Экс-руководитель Минздрава Степанов получил подозрение по делу об отмывании денег в госпредприятии "Полиграфкомбинат "Украина"

Масштабную схему завладения средствами госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина" на сумму более 450 млн грн разоблачили НАБУ и САП. Это стало результатом сотрудничества в рамках международной следственной группы по следователям Украины, Эстонии и Франции под эгидой Евроюста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

"20 июля 2023 года о подозрении сообщено 5 лицам: бывшему директору и экс-начальнику отдела ГП "Полиграфкомбинат", физическому лицу-пособнику преступления. Также в Эстонию направлены документы для уведомления о подозрении двум гражданам этой страны (директору и менеджеру подконтрольной компании). Квалификация: ч. 5 ст. 191 УК Украины. Экс-директору дополнительно инкриминируют легализацию средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Источники Цензор.НЕТ сообщают, что речь идет, в частности, о бывшем руководителе Министерства здравоохранения Украины (30.03.2020 до 18.05.2021), возглавлявшем госпредприятие "Полиграфический комбинат "Украина" в 2013—2016.

Как отмечается, в 2013 году тогдашний глава "Полиграфкомбината" приобрел на подставных лиц эстонскую компанию, выразив иностранным партнерам обязательное требование сотрудничества – поставки продукции через "нужную" компанию. В дальнейшем организовал закупку материалов для изготовления бланков документов (паспорта граждан Украины, ID-карты, водительские права и т.п.) через эту компанию. Компания-прокладка закупала материалы напрямую у производителей, после чего перепродавала их госпредприятию по завышенной в 4-6 раз стоимости. В течение 2013-2016 годов из-за этой схемы группа злоумышленников завладела средствами на сумму около полумиллиарда гривен.

Экс-директор "Полиграфкомбината" замаскировал как продажу 45% своих акций в фактически не работавшем предприятии (фактическая рыночная стоимость около 100 тыс. долларов США) другой подконтрольной компании за 1,35 млн долларов США. Далее их задекларировал, чем фактически получил возможность использовать их. Часть средств на сумму 150 тысяч долларов США переведена непосредственно на счета близких лиц экс-директора.

Также экс-директор запатентовал на подконтрольную компанию (использовавшуюся для закупок) право интеллектуальной собственности на имплантированные защитные элементы, используемые в украинских паспортах. Таким образом, каждый гражданин, получая документы, не только переплачивал стоимость вследствие завышений при закупках, но и "донатил" чиновника за его "интеллектуальный взнос".

Однако детективы приняли меры к ликвидации этой схемы. В начале 2022 года Правительство поддержало инициативу НАБУ, изменило технические требования и изображения защитных элементов украинских документов, что позволило избавиться от зависимости от результатов "интеллектуального труда" экс-руководителя Полиграфкомбината.

По данным ведомства, эффективности расследования НАБУ и САП способствовало конструктивное сотрудничество с эстонскими коллегами, в частности, комплексные следственные (розыскные) действия на территории обеих стран.

Доказательства, полученные из Эстонии, позволили установить все детали схемы совершения преступления и легализации денежных средств. Со своей стороны, в рамках совместного расследования эстонскими правоохранителями привлечены к ответственности четыре человека за легализацию средств, похищенных из "Полиграфкомбината". Среди них двое – это руководитель и менеджер подконтрольной экс-директору компании, а также еще два пособника преступления.

Также в настоящее время правоохранителями Французской Республики проводится работа, направленная на проверку причастности своих граждан к этому преступлению.

Активное участие в отслеживании и анализе банковских транзакций сыграла Государственная служба финансового мониторинга Украины.