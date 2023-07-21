Наши воины системно выбивают врага с позиций. Есть продвижение вперед. Потери россиян составляют 2 роты и 24 единицы техники, - Тарнавский о наступлении на Юге

В течение 21 июля на Таврическом направлении продолжаются бои, Силы обороны выбивают россиян с позиций, есть продвижение вперед.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

В сообщении отмечается: "Продолжается боевая работа Сил обороны на Таврическом направлении. Наши воины системно выбивают врага с позиций. Есть продвижение вперед".

Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1316 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты.

Уничтожены 24 единицы военной техники противника. В частности, танк, 16 ББМ, 2 гаубицы 2А65 "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", пушка 2А36 "Гиацинт-Б", миномет 2С4 "Тюльпан" и автомобильная техника.

Также были уничтожены 3 склада боеприпасов врага. Продолжаем работать. Верьте в наших воинов".

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