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Новости Война
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Люди, которые за свой счет отремонтировали пострадавшее от войны жилье, смогут получить компенсацию, - Шмыгаль

дніпро,руйнування

Кабинет Министров во время заседания 21 июля принял изменения в программу єВідновлення, позволяющие выплатить компенсацию людям, которые уже сделали ремонты за свой счет.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.

"Мы возвращаем жизнь и возвращаем все, что нужно людям для нормальной жизни. Ремонт и восстановление жилья - один из центральных процессов. Уже работает программа єВідновлення, по которой выплачиваются целевые средства именно на ремонт жилья", - отметил глава правительства.

Премьер-министр дал задачу Министерству развития громад, территорий и инфраструктуры и Министерству цифровой трансформации подробно прокоммуницировать, как именно будет выглядеть механизм компенсации: "Рассчитываем, что он будет готов осенью, и после этого начнутся соответствующие выплаты".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начались первые выплаты по программе "єВідновлення", - Шмыгаль

Кабмин (14025) компенсации (479) восстановление (210) єВідновлення (21)


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Топ комментарии
+5
Цей підарас вважає шо в людей є кошти... ЗЕлений лохотрон, відремонтуєшь , а потім попробуй доведи що воно було пошкоджене
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21.07.2023 16:49
+4
Як за звичяй ******
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21.07.2023 16:41
+4
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21.07.2023 17:13
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Як за звичяй ******
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21.07.2023 16:41 Ответить
Цей підарас вважає шо в людей є кошти... ЗЕлений лохотрон, відремонтуєшь , а потім попробуй доведи що воно було пошкоджене
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21.07.2023 16:49 Ответить
Він навіть сам не вірить в то що він πιξдить !
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21.07.2023 16:55 Ответить
Такі обіцянки треба давати під вибори))) профан)
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21.07.2023 17:00 Ответить
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21.07.2023 17:13 Ответить
є одно прохання
кошторис має складати той хто складає його для вас на ремонти, будівництво і тд
може й у нас буде 200% маржі
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21.07.2023 17:28 Ответить
Як зараз "допомагають" якщо знищено будинок:
Місцева влада: прислали кількох людей, які сказали, що відновлювати немає чого. Жодних актів та висновків у письмовому вигляді не надали. Натомість, запропонували звертатися в приватні фірми, одразу попередивши, що це дорого 40-60 тисяч грн. Також повідомили, що це для відновлення від держави на майбутнє, бо місцева влада не допомагає тим, у кого серйозні руйнування. В мерії так само послали куди подалі.
Держава Україна: зареєстрували в Дії, де повідомили, що допомога є лише для часткового відновлення, а для найбільш постраждалих нема і невідомо коли буде.
ООН: запропонували допомогу встановленням вікон (у будинок, з вибитими стінами, який не підлягає ремонту)
Представники благодійної організації: запропонували відновити вікна (знову ж таки, у вщент розбитому будинку).
Отже, якщо є якісь мінімальні пошкодження типу розбитого шиферу та вікон - чимось допомагають. Хто постраждав найбільше - того посилають куди подалі.
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21.07.2023 17:32 Ответить
А якщо вибиті тільки шибки пропонують виключно виготовлення всього вікна. Вікно безкоштовно, а демонтаж і монтаж нового за власний кошт. Курва. Мені потрібні три склопакети замінити, а пропонують влізти в заміну вікна і попасти на підвіконня, откоси, часткову покраску, заміну обоїв і тд.
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21.07.2023 18:58 Ответить
Десятилетняя подписка на бесплатные сериалы?
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21.07.2023 17:34 Ответить
канешна, шейте мешки, скоро шмыгаль даст бабло
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21.07.2023 17:38 Ответить
155 справок из 99 организаций и получите 500 гривень
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21.07.2023 18:35 Ответить
Да канєчно...

По 2 категорії пошкоджень хати майже нема, а компенсація 200 тис. грн. За такі гроші можна лише нову кришу зробити.
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21.07.2023 18:47 Ответить
да кто вам пархатым верит
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21.07.2023 18:50 Ответить
Не Киздиблд !! Ты говори , что компенсацию получат только льготные категории - то есть беременные афганцы. Даже лицам с третьей группой инвалидности вы не компенсируете нихрена !
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21.07.2023 18:52 Ответить
Через полтора года озвучили ))) а теперь надо доказать !!!! Сколько ты потратил. То есть хранить чеки все это время должен был человек !!! Шапито блд ******
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21.07.2023 18:54 Ответить
Навіть, якщо ви від фундаменту весь дом наново звели, отримаєте щирі побажання та пару тисяч гривень.
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21.07.2023 20:50 Ответить
 
 