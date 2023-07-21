Люди, которые за свой счет отремонтировали пострадавшее от войны жилье, смогут получить компенсацию, - Шмыгаль

Кабинет Министров во время заседания 21 июля принял изменения в программу єВідновлення, позволяющие выплатить компенсацию людям, которые уже сделали ремонты за свой счет.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.

"Мы возвращаем жизнь и возвращаем все, что нужно людям для нормальной жизни. Ремонт и восстановление жилья - один из центральных процессов. Уже работает программа єВідновлення, по которой выплачиваются целевые средства именно на ремонт жилья", - отметил глава правительства.

Премьер-министр дал задачу Министерству развития громад, территорий и инфраструктуры и Министерству цифровой трансформации подробно прокоммуницировать, как именно будет выглядеть механизм компенсации: "Рассчитываем, что он будет готов осенью, и после этого начнутся соответствующие выплаты".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начались первые выплаты по программе "єВідновлення", - Шмыгаль