і ВПК. Ви б взагалі мали радуватися, що не введена цензура, яка по закону має бути, а вам ши щось не любиться.
Все те, що и тут пишите загалі не може бути можливим в країні яка воює з одічним ворогом, коли триває екзестинційна війна за виживання нації.
Викиньте пустоє з голови й займаєтеся корисними справами й іншим людям, говоріть те саме. А Еспресо можна дивитися, я говорю бо сам дивлюся. Будь де, на офіційному сайті в інтернеті, на ютубі, новини читати на офіційних ресурсах. Ніяких проблем не бачу.
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21.07.2023 14:54 Ответить
Альоо , а весь бюджет іде на ВСУ???? То може наїдеш на зелену раду. А стосовно ''Експресу'' так його на Т2 немає!!! Так про яку ''можна дивитися спокійно'' ві-те розповідаєте?
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21.07.2023 15:04 Ответить
Я можу лише констатувати, що має виконуватися закон. Ніяких напів дій, тому я за цензуру. А вам дали її лайтову версію і ще щось не подобається. Еспресо ж можна дивитися? Дивіться в інтернеті, на ютубі. Для мене це не проблема.
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21.07.2023 15:28 Ответить
закон зелёно-кацапов? у меня нет интернета. есть т2, и нахера я плачу налоги? чтоб кацапов по держтв смотреть
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21.07.2023 23:24 Ответить
Чесно, я не знаю нікого, хто б дивився телевізор навіть мої дідико і бабка вже мають інтернет підключеня. Я телевізор останій раз включав напевно років 5-7 років тому. Тепер він іноді стає монітором до компютера, а тюнер пилиться десь. Тому не знаю чим вам допомогти.
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23.07.2023 16:05 Ответить
Єрмак там був?
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21.07.2023 14:11 Ответить
А куда Вова без дЕрьмака?
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21.07.2023 14:13 Ответить
Залужному больше не чем заниматься, Вова? Поручи это бывшему главному сержанту 47-й Маркусу-Ананьеву который с тобой селфился и типа что то там обсуждал. У него много свободного времени наверное, если с тобой обнимашки устраивал.
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21.07.2023 14:11 Ответить
ви собі уявлаєте коли ухилянець віддає якись накази бойвому генералу?
шось недобре в хаті..
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21.07.2023 14:14 Ответить
Ну, должность позволяет, благодаря *******, что проголосовали в 2019 году за этого фигляра и его шоблу.
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21.07.2023 14:16 Ответить
саме тому і кажу - шось недобре в хаті....
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21.07.2023 14:17 Ответить
В хате недобре стало не сегодня или вчера, а когда вместо Чорновола пролетарии проголосовали за Кучму.
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21.07.2023 14:18 Ответить
і це зрозуміло - червоні прапори і досі в кожного першого в голові і партбілети під матрасом....
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21.07.2023 14:21 Ответить
але тут прийшли хлопці року народження 90+, a за ними батьки і сказали - *** вам, а не знову сересер!
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21.07.2023 14:25 Ответить
пишаюся нашою нацією,
пишаюся поколінням яке не ми - совкові довбодятли!
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21.07.2023 14:49 Ответить
Кацап, ты зачем опять из дырки в полу своей Параши выглянул? Брысь обратно и сиди тихо. ВСУ кассетные боеприпасы применяет, скоро и тебе прилетит, жди.
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21.07.2023 14:22 Ответить
Сталин: - Товарищ Жюков. Канчай заниматься херней, взятием Берлина. Возглавляй зерновой корридор в Африку
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21.07.2023 14:19 Ответить
Ну как то так, но Сралин и мясник к нашему Генералу отношения не имеют.
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21.07.2023 14:20 Ответить
ЄСТ.
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21.07.2023 14:25 Ответить
дайте бубі іншу страну і 10 разів по днів 100 - він навчиться,
він споганить усе!
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21.07.2023 14:12 Ответить
Недонапольйон вимагає щоб відкати не припинялись, а там хоч трава не рости.
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21.07.2023 14:13 Ответить
Підкажіть, скільки в бюджет надійшло коштів від зернової угоди, на серіали хвате?
А Залужний чому не купив більше комбайнів, Сирський он воює, а той шо комбайна не може купити?
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21.07.2023 14:13 Ответить
Країні, а тим більш, ЗСУ від тієї "зернової угоди" жодної копійки не перепадає, а якщо препадає - миттю крадуть. Там зиск тільки жирних котів - трейдерів та ОП. Інакше вони би так не збудилися. Ну ще ООНівськи щури на їдлі для чорненьких шось заробляють вкупі із Туреччиною. Всі, крім України. А забезпечувати це "свято" повинні наші військові.
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21.07.2023 14:55 Ответить
подлизо-зелёный сырун вылез)
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21.07.2023 23:27 Ответить
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21.07.2023 14:13 Ответить
давайте переше візьмем хоча би крим а тоді про зерновий коридор думати?? ааа ? може вже шось візьмем за 2 місяці контр наступу ???
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21.07.2023 14:14 Ответить
бери, взял что за два месяца?
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21.07.2023 23:28 Ответить
без сирського та єрмака? це якийсь балаган
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21.07.2023 14:16 Ответить
Пристайка прибрав з посади Зеля МАРНО!!
Він на своєму місці, робив чудово справу!
Але, якщо на підході клопотання від папіка про чергову послицю, тут Конституція безсила!!

https://defence-line.org/2022/12/privet-ot-zsu-prilet-po-aerodromam-chast-2/ Юрий | https://defence-line.org/2023/07/i-mednye-truby-chast-1/#comment-490912 21.07.2023 at 10:26 | https://defence-line.org/2023/07/i-mednye-truby-chast-1/?replytocom=490912#respond Відповіcти

Президент Володимир Зеленський звільнив Вадима Пристайка з посади посла України у Великій Британії.
"Звільнити ПРИСТАЙКА Вадима Володимировича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії та з посади Постійного представника України при Міжнародній морській організації (IMO) за сумісництвом", - йдеться в тексі.

Нагадуємо, раніше міністр оборони Британії Воллес висловив думку, що Україні слід більше дякувати Заходу за надану допомогу у війні з Росією.

У відповідь Зеленський заявив, що "можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто".

Пізніше посол Пристайко назвав "нездоровим сарказмом" слова президента Володимира Зеленського про те, що він може дякувати за військову допомогу міністру оборони Британії Бену Воллесу хоч щоранку."
Воно відкрито плюе на Украіну та на нас з вами.Час кінчати зелену гидоту усіма засобами!!
https://defence-line.org/2023/07/i-mednye-truby-chast-1/
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21.07.2023 14:17 Ответить
Яким боком? Україна вне НАТО і Крим як ставка у війні. Це його слова, запізно звільнили
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21.07.2023 14:23 Ответить
Гідний був вчинок Пристайка !!! Але царь не оцінив. Ніхто нєсмєєт єго вєлічєство учіть..
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21.07.2023 14:32 Ответить
Красіво! Ну його нафіг, той контрнаступ у активній фазі, коли шальки терезів скачуть, як скажені. Головнокомандувач військами має викинути з голови плани, графіки і зміну ситуації і зайнятися забезпеченням безпечних шляхів для гендлю.
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21.07.2023 14:17 Ответить
Може хоч якісь плоти-камікадзе придумати щоб тих підарів топити побільше
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21.07.2023 14:17 Ответить
А генералів, що беруть участь у Ставці, обшукують на наявність зброї?
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21.07.2023 14:17 Ответить
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21.07.2023 14:18 Ответить
Коридорний Зе-командувач
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21.07.2023 14:18 Ответить
Ручна мавпочка ларьочніка.
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21.07.2023 14:21 Ответить
А потім Залужний буде винен що якесь судно втонуло, 100%.
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21.07.2023 14:19 Ответить
Коли Зейло втручається у воєнні справи, нічого доброго очікувати не тереба
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21.07.2023 14:19 Ответить
У будь будь які , не тільки військові
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21.07.2023 14:33 Ответить
киздець підкрався непомітно - усі працюють над рятуванням зерна.. і навіть Залужний. Фронт йде нах зі своїми проблемами.
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21.07.2023 14:21 Ответить
Это не работа Генштаба заниматься зерном. По крайней мере сейчас.
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21.07.2023 14:22 Ответить
їх мета - позбутись залужного.
Вся ця ФСБ-шна зелена мафія працює над цим.
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21.07.2023 14:30 Ответить
Треба розблокувать проект "Нептун" десь в 2019 році , зелений гандон.
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21.07.2023 14:28 Ответить
Головне Африка а Україна йому пофіг....
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21.07.2023 14:28 Ответить
Україна потрібна лише українцям.
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21.07.2023 14:33 Ответить
То це сфера Залужного???? Там замішані великі бізнеси , ото нехай вони і домовляються! А зеленому нічим зайнятися... собака немає чим зайнятися то.... Ото боневтік хай тим самим займеться. А бойові генерали нехай військовими справами займаються , а не тією ''зерновою хєрньою'' від якої Україні жодної користі!
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21.07.2023 14:31 Ответить
От коли б нам власні ракети Нептун, Грім, Верба та інши були б у пригоді! Шо Вова, бабло на ракети в асфальт до Кривого рогу та в хаби на Чонгарі та лугандоні, закатав? Ну і шо тепер робити? В чому Залужний винуватий, якщо йому нічим бити по ворогу? Ну то не сиди на сраці в бункері, а їзди до Європи, до Штатів, до Канади до Австралї Японії Кореї(хоч до чорта рогатого) та проси ракети….
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21.07.2023 14:33 Ответить
Представляю это заседание....
ПреЗедент:
- Срочно закрыть небо над портами и обеспечить коридор для кораблей!
Залужный:
- Есть! Небо закроем - руками, морские коридоры - асфальтом!
ПреЗедент:
- Кубраков, обеспечить Главкома асфальтом.....
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21.07.2023 14:35 Ответить
Взяв під особистий контроль?
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21.07.2023 14:45 Ответить
Це той випадок коли хотів здатися великим "командіром",а по факту- просто вчергове пропіарився...краще б пану Ердогану подзвонив...
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21.07.2023 14:54 Ответить
Якщо ООН не може гарантувати безпеку транспортування зерна, то треба забити на цю ініціативу, а не тратити час на безрезультативну дурню... подбайте про мир в Україні, а вже потім думайте про голодних негрів...
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21.07.2023 14:56 Ответить
Кстати, негры голодными не будут. В кацапстане зерна хватит, чтобы покрыть эту недостачу в несколько раз.
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21.07.2023 14:57 Ответить
Кацапы несколько раз пытались ликвидировать Залужного. Ничего не вышло.
Пошли другим путем.
Через Зеленского решили Залужного просто вывести из игры, поручив тому заниматься вывозом зерна частных компаний!
И это - в самый разгар наступления, когда на Запорожском фронте оборона орков начала трещать.
Кульминационный момент!
И тут - подножка Залужному от Зеленского. В самый не подходящий момент!!!
Интересно, а кто это такое нажжужал в ухо Зеленскому?
И почему Зеленский так волнуется за зерно часников?
То он сначала Ставку собирал, чтобы решить вопрос с вывозом зерна, то теперь Генштаб ставит раком вместе с Залужным.
В чем такое рвение у Зеленского? Откат пропадает? Или это эхо Омана?
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21.07.2023 14:56 Ответить
А накануне Зеленский поручал Залужному увольнять глав военкоматов, в Одессе в частности.
Хотя военкоматы в подчинении Сирского.
Почему Зеленский с таким рвением пытается отвлечь Залужного от развития наступления?
Кто вертит Зеленским? Наверняка президент, прежде чем выдать распоряжение, с кем-то советовался.
А кто самый приближенный к телу Зели?
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21.07.2023 15:03 Ответить
Що за питання коли УСІМ відомо що Зеленським керує Єрмак???!!! Не треба ріторичних питань відповідь на яки заздалегідь відома!!!
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21.07.2023 15:09 Ответить
Сами знаете кому из Центра такая вказивка пришла.
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21.07.2023 16:41 Ответить
Нормальные не верят!
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21.07.2023 18:31 Ответить
Телеграм, говоришь, канал? Мендель, ты? Ты зачем здесь и что хотела этим сказать?
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21.07.2023 14:58 Ответить
Ця вистава нагадує отой славнозвісний фільм-"ржевский против Наполеона"...він ще грає ту роль...
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21.07.2023 15:00 Ответить
Може я дійсно чогось не розумію - а який профіт Україні від тієї зернової угоди? То ж ООН прохає нас допомагати зголоднілим людям з Африки та Азії? А сама ООН хоч чим-небудь Україні допомогла? Може війська під єгідою Організації в лугандон ввела чи рашистів з РБ ООН за фашизм виключила? Ну то хай генсек ООН сам сідає на який небудь зерновоз під єфіопським прапором та пливе в Одесу за зерном. Може хочаб тоді відчує що таке війна з орками….
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21.07.2023 15:00 Ответить
Саме так Зеленський та його кудло бачать процес управління країною, або навіть якимось підприємством - Дав розпорядження і спочивай не надавши ніяких інструментів для виконання свого ж розпорядження! Копирсайтесь як хочете, всеодно ви будете винні, бо я ж "все зробив", віддав наказ. Яке ж тупе мурло обрали українці у 2019-му!!!
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21.07.2023 15:07 Ответить
Він не тупий так розвести 73% українців
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21.07.2023 15:14 Ответить
Українців вони вже 300 років розводять.
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21.07.2023 15:19 Ответить
Я думаю що тут є особистий інтерес,як і велике асфальтування а оборона України то почекає там Америка присутня не дуже вкрадеш
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21.07.2023 15:11 Ответить
Сегодня проскочила информация, что Иран продавил таки наРФию насчет поставок самолетов. "Деньги" были давно проплачены в виде поставок дронов... А в ответ тишина.
Это автоматически снимает ограничения для поставок самолетов Украине!
Пока что на уровне слухов. Но очень хороших для нас.
Самолеты мы можем увидеть еще в августе, по идее. И тогда все возможно!
Лишь бы с радарами и ракетами нормальными, а не кастрированные варианты!
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21.07.2023 15:46 Ответить
Пора південні склади переносити вглиб України де є більше ППО і важче їх дістати.Ітак до кінця війни ніяких вже перевезень по морю не буде.
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21.07.2023 15:49 Ответить
На Банкову!
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21.07.2023 18:29 Ответить
Я, кум, дві лопати
https://www.youtube.com/watch?v=RCxcDYzWBf0
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21.07.2023 16:31 Ответить
Украине очень нужны противокорабельные ракеты типа Томагавк. Чтобы самолет не входя в зону действия ПВО, их пустил по парочке корыт ху\йла. И все заявления ху\йла будут похоронены.
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21.07.2023 17:39 Ответить
Вова, включи свет в мозгах! Военные причём? Забери ПВО с Банковой и отправь в порты, терминалы!!!
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21.07.2023 18:27 Ответить
 
 