Зеленский провел заседание Ставки: Залужный, Неижпапа и Кубраков должны подготовить комплекс действий по работе "зернового коридора"
Сегодня, 21 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Ставка. Продолжаем системную работу по защите портов и инфраструктуры зерновой инициативы. Понимаем риски, угрозы, перспективы. Доклады командующего ВМС Неижпапы и вице-премьера Кубракова. Главкому Залужному, командующему Неижпапи и министру Кубракову - подготовить комплекс действий для продолжения работы "зернового коридора". МИД – наработать аналогичные дипломатические шаги", - отмечается в сообщении.
Речь также об обстановке на фронте.
"Фронт. Доклады Главкома, командующих Сырского, Тарнавского. Актуальна ситуация на поле боя. Глубокий аналитический доклад всех наших разысканий относительно замыслов противника на короткую и длительную перспективу. Также – снабжение, логистика, производство. Министр Резников, командующий Гуляком, министр Камышин", - уточнил Зеленский.
На Ставке также говорили о ситуации на северной границе.
"Держим под пристальным контролем деятельность наемников в Беларуси. Доклады ГУР МО, СВР, ГНСУ", - добавляет Зеленский.
По его словам, также идет комплексная проверка работы ТЦК - военкоматов. В ходе заседания заслушали промежуточный отчет, до конца месяца ожидаются результаты инспекции.
Напомним, 17 июля представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "зерновое соглашение" фактически остановлено. В тот же день в МИДе РФ заявили, что Черноморская инициатива прекращает функционирование с 18 июля. Россия отзывает гарантии безопасности судоходства.
По словам Пескова, РФ "немедленно вернется к "зерновому соглашению" как только договоренности, которые его касаются, будут выполнены".
В Минобороны России заявили, что все суда, следующие в акватории Черного моря к украинским портам, будут рассматриваться как "потенциальные перевозчики грузов военного назначения".
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.
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нема на кого покластись...міністр аграрний і транспортний не мають ні досвіду ні навиків...
може директора укрпошти ше підключити...той вже всі державні пошти на місцях розвалив...ні приміщень ні листонош
від кацапів кип'ятком с...
чи просто завдання маєш?
І ПРИЙДЕ ЧАС... відосіки там будуть не потрібні.
Все те, що и тут пишите загалі не може бути можливим в країні яка воює з одічним ворогом, коли триває екзестинційна війна за виживання нації.
Викиньте пустоє з голови й займаєтеся корисними справами й іншим людям, говоріть те саме. А Еспресо можна дивитися, я говорю бо сам дивлюся. Будь де, на офіційному сайті в інтернеті, на ютубі, новини читати на офіційних ресурсах. Ніяких проблем не бачу.
шось недобре в хаті..
пишаюся поколінням яке не ми - совкові довбодятли!
він споганить усе!
А Залужний чому не купив більше комбайнів, Сирський он воює, а той шо комбайна не може купити?
Він на своєму місці, робив чудово справу!
Але, якщо на підході клопотання від папіка про чергову послицю, тут Конституція безсила!!
https://defence-line.org/2022/12/privet-ot-zsu-prilet-po-aerodromam-chast-2/ Юрий | https://defence-line.org/2023/07/i-mednye-truby-chast-1/#comment-490912 21.07.2023 at 10:26 | https://defence-line.org/2023/07/i-mednye-truby-chast-1/?replytocom=490912#respond Відповіcти
Президент Володимир Зеленський звільнив Вадима Пристайка з посади посла України у Великій Британії.
"Звільнити ПРИСТАЙКА Вадима Володимировича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії та з посади Постійного представника України при Міжнародній морській організації (IMO) за сумісництвом", - йдеться в тексі.
Нагадуємо, раніше міністр оборони Британії Воллес висловив думку, що Україні слід більше дякувати Заходу за надану допомогу у війні з Росією.
У відповідь Зеленський заявив, що "можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто".
Пізніше посол Пристайко назвав "нездоровим сарказмом" слова президента Володимира Зеленського про те, що він може дякувати за військову допомогу міністру оборони Британії Бену Воллесу хоч щоранку."
Воно відкрито плюе на Украіну та на нас з вами.Час кінчати зелену гидоту усіма засобами!!
https://defence-line.org/2023/07/i-mednye-truby-chast-1/
Вся ця ФСБ-шна зелена мафія працює над цим.
ПреЗедент:
- Срочно закрыть небо над портами и обеспечить коридор для кораблей!
Залужный:
- Есть! Небо закроем - руками, морские коридоры - асфальтом!
ПреЗедент:
- Кубраков, обеспечить Главкома асфальтом.....
Пошли другим путем.
Через Зеленского решили Залужного просто вывести из игры, поручив тому заниматься вывозом зерна частных компаний!
И это - в самый разгар наступления, когда на Запорожском фронте оборона орков начала трещать.
Кульминационный момент!
И тут - подножка Залужному от Зеленского. В самый не подходящий момент!!!
Интересно, а кто это такое нажжужал в ухо Зеленскому?
И почему Зеленский так волнуется за зерно часников?
То он сначала Ставку собирал, чтобы решить вопрос с вывозом зерна, то теперь Генштаб ставит раком вместе с Залужным.
В чем такое рвение у Зеленского? Откат пропадает? Или это эхо Омана?
Хотя военкоматы в подчинении Сирского.
Почему Зеленский с таким рвением пытается отвлечь Залужного от развития наступления?
Кто вертит Зеленским? Наверняка президент, прежде чем выдать распоряжение, с кем-то советовался.
А кто самый приближенный к телу Зели?
Это автоматически снимает ограничения для поставок самолетов Украине!
Пока что на уровне слухов. Но очень хороших для нас.
Самолеты мы можем увидеть еще в августе, по идее. И тогда все возможно!
Лишь бы с радарами и ракетами нормальными, а не кастрированные варианты!
https://www.youtube.com/watch?v=RCxcDYzWBf0