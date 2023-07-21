Экс-руководитель Минздрава Степанов получил подозрение по делу об отмывании денег в госпредприятии "Полиграфкомбинат "Украина"
Масштабную схему завладения средствами госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина" на сумму более 450 млн грн разоблачили НАБУ и САП. Это стало результатом сотрудничества в рамках международной следственной группы по следователям Украины, Эстонии и Франции под эгидой Евроюста.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.
"20 июля 2023 года о подозрении сообщено 5 лицам: бывшему директору и экс-начальнику отдела ГП "Полиграфкомбинат", физическому лицу-пособнику преступления. Также в Эстонию направлены документы для уведомления о подозрении двум гражданам этой страны (директору и менеджеру подконтрольной компании). Квалификация: ч. 5 ст. 191 УК Украины. Экс-директору дополнительно инкриминируют легализацию средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Источники Цензор.НЕТ сообщают, что речь идет, в частности, о бывшем руководителе Министерства здравоохранения Украины (30.03.2020 до 18.05.2021), возглавлявшем госпредприятие "Полиграфический комбинат "Украина" в 2013—2016.
Как отмечается, в 2013 году тогдашний глава "Полиграфкомбината" приобрел на подставных лиц эстонскую компанию, выразив иностранным партнерам обязательное требование сотрудничества – поставки продукции через "нужную" компанию. В дальнейшем организовал закупку материалов для изготовления бланков документов (паспорта граждан Украины, ID-карты, водительские права и т.п.) через эту компанию. Компания-прокладка закупала материалы напрямую у производителей, после чего перепродавала их госпредприятию по завышенной в 4-6 раз стоимости. В течение 2013-2016 годов из-за этой схемы группа злоумышленников завладела средствами на сумму около полумиллиарда гривен.
Экс-директор "Полиграфкомбината" замаскировал как продажу 45% своих акций в фактически не работавшем предприятии (фактическая рыночная стоимость около 100 тыс. долларов США) другой подконтрольной компании за 1,35 млн долларов США. Далее их задекларировал, чем фактически получил возможность использовать их. Часть средств на сумму 150 тысяч долларов США переведена непосредственно на счета близких лиц экс-директора.
Также экс-директор запатентовал на подконтрольную компанию (использовавшуюся для закупок) право интеллектуальной собственности на имплантированные защитные элементы, используемые в украинских паспортах. Таким образом, каждый гражданин, получая документы, не только переплачивал стоимость вследствие завышений при закупках, но и "донатил" чиновника за его "интеллектуальный взнос".
Однако детективы приняли меры к ликвидации этой схемы. В начале 2022 года Правительство поддержало инициативу НАБУ, изменило технические требования и изображения защитных элементов украинских документов, что позволило избавиться от зависимости от результатов "интеллектуального труда" экс-руководителя Полиграфкомбината.
По данным ведомства, эффективности расследования НАБУ и САП способствовало конструктивное сотрудничество с эстонскими коллегами, в частности, комплексные следственные (розыскные) действия на территории обеих стран.
Доказательства, полученные из Эстонии, позволили установить все детали схемы совершения преступления и легализации денежных средств. Со своей стороны, в рамках совместного расследования эстонскими правоохранителями привлечены к ответственности четыре человека за легализацию средств, похищенных из "Полиграфкомбината". Среди них двое – это руководитель и менеджер подконтрольной экс-директору компании, а также еще два пособника преступления.
Также в настоящее время правоохранителями Французской Республики проводится работа, направленная на проверку причастности своих граждан к этому преступлению.
Активное участие в отслеживании и анализе банковских транзакций сыграла Государственная служба финансового мониторинга Украины.
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Степанов колись в Одесу був призначений.
Схоже на розправу////// Я про оце спитав , а ви думали про куртку ?
Причому для Степанова все могло бути краще і може б тихо в «ліс пішов», але ж «докази надані Естонією»…
https://telegra.ph/file/bad1d8fd733282b43e614.jpg ВАКС закрив кримінальне провадження щодо депутата від Слуги Народу Пашковського
Апеляція ВАКС закрила кримінальне провадження щодо депутата від Слуги Народу Максима Пашковського і звільнила його від кримінальної відповідальності.
У березні перша інстанція ВАКС виправдала Пашковського у зв'язку з недоведеністю у його діях складу кримінального правопорушення.
Прокурор САП подав на це рішення апеляцію. Своє клопотання про закриття провадження подав і сам депутат, яке Апеляція ВАКС задовольнила. При цьому іншого рішення бути не могло, адже сплив строків давності і наявність клопотання автоматично призводять до звільнення від відповідальності.
За даними НАБУ, у декларації за 2020 рік нардеп не вказав квартиру вартістю близько 2 млн грн, яку він орендував протягом року.
Декларацію нібито заповнював його брат, а він винен лише в тому, що не перевірив заповнену братом інформацію перед поданням декларації.
Під час розгляду справи Пашковський неодноразово пропускав засідання суду, через що ВАКС змушений був вдаватись до накладення грошових штрафів та примусового приводу.
Раніше ВАКС через сплив стороків давності закрив справи щодо інших депутатів: Колісник, Констанкевич, Шол та Волинця.
https://telegra.ph/file/bad1d8fd733282b43e614.jpg
ну да, кацапы "стараются" шоб это сделать тупо пиля бабло кремля - ибо тут и стараний не особо нужно.
даже посмотреть на парковку возле парламентов, Не перепутать - эти(бентли, мерсы, джипы) = бедные, просят бабло у = этих (велики, малолитровки) - богатые, дают бабло"бедным".
Колишній "мочильнік" встиг попрацювати за часів Порошенка ще й головою Одеської ОДА.
а клали асфальт з півночі до Київа для кацапнячих танкеток...
ТРО Київа - дякую, шо ви, попри все - все те **********..
Порочна ВСЯ система, она подлежит ДЕМОНТАЖУ!
гріла трубу.... - **** воєн!
віддала хоч?
моя ж ти крихітко.. цюра!
Та, найголовніше - ***** НІХТО ЙОМУ НІЧОГО НЕ ЗРОБИТЬ, бо як "заспіває" то... І гроші у казну, звісно ж, не повернуться.
ЧЕрез таких "стєпашек" тепер у всьому світі кажуть, що українські чиновники - генетично закладені злодюги, котрі крадуть у вдасної держави, у власного народу, навіть у власної Армії, підчас війни коли вона спливає кров"ю...
або
за нового президента стало більше крадіїв
18.11.22
"У нас відсутня корупція, бо всі корупціонери виїхали", - заявив президент Зеленський під час Bloomberg Economy Forum. Источник:
Якось дивно, нікого не випускають з країни, а зі слів президента - всі корупціонери виїхали...
Тобто виїхати можна якщо будеш корупціонером?
Це так прописано в законі?
Чи скоріше просто закона нема, а випускають по домовленності.
арестович також виїзжає, останній раз сказав що за нього посол Ізраїля попросив
Тобто домовленність, тому що закона нема, а ті закони що є - не працюють
Ось значить хто всіх мочів ))
якби Естонія не розказала б всьому світу (бо можемо війну програти), то і далі б крав.
А чому військовозобов'язаних із райцентрів та міст, залучають для служби військової, а з папєрєднікав уряду гончарука, - жодного!!
Як же так, вони ж усі бронювалися, лише на час перебування на посаді!!
Резнікову достатньо в Секретаріаті КМУ, в кадрах, взяти необхідну іннфрмацію про них, і батальйон готових до бою, найкращих управлінців!!!
Вони орків, чужими руками порвуть, як з бюджету гроші!!
Звичайно, попереду на самокаті, великорозумний гончарук з дубілєтом та ДержСекретарем, із купою заступників!! Мабуть Резніков їх тримає для відповідального моменту прориву !
Слава Україні!
Дострокові. Червінський - мій президент.