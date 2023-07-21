ОК "Південь" о заминировании Россией подходов к украинским портам: "РФ пытается провозгласить свое господство в Черном море"
Такими действиями Россия пытается провозгласить на весь мир свое господство в Черном море и продолжить терроризировать Украину даже в экономическом смысле.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление спикера Сил обороны юга Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.
По ее словам, если говорить о находящихся под временной оккупацией портах, то минирование подходов к портам совершенно понятно.
"Они могут себе такое позволить, поскольку они фактически превратили Украину в самую заминированную страну мира. Сейчас они действительно могут это делать. Но что касается портов, которые находятся на контролируемом Украиной берегу, то такого не происходит", - сказала Гуменюк.
Она отметила, что курсирование судов оставалось только в нормах "зернового соглашения". То есть исключительно согласованные со Стамбульским координационным центром суда могли следовать по нанесенному маршруту по соответствующему разрешению.
"То, что сейчас они провозглашают об опасности в Черном море, они пытаются провозгласить на весь мир свое господство в Черном море. И продолжают терроризировать Украину даже в экономическом смысле", - подчеркнула Гуменюк.
Она напомнила, что в России заявили о том, что все суда, которые будут направляться в порты Украины, являются для них военной целью.
"На что получили зеркальное заявление нашего Минобороны. Что все, что помогает врагу, есть его логистика и должно быть уничтожено. Как государство, соблюдающее нормы, законы и обычаи ведения войны, мы имеем право поражать все, что оказывает помощь нашему врагу", - отметила спикер.
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насасываешьзаслуживаешь быстро
А чому тільки у Чорному морі?
Хай вже оголошує своє панування у Всесвіті!
ООН не заперечує?
Неприємно це все, бачити очам боляче таке.
Вони вже зовсім увійшли в раж.
"вояки" всього встигли повоювати 2 дні
Насильники, вори, вбивці, нічого доброго в собі не несукть.