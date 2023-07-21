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ОК "Південь" о заминировании Россией подходов к украинским портам: "РФ пытается провозгласить свое господство в Черном море"

зерно,порт,корабель,продовольство

Такими действиями Россия пытается провозгласить на весь мир свое господство в Черном море и продолжить терроризировать Украину даже в экономическом смысле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление спикера Сил обороны юга Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, если говорить о находящихся под временной оккупацией портах, то минирование подходов к портам совершенно понятно.

"Они могут себе такое позволить, поскольку они фактически превратили Украину в самую заминированную страну мира. Сейчас они действительно могут это делать. Но что касается портов, которые находятся на контролируемом Украиной берегу, то такого не происходит", - сказала Гуменюк.

Она отметила, что курсирование судов оставалось только в нормах "зернового соглашения". То есть исключительно согласованные со Стамбульским координационным центром суда могли следовать по нанесенному маршруту по соответствующему разрешению.

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"То, что сейчас они провозглашают об опасности в Черном море, они пытаются провозгласить на весь мир свое господство в Черном море. И продолжают терроризировать Украину даже в экономическом смысле", - подчеркнула Гуменюк.

Она напомнила, что в России заявили о том, что все суда, которые будут направляться в порты Украины, являются для них военной целью.

"На что получили зеркальное заявление нашего Минобороны. Что все, что помогает врагу, есть его логистика и должно быть уничтожено. Как государство, соблюдающее нормы, законы и обычаи ведения войны, мы имеем право поражать все, что оказывает помощь нашему врагу", - отметила спикер.

Автор: 

порт (732) Гуменюк Наталья (577) зерновой коридор (226)


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Топ комментарии
+8
Чому "намагається"? Вже проголосила. І "весь світ" з цим погодився.
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21.07.2023 14:29
+6
Зєлєнський, де "Нептуни" (та й Громи) Пороха та Кривавого Пастора, готові вже до серійного виробництва ще до твого прездобольства з 2019го?...
- не знаєш - поспитай у свого 73%го лохторату, ви ж усі преп.зденти?... дбл блд
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21.07.2023 14:36
+5
що там із міжнародними морськими правом (зонами) ..., що там із "босфором" який контролюе участник НАТО.....
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21.07.2023 14:34
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Правила форума Совет форумчан
Ну нехай за Україну ніхто не хоче вписуватися, але хіба НАТО влаштовує, що рашка таке виробляє у стратегічно важливому чорноморському регіоні?
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21.07.2023 14:24 Ответить
Чому "намагається"? Вже проголосила. І "весь світ" з цим погодився.
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21.07.2023 14:29 Ответить
Брешите? НАТО відповіло далеко не так. Україна хоче дзеркальних дій,так нехай проводить без заяв. А то слів багато, ...
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21.07.2023 14:33 Ответить
що там із міжнародними морськими правом (зонами) ..., що там із "босфором" який контролюе участник НАТО.....
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21.07.2023 14:34 Ответить
Какое право в зоне боевых действий?
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21.07.2023 18:06 Ответить
право сильного...- НАТО /США слабі ?
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21.07.2023 19:04 Ответить
Боятся лезть в молотиловку.
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21.07.2023 19:43 Ответить
чи не хотять...- геополітичні ігрища....
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22.07.2023 18:01 Ответить
Зєлєнський, де "Нептуни" (та й Громи) Пороха та Кривавого Пастора, готові вже до серійного виробництва ще до твого прездобольства з 2019го?...
- не знаєш - поспитай у свого 73%го лохторату, ви ж усі преп.зденти?... дбл блд
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21.07.2023 14:36 Ответить
Може оперативне командування "Південь" вже щось робили б крім виступів полковника Гуменюк?
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21.07.2023 14:36 Ответить
А вона аж полковник?! Коли ж встигла?
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21.07.2023 14:43 Ответить
работая ртом - всё насасываешь заслуживаешь быстро
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21.07.2023 14:55 Ответить
розмінувати як Чонгар і всі справи.
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21.07.2023 14:53 Ответить
Знімемо про це серіал.
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21.07.2023 14:39 Ответить
"РФ намагається проголосити своє панування в Чорному морі"
А чому тільки у Чорному морі?
Хай вже оголошує своє панування у Всесвіті!
ООН не заперечує?
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21.07.2023 14:46 Ответить
Зброю дають -- і то видавці -- а так то ми один на один з величезною рашкою
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21.07.2023 14:47 Ответить
Ота х..ня, малята.

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21.07.2023 14:48 Ответить
и шо? абсолютно пох,они такое и на херсонской продукции ставили ,хоть лондон могут написать как обьект рязанской губернии,к реальности и восприятии других єто будет иметь ни малейшего значения.
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21.07.2023 15:07 Ответить
Так дрисня вже стільки всього вкрала, а як повертати? Експонати з музеїв, наприклад? Обладнання с заводів? ... Українських заводів!

Неприємно це все, бачити очам боляче таке.

Вони вже зовсім увійшли в раж.
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21.07.2023 15:14 Ответить
Останнім часом РФ не несе жодних втрат кораблів в чорному морі і безкарно ними обстрілює, заміновує нашу територію... то як це назвати, як не панування... щоб не було панування потрібно ці кораблі топити, цього ніхто не робить...
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21.07.2023 14:49 Ответить
"Зернова угода" це про те щоб ми не топили кацапські кораблі в обмін на "коридор". Готувались чи зе-формували залишки флоту не зрозуміло. Де ж той "москітний флот"? Де морські дрони? Чому не заміновані маршрути кацапів? Результат "зернової угоди": 1) кацапи її зупинили відразу після додаткового захисту своїх військових кораблів; 2) ми втратили Чорне море; 3) Військово-морський флот, як і рік тому назад, бездіяв але зарплату отримував. Ніякої активності флоту за останній рік взагалі не було. Тому кацапи і нахабніють.
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21.07.2023 15:27 Ответить
нехер було підписувати угоди з ворогом. Море окуповане і це факт.
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21.07.2023 15:10 Ответить
Ось ще iформацiя: https://oqu.news/ukrainskij-vpk-nacelen-na-usilenie-zashhity-portov-ot-rossijskih-atak-soobshhaet-danilov/ Украинский ВПК нацелен на усиление защиты портов от российских атак, сообщает Данилов
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21.07.2023 15:11 Ответить
Как лихо все усрались и молчат а Эрдоган ещё и денег побольше хочет забарыжить.
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21.07.2023 15:21 Ответить
Є інформація, що Вірменський батальйон Арбат, який брав участь у церемонії проводів у вірменському соборі в Москві 2 липня і входив до складу міжнародної бригади "пятнашка", було розбито на Донецькому напрямі фронту.
"вояки" всього встигли повоювати 2 дні
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21.07.2023 15:22 Ответить
не ля ля а давай шарахните по судам русни
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21.07.2023 15:23 Ответить
То есть ***** отменил международные законы судоходства и всем по хер.
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21.07.2023 15:26 Ответить
Дрисня не тільки терористи, а й пірати!

Насильники, вори, вбивці, нічого доброго в собі не несукть.
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21.07.2023 15:31 Ответить
Визволення Криму вирішить блокаду Чорного моря. І це не за горами. Путлер капут! Мир праху кацапії!
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21.07.2023 15:47 Ответить
 
 