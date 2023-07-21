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Экс-руководитель Минздрава Степанов получил подозрение по делу об отмывании денег в госпредприятии "Полиграфкомбинат "Украина"

степанов,жумадилов

Масштабную схему завладения средствами госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина" на сумму более 450 млн грн разоблачили НАБУ и САП. Это стало результатом сотрудничества в рамках международной следственной группы по следователям Украины, Эстонии и Франции под эгидой Евроюста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

"20 июля 2023 года о подозрении сообщено 5 лицам: бывшему директору и экс-начальнику отдела ГП "Полиграфкомбинат", физическому лицу-пособнику преступления. Также в Эстонию направлены документы для уведомления о подозрении двум гражданам этой страны (директору и менеджеру подконтрольной компании). Квалификация: ч. 5 ст. 191 УК Украины. Экс-директору дополнительно инкриминируют легализацию средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Источники Цензор.НЕТ сообщают, что речь идет, в частности, о бывшем руководителе Министерства здравоохранения Украины (30.03.2020 до 18.05.2021), возглавлявшем госпредприятие "Полиграфический комбинат "Украина" в 2013—2016.

Экс-руководитель Минздрава Степанов получил подозрение по делу об отмывании денег в госпредприятии Полиграфкомбинат Украина 01

Как отмечается, в 2013 году тогдашний глава "Полиграфкомбината" приобрел на подставных лиц эстонскую компанию, выразив иностранным партнерам обязательное требование сотрудничества – поставки продукции через "нужную" компанию. В дальнейшем организовал закупку материалов для изготовления бланков документов (паспорта граждан Украины, ID-карты, водительские права и т.п.) через эту компанию. Компания-прокладка закупала материалы напрямую у производителей, после чего перепродавала их госпредприятию по завышенной в 4-6 раз стоимости. В течение 2013-2016 годов из-за этой схемы группа злоумышленников завладела средствами на сумму около полумиллиарда гривен.

Экс-руководитель Минздрава Степанов получил подозрение по делу об отмывании денег в госпредприятии Полиграфкомбинат Украина 02

Экс-директор "Полиграфкомбината" замаскировал как продажу 45% своих акций в фактически не работавшем предприятии (фактическая рыночная стоимость около 100 тыс. долларов США) другой подконтрольной компании за 1,35 млн долларов США. Далее их задекларировал, чем фактически получил возможность использовать их. Часть средств на сумму 150 тысяч долларов США переведена непосредственно на счета близких лиц экс-директора.

Также экс-директор запатентовал на подконтрольную компанию (использовавшуюся для закупок) право интеллектуальной собственности на имплантированные защитные элементы, используемые в украинских паспортах. Таким образом, каждый гражданин, получая документы, не только переплачивал стоимость вследствие завышений при закупках, но и "донатил" чиновника за его "интеллектуальный взнос".

Однако детективы приняли меры к ликвидации этой схемы. В начале 2022 года Правительство поддержало инициативу НАБУ, изменило технические требования и изображения защитных элементов украинских документов, что позволило избавиться от зависимости от результатов "интеллектуального труда" экс-руководителя Полиграфкомбината.

По данным ведомства, эффективности расследования НАБУ и САП способствовало конструктивное сотрудничество с эстонскими коллегами, в частности, комплексные следственные (розыскные) действия на территории обеих стран.

Доказательства, полученные из Эстонии, позволили установить все детали схемы совершения преступления и легализации денежных средств. Со своей стороны, в рамках совместного расследования эстонскими правоохранителями привлечены к ответственности четыре человека за легализацию средств, похищенных из "Полиграфкомбината". Среди них двое – это руководитель и менеджер подконтрольной экс-директору компании, а также еще два пособника преступления.

Также в настоящее время правоохранителями Французской Республики проводится работа, направленная на проверку причастности своих граждан к этому преступлению.

Активное участие в отслеживании и анализе банковских транзакций сыграла Государственная служба финансового мониторинга Украины.

Автор: 

НАБУ (4219) полиграфкомбинат Украина (29) Степанов Максим (2062) подозрение (484)


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Топ комментарии
+26
Ще коли його призначили і стало відомо що його дружина у той же день оформила підприємство по торгівлі фармацевтичними товарами стало зрозуміло що ф цей міністр, я к і інші призначені "слугами" прийшли на посади ВИКЛЮЧНО заради власних кишенькових інтересів. Тож чому дивуватись? Взагалі увесь склад парламентарів від "слуг" ОПу ЗЕзидента та кабінет міністрів можливо без вагань відправляти у СІЗО і після перевірки та слідчих дій точно не менше 90% виявляться підтверджено хабарниками та крадіями! От вам будуть і гроші на зброю та забезпечення охорони й безпеки зернового коридору а також звільнення України від рашистів!!!
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21.07.2023 15:26
+21
Не встиг дипломатом десь поїхати чи Полтавським адвокатом стати?
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21.07.2023 15:21
+20
Куда ни плюнь, везде воры - ставленники Зеленского.
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21.07.2023 15:44
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Правила форума Совет форумчан
Нічогенько так намив -- иого б кудись на золоті приіски - під охороною
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21.07.2023 15:20 Ответить
А пачєму мі нє в НАТО ?
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21.07.2023 18:59 Ответить
Просто і елегантно, як двері. Остап Бендер би застрелився))
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22.07.2023 19:52 Ответить
Лайк
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21.07.2023 15:20 Ответить
Схоже на розправу
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21.07.2023 15:20 Ответить
Повір - там є за що саджати, і то на довгий строк, поліграфкомбінат - це тільки одне за що!

Степанов колись в Одесу був призначений.
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21.07.2023 19:06 Ответить
і що він накоїв в Одесі.з Трухановим не поділився?
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21.07.2023 21:29 Ответить
А нам яка різниця? Нехай усі бачать, якою була та є насправді зелено-синя шобла.
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22.07.2023 11:16 Ответить
Откупиться, тварюка.
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21.07.2023 15:20 Ответить
Віддасть біле пальто ?
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21.07.2023 17:10 Ответить
эх, степанов....
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21.07.2023 15:20 Ответить
тут не може бути без ексочільницкині
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21.07.2023 15:21 Ответить
продасть куртку і стане грошей відкупитись...така куртка у людини
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21.07.2023 15:21 Ответить
На яку ?
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21.07.2023 15:38 Ответить
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21.07.2023 15:41 Ответить


Схоже на розправу////// Я про оце спитав , а ви думали про куртку ?
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21.07.2023 18:57 Ответить
Степанова, як представника влади слуг москальского народу, - до в"язниці!
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21.07.2023 15:21 Ответить
Не встиг дипломатом десь поїхати чи Полтавським адвокатом стати?
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21.07.2023 15:21 Ответить
Сподіваюсь Держава до кожного дійде хто у неї вкрав..
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21.07.2023 15:22 Ответить
ну що доведеться курточку поміняти ...
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21.07.2023 15:22 Ответить
Следователям вдогонку, проверьте (что бы 2 раза не бегать) почем он вакцину покупал во времена "ковида" через фирмы прокладки...там аналогичные суммы будут, только в долларах США
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21.07.2023 15:23 Ответить
Ще коли його призначили і стало відомо що його дружина у той же день оформила підприємство по торгівлі фармацевтичними товарами стало зрозуміло що ф цей міністр, я к і інші призначені "слугами" прийшли на посади ВИКЛЮЧНО заради власних кишенькових інтересів. Тож чому дивуватись? Взагалі увесь склад парламентарів від "слуг" ОПу ЗЕзидента та кабінет міністрів можливо без вагань відправляти у СІЗО і після перевірки та слідчих дій точно не менше 90% виявляться підтверджено хабарниками та крадіями! От вам будуть і гроші на зброю та забезпечення охорони й безпеки зернового коридору а також звільнення України від рашистів!!!
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21.07.2023 15:26 Ответить
А в якому році він на комбінаті працював так гарно???
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21.07.2023 15:37 Ответить
2013
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21.07.2023 15:41 Ответить
Зеленые сволочи вернулись в прошлое и поставили Степанова у корыта! Но этого им оказалось мало, они вернулись в прошлое и поставили Степанова головой одесской облгосадмин.!
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21.07.2023 15:58 Ответить
Кажуть що зелені це молоді регіонали, тому можливо машина часу їм була нкпотрібна.
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21.07.2023 16:08 Ответить
Знаю даже одного со-основателя партии регионов, который потом даже президентом стал! Эта зелень повсюду!
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21.07.2023 16:13 Ответить
Джерела Цензор.НЕТ повідомляють, що йдеться, зокрема, про колишньгого мочільника Міністерства охорони зоров'я України (30.03.2020 до 18.05.2021), який очолював держпідприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" у 2013-2016 роках…
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22.07.2023 08:58 Ответить
Впродовж 13-16 років заволоділи майже півмільярдом гривень. Тобто Степанов на своїй посаді(посадах) влаштовував Януковича, Порошенка і понад рік Зеленського.
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21.07.2023 17:21 Ответить
Так так , але кричать що він із слуг😃😃🎉
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21.07.2023 18:59 Ответить
..походу "порохоботи" вже й і у Європі (а бєні-дєрмакі-дубіньські мають "тримати в умі", що й у США).. і куди бідній Зєлі та єйО птєнцам тепер тікати?
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21.07.2023 15:27 Ответить
Тут саме під Порошенка і копають
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21.07.2023 15:35 Ответить
Яким чином? В 13році схема започаткована, діяла до 16го. Потім талановитого схематозника реанімували при Зе. А зараз ще й реанімували і схему з акцизними марками.
Причому для Степанова все могло бути краще і може б тихо в «ліс пішов», але ж «докази надані Естонією»…
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21.07.2023 16:23 Ответить
Ну так,діяла при Порошенку.А потім Порох його в Одеську область призначив.За це можуть зачепитися зелені.Хоча їм навіть на телешмарофоні не повірять
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21.07.2023 21:25 Ответить
Та таке))) став Порошенко президентом і перше з чого навчав під час війни - це якісь схематози розгрібати. По друге, все таки була коаліція, але це далеко не те саме що монобільшость.
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21.07.2023 23:10 Ответить
але зелебобки цього не розуміють
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24.07.2023 14:49 Ответить
Є така хрінь. Інколи доходить інколи не доходить, як пояснювати - сил забирає багато)))
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24.07.2023 15:01 Ответить
Та не смішіть людей! Буде з того абсолютний пшик! Невже ви думаєте, що хтось із ЄС і НАТО повірять у цю "боротьбу"? Буде, як завжди, звичайний інфошум, який закінчиться дуже голосним нічим.
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21.07.2023 15:34 Ответить
https://t.me/fuckcorruption Центр протидії корупції_ https://t.me/fuckcorruption

https://telegra.ph/file/bad1d8fd733282b43e614.jpg ​ ВАКС закрив кримінальне провадження щодо депутата від Слуги Народу Пашковського

Апеляція ВАКС закрила кримінальне провадження щодо депутата від Слуги Народу Максима Пашковського і звільнила його від кримінальної відповідальності.

У березні перша інстанція ВАКС виправдала Пашковського у зв'язку з недоведеністю у його діях складу кримінального правопорушення.

Прокурор САП подав на це рішення апеляцію. Своє клопотання про закриття провадження подав і сам депутат, яке Апеляція ВАКС задовольнила. При цьому іншого рішення бути не могло, адже сплив строків давності і наявність клопотання автоматично призводять до звільнення від відповідальності.

За даними НАБУ, у декларації за 2020 рік нардеп не вказав квартиру вартістю близько 2 млн грн, яку він орендував протягом року.
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21.07.2023 15:34 Ответить
Пашковський на суді визнав, що не вказав орендовану квартиру, але зазначив, що це був не умисел, а помилка.

Декларацію нібито заповнював його брат, а він винен лише в тому, що не перевірив заповнену братом інформацію перед поданням декларації.

Під час розгляду справи Пашковський неодноразово пропускав засідання суду, через що ВАКС змушений був вдаватись до накладення грошових штрафів та примусового приводу.

Раніше ВАКС через сплив стороків давності закрив справи щодо інших депутатів: Колісник, Констанкевич, Шол та Волинця.
https://telegra.ph/file/bad1d8fd733282b43e614.jpg

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21.07.2023 15:35 Ответить
це чергове відверте знущання над народом і Конституцією України: "нібито заповнював його брат, а він винен лише в тому, що не перевірив", а кого це турбує? позов до нього чи брата? брат не фігурант - його справді можна було б виправдати. а не зловмисника!
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21.07.2023 18:21 Ответить
Під ідіота косить. Взагалі, він сам повинен заповнювати свою декларацію.
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21.07.2023 18:39 Ответить
Чомусь ніхто не притягує до відповідальності тих прокурорів, слідчих, які систематично "зливають" справи корупціонерів та інших злочинців для звільнення їх від кримінальної відповідальності, допускаючи сплив строків давності. З такими правопохоронними органами і адвокатів злочинцям не потрібно, безкарність гарантована при достатній кількості бабла, усі в долі.
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22.07.2023 09:36 Ответить
Оо, там не тільки ''відмити'', там ще й надрукувати грошей можна
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21.07.2023 15:39 Ответить
amazon!
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21.07.2023 15:40 Ответить
и тут еще кацапам надо стараться шоб нас выставить как коррупционную страну клоунов?
ну да, кацапы "стараются" шоб это сделать тупо пиля бабло кремля - ибо тут и стараний не особо нужно.
даже посмотреть на парковку возле парламентов, Не перепутать - эти(бентли, мерсы, джипы) = бедные, просят бабло у = этих (велики, малолитровки) - богатые, дают бабло"бедным".
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21.07.2023 15:40 Ответить
ПреЗЕдент знає толк в призначеннях "чесних" людей....
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21.07.2023 15:42 Ответить
Куда ни плюнь, везде воры - ставленники Зеленского.
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21.07.2023 15:44 Ответить
про колишньгого мочільника Міністерства охорони зоров'я України (30.03.2020 до 18.05.2021), який очолював держпідприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" у 2013-2016 роках. Джерело:
Колишній "мочильнік" встиг попрацювати за часів Порошенка ще й головою Одеської ОДА.
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21.07.2023 15:48 Ответить
А Зеленський такий "Нічого не знаю, поставлю його МОЗ керувати", так?
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21.07.2023 19:09 Ответить
папірєднікі... курва, придумайте вже щось нове!
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21.07.2023 21:39 Ответить
Так як і Маркарова, схематозила для парашенка, а нагородив уже сам зельц, відправивши послицею у США замість немалого строку ув'язнення за розграбування державних фінансів
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22.07.2023 09:41 Ответить
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21.07.2023 15:49 Ответить
союзникі винуваті, шо ми не будували оборону,
а клали асфальт з півночі до Київа для кацапнячих танкеток...
ТРО Київа - дякую, шо ви, попри все - все те **********..
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21.07.2023 15:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=pp140ciByg8&t=1s
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21.07.2023 15:51 Ответить
Сейчас можно взять ЛЮБОЕ госпредприятие Украины и если действительно "захотеть" (если позволит Зе), то можно без сомнений найти коррупционные схемы и посадить все его руководство!
Порочна ВСЯ система, она подлежит ДЕМОНТАЖУ!
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21.07.2023 15:54 Ответить
В стране, где ВСЯ ВЛАСТЬ по факту пренадлежит КЛАССУ ЧИНУШ и СЛУЖИВЫХ ПАЛКАНОВ по другому быть и не может. Нужно менят государственный строй и заного создавать НОВОЕ ГОСУДАРСТВО (Граждан, а не РАБОВ)!
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21.07.2023 15:58 Ответить
По Вашому, пане Rustik зараз на фронті громадяни чи раби?
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21.07.2023 17:25 Ответить
Те, кто там ДОБРОВОЛЬНО или с пониманием своего долга (не отлынивает и не прячется за спины других) - это ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ, остальные которых силком притащили или ищут повода, чтоб демобилизоваться - НЕГРАЖДАНЕ, у них не должно быть паспортов, а виды на жительства без политических прав, их не надо заставлять служить в армии, но они должны платить специальный военный налог в мирное время не меньше 15% от доходов, а в военное не менее 35 %!
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21.07.2023 17:59 Ответить
БЛ....... , ОТКУДА ты такой умный ??
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22.07.2023 00:47 Ответить
І про участь у виборах у таких не може бути і мови. Як і отримання держпосад.
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22.07.2023 10:20 Ответить
а для чего они все, в течении 30 лет идут во власть? покупают мандаты и должности, чтобы честно работать?просто мало кому то отстегнул
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21.07.2023 15:56 Ответить
Це ті злодіі яки чомусь не сиділи у в'язниці.
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21.07.2023 17:14 Ответить
Покупают мандати і должності?! Да что ви такое гаваріте? Хіба ж не народ обирає їх на посади 73%-мі галасов ЗА? Про це вам усякий парахабот на кожному углу скаже. Для чого ви порочите їх легенду, над якою вони працювали стільки років?
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22.07.2023 09:52 Ответить
люся в ЗСУ ******** рпг і за шторою стояла,
гріла трубу.... - **** воєн!
віддала хоч?
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21.07.2023 15:57 Ответить
совок головного мозку, на фото у нього графiн риби стоть та хрусталь), мати такi гроши i оце, невилковнi совкодрочери
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21.07.2023 16:00 Ответить
"ладу віддай, мене скоро обміняють - я сало їм!"
моя ж ти крихітко.. цюра!
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21.07.2023 16:12 Ответить
за любий пересрач на кацапії!
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21.07.2023 16:17 Ответить
даду даду да,,,
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21.07.2023 16:20 Ответить
Скільки різного гαβνα в нашій країні!
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21.07.2023 17:08 Ответить
Він же колись бів заступник начальника податкової інспекції країни !
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21.07.2023 17:12 Ответить
Вся Україна пожинає те що посіяли 73%.
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21.07.2023 18:05 Ответить
Вы ошибаетесь,посеяли раньше,а это плоды тридцатилетней селекции.
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21.07.2023 21:15 Ответить
Канешна
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22.07.2023 09:55 Ответить
Степанов рідкісний мерзотник і злодюга. "Лиха доля" кидала його по різних "клондайках". Лікар (здається) за освітою, Смак дармового бабла відчув на посаді податківця. Здобутий "досвід" у повній мірі реалізував будучи Главою Одеської ОДА. Та найбільше "випробування", нещасний, переніс на посаді Міністра Ох.Здоров"я, коли запанував =Ковід-19= Працював не покладаючи рук на закупках вакцин, медикаментів, медичних засобів за багатомільярдний державний кошт, не економлячи (що не зробиш для порятунку життя і здоров"я любих йому українців?).
Та, найголовніше - ***** НІХТО ЙОМУ НІЧОГО НЕ ЗРОБИТЬ, бо як "заспіває" то... І гроші у казну, звісно ж, не повернуться.
ЧЕрез таких "стєпашек" тепер у всьому світі кажуть, що українські чиновники - генетично закладені злодюги, котрі крадуть у вдасної держави, у власного народу, навіть у власної Армії, підчас війни коли вона спливає кров"ю...
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21.07.2023 18:11 Ответить
Чому ж не повернуться? Хіба ж у цих "стєпашек" та їх родичів награбованого майна немає для конфіскації?
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22.07.2023 09:59 Ответить
До сих пір ніхто і нічого не повертав: різні мєнти, судді, проКУРВОри, набу, сбу,... отримували свої "відпускні" і злодії зникали за кордона з награбованим. А далі - або відсутність складу злочину, або прострочення термінів утримання...
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22.07.2023 12:52 Ответить
Цікаво, чому ви їх називаєте своїми? Це не їх держава, народ і армія. Вони завербована ворожа 5-та колона, що узурпувала державну владу в Україні за сприяння прокремлядського також ворожого Україні олігархату
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23.07.2023 00:40 Ответить
А який президент його призначив?
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21.07.2023 19:19 Ответить
зеленський
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21.07.2023 21:26 Ответить
НАБУ стало краще працювати за нового президента

або

за нового президента стало більше крадіїв

18.11.22

"У нас відсутня корупція, бо всі корупціонери виїхали", - заявив президент Зеленський під час Bloomberg Economy Forum. Источник:

Якось дивно, нікого не випускають з країни, а зі слів президента - всі корупціонери виїхали...

Тобто виїхати можна якщо будеш корупціонером?

Це так прописано в законі?

Чи скоріше просто закона нема, а випускають по домовленності.

арестович також виїзжає, останній раз сказав що за нього посол Ізраїля попросив

Тобто домовленність, тому що закона нема, а ті закони що є - не працюють
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21.07.2023 21:37 Ответить
Джерела Цензор.НЕТ повідомляють, що йдеться, зокрема, про колишньгого мочільника Міністерства охорони зоров'я України (30.03.2020 до 18.05.2021) Джерело:

Ось значить хто всіх мочів ))
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21.07.2023 19:27 Ответить
Ще й на посаді міністра ОЗ не хило прибарохлився. Де розслідування там? Чи закупки і досі засекречені?
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21.07.2023 19:40 Ответить
А за укольчики ?
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21.07.2023 19:43 Ответить
за Пороха цей Степанов і крав і нічого йому не було!

якби Естонія не розказала б всьому світу (бо можемо війну програти), то і далі б крав.
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21.07.2023 19:44 Ответить
а зеля його аж міністром провів
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21.07.2023 22:06 Ответить
Виходить, що зєльця, що порох - два кремлядських чоботи пара?
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22.07.2023 10:04 Ответить
отвали Трамп
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22.07.2023 10:26 Ответить
ні,кремлівська пара це ти з Трампаксом
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24.07.2023 15:01 Ответить
хтось зрозумів, що на фото? працівник НАБУ читає вдома своїм батькам про степанова?
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21.07.2023 19:52 Ответить
шотакое?, презедент сказал що корупції більше нема
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21.07.2023 20:00 Ответить
Та он разное говорит, все думает чтотна конкурсе капитанов у маслякова, путина смешит
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23.07.2023 08:33 Ответить
Ну, пів млрд грн. на СХЕМАТОЗАХ від МОЗ, це вам не 32 млрд грн на СХЕМАТОЗАХ від МОУ, без озвучування вартості оплати послуг для ЗСУ !!
А чому військовозобов'язаних із райцентрів та міст, залучають для служби військової, а з папєрєднікав уряду гончарука, - жодного!!
Як же так, вони ж усі бронювалися, лише на час перебування на посаді!!
Резнікову достатньо в Секретаріаті КМУ, в кадрах, взяти необхідну іннфрмацію про них, і батальйон готових до бою, найкращих управлінців!!!
Вони орків, чужими руками порвуть, як з бюджету гроші!!
Звичайно, попереду на самокаті, великорозумний гончарук з дубілєтом та ДержСекретарем, із купою заступників!! Мабуть Резніков їх тримає для відповідального моменту прориву !
Слава Україні!
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22.07.2023 00:19 Ответить
За твердженнями самого Степанова, він багато років товаришує з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігорем Палицею , колишнім очільником Одеської ОДА і бізнес-партнером олігарха https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігоря Коломойського https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-5 [5] .
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22.07.2023 07:19 Ответить
Зєля собі в команду зібрав всю наволоч з країни. А сам залишивсь "голобородьком"? Ага.

Дострокові. Червінський - мій президент.
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22.07.2023 10:13 Ответить
****, пальтішко.
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22.07.2023 19:59 Ответить
А есть такое министерство или другой орган власти, где бы зеленая команда не проворовалась, а вова?
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23.07.2023 08:31 Ответить
 
 