Зеленский провел заседание Ставки: Залужный, Неижпапа и Кубраков должны подготовить комплекс действий по работе "зернового коридора"

Сегодня, 21 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Ставка. Продолжаем системную работу по защите портов и инфраструктуры зерновой инициативы. Понимаем риски, угрозы, перспективы. Доклады командующего ВМС Неижпапы и вице-премьера Кубракова. Главкому Залужному, командующему Неижпапи и министру Кубракову - подготовить комплекс действий для продолжения работы "зернового коридора". МИД – наработать аналогичные дипломатические шаги", - отмечается в сообщении.

Речь также об обстановке на фронте.

"Фронт. Доклады Главкома, командующих Сырского, Тарнавского. Актуальна ситуация на поле боя. Глубокий аналитический доклад всех наших разысканий относительно замыслов противника на короткую и длительную перспективу. Также – снабжение, логистика, производство. Министр Резников, командующий Гуляком, министр Камышин", - уточнил Зеленский.

Также читайте: Путин ждет от Запада шагов по "зерновому соглашению", - Эрдоган

На Ставке также говорили о ситуации на северной границе.

"Держим под пристальным контролем деятельность наемников в Беларуси. Доклады ГУР МО, СВР, ГНСУ", - добавляет Зеленский.

По его словам, также идет комплексная проверка работы ТЦК - военкоматов. В ходе заседания заслушали промежуточный отчет, до конца месяца ожидаются результаты инспекции.

Напомним, 17 июля представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "зерновое соглашение" фактически остановлено. В тот же день в МИДе РФ заявили, что Черноморская инициатива прекращает функционирование с 18 июля. Россия отзывает гарантии безопасности судоходства.

По словам Пескова, РФ "немедленно вернется к "зерновому соглашению" как только договоренности, которые его касаются, будут выполнены".

В Минобороны России заявили, что все суда, следующие в акватории Черного моря к украинским портам, будут рассматриваться как "потенциальные перевозчики грузов военного назначения".

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.