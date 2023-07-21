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В эти выходные Лукашенко полетит в Россию на переговоры с Путиным

лукашенко,путін

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в эти выходные посетит РФ для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что об этой встрече Путин и Лукашенко договорились ранее.

В повестке переговоров есть "вопросы безопасности, международная повестка дня, экономическое взаимодействие, реализация союзных программ, совместное противостояние санкционному давлению и т.д.".

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Напомним, в начале июля сообщалось, что Лукашенко планирует встретиться с Путиным для обсуждения, в частности, судьбы ЧВК "Вагнер",

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) путин владимир (31217) россия (95388)


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Топ комментарии
+7
Бульбаш как наркоман присел на новичок )
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21.07.2023 15:56
+7
Плєшивий буде знову спонукати вусатого пресадити його вуса на лисину путіна...
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21.07.2023 16:09
+5
Тю,я думав вони вже й сплять разом.
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21.07.2023 15:57
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🤢🤮
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21.07.2023 15:56 Ответить
вже пізно переговорюватись...президент білорусі - вагнер, любимий композітор гітлєра
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21.07.2023 16:06 Ответить
Бульбаш как наркоман присел на новичок )
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21.07.2023 15:56 Ответить
Ця вусата шльондра хоч карту не забула намалювати?
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21.07.2023 15:57 Ответить
цікаво тільки те,який саме двійник буде з ним говорити
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21.07.2023 15:57 Ответить
мудіщєву похєр, воно саме вжє лед мізками шурупає....
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21.07.2023 16:15 Ответить
Тю,я думав вони вже й сплять разом.
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21.07.2023 15:57 Ответить
І не думай, сплять)))
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21.07.2023 16:01 Ответить
чим там спати?)))
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21.07.2023 16:04 Ответить
Вусами)))
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21.07.2023 16:46 Ответить
Плєшивий буде знову спонукати вусатого.
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21.07.2023 16:00 Ответить
Плєшивий буде знову спонукати вусатого пресадити його вуса на лисину путіна...
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21.07.2023 16:09 Ответить
Лукашєнка-хдє снаряди !
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21.07.2023 16:03 Ответить
якщо кремль обісрався від вагнерів--то уявіть собі страх Лукашенка
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21.07.2023 16:05 Ответить
Он и Гирина хочет себе забрать?
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21.07.2023 16:03 Ответить
На якi переговори?, на кавьор до шефа
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21.07.2023 16:03 Ответить
Любимая собачка Тупина - бульбтерьер )))
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21.07.2023 16:05 Ответить
Головне - про плани з Вагнерівцями, Зеленський може приєднатися подзвонити Луці , він їх тоді ж врятував, має право . Свідка героя України в тюрьмі гноїть , мабуть той щось знає !!!
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21.07.2023 16:05 Ответить
соскучился, давно не цемкались
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21.07.2023 16:18 Ответить
Пара старих онаністів буде імітувати міжнародні відносини.
Ні, не ціуаво.
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21.07.2023 16:19 Ответить
Да БульбаХр пробульбоср... більбарусь.
Я назвуть?
Вагна-рузь чи Пріго-рузь
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21.07.2023 16:20 Ответить
Кондомы. Обязательно. Если откажется, бульбой в глаз. После бульбы, как правило, споры прекращаются и все пройдет как по маслу.
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21.07.2023 16:21 Ответить
Самолеты имеют тенденцию "внезапно" падать, особенно когда на них летят неугодные кремлю личности!
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21.07.2023 16:27 Ответить
Бойових гусаків тобі в двигун!
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21.07.2023 16:27 Ответить
В 21 столітті НАТО і інші блоки розплодили диктаторів більше чим їх було в історії.
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21.07.2023 16:27 Ответить
А хіба рашиськитй кат і бульбофюрер з кимось іншим зустрічаются ? це військовий злочинець терорист путін і його маріонетка .
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21.07.2023 16:29 Ответить
Новые спутниковые снимки показали около 300 единиц военной техники, которая прибыла в Беларусь на базу "Цель", где дислоцированы участвовавшие в мятеже наемники из ЧВК "Вагнер". Об этом 20 июля рассказал OSINT-аналитик Джек Тейлор
До Минска

1 ч 16 мин. (88,8 км)

через Е271/М5
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21.07.2023 16:32 Ответить
Цьому ************* вже пора поставити собачу будку в кремлі, видати діряву ложку і щербату миску...
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21.07.2023 16:51 Ответить
Міг би і пішки чи в інвалідному візку !
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21.07.2023 16:57 Ответить
Два ублюдка... Угораздило же нас иметь такие режимы по соседству. 🤬
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21.07.2023 17:01 Ответить
Лука скаржиться збирається! На горщик без дозволу "вагнерівці" не пускають!
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21.07.2023 17:11 Ответить
Будуть вирішувати звідки конкретно "нападе" Польща?
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21.07.2023 17:29 Ответить
И этого отмажет и возьмёт под свое крыло, а потом трое как дадут ***** путлеру с той стороны с которой он не ожидает🤣🤣🤣🤣
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21.07.2023 18:42 Ответить
Сашка, у тебя скучное лицо. Тебе Вова так денег не даст.
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21.07.2023 18:57 Ответить
Цікаво хто здохне першим від токсикозу
Бульбаш чи тіпаВагнер
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21.07.2023 21:00 Ответить
 
 