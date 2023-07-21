Люди, которые за свой счет отремонтировали пострадавшее от войны жилье, смогут получить компенсацию, - Шмыгаль
Кабинет Министров во время заседания 21 июля принял изменения в программу єВідновлення, позволяющие выплатить компенсацию людям, которые уже сделали ремонты за свой счет.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.
"Мы возвращаем жизнь и возвращаем все, что нужно людям для нормальной жизни. Ремонт и восстановление жилья - один из центральных процессов. Уже работает программа єВідновлення, по которой выплачиваются целевые средства именно на ремонт жилья", - отметил глава правительства.
Премьер-министр дал задачу Министерству развития громад, территорий и инфраструктуры и Министерству цифровой трансформации подробно прокоммуницировать, как именно будет выглядеть механизм компенсации: "Рассчитываем, что он будет готов осенью, и после этого начнутся соответствующие выплаты".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
кошторис має складати той хто складає його для вас на ремонти, будівництво і тд
може й у нас буде 200% маржі
Місцева влада: прислали кількох людей, які сказали, що відновлювати немає чого. Жодних актів та висновків у письмовому вигляді не надали. Натомість, запропонували звертатися в приватні фірми, одразу попередивши, що це дорого 40-60 тисяч грн. Також повідомили, що це для відновлення від держави на майбутнє, бо місцева влада не допомагає тим, у кого серйозні руйнування. В мерії так само послали куди подалі.
Держава Україна: зареєстрували в Дії, де повідомили, що допомога є лише для часткового відновлення, а для найбільш постраждалих нема і невідомо коли буде.
ООН: запропонували допомогу встановленням вікон (у будинок, з вибитими стінами, який не підлягає ремонту)
Представники благодійної організації: запропонували відновити вікна (знову ж таки, у вщент розбитому будинку).
Отже, якщо є якісь мінімальні пошкодження типу розбитого шиферу та вікон - чимось допомагають. Хто постраждав найбільше - того посилають куди подалі.
По 2 категорії пошкоджень хати майже нема, а компенсація 200 тис. грн. За такі гроші можна лише нову кришу зробити.