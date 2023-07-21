В эти выходные Лукашенко полетит в Россию на переговоры с Путиным
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в эти выходные посетит РФ для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко, передает Цензор.НЕТ.
Сообщается, что об этой встрече Путин и Лукашенко договорились ранее.
В повестке переговоров есть "вопросы безопасности, международная повестка дня, экономическое взаимодействие, реализация союзных программ, совместное противостояние санкционному давлению и т.д.".
Напомним, в начале июля сообщалось, что Лукашенко планирует встретиться с Путиным для обсуждения, в частности, судьбы ЧВК "Вагнер",
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